سي.إن.إن: السعودية تستعد للاعتراف بمقتل خاشقجي .

هسبريس - رويترز

ذكرت محطة "سي.إن.إن" الأمريكية، مساء اليوم، نقلا عن مصدرين لم تسمهما أن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خطأ.

وقالت "سي.إن.إن" إن أحد المصدرين حذر من أن هذا التقرير مازال قيد الإعداد وقد يتغير. ونقلت المحطة عن المصدر الآخر قوله إن من المرجح أن يخلص التقرير إلى أن هذه العملية جرت دون إذن وأن من تورطوا فيها سيحاسبون.