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كُتّاب وآراء
صحف دولية تتابع فاجعة "قطار الموت" ببوقنادل
متابعة دولية كبيرة حظي بها حادث انقلاب قطار بوقنادل، الثلاثاء، حيث تناولت كبريات الجرائد الدولية، تتقدمها "نيويورك تايمز"، خبر مقتل 10 مغاربة كانوا على متن القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة.
وكتبت "نيويورك تايمز" مقالا عنونته بـ"حالات وفاة في المغرب بسبب انحراف قطار"، ذكرت فيه أن "7 أشخاص على الأقل قتلوا في خروج قطار مكوكي عن سكته، فيما يتلقى الجرحى علاجهم، بعضهم أصيبوا بجروح خطيرة".
ولفتت الصحيفة إلى أن "الملك محمد السادس تكفل بتكاليف دفن الضحايا، وأصدر تعليمات بأن يتلقى الجرحى علاجهم بالمستشفى".
وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار بالولايات المتحدة الأمريكية أن "المكتب الوطني للسكك الحديدية رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، فيما لا تزال محاولات الإنقاذ جارية لإجلاء من هم محاصرون تحت الحطام".
بدورها، لم تخرج جريدة "إلباييس"، الإسبانية، عن التعاطي الخبري مع الحدث، حيث تحدثت عن "انزياح قطار عن مساره، بمنطقة بوقنادل، مما أدى إلى وفاة العديد من الركاب، في حين تظل أسباب الحادث غير معروفة إلى حدود اللحظة".
وأردف المنبر الإسباني أن "مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن تعرض القطار لأضرار بالغة"، مشيرا إلى زيارة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمكان الحادث، بتعليمات من الملك محمد السادس. كما تطرق إلى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة".
من جهته، أورد "سبوتنيك"، وهو موقع روسي حكومي، أن "7 مسافرين مغاربة لقوا مصرعهم أثناء انحراف قطار مكوكي يربط البيضاء بمدينة القنيطرة"، مشيرا إلى أن "الملك محمد السادس تكفل بمصاريف دفن الضحايا".