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الرئيسية | السلطة الرابعة | المرض ينهي حياة الإعلامي المصري حمدي قنديل

المرض ينهي حياة الإعلامي المصري حمدي قنديل

المرض ينهي حياة الإعلامي المصري حمدي قنديل
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 01 نونبر 2018 - 00:25

أعلن المحامي عاصم قنديل وفاة شقيقه الإعلامي المصري حمدي قنديل، مساء الأربعاء، داخل شقته بعد صراع مع المرض.

وأضاف قنديل أنه سيتم الإعلان عن موعد صلاة الجنازة على شقيقه وتشييع جثمانه اليوم الخميس.

ولد حمدي قنديل في منزل أسرة من الطبقة المتوسطة بمدينة بركة السبع محافظة المنوفية.

واشتهر الإعلامي المصري بتقديم البرامج السياسية الناجحة، التي كان من بينها "مع حمدي قنديل" على راديو وتلفزيون العرب، و"رئيس التحرير" على الفضائية المصرية، و"قلم رصاص" تم تقديمه على قناة دبي، وقناة الليبية الفضائية.

وهو زوج الفنانة المصرية نجلاء فتحي. وقد نشر قنديل مذكراته مؤخرا بعنوان "عشت مرتين".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - issam casa الخميس 01 نونبر 2018 - 00:34
اعلامي كبير وجريء لم يخشى يوما حاكماً أو سلطان ، رحمه الله
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2 - محمد الخميس 01 نونبر 2018 - 01:12
تحليلاته السياسية معقولة الى حد بعيد. رحمه الله.
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