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الرئيسية | السلطة الرابعة | زيان ينتقد الحكم في حق مستخدمة لدى بوعشرين

زيان ينتقد الحكم في حق مستخدمة لدى بوعشرين

زيان ينتقد الحكم في حق مستخدمة لدى بوعشرين
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:16

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي في حق مستخدمة بجريدة "أخبار اليوم"، على إثر متابعتها بتهمة "البلاغ الكاذب والقذف".

وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي في حق المستخدمة "عفاف. ب" والقاضي بستة أشهر حبسا نافذة؛ وهو ما شكل مفاجأة لدى دفاع المتهمة، وعلى رأسه النقيب محمد زيان.

وأكد زيان، خلال حضوره مساء الأربعاء لمتابعة أطوار محاكمة موكله توفيق بوعشرين، مالك جريدة "أخبار اليوم"، أنه سيتم اللجوء إلى استئناف الحكم بمحكمة النقض.

كما انتقد زيان، على إثر هذا الحكم، القضاء، معتبرا أنه "في البداية أدينت المستخدمة وهي بدون محام، واليوم بعد حضور محاميها تدان بنفس العقوبة، وهي رسالة بأنه لا جدوى من المحامين".

وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء قضت بإدانة "عفاف. ب" بالحبس لمدة ستة أشهر، في الملف الذي تتابع فيه من طرف النيابة العامة بتهمة الإهانة بتقديم بلاغ كاذب. كما قضت الهيئة المكلفة بالإشراف على الملف بإلزام المتهمة "عفاف. ب" بأداء غرامة مالية قدرها ألف درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة تابعت "عفاف. ب" بتهمة الإهانة بتقديم بلاغ كاذب بعدما تقدمت المستخدمة بجريدة "أخبار اليوم" بشكاية في مواجهة ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتهمه فيها بالتزوير أثناء الاستماع إليها.

وسبق لنجيم بنسامي، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أكد أن الضابط الذي استمع إليها تقدم بشكاية في مواجهتها، يتهمها بكونها أساءت إليه وإلى سمعة أسرته وسمعته بين زملائه في العمل، مضيفا أن شكايته تتضمن قرصا مدمجا يوثق لحظة الاستماع إليها.

وأضاف بنسامي، في ندوة صحافية، أنه "بعد إصرارنا عليها، صرحت بأنها لم تدل بذلك، ليتم عرض القرص المدمج تظهر فيه وتقرأ محضر الاستماع إليها صفحة بصفحة، وبكون توفيق بوعشرين تحرش بها كذلك"

ويتابع الوكيل العام ذاته: "أمام هذا الأمر، صرحت بكونها أدلت بذلك لتخوفها، وعزت ذلك إلى أنها كانت متسرعة للوصول إلى منزلها. وبناء على ذلك، تقرر متابعتها أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بجنحة الإهانة وبلاغ كاذب والقذف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - wood الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:38
سياسة تكميم الأفواه و ترهيب المواطنين عادت بقوة و اكثر مما كانت عليه، فالمخزن بعدما عرف ان حقيقته تكشفت لعموم المغاربة و لم تعد أساليب الخداع التي مارسها طوال السنين الأخيرة من الاسطوانة المشروخة للعهد الجديد ، و المفهوم الجديد للسلطة ، و الإنتقال الديمقراطي و حقوق الإنسان و غير من الخزعبلات التي يخدع بها السدج ، عرى على وجهه القبيح و أخرج امام المغاربة اساليبه القمعية و التي لا يثقن غيرها و هي البطش و التنكيل و الترهيب لانه لا يملك غيرها و عليها تعتمد إستمراريته !!!
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2 - مومو الأربعاء 07 نونبر 2018 - 21:43
حكم عليها بدون محامي ! لمادا لم يدافع عنها اي محامي لكون كل من حاول الدفاع عنها سيشوه سيرته المهنية اكون المعنية باﻻمر حرضت للتراجع عن اقوالها طبعا من طرف احد المحامون و ربما باامقابل و هم ﻻ يعلمون انه هناك شريط لدى الضابطة القضائية يضهرها و هي تقراء اامحضر المضمن لتصريحها و تمضي عليه فما عسى اامحامون ان يفعلون يصرحون ان الشريط مفبرك ؟
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