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كُتّاب وآراء
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سي.إن.إن: السعودية تستعد للاعتراف بمقتل خاشقجي
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:34
ذكرت محطة "سي.إن.إن" الأمريكية، مساء اليوم، نقلا عن مصدرين لم تسمهما أن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خطأ.
وقالت "سي.إن.إن" إن أحد المصدرين حذر من أن هذا التقرير مازال قيد الإعداد وقد يتغير. ونقلت المحطة عن المصدر الآخر قوله إن من المرجح أن يخلص التقرير إلى أن هذه العملية جرت دون إذن وأن من تورطوا فيها سيحاسبون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
1 - مغربي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:42
كانوا فقط يداعبونه و مات. ليس ذنبهم. قضاء و قدر هههههههه
تعليق غير لائق
116
2 - جواد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:43
بعد اتصال ملك السعودية بالرئيس التركي. وكذا الاتصالات بالبيت الابيض. تم توافق على هذا الحل. يضحكون على العالم.
تعليق غير لائق
154
3 - حماد ماكس الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:44
أول مرة كانسمعها ههههه زعما استجوبوه و غلط فشي جواب و قتلوه ؟ .. المكلخ كايبقى ديما مكلخ
تعليق غير لائق
128
4 - البترودولار والقوانين الدولية الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:45
هو تحدي لكافة الاعراف الدولية وسنرى ما ردود الفعل التركية والامريكية على الخصوص
هل سيكون الرد في مستوى الجريمة ام ان البترودولار سيمحي آثار هذه الجريمة
هل سيكون الرد في مستوى الجريمة ام ان البترودولار سيمحي آثار هذه الجريمة
5 - الوطنية الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:47
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته مسكين انخدع ضحية الكلمة الحرة في عهد الطغاة .
تعليق غير لائق
111
6 - sociallllllll الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:47
عند ربهم يختصمون وسيلقون االه عن قريب وعذاب القبر اهون وتحملو كل خطاياه وسيدخل الجنة وهو الرابح انشاء الله وهما مثواهم النار وبيسة القرار
7 - مغربية الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:50
لا حول ولا قوة الا بالله يضحكون على العالم وهم في الحقيقة يضحكون على انفسهم اول مرة اسمع عن قتل بسبب استجواب خاطئ أردوغان سيأخد الملايير لأخفاء الادلة التي تورط زعيم الخرفان و ترامب سيأخد نصيبه من التروة السعودية لكي يصرف عن السعودية العقوبات الاقتصادية المنتضرة وسيلصقون التهمة بأكباش الفداء الدين باعو ضميرهم ودينهم وقتلو نفسا بدون دنب .رحمة الله عليك يا قاشقجي ان لم تأخد حقك منهم هنا فأكيد ربك سيأخد لك حقك عنده .انشري يا هيسبريس
8 - هههه الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:50
لقاوا ليها التخريجة لي تسلكهوم ترامب و اردوغان غادي يتهلا فيهم سلمان و الدب الداشر و هكذا تضمس القضية
9 - مواطن الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:50
مقتل خاشقجي من أكبر الألغام السياسية في هذا التوقيت المكهرب بالمنطقة وسيستغل دم الصحافي لتمرير أكبر الصفقات السياسية تعقيدا التي عجز عن تمريرها الغرب بالشرق الأوسط لمدة عقود
10 - معلقة الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:54
العرب ضروري خسهم يقدمو كبش فداء دائما وابدا وفي جميع العصور
11 - rachad hadri الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:55
الاستجواب كان خاطئا ولكن القتل متعمد !؟
12 - السوسي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:55
طائرتين و 15 شخص من الحراس الشخصين لمحمد بن سلمان و طبيب تشريح عسكري و طيارين و كل هدا وقع خطاء .
عدر أقبح من زلة .من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا.
عدر أقبح من زلة .من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا.
13 - إحتمال كبير الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:56
كل اﻹحتماﻻت واردة ؛ نتمنى أن نخبر حقا بالجرم ومن وراءه وكيف تم ولماذا ؟؟؛ حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من سولت له نفسه القيام بذلك؛ طرف كان أو أطرافمتعددة . الفاهم يفهم.
ﻻ نامت أعين الجبناء
ﻻ نامت أعين الجبناء
14 - Abdelhak الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:56
طائرتان خاصتان من أجل تصفية رجل لا يملك سوى قلمه وفي الأخير نقول خطأ وسنحاسب المتورطين في القضية ألا تستحيون من أنفسكم.
15 - راصد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:58
صافي لقاو ليها التخريجة الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منافق على وجه الأرض فريق أمني أتى من السعودية الى تركيا لتصفية الرجل و الآن السعودية تحاول القول إن من فعلوا ذلك تصرفوا من أنفسهم دون أوامر من أحد قمة الإستحمار للعقل العربي.
16 - فلالي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:58
على المغرب ان يتحمل مسؤوليته التاريخية ويقطع علاقاته مع السعودية. كيف يعقل ان نتحالف مع نظام اغتيالات وقمع وتصفية معارضين.محمد بن سلمان سيحول السعودية الى برك دم ويجب ان يردعه القانون الجنائي الدولي. انشرووووا
17 - assifnwourgh الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:58
الذي يكن العداء له هو النظام و ليست القنصلية.. أظن أن السعودية "إشترتها في الأسود" مع الولايات المتحدة و حتى مع تركيا.. لكن المال يبيض كل شيء إلا الذنوب و القلوب..
19 - مغربية الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:59
كان على السعودية ان تنأى عن نفسها من دم الصحفي هي تعرف انه معارض ماجدوى التحقيق معه ؟ الان هي توجد في موقف لا تحسد عليه كيف لها ادن ان تفلت من المأزق التي وضعت نفسها فيه
20 - ليال الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:02
لاحول ولا قوة إلا بالله.
تخيلت هذا السيناريو من قبل .
جهاز دولة بأكمله يهاب من شخص واحد. فيقتله
ياللعجب! !!!!
رحمه الله وغفر له.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن الله يمهل ولا يهمل.
فعلا أصحاب الصفر. ....صفر على الشمال الذين قتلوه.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
تخيلت هذا السيناريو من قبل .
جهاز دولة بأكمله يهاب من شخص واحد. فيقتله
ياللعجب! !!!!
رحمه الله وغفر له.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن الله يمهل ولا يهمل.
فعلا أصحاب الصفر. ....صفر على الشمال الذين قتلوه.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
21 - عادل ن الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:03
اذا الخطة الماكرة هي تصفية كل الذين ارسلهم كبيرهم ثم الادعاء بان الخارجين عن القانون قد تمت محاسبتهم
22 - الغافل الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:04
لو لم تكن خديجة خطيبة خاشفجي تنتظره أمام باب السفارة السعودية شاهدة على دخوله وعدم خروجه لكانت قضية الكاتب والصحافي السعودي في خبر كان دون أن يحس احد بغيابه .
23 - مغربية الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:06
حسبنا الله و نعم الوكيل ! اللهم ارحم الشهيد و أسكنه فسيح جناتك.
24 - mohamed sh الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:06
وحدة زعلت من زوجها لانه تجوز عليها .
صارت تدعي عليه بالليل والنهار :
ان شاء الله اشوفك داخل على القنصلية السعودية ..
صارت تدعي عليه بالليل والنهار :
ان شاء الله اشوفك داخل على القنصلية السعودية ..
25 - أمين لخريبكي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:11
و الله حتى عبروا عليكم
اذا جرت تسوية و طي القضية فاعلمو أنكم كلكم مجرد أدمغة يجري استفزازها بالصور و الفيديوهات و الاخبار المتتالية التي تنهال عليك كل ثانية
اضحك عندما ارى من يدافع عن اردوغان بل و يصفه بخليفة المسلمين و يتغاضى عند افعاله في سوريا و من يفرح عندما يهاجم ترامب السعودية و يحزن عندما يهاجم اميرها ترامب
باتفاقهم هذا يقولون لكم ارعوا ابناءكم و اعبدو ربكم و كفاكم ارضاءا لأهوائكم فالسياسية مسرحية لا يعلم مضمونها الا من هم معنيون بممارستها اما انتم فاشتغلو بما انتم مامورون به و كفاكم تفرقة و استحمارا لانفسكم
انشري يا هيسبريس
اذا جرت تسوية و طي القضية فاعلمو أنكم كلكم مجرد أدمغة يجري استفزازها بالصور و الفيديوهات و الاخبار المتتالية التي تنهال عليك كل ثانية
اضحك عندما ارى من يدافع عن اردوغان بل و يصفه بخليفة المسلمين و يتغاضى عند افعاله في سوريا و من يفرح عندما يهاجم ترامب السعودية و يحزن عندما يهاجم اميرها ترامب
باتفاقهم هذا يقولون لكم ارعوا ابناءكم و اعبدو ربكم و كفاكم ارضاءا لأهوائكم فالسياسية مسرحية لا يعلم مضمونها الا من هم معنيون بممارستها اما انتم فاشتغلو بما انتم مامورون به و كفاكم تفرقة و استحمارا لانفسكم
انشري يا هيسبريس
26 - Momo الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:11
لنفرض انه قتلوه خطأ،خاشقجي اختفى منذ اسبوعين.لماذا لم يعترفوا بذلك منذ يوم اختفاءه؟ والله شيء مضحك و محبوك.
27 - غيفارا الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:13
نحن لم نكن نحقد على السعودية حينما قلنا و دلت القرائن على أن الرجل قتل. على ال سعود أن يطبقوا شرع الله بالقصاص ممن أمر ونفذ، وعلى الاخوة السعوديين المتحمسين للمجرمين أن يذكروا قول الله تعالى : إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وكذلك ادعوهم لمراجعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذكر فيه جزاء الغادر ، حديث: هذه غدرة فلان بفلان
28 - متتبع الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:17
واعرة هاد تستعد للاعتراف top du media mensonges
29 - ابوسيبوعة الگحطاني الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:22
سي.إن.إن: السعودية تستعد للاعتراف بمقتل خاشقجي .
عرفنا هذا منذ البداية ان الرَّجُل قُتل ولا يشك في هذا إلاّ انسان مكلخ ، ليس غريب على المشارقة القتل فالقتل يجري في عروقهم مجرى الدم . اليست القاعدة والدواعش من اصلابهم ومن قبلهم قتلة الخلفاء الراشدين واحفاذ النبي ، اينما حلو وارتحلو ينشرون الموت لا فائدة عِلمِيَة او تكنلوجية منهم الا القتل والاجرام والدم .
عرفنا هذا منذ البداية ان الرَّجُل قُتل ولا يشك في هذا إلاّ انسان مكلخ ، ليس غريب على المشارقة القتل فالقتل يجري في عروقهم مجرى الدم . اليست القاعدة والدواعش من اصلابهم ومن قبلهم قتلة الخلفاء الراشدين واحفاذ النبي ، اينما حلو وارتحلو ينشرون الموت لا فائدة عِلمِيَة او تكنلوجية منهم الا القتل والاجرام والدم .
30 - الحقيقة المرة الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:25
اكيد بعد شوية ستطلع مجرد كذب كما سبقها .
اكثر من 12 عشر يوم من اللخبار التي طلعت انها اشاعات و تم تكذيبها رسميا و هذه الاخيرة حتى ينتهي المسلسل ، حيث الاعلام الكاذب بدأ يسقط و اكيد يرقص رقصة المذبوح .
تذكروا كلامي ستخرج بعد قليل السلطات التركية و تكذب الخبر و تنتهي اللعبة التي كان الهدف منها هو اظهار كذب الاعلام و لا تنسوا كيف كان ترامب يتوعد بالانتقام من الاعلام و ها هي خطته نجحت و سينسف اكبر الصحف و المحطات التليفزونية و هي مناسبة ايضا للسعودية لضرب قناة الفتنة في مقتل .
اكثر من 12 عشر يوم من اللخبار التي طلعت انها اشاعات و تم تكذيبها رسميا و هذه الاخيرة حتى ينتهي المسلسل ، حيث الاعلام الكاذب بدأ يسقط و اكيد يرقص رقصة المذبوح .
تذكروا كلامي ستخرج بعد قليل السلطات التركية و تكذب الخبر و تنتهي اللعبة التي كان الهدف منها هو اظهار كذب الاعلام و لا تنسوا كيف كان ترامب يتوعد بالانتقام من الاعلام و ها هي خطته نجحت و سينسف اكبر الصحف و المحطات التليفزونية و هي مناسبة ايضا للسعودية لضرب قناة الفتنة في مقتل .
31 - حسين الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:30
قاليك قتل في استجواب خاطئ هههه يعني سولوه سؤال صعب ماقدرش اجاوب عليه مثلا وهو يموت.غادي يدخلو للتاريخ كاغبى عملية اغتيال
32 - dandana الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:31
ليس هناك خطا الموت كان بالترصد مع سبق الاصرار
33 - sss الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:31
من المحتمل جداً أن خاشقجي قد قُـتِـل ، رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه .
ـ الضحية بريء، و لإقفال الملف ، ستلصق القضية بضحايا أبرياء ،
و يبقى الفاعلون الحقيقيون طلقاء بيننا ، يذبحون ويسلخون عباد الله.
ـ الضحية بريء، و لإقفال الملف ، ستلصق القضية بضحايا أبرياء ،
و يبقى الفاعلون الحقيقيون طلقاء بيننا ، يذبحون ويسلخون عباد الله.
34 - Hassan الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:31
الروح عزيزة عند الله، والمخابرات السعودية اضحكوا عليهم العالم بأسره بغباوتهم،
35 - مغربي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:34
اليهود قتلة الأنبياء و العرب قتلة المعارضين. فعلا أنتم أبناء العمومة وجهان لعملة واحدة
36 - متابعة الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:44
اللي مات مات وعند ربهم يحاسبون
ارى نشوف دابا شكون اللي غادي يستفاد من موته الخليفة اللي بلادو غارقة في المشاكل ولا الدب الغبي الذي لا يشبع وشراهته للبترول والاموال مفتوحة على الاخر ,, والشعوب تبقى المتفرج على المهزلة العربية الدائمة ,
ارى نشوف دابا شكون اللي غادي يستفاد من موته الخليفة اللي بلادو غارقة في المشاكل ولا الدب الغبي الذي لا يشبع وشراهته للبترول والاموال مفتوحة على الاخر ,, والشعوب تبقى المتفرج على المهزلة العربية الدائمة ,
37 - الواقعي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:44
صفقة ما تمت و هذه احدى مخرجاتها.و كان هذا هو المتوقع كثيرا.السياسة و المصالح لا تتوقف على شخص فما بالك اذا كان شخصا ليس ذي وزن كبير.
38 - أحمد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:45
هل سيطبق شرع الله على الذين قتلوه كما يفعلون مع المواطنين والأجانب في السعودية أم هم يمثلون النظام السعودي.
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