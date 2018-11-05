رصيف الصحافة: دورية أمنية تسقط أول مُخالف لمنع تصوير الشرطة

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الثلاثاء من "أخبار اليوم" التي ذكرت أن دورية عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أسقطت أول مخالف لدوريته التي تمنع تصوير رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم، حيث جرى مؤخرا بمدينة فاس إيقاف شخص، اتهمه شرطي المرور بتصويره.

ووفق معلومات الجريدة ذاتها فإن الشخص الموقوف موظف بالمحافظة العقارية بمدينة صفرو، حل بمدينة فاس لقضاء غرض له بشارع محمد الخامس، حيث قام بركن سيارته بالساحة الخلفية لمحكمة الاستئناف والقريبة من مقر المنطقة الأمنية الثانية لدار الدبيبغ، قبل أن يفاجأ بحضور شرطي للمرور رفقة زميل له، أشعراه بأن سيارته توجد في وضعية مخالفة للقانون؛ غير أن صاحب السيارة لاحظ وجود سيارة بالمكان نفسه سمح الشرطيان لصاحبها بركنها، وهو ما أغضب موظف المحافظة العقارية والذي بادر إلى إخراج هاتفه وشرع في تصوير المشهد في محاولة منه لإثبات وضعية سيارة أخرى سمح الشرطيان لصاحبها بركنها بالمكان نفسه الذي اعتبره شرطي المرور بأنه مخالف بالنسبة إلى سيارته، قبل أن يلتفت الشرطيان إلى عملية التصوير، حيث حجزا على الفور هاتف صاحب السيارة واقتاداه إلى مقر المنطقة الأمنية الثانية بشارع محمد الخامس.

وأضافت "أخبار اليوم" أن وكيل الملك قرر متابعة موظف المحافظة العقارية في حالة سراح وبدون كفالة مالية في انتظار مثوله أمام أول جلسة محاكمته تنطلق في الـ14 من شهر نونبر الحالي، أمام الغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية ـ ملف تلبسي ـ سراح.

ونقرأ في المنبر الإعلامي ذاته أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي يترأسها عبد المولى المومني، كلفت مكتب محاماة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي تشرف عليه ابنته نوال لشكر، بالدفاع عن حقوق التعاضدية ومصالحها أمام المحاكم المغربية، وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة.

من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية" بأن نقيب هيئة المحامين بتطوان قرر حفظ الشكاية التي تقدمت بها أسماء الموساوي، زوجة مدير النشر السابق لجريدة أخبار اليوم وموقع 24، ضد المحامي محمد الهيني، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين، بداعي الإساءة إلى زوجها وخرق المحامي المشتكى به لقرينة البراءة. وقد قرر محمد مهدي كمال، نقيب هيئة المحامين بتطوان، تبليغ مقرر الحفظ للمشتكية بواسطة البريد المضمون لعدم ثبوت أي مخالفة في حق المشتكى به.

وجاء في الجريدة ذاتها، أن مليكة العرود تقدمت بطلب الحصول على اللجوء ببلجيكا، بعد أن فقدت في السنة الماضية الجنسية البلجيكية لإدانتها في قضايا إرهابية، وتسعى العرود الملقبة بالأرملة السوداء إلى تفادي إبعادها إلى المغرب. وأضاف الخبر أن العرود تم احتجازها، في أكتوبر الماضي، بمركز أمني في انتظار طردها في اتجاه المغرب، موطنها الأصلي، قبل أن تتقدم بطلب استعجالي من أجل تجميد عملية الطرد.

ونشرت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن تعيين مدير جهوي سابق بالرحامنة على رأس المديرية الجهوية لعيون الساقية الحمراء أثار فضيحة هزت أركان الجسم الصحي بالمغرب. ويأتي تعيين حسن الوالي، المندوب السابق للصحة بإقليم الرحامنة، والذي أعفي بسبب اختلالات وظيفية، والذي خلف ضجة عارمة، بسبب الخروقات والتجاوزات التي شابت فترة تسييره لقطاع الصحة بإقليم الرحامنة؛ وهو ما عجل بإنهاء مهامه، كما جاء في مقرر الإعفاء وإحالته على مديرية الموارد البشرية قصد تسوية وضعيته الإدارية.

في السياق ذاته اعتبر مصدر صحي بالجهة أن تعيين حسن الوالي سيسهم في تأجيج شرارة الحتقان بالإقليم، داعيا الوزارة إلى تحقيق المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.

أما جريدة "العلم" فكتبت أنه في الوقت الذي تعلن فيه الصحافة الدولية أن المكتب الوطني للحبوب والقطاني طرح مناقصة لشراء 45 ألفا و451 طنا من القمح الصلب من الاتحاد الأوروبي، في الوقت ذاته المكتب الوطني للحبوب خارج التغطية ولم يدل بشيء في هذا السياق.