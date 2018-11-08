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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: "المْعَلم" يعرض مبلغا ضخما مقابل حرية مؤقتة

رصيف الصحافة: "المْعَلم" يعرض مبلغا ضخما مقابل حرية مؤقتة

رصيف الصحافة: "المْعَلم" يعرض مبلغا ضخما مقابل حرية مؤقتة
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الخميس 08 نونبر 2018 - 22:00

قراءة أنباء بعض الورقيات الصادرة يوم الجمعة من "العلم" التي نشرت أن محكمة سان تروبيه الفرنسية رفضت منح الفنان سعد المجرد السراح المؤقت في قضية الاغتصاب الثانية كما حصل في الأولى.

وكان محامي المجرد تقدم بالطلب إلى النيابة العامة التابعة يوم الخميس الماضي، وجاءه الجواب بالرفض يوم الثلاثاء الماضي.

ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن "المعلم" عرض مبلغا ماليا كبيرا، ويفوق بكثير المبلغ الذي دفعه في قضية لورا بريول مقابل الحصول على حرية مؤقتة.

جريدة "المساء" نشرت أن التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل لا يتوقف عن النمو، على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين.

ووفق المنبر ذاته فإن غرفة التجارة الفرنسية ـ الإسرائيلية كشفت أن شركات من البلدين تلجأ إلى قنوات معقدة لتسهيل التبادل التجاري في ظل حملات مناهضة التطبيع.

وأضافت "المساء" أن موقعا بريطانيا متخصصا ذهب إلى أن قيمة التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل وصلت إلى 149 مليون دولار في السنوات الأخيرة وأن الأعمال التجارية الإسرائيلية المغربية "السرية" ترتفع بشكل متزايد، على الرغم من أن المغرب لا يقيم أي علاقات رسمية مع إسرائيل، وتزايد الدعوات في المغرب ضد التطبيع الاقتصادي.

وأفاد المنبر الورقي نفسه بأن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يلوح بإمكانية منح 1000 درهم كدعم مباشر للفقراء؛ لكن الحكومة تستمر، في انتظار خروج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود والحسم في الإجراءات التي سيتم تنزيلها، في دعم الغاز والسكر والدقيق.

وأضافت "المساء" أن الحكومة ستستمر في دعم المواد المدرجة في صندوق المقاصة لأزيد من سنة، في انتظار الانتهاء من مشروع السجل الاجتماعي الموحد، إذ سيتم البدء في هذا السجل على مستوى البرامج الاجتماعية التي يتم تنفيذها حاليا، وأولها برنامج المساعدة الطبية "راميد"؛ وهو ما يجعل حذف المقاصة بشكل نهائي يحتاج مزيدا من الوقت.

ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كشف أن الاتجار الدولي في المخدرات أصبح يشكل خطرا متناميا، بالنظر إلى حجم المداخيل التي أصبحت تضخها السوق الدولية للمخدرات وعلاقتها بالتمويلات المشبوهة.

وقال وزير الداخلية: "خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاحظنا تزايد محاولات شبكات التهريب الدولي للكوكايين استعمال المغرب كمعبر لتهريب هذه المادة السامة نحو بلدان أخرى"، وأضاف أنه بفضل يقظة الأجهزة الأمنية تمكنت هذه الأخيرة من إحباط مخططاتها التي تستهدف تهريب الكوكايين من بلدان أمريكا الجنوبية نحو العديد من دول إفريقيا.

ومع العدد ذاته الذي ورد به أن لحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، طالب بوضع إدارة مستشفيات القطاع العام تحت مسؤولية القوات المسلحة الملكية ورفع مستواها لكي يصل إلى مستوى المستشفيات العسكرية.

وأكد الشوباني، في تصريح لـ"المساء"، أن هذه العملية يجب أن تتم وفق منطق متدرج، يبدأ من المستشفيات الجامعية وصولا إلى المستشفيات الإقليمية، مع مراجعة وتقليص اختصاصات وزارة الصحة لتتلاءم مع هذا الإصلاح.

من جهتها، كتبت "أخبار اليوم" أنه في أول رد جزائري على دعوة الملك محمد السادس الجزائر إلى الحوار، وخلق آلية مشتركة، ورد في "أخبار اليوم"، كذلك، أن عبد العزيز رحابي، وزير الإعلام والثقافة السابق، قال، في مقابلة صحافية، إن دعوة الملك محمد السادس الجزائر إلى الحوار كلام موجه إلى الاستهلاك الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أنها تأتي عشية بدء مفاوضات مباشرة مع البوليساريو بمدينة جنيف، مضيفا أن الملك يحمل الجزائر، بطريقة غير مباشرة، مسؤولية تأزم العلاقات الثنائية وتعثر حل النزاع في الصحراء.

وواصل تأويله السلبي قائلا: "إن الجزائر تعيش أزمة سياسية داخلية لها علاقة بترتيبات مرحلة ما بعد بوتفليقة"، معتبرا أنه "يمكن أن يكون الهدف من رسالة الخطاب الملكي إلى المسؤولين الجزائريين هو زرع الشكوك وتغذية الجدل داخل النظام الجزائري".

ونشرت "أخبار اليوم"، أيضا، أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، كشفت أن عدد المغاربة المصابين بأمراض السرطان المختلفة في ارتفاع مستمر، ليصيب حوالي 53 ألف مريض بمعدل 140 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة، وليحتل المغرب بذلك المرتبة الـ145 عالميا في ما يخص عدد الإصابات بهذا الداء.

وإلى "الأحداث المغربية" التي أفادت بأن المنطقة الحدودية الكركرات عاشت ليلة دموية بفعل محاولات اعتداء متكررة من قبل أشخاص على سائقي الشاحنات العابرة للحدود المغربية الموريتانية، حيث استعملت فيها أسلحة بيضاء والحجارة في محاولة لسلب السائقين أمتعتهم.

وأضاف الخبر أن المعتدين تسببوا في عدة خسائر؛ منها إصابة عدد من السائقين ومعاونيهم بجروح غائرة، ناهيك عن التلف الذي أصاب بعض الحمولات.

ووفق الصحيفة اليومية ذاتها فإن عددا من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية التقوا بمجموعة من تلاميذ المؤسسات التعليمية الثانوية بالرباط، كانوا يعتزمون خوض إضراب عن الدراسة بسبب الساعة الإضافية.

وأشارت "الأحداث المغربية" إلى أن اجتماعات اللجنة التربوية مع ممثلين عن التلاميذ انتهت إلى اتفاق مع التلاميذ حول التوقيت، الذي سيناسبهم، ويتعلق الأمر خاصة بحصص الدراسة المسائية، حيث فضل ممثلو التلاميذ الدخول على الساعة الثانية والنصف زوالا ومغادرة فصولهم على الساعة السادسة والنصف مساء.

ونقرأ في "الأحداث المغربية"، كذلك، أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بخنيفرة قامت بتقديم رئيس وأمين مال ودادية سكنية، متهمين بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت إحالتهما، في حالة اعتقال، على قاضي التحقيق الذي حدد يوم الأربعاء 14 نونبر الحالي كموعد لانطلاق البحث التفصيلي مع المتهمين، مع الموافقة على تمتيعهما بسراح مؤقت مقابل كفالة مالية وسحب جواز سفر رئيس الودادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - علال د الخميس 08 نونبر 2018 - 22:20
الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب الله يفرج ويهدي ويعفوا على هد السيد
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17
2 - Adilusa الخميس 08 نونبر 2018 - 22:25
أكبر خطأ هو الدعم الإجتماعي عبارة عن نقود. الدعم الإجتماعي يكون بتوفير الشغل. أما 1000 درهم متشريش ليك حتى الماء. ثم المغاربة لاينتظرون صدقات من دافعي الضرائب بل يريدون الشغل بكرامة.
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9
3 - marroquí الخميس 08 نونبر 2018 - 22:25
قالو ناس زمان،،، فلوس مول لبن كيديهم زعطوط
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11
4 - مشاهد الخميس 08 نونبر 2018 - 22:28
ليس لاشمت في سعد المجرد ولاكن أقول أنه لم يستفد من أغلاطه القريبة الفعل....بغض النظر عن احتمال أن يكون الفاعل أم لا....أظنه قد عبر عن سذاجته لسببين اثنين: حين اقترف الفعل للمرة الثانية وبنفس السيناريو الأول، والثاني لاقحام نفسه في قضية أكبر بعد صدور أغنيته الجديدة barcelona وليس Casablanca للتذكير فقط.
وبالتالي يبقى سعد المجرد فنان مغربي، نتمنى براءته وأن تزول محنته، وأن يتعلم من أخطائه وهاذا هو الأهم.
تحياتي من بلاد العم سام.
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-5
5 - مكلخ الخميس 08 نونبر 2018 - 22:31
السلام عليكم
صندوق المقاصة يبتلع 17 مليار درهم سنويا ولا يستفيد منه الفقراء الا بنسبة ضئيلة جدا
المهم لو نستثمر هذه الأموال بطريقة ناجحة يمكننا مساعدة على الأقل 5 ملايين من المغاربة
نعطي 1700 درهم شهريا لمليون عاءلة مغربية فقيرة او دات الدخل المحدود
ولو ان هذه المساعدة قليلة لكنها على الأقل ستخرج بعض الناس من الفقر المدقع
والسلام
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1
6 - موحا الخميس 08 نونبر 2018 - 22:34
الحمد لله اتمنى ان يشيب في السجن ههههههه
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10
7 - طارق حتى لأولاد علي الخميس 08 نونبر 2018 - 22:39
القوانين والقيم الغربية على المحك اليوم . أشبعونا و أعربوا شعارات عن الديموقراطية والصروح القانونية التي يتمتعون بها ويريدون تصديرها للعالم .
سوف نرى ما سيحدث...
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-6
8 - ماشي مشكل الفلوس الخميس 08 نونبر 2018 - 22:39
ا سيدي ماشي مشكل الفلوس, كما اعطينا في الاول مليونين اورو للمحامي, نعطيوا تاني اكثر باش يخرج, كون ماعرفاتو الدولة ديالنا بريئ كون ماعطات عليه فرنك, يجب التضامن حتى يخرج ولا ماخصناش ب TGV ديالهم صافي.
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-12
9 - مستغرب الخميس 08 نونبر 2018 - 22:49
السي الداودي لاتعطيني سمكة بل علمني كيف اصطاد 1000 درهم الآي تودون اعطائها للفقراء استثمروها في القضاء على الفقر دعم التعليم والصحة و القضاء على البطالة
العمل هو الضامن لكرامة الانسان بدل ان يمد يده للغير ليستجديه أو يمد يده على الغير ليسرقه
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0
10 - معلق الخميس 08 نونبر 2018 - 22:58
ان الأفكار التي ينوي تجار الدين تطبيقها والتي تستهدف الشرائح المتوسطة من المجتمع قد تكون سببا في عدم استقرار البلاد. ان المستهدف هو النيل من القدرة الشرائية لهذه الشريحة من جهة بعدم مراجعة اجورها ومن جهة اخرى برفع مصاريفها برفع الدعم عن المواد. الأشكال يكمن في ان سياسة الريع التي تتوجه الحكومة لنهجها لا تخدم التنمية العامة للبلاد.
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