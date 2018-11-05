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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: دورية أمنية تسقط أول مُخالف لمنع تصوير الشرطة

رصيف الصحافة: دورية أمنية تسقط أول مُخالف لمنع تصوير الشرطة

رصيف الصحافة: دورية أمنية تسقط أول مُخالف لمنع تصوير الشرطة
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:00

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الثلاثاء من "أخبار اليوم" التي ذكرت أن دورية عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أسقطت أول مخالف لدوريته التي تمنع تصوير رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم، حيث جرى مؤخرا بمدينة فاس إيقاف شخص، اتهمه شرطي المرور بتصويره.

ووفق معلومات الجريدة ذاتها فإن الشخص الموقوف موظف بالمحافظة العقارية بمدينة صفرو، حل بمدينة فاس لقضاء غرض له بشارع محمد الخامس، حيث قام بركن سيارته بالساحة الخلفية لمحكمة الاستئناف والقريبة من مقر المنطقة الأمنية الثانية لدار الدبيبغ، قبل أن يفاجأ بحضور شرطي للمرور رفقة زميل له، أشعراه بأن سيارته توجد في وضعية مخالفة للقانون؛ غير أن صاحب السيارة لاحظ وجود سيارة بالمكان نفسه سمح الشرطيان لصاحبها بركنها، وهو ما أغضب موظف المحافظة العقارية والذي بادر إلى إخراج هاتفه وشرع في تصوير المشهد في محاولة منه لإثبات وضعية سيارة أخرى سمح الشرطيان لصاحبها بركنها بالمكان نفسه الذي اعتبره شرطي المرور بأنه مخالف بالنسبة إلى سيارته، قبل أن يلتفت الشرطيان إلى عملية التصوير، حيث حجزا على الفور هاتف صاحب السيارة واقتاداه إلى مقر المنطقة الأمنية الثانية بشارع محمد الخامس.

وأضافت "أخبار اليوم" أن وكيل الملك قرر متابعة موظف المحافظة العقارية في حالة سراح وبدون كفالة مالية في انتظار مثوله أمام أول جلسة محاكمته تنطلق في الـ14 من شهر نونبر الحالي، أمام الغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية ـ ملف تلبسي ـ سراح.

ونقرأ في المنبر الإعلامي ذاته أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي يترأسها عبد المولى المومني، كلفت مكتب محاماة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي تشرف عليه ابنته نوال لشكر، بالدفاع عن حقوق التعاضدية ومصالحها أمام المحاكم المغربية، وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة.

من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية" بأن نقيب هيئة المحامين بتطوان قرر حفظ الشكاية التي تقدمت بها أسماء الموساوي، زوجة مدير النشر السابق لجريدة أخبار اليوم وموقع 24، ضد المحامي محمد الهيني، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين، بداعي الإساءة إلى زوجها وخرق المحامي المشتكى به لقرينة البراءة. وقد قرر محمد مهدي كمال، نقيب هيئة المحامين بتطوان، تبليغ مقرر الحفظ للمشتكية بواسطة البريد المضمون لعدم ثبوت أي مخالفة في حق المشتكى به.

وجاء في الجريدة ذاتها، أن مليكة العرود تقدمت بطلب الحصول على اللجوء ببلجيكا، بعد أن فقدت في السنة الماضية الجنسية البلجيكية لإدانتها في قضايا إرهابية، وتسعى العرود الملقبة بالأرملة السوداء إلى تفادي إبعادها إلى المغرب. وأضاف الخبر أن العرود تم احتجازها، في أكتوبر الماضي، بمركز أمني في انتظار طردها في اتجاه المغرب، موطنها الأصلي، قبل أن تتقدم بطلب استعجالي من أجل تجميد عملية الطرد.

ونشرت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن تعيين مدير جهوي سابق بالرحامنة على رأس المديرية الجهوية لعيون الساقية الحمراء أثار فضيحة هزت أركان الجسم الصحي بالمغرب. ويأتي تعيين حسن الوالي، المندوب السابق للصحة بإقليم الرحامنة، والذي أعفي بسبب اختلالات وظيفية، والذي خلف ضجة عارمة، بسبب الخروقات والتجاوزات التي شابت فترة تسييره لقطاع الصحة بإقليم الرحامنة؛ وهو ما عجل بإنهاء مهامه، كما جاء في مقرر الإعفاء وإحالته على مديرية الموارد البشرية قصد تسوية وضعيته الإدارية.

في السياق ذاته اعتبر مصدر صحي بالجهة أن تعيين حسن الوالي سيسهم في تأجيج شرارة الحتقان بالإقليم، داعيا الوزارة إلى تحقيق المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.

أما جريدة "العلم" فكتبت أنه في الوقت الذي تعلن فيه الصحافة الدولية أن المكتب الوطني للحبوب والقطاني طرح مناقصة لشراء 45 ألفا و451 طنا من القمح الصلب من الاتحاد الأوروبي، في الوقت ذاته المكتب الوطني للحبوب خارج التغطية ولم يدل بشيء في هذا السياق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - يونس السلفي الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:06
و أين هذه الدورية و أمثالها من المجرمين و قطاع الطرق ؟؟
أم أن شرطتنا سيتركون المارقين و يتابعون من يصورهم ؟؟
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146
2 - فلالي الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:08
جيد جدا حتى ينتهي التسيب والتجرؤ على رجال امننا.وصل السيل الزبى والمغاربة شعب كاموني لا يردعه الا السجن والغرامات
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-300
3 - الحارث الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:08
المواطن لا يصور ..لا يتكلم لا يسمع لا يرى ..المواطن يصور طرف الخبز فقط. الا لقاه...غريب لاتصور شيئا تدافع به على نفسك. .!!!بعد ان كانت صور الفايسبوكيين تؤدي الى متابعة بعض من يشطط في سلطته....اصبح الامر ممنوعا...في المغرب لا تستغرب.
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192
4 - الصراحة الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:10
الصراحة المغاربة عيقوا بهاد التليفونات و الله، ولينا بحال الى عايشين فمسلسل..كلشي كيصور..على قلة ما يدار، غير شي خاضي شي. التليفون خايصو يتمنع. شعب ديال التبركيك.
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-206
5 - الموظف لم يخالف القانون الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:11
موظف المحافظة العقارية على حق فهو لم يقم بتصوير الشرطي والسيارة المركونة من تلقاء نفسه بل كان مجبرا على ذلك لإثبات أن الشرطة كانت على خطأ عندما سمحت لسيارة بالوقوف على عكس الموظف. هاته الممارسات تثبت أن هناك أشخاص من الشرطة لا يتعاملون مع الناس بالقانون و يكيلون بمكيالين.
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211
6 - ayoub الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:14
التصوير كان الوسيلة الوحيدة للوقاية من فساد الشرطة و الأن ايديرو مابغاو فيك
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155
7 - bouthirit paris الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:16
هادا هو القانون الجديد . الدي يخدم مصالح رجال الدولة فمن أجل دلك تم استصدار القانون المانع للتصوير . الآن لا يمكن أن نفضحهم لأن التصوير ممنوع . بدالك تستمر الرشوة ويستمر الهلاك وتستمر مخالفة القانون من طرف المخالفين .. الأمن له حق تصوير والمراقبة ولاكن المواطن ليس له الحق في الوسيلة التي يمكن أن تتبت بها مخالفة رجل الدولة لمخالفة القانون .. يجب على الشعب ان يتحرك دستوريا لوقف هدا القانون ..
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113
8 - Moroccan الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:19
This is really crazy!!!
Do not take picture or video of cops while stealing people so that they do not get caught.

Almagreb mshaa fiha wkhlaas
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36
9 - مغربي الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:19
اول نقطة سيءة تحتسب ضد الحموشي في هذا المرسوم. لوكان جهاز الامن نزيه لما خرج هذا المرسوم .
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81
10 - المغترب الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:20
عوض ايقاف المرتشين يوقفون من يفضخ الرشوة
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65
11 - marroqui الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:21
« Oui, les gens peuvent filmer les interventions en autant qu'ils ne viennent pas entraver, du fait qu'ils les filment. Qu'ils ne soient pas à une distance telle qu'ils pourraient entraver l'action policière. Pour la balance, quand c'est sur l'espace public, oui, ça va de soi, il n'y a pas d'expectative de vie privée »,
Les policiers ne peuvent pas non plus saisir l'enregistrement d'un citoyen sans obtenir l'autorisation d'un juge, sauf si le citoyen a lui-même commis un crime ou entravé le travail d'un agent
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10
12 - خالد الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:23
حدث معي موقف تقريبا مشابه مع شرطي، لكن لحسن الحظ قبل سن هذا القانون الجائر و اللامعقول. كيف سيستطيع هذا الرجل إثبات أن هؤلاء الشرطيين يمارسون التمييز في تطبيق المساطر سوى بالتصوير!
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47
13 - %%%% الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:24
je pose la question a mr directeur de la police .dites nous comment faire pour prouver nos droits et les tores et les abus de pouvoirs des policiers et les gendarmes qui eux portent des cameras et pourquoi eux ont le droit de nous filmer pour prouver la corruption de l un ou de l autre .
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25
14 - فار المختبر الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:25
هههههه..الطنز العكري..لا للدفاع عن حقوقك امام المخزن...والله اظن بقى اشوية ويعتاقلو الشعب كلوا.....ههههه شدو الصف المداويخ...تفو عليها بلاد كرهت جد امها الكلب...الحمد لله اعفى اعلينا ربي منها من 1988...لك الحمد يارب العالمين
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36
15 - ميدو الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:27
قانون ليفعل الشرطي ما يشاء يضرب المواطن يسبه يوبخه ولن يجد الضحية اي دليل ليدافع به عن نفسه ولك الله ايها المغربي
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40
16 - المعلفون الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:28
على الأقل كان على وكيل الملك متابعة الشرطيين أيضا لكونهما سمحا لصاحب السيارة الأولى بركنها في نفس المكان!!!! هذا هو الشطط في توظيف القانون!!! هادوا ما بغاوش نوثقوا بالصورة تجاوزات الأمن! أعوذ بالله، آشمن تجاوزات؟ هادوك راهوم محلفين عندهوم ضمير ميمكنش يغشوا في العمل! كل مغربي متهم حتى تثبت براءته إلا رجال الأمن و القاضي و وكيل الملك و...!
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36
17 - AmnayFromIdaho الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:29
و الحماق بعينوا هذا ،إذا دابا الشطط في استعمال السلطة غيتزاد و هوا اصلا موجود،دبا البوليس يسلخك و يدير فيك ما بغا ،و نتا سير نطح راسك مع الحيط،،المغرب بلد الحgرة بامتياز ،
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20
18 - ملاحظ الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:29
و كاننا نتجه بسرعة لنصبح كمصر السيسي . ما ٨ذا. ما ذنب الرجل. احس بالظلم فتمنعونه حتى من اللهم ان هذا منكر. كلنا يعرب ان هناك انتقائية و كا تجي غا في المواطن البسيط. مول المرسيدس كلاس او و الرانج لا احد يوقفهم و لا تحجزون سياراتهم . العفووووو الله يصبر هذا الشعب المقهور
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16
19 - عادل الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:31
على المشرع ان لا يخلط بين القضايا تصوير موقف يثبت به حق لا يشكل مخالفة قانونية مادمنا نهدف الى حماية الحقوق، المخالفة قد تكون تصوير اشياء مخل بالحياء تصوير اشخاص ينتقص من قيمتهم فهذه مخالفة حقا،اما السعي وتصوير احداث يرجى من خلالها اثبات الحقوق فهذا حق يجب عدم المساس به
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18
20 - اسعد الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:33
اذا قام جل المرأة بالتصوير هل يعتقلون كل سكان الحي؟
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9
21 - Adilusa الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:33
من قام بسن هذا القانون... متى عرض على البرلمان و متى صادق عليه المجلس الوزاري؟؟؟؟
وماذا عن كامرات السيارات في الواقي الأمامي هل هي مخالفة للقانون كذلك.
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19
22 - الديموقراطية الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:35
من يتصرف بعدل و ديموقراطية لا يخشى التصوير ، لأنه حتى وإن صورته فلن تصور ما يعيبه أو أية مؤاخذة عليه لأنه يعلم أنه عادل و ليس ظلم وبالعكس ستكون تلك الصور داعمة له و مؤيدة لتصرفه القانوني .
ولكن أين نحن ؟
و أين العدل ؟
و أين الديموقراطية ؟
و أين الظلم ؟ و الجور ؟ و التسلط ؟ و الاعتداء ؟
لا زلنا لم نصل خط البداية ، أما النهاية فتكون عند رب العالمين و بين يديه .
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14
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