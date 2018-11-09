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كُتّاب وآراء
بوعشرين: أنا ضحية حرية التعبير.. ولا علاقة لي بالأشرطة الجنسية
دافع الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاغتصاب والاتجار في البشر، عن نفسه بقوة، في الكلمة الأخيرة قبل الدخول إلى المداولة والنطق بالحكم.
واعتبر بوعشرين، خلال مثوله أمام هيئة الحكم مساء اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي كان يقرأ الكلمة من ورقة معدة سلفا، أن "القضية الأكبر في هذا الملف الذي يتابع فيه هو سوء الفهم بين الصحافة والسلطة".
وشدد مؤسس "أخبار اليوم"، حسب ما نقلته مصادر هسبريس، في كلمة دامت أزيد من ساعتين، على أن "النيابة العامة تغولت وكنت ضد استقلاليتها عن سلطة الوزير"، مضيفا أن "لا بد أن يتم ربطها برابط قضائي؛ لأن النيابة ليس لها أي رابط سياسي".
ولفت الصحافي نفسه إلى أن متابعته بهذه التهمة تأتي في "مناخ يعادي حرية الصحافة، والسلطة اعتقلتني لجرأتي"، مضيفا "أنا ضحية حرية التعبير، وأنا صحافي ولن أبيع ضميري ونفسي".
وعاد بوعشرين إلى الفيديوهات، حيث شدد على أنه ليس الشخص الظاهر فيها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الظاهرين بالفيديوهات "يمارسون الجنس الرضائي".
وبخصوص خبرة الدرك الملكي حول الأشرطة الجنسية، أوضح الصحافي بوعشرين أنها "جاءت متناقضة مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
وختم الصحافي بوعشرين قبل توجه المحكمة إلى المداولة للنطق بالحكم كلمته بالقول: "سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أخشى الإدانة، ولو أننا نطمح إلى استقرار البلد، لكن أي وطن هذا نود تركه لأحفادنا؟".
واعتبر دفاع الصحافي توفيق بوعشرين أن الكلمة الأخيرة له "كانت تاريخية بكل المقاييس، ونفى فيها التهم المنسوبة إليه، وعمل طوال مداخلته على ضحدها وتكذيبها".
وشهدت هذه الجلسة حضورا كبيرا لمختلف وسائل الإعلام الوطنية، لمواكبة الحكم في هذه القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الرأي العام الوطني.
واختلفت ردود أفعال المحامين عن التوقعات المتعلقة بالحكم الذي قد تصدره المحكمة بخصوص هذه القضية؛ فقد أكد المحامي محمد حسين كروط، في تصريح سابق، أن الهيئة قد تُدين الصحافي بعقوبة ثقيلة، بناء على وثائق الملف وتصريحات الشهود ثم الأدلة التقنية المتمثلة في الفيديوهات.
من جهته، أكد المحامي والنقيب السابق محمد زيان، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن موكله بوعشرين يجب أن يحظى بالبراءة إذا كانت للمحكمة الجرأة.
وشدد النقيب زيان، في تصريحه، على أن تهمة الاتجار في البشر التي يتابع بها الصحافي غير منطقية، ولا تنطبق على هذه القضية.
ويتابع المتهم من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".
وتأتي هذه المتابعة، حسب النيابة العامة، من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء؛ من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
أما آن لهذا الفيلم أن ينتهي
اللهم إن كان بريئا فأظهر براءته وأعده إلى أهله سالما
وإن كان فعل ما فعل فيستحق العقاب ولكن ليس وحده بل كل المشتركات معه الظاهرات في المقاطع لأن الأمر خيانة ودعارة و.....
فلماذا تؤاخذونهم على شئ حلال؟
الجنس الرضائي حرام فقط على العلمانيين والملحدين
فلماذا تؤاخذونهم على شئ حلال؟
الجنس الرضائي حرام فقط على العلمانيين والملحدين
اما نظرية المؤامرة والانتقام بسبب ارائك فهذا منطق لو قلته في السبعينات او التمانينات لصدقك البعض اما في هذا الزمن فالكل تجاوز كل الحدود في القذف واهانة المؤسسات وتلفيق التهم والتشهير ولا احد يكترث لما ينشر ويكفي الدخول الى اليوتيوب لترى بام عينك ان كتاباتك متحفظة كثيرا مما ينشر .
ما يسمى ببوعشرين ايضل لم يكن معروفا اصلا لدى الكثير من المغاربة لولى هده التهمة التي يتهم بها اليوم علما ان قضيتك فكرت المغاربة في قضية الحاج تابث الدي حكم عليه بالإعدام في التسعينات ..
لا اعتقد لو كنت بريء كانت ستتخلى عنك النقابة الدولية للصحافيين وكذلك منظمة الحقوق الدولية ،، حتى النقابة الوطنية الصحافيين والحقوقيين المغاربة لم يقفوا بجانبك، وربما انهم مطلعين على ملفك جيدا لهذا لم يقفوا بجانبك ؟
انا طالبة حقوق بنت الحي الجامعي لذلك انا فتاة لوك العلك والتي تستيقظ من نومها مع 00:00 لتعيش الليل بكل تفاصيله ! اعلم جيدا ان العدالة في البلاد لن نبني قضية من لاشيئ لانها تعلم ان الصحافة العالمية ستتابع الموضوع وستكتشف أن الادلة غير موجودة ! الدولة ان ارادت الايقاع بك تعقبتك حتى قبصتك حيا متلبسا ، كما فعلت مع نشطاء الحراك ...
اجزم ان بوعشرين اخطا في ممارساته الجنسية ! ولكنه اخطأ اكثر حينما اختار خشبة المغرب ليستعرض عضلات قلمه الذي وصفه بالحر! بمعنى اخر كان يا اما يكتب ويمشي جمب الحيط ، اما يمارس علاقاته و بخلي عليه حرية الرأي .. مكانوش غيلقاو من يشدوه بحال الكاتبة مايسة سلامة الناجي!
المهم انا غادة ننعس باش نفيق نخرج نجيب رزقي بسلامة دوزو بخير !
فلماذا تؤاخذونهم على شئ حلال؟
الجنس الرضائي حرام فقط على العلمانيين والملحدين
لا امل اذا ولا مستقبل للمغرب في ظل هذه الاوضاع. اننا نصير نحو المجهول بل نحو الهاوية ...هذا انطباع اغلب شراءح الشعب
ام ان القضاء سبخلف الموعد كما خصل في محاكمات حراكات الحسيمة وجرادة وزاكورة..استقلال القضاء شرع لكي لا يخضع للمساومات والضغوط..ثقتنا في الله كبيرة انه سوف ينصر المظلوم ولو بعد حين.
إن النظام العالمي أصبح مبنيا على الترهيب
نيتك غاديا تخرج فيهم
أنا لا أريد لك مكروها، لكن لا أحب أن تصبح عميلا حقيرا مثل رشيد ن..
إن كان هذا الرجل مذنبا حقا فيجب أن يعاقب بأقصى العقوبات ولو وصلت إلى الإعدام
أما إن كان الأمر فيه شك أو شكوك فلا يمكن إلا أن يحكم عليه بالبراءة لفائدة الشك
ترجو الله أن ينير عقول قضاتنا
توفيق بوعشرين على ما يبدو يعاني من مرض نفساني و ليس هو الأول الذي تورط في مثل هذه القضايا... و الله اعلم
حلل و ناقش