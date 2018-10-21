جائزة الصحافة العربية تفتح باب الترشح لدورتها الـ18

هسبريس من الرباط

أعلن نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة، فتح باب التسجيل والترشح لـ"جائزة الصحافة العربية" في دورتها الثامنة عشرة، بدءاً من اليوم الأحد 21 أكتوبر وإلى غاية 31 دجنبر المقبل.

وحول أهم مستجدات الجائزة، وخصوصا مزايا الدعم الجديدة التي ستوفرها للوسط الصحافي والعاملين فيه، قالت مديرة نادي دبي للصحافة، مياء بوحميد، إن الجائزة "ستستقبل هذا العام الترشيحات عبر نظام إلكتروني تم استحداثه مؤخراً على موقع الجائزة الرسمي، إذ يوفر النظام المستحدث تطورات جديدة في عملية التقديم لكافة فئات الجائزة، بما فيها عمليات الفرز والتحكيم والحجب".

كما لفتت المتحدثة الانتباه إلى أن الأمانة العامة للجائزة ستعلن لاحقاً جميع التفاصيل المعنية بهذا النظام وكيفية استخدامه من قبل اللجان الداخلية لعمل الجائزة.

من جانبه أكد جاسم الشمسي، نائب مدير الجائزة، أن الجائزة لم تأت فقط لتكريم الإنجازات الصحافية في الوطن العربي، "بل إنها انطلقت منذ البداية لتعزيز مكانتها كمنصة عالمية محفزة على الإبداع الصحافي على مستوى الوطن العربي"، لافتاً إلى أن التطوير المستمر للجائزة "يمثل فهمنا لأبعاد المستقبل الذي يعززه الابتكار، ويكشف عن رؤيتنا وطموحاتنا المستقبلية".

وأعرب الشمسي عن ثقته في أن مستوى الأعمال المتنافسة في الدورة الثامنة عشرة سيأتي مرتفعا أسوة بما حققته المشاركات من تطور نوعي في مضمونها وأسلوبها على مدار الدورات السابقة، مؤكداً أن نادي دبي للصحافة سيوفر كافة عناصر الدعم لتسهيل عملية ترشّح الصحافيين العرب المتواجدين في مناطق متفرقة من العالم.

يذكر أنه على الراغبين في الترشح لجائزة الصحافة العربية التقدم بالأعمال الصحافية عبر الموقع الإلكتروني للجائزة: www.arabjournalismaward.ae، حيث سيوفر نادي دبي للصحافة كافة عناصر الدعم لتسهيل عملية ترشّح الصحافيين العرب المتواجدين في مناطق متفرقة من العالم.

ويحق لكل صحافي عربي تكون أعماله منشورة خلال عام 2018 التقدم بأعماله لنيل إحدى جوائز الصحافة العربية ضمن الفئات التالية: جائزة الصحافة الاستقصائية، وجائزة الصحافة الذكية، وجائزة الصحافة الرياضية، وجائزة الصحافة الاقتصادية، وجائزة الحوار الصحافي، وجائزة الصحافة العربية للشباب، وجائزة الصحافة السياسية، وجائزة الصحافة للرسم الكاريكاتيري، وجائزة الصحافة الثقافية، وجائزة أفضل صورة صحافية، وجائزة الصحافة الإنسانية؛ أما جائزتا العامود الصحافي وشخصية العام الإعلامية فتُمنحان بقرار من مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية.