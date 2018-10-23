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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: مسؤول حزبي يستفيد من 12 هكتارا بـ300 درهم

رصيف الصحافة: مسؤول حزبي يستفيد من 12 هكتارا بـ300 درهم

رصيف الصحافة: مسؤول حزبي يستفيد من 12 هكتارا بـ300 درهم
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:00

مستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "المساء" التي ورد بها أن مسؤولا حزبيا بمدينة سلا استفاد من عقار تزيد مساحته عن 12 هكتارا بثمن بخس لا يتجاوز 300 درهم للمتر المربع، على أساس تخصيصه لإنجاز مشروع لإسكان الفقراء اتضح أنه وهمي.

ووفق المنبر ذاته، فإن المستفيد الذي يشغل منصبا جماعيا، نجح بفضل مساعدة مسؤول في السلطة تم إعفاؤه من مهامه في وقت سابق، في الحصول على العقار المذكور ضمن مقاطعة لعيايدة التي يصل فيها سعر المتر إلى أزيد من 3500 درهم، قبل أن يوظف شبكة علاقاته السياسية من أجل تحويل العقار إلى مشروع لبناء شقق اقتصادية.

وكتبت "المساء" أن عناصر من الفرقة الوطنية أقدمت على مداهمة منزل برلماني سابق يوجد بمنطقة واد الجديدة بضواحي مكناس، واعتقاله قبل نقله إلى وجهة مجهولة من أجل التحقيق معه في قضية تجهل أسبابها الحقيقية، وأشارت إلى أن المعني بالأمر ذو سوابق قضائية في ترويج المخدرات القوية قضى بسببها عقوبة حبسية.

العدد الذي ذاته أفاد بأن الاتحاد الأوروبي خصص 70 مليون يورو للمغرب لتمويل معدات الحدود لوقف تدفقات الهجرة. وأضافت "المساء" أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يقوم بتسليم أول دفعة من الأموال قبل عام 2019، وسوف تستخدم المعونة بشكل رئيسي لشراء معدات مراقبة الحدود.

من جهتها، أوردت "أخبار اليوم" أنه من المنتظر أن تدخل الحكومة تعديلا على قانون السلفات الصغرى، التي تمنحها جمعيات السلفات، لتسهيل تمويل المقاولات الصغرى التي تجد صعوبة في ولوج تمويلات الأبناك. ووفق ما كشف عنه محمد بنشعبون، وزير المالية، في البرلمان، فإن التعديل يرمي إلى رفع سقف القروض التي تمنحها هذه الجمعيات من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم؛ ما يمكن المقاولات الصغرى من الاستفادة من تمويلات ميسرة.

وتطرق الإصدار نفسه إلى اعتقال مجرم يصنف في فئة "أخطر المجرمين" أثناء محاولته الفرار إلى الجزائر عبر الحدود، بعدما ضاق عليه الخناق بسبب تعقب السلطات الأمنية أثره لارتكابه عددا من الجرائم، من بينها عمليات السرقة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضحت "أخبار اليوم" أن تنسيقا أمنيا بين عناصر الشرطة القضائية لمدينتي تازة وفاس ومصالح مديرية مراقبة التراب الوطني مكن من الإطاحة بالمجرم المذكور، الذي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرات بحث وطنية عدة.

وإلى "الأحداث المغربية" التي ورد بها أن قانون المالية لسنة 2019 ألغى واجبات "التنبر" على اقتناء الأدوية، وهي الواجبات التي أثارت غضب الصيادلة والهيئات الصحية التي اعتبرتها إجحافا في حق المرضى.

ونشرت الصحيفة اليومية عينها أن المديرية الجهوية للضرائب تعيش على وقع تنقيلات وتأديبات؛ إذ قام المدير الجهوي بتنقيل مسؤول مكلف بالشركات من تزنيت إلى أكادير بدون مسؤولية، وتنقيل مسؤول من تارودانت إلى أكادير مع سحب الصلاحيات التي كان يتمتع بها، وأجرى مجموعة تنقيلات داخلية بأكادير وتغيير على مستوى المهام.

ووفق "الأحداث المغربية" كذلك، فإن عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط تمكنت من حجز 33 ألفا و500 يورو لدى أحد المسافرين الذي حاول إدخالها إلى التراب الوطني دون تصريح.

أما "العلم" فورد بها أن المحكمة الابتدائية بأكادير برأت أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 15 و22 سنة كانوا ملاحقين بتهمة "إهانة العلم الوطني" لرفعهم أعلاما إسبانية أثناء مباراة خاضها فريق حسنية أكادير لكرة القدم في 6 أكتوبر.

ونشر المصدر الإعلامي ذاته أن شركة لافارج هولسيم المغرب بالدار البيضاء أقدمت على طرد وتوقيف أعضاء مكتب نقابي تابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وأضافت "العلم" أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام أدان تمادي شركة لافارج هولسيم المغرب في محاربتها للعمل النقابي الذي يضمنه الدستور المغربي ومدونة الشغل والقوانين الدولية ذات الصلة، بعد إقدامها على توقيف وطرد أعضاء من المكتب النقابي بالشركة، وعلى رأسهم الكاتب العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - hamouda الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:14
عفى الله عن ما سلف الشعب لاباس عليه
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10
2 - ر - ا زاوية الشيخ الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:15
تبارك الله ياك هما خدام ديال الدولة.....خلاها كاظم الساهر زيديني عشقا....وأنتم زيدونا نهبا زيدونا
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13
3 - yasin الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:16
دار لها بحال الحلوة د البرلمان ....??
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13
4 - خليلوفيتش الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:18
تدخلي سيكون فيما يتعلق بالقروض الصغرى و التي هي بنسبة فائدة كبرى و التي تحكم على المشروع بالفشل لذا يجب على وزير المالية التدخل لخفض نسبة الفائدة أما الرفع من قيمة القرض دون التخفيض في نسبة الفائدة فهذا إجراء لا فائدة منه
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3
5 - سعيد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:18
عادي جدا، جل المنتخبين و السياسيين يفعلون ذلك ليس هناك جديد في هذا الخبر، و قد تجده الان يحس ( الحكرة) لإثارة اسمه دون غيره من السياسيين و رؤساء الأحزاب و خدام الدولة، فكل ما هنالك انه مسكين قد يكون ضحية وشاية من أحد الحساد من السياسيين الذي كان طامعا في نفس العقار ،
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6
6 - نور الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:19
رجعو خدام الدولة من جديد، دارو معاه مزيان، لفتيت كانو حسبو له 350 للمتر و هذا 300، و هادي هي المحاسبة و الاصلاحات، هذا ما بكون غير من اصحاب الحلوة، ملي هي كانت صفقة لبناء منازل للفقراء كانت تكلف بها الدولة و تعطيها للناس اللي هدمو لهم براركهم و شردوهم في الازقة، حسبي الله و نعم الوكيل.
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7 - guerouani الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:19
كلهم يستفيدون و ينتهزون وزارتهم للغناء اياكم ان تقولوا حزب اشرف من الاخر كلهم كيف كيف
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8 - mouktadi abderrazak الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:19
مستحيل أن يترك السيد وزير الفلاحة والصيد البحري هذه الفرصة تمر وفي الحقيقة هو أولى بها أغراس أغراس.
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9 - جبلي ابن الجبل الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:21
إذا ما استافدش مسؤول حزبي من هاد الهمزة واش غنستافدو منها حنا المزاليط؟؟ علاش هما أسسو هاد الكم الهائل دالاحزاب إلا باش يستافدو كاملين و الدول الديموقراطية عندهم 2 أحزاب ماشي جيوش دالاحزاب الملهوفة
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10 - fahd الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:22
عندو الحق.مادام الدولة كتدعم الأحزاب ماليا فلما لا ينهب المزيد
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11 - mohair الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:23
الاتحاد الأوروبي خصص 150 مليون يورو للمغرب لتمويل معاش المهاجرين بالمغرب . وليس لتمويل معدات الحدود لوقف تدفقات الهجرة .
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12 - سكزوفرين الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:25
سمحو ليا
خصهوم يحددوه بالسمية والحزب ديالو.
نكملو الاعمال ديالنا وما نخلطوش
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13 - Citoyen الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:25
ما زال نزيدوهم الدعم راهم فقراء مساكن...كيقطعو القلب...
العيد الجاي نفرق عليهم جوج حوالة لواحد
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14 - Mouatene الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:26
السؤال: هو حتى لاين غادي يبقى هاد الشي
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15 - ااصديق الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:27
مسؤول حزبي يستولي على 12هكتار ب300درهم......ماحدا تقاقي اوهي تزيد فالبيض... الله يعفو ..
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16 - كريم التطاوني دار اسنوس الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:27
شبابية ديال الا خبار ولا خبر يصب في مصلحة المواطن كلام استهلاكي وتبقى دار لقمان على حالها الى اجل غير مسمى انشري يا هسبريس
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