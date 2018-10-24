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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك

رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك

رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:00

مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من "المساء" التي نشرت أن سائق قطار بوقنادل حضر بالضمادات على رأسه وشبه عاجز عن الكلام والوقوف للمثول أمام وكيل الملك الذي قرر إحالته في حالة اعتقال على جلسة المحاكمة، قبل أن يتم تأجيل الملف إلى 30 أكتوبر.

وأشارت الجريدة إلى أن حالة السائق المذكور جعلت القاضي يأمر بإحضار كرسي متحرك له، وقال إنه سيتم الاطلاع لاحقا على المحضر من أجل الوقوف على حيثيات الخبرات التي اعتمدت والتي على أساسها تم توجيه التهم إلى السائق.

المنبر الإعلامي نفسه ذكر أن سياسيين ورجال أعمال يتحدون القضاء ويرفضون التخلي عن "الأملاك البحرية"؛ إذ عجزت وزارة التجهيز والنقل منذ بداية خطة استرجاع وتثمين الملك البحري عن استرداد حوالي 40 في المائة من ممتلكاتها، رغم أنها استطاعت أن تنفذ أحكاما قضائية باستعمال القوة العمومية.

وأبرزت "المساء" أن الأسباب التي جعلت الوزارة لا تصل إلى نسبة 75 في المائة التي حددتها في مشروعها الذي أعدته في شهر يناير الماضي، تعود بالأساس إلى عدم تجاوب السلطات الإقليمية والجهوية مع مراسلات الوزارة، بالإضافة إلى تأخر الأحكام القضائية فيما يخص عمليتي الإفراغ أو تجديد العقود.

ونقرأ في الجريدة ذاتها أن معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مكنت فرق الجمارك بالشمال وفرق الشرطة القضائية من الإطاحة ببارونات لتهريب الكوكايين وأسلحة تقليدية دون رخص، إضافة إلى أشياء ثمينة يتم تهريبها إلى المغرب دون التعشير عليها.

ووفق المنبر نفسه، فإن فرقا أمنية بالميناء المتوسطي طنجة ومعبر بني انصار بالناظور تمكنت من توقيف مواطن مغري مقيم بالخارج، يبلغ من العمر 43 سنة، للاشتباه في تورطه في محاولة تهريب أزيد من تسعة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وبندقيات في اتجاه المغرب.

وأوردت "المساء" أن إدارة الجمارك كشفت وجود مستودعات سرية بضواحي القنيطرة تضم ما يفوق 300 طن من المواد الغذائية، تشمل قطاني وتوابل وحبوبا وسمكا وأجبانا وخضرا وفواكه فاسدة ومهربة، تشكل خطرا على صحة المستهلك نتيجة ظروف التخزين التي لا تحترم شروط السلامة الصحية، مبرزة أن مافيات التهريب نجحت في تفادي المراقبة وإدخال مواد غذائية فاسدة.

وإلى "الأحداث المغربية" التي ذكرت أن موظفا تابعا للمندوبية العامة للسجون متابعا في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي عين السبع على ذمة قضية ترتبط بالمعتقل توفيق بوعشرين، اعترف أمام المحكمة بتورطه في محاولة إدخال ممنوعات دون علم إدارة سجن عين البورجة، نافيا أن يكون قد قام بهذه المهمة مقابل مبلغ من المال.

ونشرت الورقية نفسها أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدت مذكرة داخلية تحث رجال ونساء الأمن الوطني على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب احترام رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية. ووفق "الأحداث المغربية"، فإن تعليمات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، نصت على تحرير محاضر وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم بدون إذن، مع نزع هاتف المصور الذي يخرق القانون.

ووفق "الأحداث المغربية" أيضا، فإن الخبير في الاقتصاد والمالية، محمد بدير، قال إن قطاع الفلاحة وحده يستحيل أن يكون قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإنما فقط إحدى الرافعات الاقتصادية، وأوضح أن الرفع من دور القطاع الفلاحي في تنمية التشغيل رهين بالتصنيع الفلاحي، أي بالصناعة الفلاحية والصناعة الفلاحية ــ الغذائية، مؤكدا أن الفلاحة ليست حلا لمعضلة التشغيل، ولا يمكنها أن تستوعب اليد العاملة في غياب التصنيع.

أما جريدة "أخبار اليوم" فكتبت أن الصحراء تتصدر لأول مرة توزيع الاستثمارات الجديدة؛ بحيث حصلت جهة العيون الساقية الحمراء، لأول مرة، على حصة الأسد بما يناهز 17.18 مليار درهم من مجموع الاستثمارات التي بلغت 57.65 مليار درهم على الصعيد الوطني، وحازت جهة العيون بذلك 30 في المئة من مجموع الاستثمارات الوطنية، فيما خصصت لجهة الدار البيضاء 14 في المائة فقط، وطنجة 1.49 في المائة، وسوس ماسة 12.63 في المائة، والرباط سلا ـ القنيطرة 14.13 في المائة، ودرعة ـ تافيلالت 4.26 في المائة، وجهة مراكش 1.85 في المائة.

ووجاء في المنبر الورقي نفسه أن معطيات تضمنها تقرير سري لمصالح الاستخبارات الألمانية كشفت تشكل موجة جديدة للهجرة السرية آتية من إفريقيا جنوب الصحراء في طريقها إلى المغرب بهدف العبور إلى أوروبا عبر إسبانيا. وأشار التقرير إلى وجود 20 زعيما مافيوزيا متخصصا في الإتجار وتهريب البشر من المملكة، مقابل مبالغ تتراوح بين مليون وأربعة ملايين سنتيم.

ونختم مع "العلم" التي أوردت أن المملكة خارج أفضل الوجهات السياحية في 2019؛ بحيث لم تشر قائمة "Lonelyplanet" إلى المغرب باعتباره وجهة سياحية مهمة، وتصدرت سيريلانكا هذه القائمة كأفضل مكان سياحي لسنة 2019، في المقابل تتوقع منظمة السياحة العالمية نمو القطاع السياحي عالميا بمعدل 3.3 في المائة سنويا حتى سنة 2030.

وقالت الورقية اليومية ذاتها إن منظمة العفو الدولية حذرت من سعي حكومة مدريد إلى تفعيل اتفاقية ترحيل المهاجرين السريين نحو المغرب الموقعة سنة 1992 بين إسبانيا والمغرب، التي تسمح، حسب "أمنستي"، بإعادة المهاجرين واللاجئين المحتملين إلى بلد لا يعتبر مكانا آمنا لهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - sadraoui الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:17
كما يقول المثل : الحويط القصير يودي.
لا ارى الا ان سائق القطار كبش فداء للمسؤولين الكبار
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32
2 - abdo الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:21
والله إن الإنسان يكاد يفقد صوابه وعقله أحيانا من مثل هذه المهازل المضحكة والمبكية، الا تتحمل شركة السكة أية مسؤولية في الحادث المؤلم أم أنهم يرديدون فقط تبرئة انفسهم من التهم ...
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21
3 - عبدو من الرباط الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:23
لك الله يا سائق القطار حتى وأنت على كرسي متحرك جعلوك كبش فداء لا تخف الشعب كله يعرف الحقيقة والويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.
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31
4 - شعيب الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:24
قدر الله وما شاء فعل . يجب توضيف ساءقين محترفين يخافون على ارواح الناس قبل ارواحهم
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-22
5 - hicham الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:24
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الى اين تسير البلاد
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13
6 - مهاجر ولي فخر الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:24
والله حرام عليهم . في مكالمة سربت تبين ان السسب كان شئ اخر الآن يحاكمون هذا السائق المسكين ككبش فداء . والمسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة لا يحاكمون
المغرب لا وجود للعدل القوي يأكل الضعيف
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22
7 - siciallllllllllll الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:27
جبرو كبش فداء اودي باركة من الظلم المسؤلين لي شوف شحال داز ديال الوقت باش خرجت المزانية ديال 15 مليار باش اديرو جهاز الإندار لي كيطي الإعلام فكل بلاصة بشحال خصو يمشي القطار فين داروها هادوك ميتحسبوش لكن القانون مطبق خاص على الفقراء الله يخذ فيكم الحق وفين هاذ حقوق الإنسان واش الراجل في كرسي متحرك وهو في المحاكمة الله ياخذ الحق ناهب المال العام متسترين عليه لكن انتم ايها القضاء من تنهبون والمسؤلين كاكم ستحاسبون عند الله لكن انتم لستم بمسلمين انتم علمانيين ولا تأمنون بأن كاين الحساب عند الله لكن سترون انشاء الله
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8 - عزيز الولزي الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:27
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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9
9 - Hassan Sima الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:28
گان عليهـم تقديمه في حالة سراح على الأقل مراعاة حالته الصحية إلى حين تحسنهـا وترك له المجال للدفاع عن نفسه المفروض إگون GPS في القطار لإشعار ONCF إن گان تجاوز ما للسرعة ...
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5
10 - غزواني س الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:28
لوحة 60 لم تكن موجودة. كان واضحا جدا ان كبش الفداء سيكون السائق المسكين .أما الخليع فسيستمر في تعذيب المغاربة و تشويه صورة المغرب بذلك القطار الذي يربط مطار محمد 5.
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9
11 - wood الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:30
في المغرب الحلقة الاضعف هي التي يتم تقديمها كبش فداء عن الأخرين ، فهذا الامر لا يمكن إلا بإنعدام العدالة و استقلالية القضاء . فهذا السائق كما العادة سيتم تحميله المسؤولية و لن يستطيع الدفاع عن نفسه كما في حالات مشابهة ، أما التهم فسيتم إلقائها على عوانهعها على السائق دون إثبات و سيعتدمها القضاء كما انزلت لأنه خاضع كليا للسلطة التنفيدية و مهمته تقتصر على البصم فقط . بينما قضايا أخرى كحادثة اللاعب حارث الذي قتل شخصا نتيجة السكر و السرعة و الفرار ، و حادثة باربي التي داست شخصين على الرصيف و قتلتهم و هي في حالة سكر طافح فتم إطلاق سراحهما. انه الشعب المغربي الذي ارتضى عن يعيش تحت الحكرة !!!
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5
12 - محسن الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:30
محاكمة سائق القطار باي تهمة ستحكم المحكمة هل ااسرعة ام سوء الصيانة هذا القطار منذ مدة وهو في حالة مزرية كل عرباته تتحرك من مكانها كان على المسؤولين وقف هذا القطار واعادة صيانته بدلا من اللعب بارواح الناس
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4
13 - بلاد عجيبة جدا الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:30
بلاد عجيبة جدا....
و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.....
منتهى البؤس ما وصلت اليه الامور ..... حادث بحال هادا كيطيحو فيه المسؤولين ... جابو موظف لي خدمتو هي اديماري الزمر .... ماشي هو المسؤول على السكة .... و ماشي هو الي مكلف بالمزانيات ديال الصيانة.... مي عندو مزية ان سورو حادر .... لا اله إلا الله..... ياااا ربي لطفك....
بلاد عجيبة جدا
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2
14 - زريبيق الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:32
بلاد الحكرة سيرو حاكمو الشفارة لي داو الملايير وماحاكمهم حد حاكمو وزير الكراطة والشكلطة و .....عاد شوفو هذا الشيفور المغلوب على أمرو حسبنا الله ونعم الوكيل.
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15 - بقشيش الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:32
سبحان الله ;فصلوها وألبسوها للسائق ,الحكومات العربية نسخة طبقة للاصل ,تقديم كبش فداء من الطبقة المغلوبة لينجو الوزراء ,مسكين هذا السائق هو المسؤول عن قطاع الغيار وهو مسؤول لمدة 14 سنة في منصب مدير رغم انه مجرد سائق,وهو المسؤول عن السكك ,ذنبه الوحيد انه سائق في تلك اللحظة المشؤومة ...نحن مجرد زريبة للاكباش كلما احتاجوا واحدا يدفعوا به للتضحية ...لله الامر من قبل ومن بعد ..اتقوا الله في المواطن الغلبان وخذوا العبرة مما يجري بالسعودية..........................اتمنى النشر.
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16 - mre الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:33
الواحد خاصو يبدا ياخد حقو بيديه فبلاد العبث و السيبة.
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17 - essadki الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:33
حلال عليهم حرام علينا
السائق يمثل الشعب و الكرسي يمثل عجز الشعب والقضاء يمثل الحكرة و الاضطهاد و المحاكمة تمثل واقع القوي يأكل الضعيف الذي نعيشه و تستمر المعاناة إلى أن ينهض الشعب من سباته
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18 - HaMo الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:34
A supposer que les expertises concluent à l'erreur du conducteur laissez le au moins récupérer de ses blessures et de son choc avant de penser à le juger. C'est faire preuve d'humanité quoique je crois que c'est une victime et non un coupable. Je vois Mal un conducteur dépasser aussi largement la vitesse autorisée à moins qu'il ait des envies suicidaires. Encore une fois nous sommes entrain de faire le procès du maillon faible de la chaîne. Pauvre pays
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19 - Noir الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:35
"....فإن تعليمات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، نصت على تحرير محاضر وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم بدون إذن، مع نزع هاتف المصور الذي يخرق القانون." مممممم!!! فعلا رجل الأمن ما يقدرش يكذب، راه محلف يعني أدى القسم فالمحكمة بحالو بحال القاضي و وكيل الملك و....كل مغربي متهم إلى أن تثبت براءته!!!!
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20 - Hassan الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:35
القاضي يحضر له كرسي متحرك . إذن ماهو دور الطبيب الذي كان يعالج عنده لماذا لم يحضر له كرسي متحرك .
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21 - حنان الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:38
المنبر الإعلامي نفسه ذكر أن سياسيين ورجال أعمال يتحدون القضاء ويرفضون التخلي عن "الأملاك البحرية"؛ لو أنهم بلغوا السيد أخنوش بضرورة استرجاع وتثمين الملك البحري أليس هو من" يملك" أقصد المسؤول عن ذلك الموضوع.
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22 - مواطنة الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:41
طاحت ااصمعة. علقو الحجام ... السائق نفسه أكلها في عظامه ورأسه واطرافه واصبح عاجزآ جسميا ونفسيا ....كارثة كانت قضاء وقدر المكتوب ما منو هروب الله يرحم الموتى. والله يشافي الناجين من الحادث......دخلوا نساء يسوقون القطار بدل الرجال لانهم كانوا يسوقون الترامواي بسرعة محدودة .
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