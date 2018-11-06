رصيف الصحافة: رقم هاتف العثماني يجر مغربيا إلى السجن بالجزائر

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل قراءة بعض الجرائد الورقية ليوم الأربعاء من "المساء" التي ورد بها أن محكمة جنايات جزائرية أصدرت حكما بالسجن 12 سنة على مغربي، وشخص آخر جزائري، بتهمة التجسس وإجراء تخابر مع دول أجنبية من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي الجزائري، وعززت السلطات الجزائرية قرارها بأن تفتيش هاتف المعني بالأمر أدى إلى العثور على أرقام مسؤولين مغاربة، على رأسهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبرلمانيون من حزب العدالة والتنمية.

ووفق المنبر ذاته، فإن مصالح الأمن الجزائري ألقت القبض على المواطن المغربي أثناء أحداث شغب خلال مباراة جمعت بين فريق شباب عين تيموشنت وضيفه شبيبة تيارت، وكان يقوم بتصوير أعمال الشغب بهاتفه النقال، وتبين أنه من جنسية مغربية ودخل الجزائر بطريقة شرعية مدعيا ممارسته الرقية الشرعية.

وأفاد المنبر الورقي نفسه بأن أبحاث المفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت شبكات مختصة في التلاعب بملفات طلبات تراخيص التعمير، خاصة بمنطقتي بوسكورة وعين الشق، بدعم من منتخبين وتواطؤ موظفين وتقنيين في أقسام تعمير ومهندسين معماريين.

ونقرأ في "المساء" كذلك أن وزير العدل، محمد أوجار، يحقق في دواعي تأخر أشغل بناء محكمة طنجة، علما أن افتتاح المحكمة الجديدة كان مرتقبا بعد أشهر، لا سيما وأن العاملين بالمحكمة الحالية يشتغلون في ظروف مزرية.

العدد ذاته كتب أن جبهة البوليساريو شددت حربها القضائية على الشركات التي تستثمر في المغرب، بعد أيام على قرار مجلس الأمن الذي أغضب موالين لها. وأضافت "المساء" أن الجبهة هددت شركة فرنسية باللجوء إلى القضاء في حال لم تغادر المغرب، كما هددت شركات الطيران المدني الأوروبية، وذهبت إلى حد تهديد سلامة الطائرات التي تحلق فوق الصحراء.

وإلى "الأحداث المغربية" التي كتبت أن كتاب "مرشدي في اللغة العربية" للسنة الثانية من التعليم الابتدائي الذي أدرجت فيه عبارات من الدارجة، من قبيل "البريوات والبغرير، الغريبة والشربيل"، يوزع بثلاث مؤسسات تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين مولاي رشيد، بعد شهر على انطلاق الدراسة، رغم تأكيد الوزارة سحبه وتأكيد رئيس الحكومة عدم دستورية إدراج الدارجة في المقررات التعليمية، باعتبار أن اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان دستوريا.

وجاء في الإصدار نفسه أن الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية لدواجن "ANAVI" أكدت أن إضراب أرباب شاحنات النقل يشكل تهديدا بالنسبة لقطاع الدواجن، وخطورة على نشاط ذبح وإعداد الدواجن.

أما جريدة "العلم" فذكرت أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا دعت في تقرير لها المغرب إلى إيلاء الأولوية لأهداف التنمية المستدامة، واتخاذ إجراءات عدة على مستوى السياسات الحكومية. ووفق التقرير ذاته، فعلى الرغم من وجود استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة في جميع بلدان المغرب العربي، فإن المغرب وحده بإمكانه أن يجعل منها أداة مرجعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على شاكلة بلدان أوروبية أخرى مثل سويسرا وألمانيا.

وقالت الصحيفة الورقية نفسها إن دوار افريان، التابع للجماعة القروية انشادن باشتوكا أيت باها، احتضن على مدى يومين تنظيم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أموال، والمنظم من طرف جمعية سنابل سوس افريان للتبوريدة وتربية الخيول.

ووفق "العلم"، فإن الأمسية الختامية عرفت تكريم الفنان عبد اللطيف عاطيف الذي يعتبر من الجيل الأول من الممثلين المغاربة الذين شكلوا خارطة الدراما الأمازيغية بالمغرب وفي شمال إفريقيا، كما تم تكريم برلماني المنطقة رئيس المجلس البلدي لبلفاع.

من جانبها، نشرت "الاتحاد الاشتراكي"، نسبة إلى مصدر دبلوماسي، أنه لا يوجد أي مواطن مغربي ضمن ضحايا حادث انهيار مبنيين متجاورين يقعان في شارع "رو أوبان" في الدائرة الأولى في مرسيليا الذي وقع مؤخرا.

ووفق الخبر ذاته، فإن المصالح القنصلية المغربية في مدينة مرسيليا الفرنسية شكلت، مباشرة بعد هذا الحاث، بتنسيق مع السلطات المحلية والجمعيات المغربية المهتمة، خلية للتتبع والمراقبة من أجل تتبع وتطور الوضع.

وأفادت "الاتحاد الاشتراكي" كذلك بأن وزارة الصحة فتحت باب التباري والتنافس من أجل توظيف 500 طبيب من الدرجة الأولى، نسبة 25 في المائة منها خصصتها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري أو محارب قديم، و7 في المائة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وأوضحت وزارة الصحة أن المباراة ستجرى بمراكز وجدة، فاس، الرباط، الدار البيضاء، ومراكش.