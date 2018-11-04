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الرئيسية | السلطة الرابعة | المغرب يعتمد 86 مهنيا من منابر إعلامية أجنبية

المغرب يعتمد 86 مهنيا من منابر إعلامية أجنبية

المغرب يعتمد 86 مهنيا من منابر إعلامية أجنبية
هسبريس من الرباط
الأحد 04 نونبر 2018 - 08:10

قالت وزارة الثقافة والاتصال إن سنة 2018 شهدت، إلى حدود شهر شتنبر الماضي، اعتماد 86 مراسلا ومصورا من 24 جنسية، يمثلون 49 مؤسسة إعلامية أجنبية.

بلاغ للوزارة شدد على أن سنة 2018، إلى غاية 31 يوليوز الماضي، عرفت أيضا استصدار 554 رخصة للتصوير لفائدة شركات إنتاج وطنية ودولية وقنوات تلفزيونية أجنبية، إلى جانب "منح 950 رخصة استيراد مطبوعات تخص موزعين ومهنيين ومؤسسات عمومية وخاصة، وتوزيع أزيد من 2100 عنوانا أجنبيا بمختلف اللغات".

المصدر اعتبر كل ذلك "تأكيدا لاستقطاب المغرب للإعلام الأجنبي، باعتباره بلدا منفتحا، لا يضع قيودا على حرية تنقل الصحفيين والمراسلين الأجانب، كما يحرص على احترام استقلالية عملهم، وضمان تحركهم الحر والآمن عبر مختلف مناطق البلاد، وتمكينهم من تراخيص التصوير، وفقا لمسطرة تتسم بالمرونة".

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