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الرئيسية | السلطة الرابعة | بوعشرين: أنا ضحية حرية التعبير.. ولا علاقة لي بالأشرطة الجنسية

بوعشرين: أنا ضحية حرية التعبير.. ولا علاقة لي بالأشرطة الجنسية

بوعشرين: أنا ضحية حرية التعبير.. ولا علاقة لي بالأشرطة الجنسية
هسبريس- عبد الإله شبل
الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:30

دافع الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاغتصاب والاتجار في البشر، عن نفسه بقوة، في الكلمة الأخيرة قبل الدخول إلى المداولة والنطق بالحكم.

واعتبر بوعشرين، خلال مثوله أمام هيئة الحكم مساء اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي كان يقرأ الكلمة من ورقة معدة سلفا، أن "القضية الأكبر في هذا الملف الذي يتابع فيه هو سوء الفهم بين الصحافة والسلطة".

وشدد مؤسس "أخبار اليوم"، حسب ما نقلته مصادر هسبريس، في كلمة دامت أزيد من ساعتين، على أن "النيابة العامة تغولت وكنت ضد استقلاليتها عن سلطة الوزير"، مضيفا أن "لا بد أن يتم ربطها برابط قضائي؛ لأن النيابة ليس لها أي رابط سياسي".

ولفت الصحافي نفسه إلى أن متابعته بهذه التهمة تأتي في "مناخ يعادي حرية الصحافة، والسلطة اعتقلتني لجرأتي"، مضيفا "أنا ضحية حرية التعبير، وأنا صحافي ولن أبيع ضميري ونفسي".

وعاد بوعشرين إلى الفيديوهات، حيث شدد على أنه ليس الشخص الظاهر فيها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الظاهرين بالفيديوهات "يمارسون الجنس الرضائي".

وبخصوص خبرة الدرك الملكي حول الأشرطة الجنسية، أوضح الصحافي بوعشرين أنها "جاءت متناقضة مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".

وختم الصحافي بوعشرين قبل توجه المحكمة إلى المداولة للنطق بالحكم كلمته بالقول: "سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أخشى الإدانة، ولو أننا نطمح إلى استقرار البلد، لكن أي وطن هذا نود تركه لأحفادنا؟".

واعتبر دفاع الصحافي توفيق بوعشرين أن الكلمة الأخيرة له "كانت تاريخية بكل المقاييس، ونفى فيها التهم المنسوبة إليه، وعمل طوال مداخلته على ضحدها وتكذيبها".

وشهدت هذه الجلسة حضورا كبيرا لمختلف وسائل الإعلام الوطنية، لمواكبة الحكم في هذه القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الرأي العام الوطني.

واختلفت ردود أفعال المحامين عن التوقعات المتعلقة بالحكم الذي قد تصدره المحكمة بخصوص هذه القضية؛ فقد أكد المحامي محمد حسين كروط، في تصريح سابق، أن الهيئة قد تُدين الصحافي بعقوبة ثقيلة، بناء على وثائق الملف وتصريحات الشهود ثم الأدلة التقنية المتمثلة في الفيديوهات.

من جهته، أكد المحامي والنقيب السابق محمد زيان، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن موكله بوعشرين يجب أن يحظى بالبراءة إذا كانت للمحكمة الجرأة.

وشدد النقيب زيان، في تصريحه، على أن تهمة الاتجار في البشر التي يتابع بها الصحافي غير منطقية، ولا تنطبق على هذه القضية.

ويتابع المتهم من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".

وتأتي هذه المتابعة، حسب النيابة العامة، من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء؛ من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طارق الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:37
أودي ماعرفنا نتقوا اولا منتيقوش ماعرفناك نيت متهم اولا غير ملصقين ليك التهمة. المهم دعوة المظلوم لا ترد إلى كنتي مظلوم دعي و غايستاجب ليك الله سبحانه و تعالى
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118
2 - عادل الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:39
إذا كانت السلطة بمؤسساتها تواجه الرجل بهذه الخزعبلات، فليس للقاضي إلا أن يبصم على صك الاتهام بعقوبة ثقيلة، لك الله يا وطني ...
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53
3 - استاذة الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:42
لنفترض ان ما قيل عن الصحفي بوعشرين صحيح ..فلم لا تحاكم النساء وهن نساء مثقفات وراشدات ..والله استغرب كيف لانسانة شريفة عفيفة ان تخضع لكل الضغوطات من اجل الحفاظ على الوظيفة ..اين هي المبادئ والاخلاق الاسلامية السامية..لنكن موضوعيين ويسري القانون على الكل..
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148
4 - ABDO ABDO الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:42
فتن تدع الحليم حيرانا
أما آن لهذا الفيلم أن ينتهي
اللهم إن كان بريئا فأظهر براءته وأعده إلى أهله سالما
وإن كان فعل ما فعل فيستحق العقاب ولكن ليس وحده بل كل المشتركات معه الظاهرات في المقاطع لأن الأمر خيانة ودعارة و.....
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88
5 - أيوب المغربي الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:43
لقد أصبح الجنس الرضائي في عرف المتأسلمين حلالا طيبا
فلماذا تؤاخذونهم على شئ حلال؟
الجنس الرضائي حرام فقط على العلمانيين والملحدين
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19
6 - أيوب المغربي الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:45
لقد أصبح الجنس الرضائي في عرف المتأسلمين حلالا طيبا
فلماذا تؤاخذونهم على شئ حلال؟
الجنس الرضائي حرام فقط على العلمانيين والملحدين
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-18
7 - استراتيجية فاشلة الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:45
هذه استراتيجية فاشلة من اخراج محاميك زيان . مادامت الافعال موثقة بالصوت والصورة كان الاولى مناقشة متابعة النيابة العامة واقناع المحكمة ان اركان جريمة الاتجار بالبشر غير متوفرة ولا تنطبق على النازلة المعروضة امامها طمعا في اعادة تكييف الفعل الى علاقة رضائية اي فساد او خيانة زوجية بالاحرى زما دامت زوجتك مستعدة للتنازل فلا مشكل لديك وهي استراتيجية لمح لها النقيب بوعشرين ربما زوجتك فضلت اتجاه زيان الذي تعتمد استراتيجيته على اخفاء الشهود و* مسيح السما بليكا * وهي استرتيجية ستهوي بك الى ما لا تحب .
اما نظرية المؤامرة والانتقام بسبب ارائك فهذا منطق لو قلته في السبعينات او التمانينات لصدقك البعض اما في هذا الزمن فالكل تجاوز كل الحدود في القذف واهانة المؤسسات وتلفيق التهم والتشهير ولا احد يكترث لما ينشر ويكفي الدخول الى اليوتيوب لترى بام عينك ان كتاباتك متحفظة كثيرا مما ينشر .
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-45
8 - assifnwourgh الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:46
واحد العامين أو شي 500 منيول هي القليلة.. بغض النظر إن كان بريئا أو لا.. بناء على الأشرطة المستوجدة مسبقا بصرف النظر إن كانت له أو لا..
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-30
9 - خالد المغربي الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:49
يقول الكواكبي: "الاستبداد: أعظم بلاء، يتعجَّل الله به الانتقام من عباده الخاملين، ولا يرفعه عنهم حتَّى يتوبوا توبة الأنفة. نعم؛ الاستبداد أعظم بلاء؛ لأنَّه وباء دائم بالفتن وجَدْبٌ مستمرٌّ بتعطيل الأعمال، وحريقٌ متواصلٌ بالسَّلب والغصْب، وسيْلٌ جارفٌ للعمران، وخوفٌ يقطع القلوب، وظلامٌ يعمي الأبصار، وألمٌ لا يفتر، وصائلٌ لا يرحم، وقصة سوء لا تنتهي".
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22
10 - غزالي الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:50
لك الله يا وطني. مافيات تحكم المغرب وتفعل ما تشاء
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21
11 - كمال الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:51
قضية غامضة رغم ادعاء كل طرف بوضوحها، وسواء أدين بوعشرين أولا فالحقيقة ستبقى مطموسة إلى أجل غير مسمى.
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9
12 - Chapo الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:51
il est vraiment et sans aucune doute , que Monsieur Bouaachrine est innocent , et seulement le makhzen veut le faire taire une fois pour toute. Ce sont les diables et les voleurs de fonds publics qui font tout pour le juger et le mettre hors jeu. mais il faut savoir et mettre dans la tête, qu'il y aura une deuxième justice le jour du jugement dernier.
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11
13 - المضطر فرحان الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:52
لم افهم ما علاقة الاتجار بالبشر بالقضية هل توفيف بوعشرين كان فاتح جريدة ام محل قوادة يبيع الهوى لمشتريه حتى لو كانت الفيديوهات صحيحة فهذه قضية فساد وخيانة زوجية العقاب للجميع . والكلمة للرجال القضاء فاتقوا الله واحكموا بالعدل
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36
14 - البيضاوي الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:52
لا اعتقد انه القي عليك القبض بسبب آراءك ياسي بوعشرين علما ان صحيفتك قراءها معدودين جدا عل أطراف الاصابع..
ما يسمى ببوعشرين ايضل لم يكن معروفا اصلا لدى الكثير من المغاربة لولى هده التهمة التي يتهم بها اليوم علما ان قضيتك فكرت المغاربة في قضية الحاج تابث الدي حكم عليه بالإعدام في التسعينات ..
لا اعتقد لو كنت بريء كانت ستتخلى عنك النقابة الدولية للصحافيين وكذلك منظمة الحقوق الدولية ،، حتى النقابة الوطنية الصحافيين والحقوقيين المغاربة لم يقفوا بجانبك، وربما انهم مطلعين على ملفك جيدا لهذا لم يقفوا بجانبك ؟
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-37
15 - hamza الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:54
شخصيا كننت ساجد لبوعشرين بعض العدر لو كانت له الشجاعة للاقرار بافعاله ولكن قيامه بحملة شعواء للتملص من المسوولية والنصب على الدولة والراي العام لاظهار نفسه كضحية جعلنى لا اتعاطف معه واشكك في صدقية كل كتاباته
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-22
16 - مواطن الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:55
اغلب المتتبعين لشؤون البلد .. وتطورات وملابسات السنوات القليلة الماضية .. يدرك ويلاحظ ان هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية . كل اطرافها ضحايا .. كلهم تم استدراجهم وكلهم استغلوا .. واستعملوا من طرف ايادي ''طبخت'' المحاضر على مهل . والهدف اسكات المتجرئين من الصحافيين وغيرهم .
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18
17 - صاحبة لوك العلك الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:55
تابعت القضية من الأول ! وركزت على المحامي والنقيب بوعشرين الذي انسحب، وعلى المصرحة التي اخفاها الزيان بمنزله ، وعلى تطور تصريحات الزين من ان بوعشرين ليس هو من يظهر إلى ان العلاقات في الفيديوهات ليست اتجار في اابشر بل علاقات رضائية !!!! وذلك موثق في آخر تصريح!!
انا طالبة حقوق بنت الحي الجامعي لذلك انا فتاة لوك العلك والتي تستيقظ من نومها مع 00:00 لتعيش الليل بكل تفاصيله ! اعلم جيدا ان العدالة في البلاد لن نبني قضية من لاشيئ لانها تعلم ان الصحافة العالمية ستتابع الموضوع وستكتشف أن الادلة غير موجودة ! الدولة ان ارادت الايقاع بك تعقبتك حتى قبصتك حيا متلبسا ، كما فعلت مع نشطاء الحراك ...
اجزم ان بوعشرين اخطا في ممارساته الجنسية ! ولكنه اخطأ اكثر حينما اختار خشبة المغرب ليستعرض عضلات قلمه الذي وصفه بالحر! بمعنى اخر كان يا اما يكتب ويمشي جمب الحيط ، اما يمارس علاقاته و بخلي عليه حرية الرأي .. مكانوش غيلقاو من يشدوه بحال الكاتبة مايسة سلامة الناجي!
المهم انا غادة ننعس باش نفيق نخرج نجيب رزقي بسلامة دوزو بخير !
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-20
18 - Nour الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:56
بوعشرين يركب الامواج بمركب مثقوب اراد ان يصور لنا نفسه انه الصحافي الجريئ على هذه الارض وحده كما انه المنقذ والملاذ لكثير من المهمشين والمقهورين والمقموعين نحن نعرفه عن قرب ونعرف ترفعه وسخريته من المحتاجين كما نعرف كيف يسخر نفوذه فصار بوعو يخاف منه كل مفسد ولكن للاسف ما يظهره في افتتاحيته وهي غالبا ما تسوق ايجبايات البجيدي و تنكب عن مساوئ الاخرين خدمة لبنكران وحامي الدين يحاول اليوم اضفاء السياسة على جناياته وهي واضحة للعيان ان يكن كذلك فما سبب اخفاء الشاهدت والاستقواء بمحامين آجانب فهو يعرف هول القضية لو كانت فيه شعرة من البراءة لانتفض انتفاضا وواجه كل الدلائل وجه لوجه دون التهرب وانتظار تدخل ما فخاب ظنه.
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-14
19 - أيوب المغربي الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:56
لقد أصبح الجنس الرضائي في عرف المتأسلمين حلالا طيبا
فلماذا تؤاخذونهم على شئ حلال؟
الجنس الرضائي حرام فقط على العلمانيين والملحدين
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-9
20 - جلال الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:57
بو عشرين لو كان ذكي يريد الخروج من هذا الذي نصب له يعترف بالتهم موجهة لهم سوف تتحول القضية إلى الخيانة الزوجية فقط تقوم زوجته بي تنازل على القضية المحكمة سوف تفرج عليه مرغمة طبقا القانون ينقلب على السحر على الساحر والمشتكيات هم الذين سوف يتم سجنهم بتهمة الفساد لا أصدق ابدا هناك امرأة سوف تقيم علاقة غصبا عنها بين الرجل والمرأة الرشيدة لا وجد شيء اسمه اغتصاب بقوة العلاقة تتم برضا النساء طمعا في الترقية في الوظيفة أو زيادة الراتب ما تسمى الرشوة الجنسية هذا الأمر جاريه العمل في المغربفي كل الوظائف أتذكر مدير الشركة في المسابقة التوظيف فضل تشغيل فتاة واحد على على 10 شباب كانوا أفضل منها مع ذلك تم اختيار فتاة المدير الشركة أعجب بيها رغم أنها فشلت في الامتحان كتابي المدير اختارها قال إنها نجحت في الاختبار الشفوي
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3
21 - بلادي قمر الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:58
لقد تم الاتجار في البشر المغربي في وضوح النهار لرونو الفرنسية .دون تدخل من النيابة العامة لوقف هذه الجريمة .هذا دون التكلم عن أحلام أجيال من البشر المغربي التي بيعت من طرف كل الحكومات مقابل قضمة من كعكة البلاد
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11
22 - مراكشي اصيل الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:58
بيع القضية لان الشعب نائم باعوها من قبلك كتيرون لان هذا الشعب لا يستهل التضحية
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11
23 - محمد الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:59
حبس المتضاهرين المطالبين بحقوقهم بزاكورة واميضر والريف وجرادة ومتابعة الصحفيين مثل رشيد نيني من قبل وبوعشرين وغيرهما من المجاهرين بالحق الفاضحين للفساد عنوان للتحكم في السلطة القضاءية من قبل المتنفدين .......
لا امل اذا ولا مستقبل للمغرب في ظل هذه الاوضاع. اننا نصير نحو المجهول بل نحو الهاوية ...هذا انطباع اغلب شراءح الشعب
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12
24 - البقالي الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:00
ارجو من الله أن تكون مظلوما ... هنيئا لك اذا كنت كذلك ...انا احب ان اكون مظلوما لا ظالما .... الدنيا فانية والأخرة باقية....
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14
25 - wood الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:01
المخزن أمام معادلة صعبة ، إما تبرئة الصحفي و ستكون هذه البراءة هي إتهام ضمني للأجهزة الأمنية و قد يعتبرها البعض ضعف من طرفه و قد تفتح الباب لانتقادات أكثر جرءة للمسؤولين و الطريقة التي تسير بها البلاد . و إما إدانة الصحفي فستكون عبرة للآخرين و أغلب الظن أن ثمنها سيكون سمعة البلد و عواقب قد لا يعرف أحد مداها خصوصا في ما يتعلق بشرعية النظام القائم و كمثال على ذلك ما حدث لخاشقجي ، فتصفية صحفي بإستعمال أدوات قانونية ليست أفضل من إستعمال منشار و لا تعطيها أية شرعية أو قبول !!
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9
26 - مغربي حر الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:01
القلم الحر ( قالها طارق رمضان قبل منك للقضاء الفرنسي )
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7
27 - حسين عمري الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:02
الانفاس تحبس في انتظار قرار المحكمة..فهل سيكون القضاءىفي موعده ويقول ببراءة توفيق وينتصر لصوت الضمبر. القاضي قبل ان يكون قاضيا هو انسان ومواطن مغربي. بهمه امر ومستقبل الوطن..بوعشرين ذنبه انه صدق ان في المغرب حرية. وان لا مشمكل في انتقاد الفاسدين
ام ان القضاء سبخلف الموعد كما خصل في محاكمات حراكات الحسيمة وجرادة وزاكورة..استقلال القضاء شرع لكي لا يخضع للمساومات والضغوط..ثقتنا في الله كبيرة انه سوف ينصر المظلوم ولو بعد حين.
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0
28 - مومو الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:08
لمادا لما سئلته الضابطة القضائية عن الحهاز الدي يوجد بمكتبه صرح لهم أنه جهاز ﻻقط الصور (récepteur ) و لما تفحصوه وجدوه جهاز تسجيل بالكميرة و خبرة الدرك كانت متطابقة أي اﻻقراص صورت بنفس الجهاز فهل هدا يدخل في نطاق حرية التعبير ؟ التهم لبساه لبساه ﻻ داعي لﻻنكار لن يفيد في شيئ كما ان اختيار زيان للدفاع كان اختيار خاطئ فزيان ﻻ يحب سوى الضهور كمناضل و يتكلم بكﻻم الحمﻻت اﻻنتخابية .
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-2
29 - بوعشرين وتهمة القلم الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:09
انا ايضا : في يوم وضعت قلما في جيب معطفي على صدري ودهبت عند الطبيب ؛ فدخلت فجس الطبيب خافقي وقال لي هل هنا الالم ؟ قلت له نعم .. فجس مرة ثانية واخرج القلم فهز الطبيب رأسه ... ومال وابتسم وقال لي هذا ليس سوى قلم . فقلت له : لا ياسيدي هذا ليس قلم بل هو : يد ، وفم . ورصاصة ودم وتهمة سافرة تمشي بلا قدم ادخل الطغاة بسببها بوعشرين الى السجن بلا ندم ... يتبع.......
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3
30 - فتيحة الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:10
أنت محظوظ يا ولدي، أنظر إلى ما وقع لخاشقجي..
إن النظام العالمي أصبح مبنيا على الترهيب
نيتك غاديا تخرج فيهم
أنا لا أريد لك مكروها، لكن لا أحب أن تصبح عميلا حقيرا مثل رشيد ن..
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3
31 - الشعب الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:10
بوعشرني كان ضحية خطأ مطبعي في جريدته هل كان مقصود او غير مقصود كان سبب كفيلا لتلفيق هذه تهمة له. عوض ان يكت ملك راجل كتب ملك راحل و يعني به ملك.... هذا هو خطأ مطبعي ثاني حول ملك.
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1
32 - omar الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:11
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إن كان هذا الرجل مذنبا حقا فيجب أن يعاقب بأقصى العقوبات ولو وصلت إلى الإعدام
أما إن كان الأمر فيه شك أو شكوك فلا يمكن إلا أن يحكم عليه بالبراءة لفائدة الشك
ترجو الله أن ينير عقول قضاتنا
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1
33 - عابر الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:12
لو كان فعلا الغرض هو إسكاته لدسو له كيلو من الكوكايين في مكتبه و ينتهي الامر في جلستين أو ثلاثة و يقبر لعشرات السنين و لن يحتاجوا لكل هذه الزوبعة.
توفيق بوعشرين على ما يبدو يعاني من مرض نفساني و ليس هو الأول الذي تورط في مثل هذه القضايا... و الله اعلم
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-2
34 - العيناوي الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:13
انت لم تكن تشكل اي خطر بالنسبة للدولة او النظام لان لم يسبق لك ان انتقذت المؤسسة الملكية حتى تقول ان لك جراة . انت كنت طوال سنوات بوق ومحامي بن كيران ضد منافسيه . انت لا تصل لصحافيين جريئين كانزولا او الجامعي او بنشمسي الذي كانوا بالفعل ينتقذون الدولة والنظام . لا داعي للقول ان محاكمتك من اجل جرؤتك في الكتابة . كل الاشياء والقائع تدينك . وانت استعملت النكران ولن يفيدك كما اشار له حتى اشخاص كانوا يدافعون عنك لانها لن تنفعك .فكل شيء يدينك فيديوهات - ضحايا - مكتبك - صحة الفيديوهات . لذا فالمحكمة لا تحاكمك على عمود كتبته او على مقال شتمت فيه مسؤول . المحكمة امامها ضحايا وفيديوهات صحيحة ووقائع
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-3
35 - ملاحظة الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:16
دبا وحدة من دوك المشتكيات ظهرت في اكثر من فيديو تمارس الجنس و مع عاهرة مثلها سحاقية بشكل رضائي باين و الغريب زوجها لم يطلقها و مازال تعيش حياتها بكل اريحية و تكتب في الفايسبوك وووووو الا يجعلنا هدا نتساءل كم قبضت من المال لكي تتهم بوعشرين هي وزوجها الديوث
حلل و ناقش
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8
36 - ادانة ثابتة الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:17
اتهامه بالتجارة بالبشر في حاجة الى تدقيق هل يدير. ماخور ؟هل هو نخاس يتاجر بالعبيد ؟هل يتاجر بالمهاجرين ؟هناك استغلال للنفود هناك ابتزاز بالاشرطة من اجل مصالح مادية هناك مس بحقوق الانسان ،ولكنها جلها لا ترقى لتهمة الاتجار بالبشر ،لا يمكن لفرد وحده ان ينظمها ًوفعلا كانت ممارسلته تنجو اليها ولقد انقده وكثير من الضحايا تدخل القضاء مبكرا .ضحية حرية الرأي هدا مجرد. قميص عثمان فمقالته هي اقل من زوبعة في فنجان قهوة الصباح
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2
37 - Politique الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:18
لنفترض ان ما قيل عن الصحفي بوعشرين صحيح ..فلم لا تحاكم النساء وهن نساء مثقفات وراشدات ..والله استغرب كيف لانسانة شريفة عفيفة ان تخضع لكل الضغوطات من اجل الحفاظ على الوظيفة ..اين هي المبادئ والاخلاق الاسلامية السامية..لنكن موضوعيين ويسري القانون على الكل..
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4
38 - بنت البلاد الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:21
كمتابعة لقضية بوعشرين لا أعرف لما أحس بأنها قضية ملفقة لتكميم الأفواه ..و إعطاء العبرة لكل الأقلام الحرة التي تتجرأ على قول الحق..
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7
39 - شريفي الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ههههههه بالنسبة لي احسن ما في القضية تعليق المسماة صاحبة لوك العلك شرح ملح برافو عليك بوعشرين أخطأ مرتين .المهم نتمنى أن يكون الحكم عادلا ويطبق على جميع المشاركين والمشاركات
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40 - كازاوي الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:31
تماما مثل السراب ، يا سي بو عشرين : ضربك تران ، أو بالأحرى أنت من قدم نفسه هدية ثمينة ليدهسك القطار ، حرية التعبير و إتباع نزواتك الجنسية ، شيئان لا يلتقيان ، أعجبت بأغلب الردود التي تشجب سنطيحتك ، فيما كان بالأحرى أن تكون أكثر جرأة و تتمرد على نفسك و تعترف بما إقترفت ، لكنك جنحت الخيار الأسوأ ، شيء عادي ، شخصيا كنت أتوقع جبنك ، فأنت من طينة صعبة المراس و يبدو أنك لم تتعض بعد ..
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41 - مواطنة مواطنة الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:32
اذا كان هذا الصحفي مظلوم وادانته واتهامه ملفقة ومخدومة فعلا كما يقال..اما بالنسبة ..للمحاميين اقوالهم مختلفة وفيها تهريج ....اذا دافع المتهم عن نفسه وانكر كل التهم المنسوبة اليه القاضي وهيئة المحكمة المحلفين يحكمون عليه بالعدل يوم دنيا وغدا الاخرة ....اما الشهود العيالات السايبات المتزوجات التقليد في رقبتهم الى يوم الدين اذا كانوا كاذيين ومدفوعين.....يجب ان يؤذون اليمين امام الجميع ....لكي تظهر الحقيقة ....والله يكون في عون القاضي وهيئة المحكمة والمحامون والمعتقل ...هاشي طال بزاف تمر جلسات طويلة كل مرة ..لكي يتضح كل شيء في الاخير يجب على المشتكيات ان يؤدون اليمين امام الكل حتى يتبين الخيط الابيض من الاسود والسلام......والله معكم يعينكم كلكم مع مهنة المتاعب
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42 - متتبع الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:49
اقتربت نهاية الحلقة الاخيرة من مسلسل بوعشرين حيث القضية مصاوبا من بدايتها والحكم سوف يصدر كيف ما أرادوه الذين فبركو هذا الملف من أجل تصفية الحسابات مع بوعشرين وأي حكم سوف يصدر في حق الصحافي بوعشرين سيكون وصمة عار على جبين القضاء المغربي برمته وقد فشلوا في إقناع الرأي العام في المغرب بهاته ألاعيب . لك الله يا بوعشرين.
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