المحكمة ترفض إجراء الخبرة الطبية والنفسية على الصحافي بوعشرين

هسبريس- عبد الإله شبل

رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الطلبات التي تقدم بها دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم ضمنها الاغتصاب والاتجار بالبشر.

وقررت الهيئة التي يرأسها المستشار بوشعيب فارح، مساء الاثنين، بعد دخولها للمداولة، رفض الطلبات المتعلقة بإجراء الخبرة الطبية والنفسية على بوعشرين، وإجراء فصل بالملف، والخبرة التقنية، وإرجاء البت إلى حين الانتهاء من الموضوع.

وفي الوقت الذي كان منتظرا أن يشرع فيه دفاع الصحافي في تقديم مرافعاته، بعد انتهاء دفاع الطرف المدني والنيابة العامة من مرافعاتهما، فاجأ النقيب السابق محمد زيان الهيئة ودفاع المطالبات بالحق المدني بتقديم مجموعة من الملتمسات.

وطلب زيان، النقيب وزير حقوق الإنسان السابق، من الهيئة فصل الجنح عن الجنايات، وشدد على وجوب فصل ملف "وداد. م" عن باقي الملفات، معتبرا أن قضيتها جنحة فقط.

كما طلب دفاع الصحافي بوعشرين من الهيئة إحالة ملف "أسماء. ح" على قاضي التحقيق وفق ما ينص عليه قانون الاتجار بالبشر، خاصة وأنه مورس عليها الجنس وهي حامل بحسب ادعاءاتها.

وفي ملتمس ثالث، أشار النقيب محمد زيان إلى أن موكله مالك "أخبار اليوم" يتعرض داخل القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف للسب والتعذيب، سواء من طرف دفاع المشتكيات أو بسبب منعه من الأكل، خاصة وأنه يعاني من مرض السكري الذي يستلزمه تناول الدواء.

واعتبر المحامي عبد الفتاح زهراش، عن دفاع المطالبات بالحق المدني، أن الملتمسات التي تقدم بها دفاع المتهم ليست سوى "هدرا زمنيا للمحاكمة"، مشيرا إلى أن "ما تقدم به النقيب زيان أُريد به المس بالمحاكمة العادلة والسقوط في الهدر الزمني للمحاكمة".

واستغرب زهراش، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، من الملتمسات التي تم التقدم بها من طرف دفاع المتهم، معتبرا أن هذه الطلبات ما هي إلا خطوة لتمطيط المحاكمة.

وشرع المحامي عبد الصمد الإدريسي، بعد رفض المحكمة الملتمسات، في أول مرافعة لهيئة الدفاع عن بوعشرين.