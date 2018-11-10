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الرئيسية | السلطة الرابعة | محكمة الدار البيضاء تدين الصحافي توفيق بوعشرين بـ 12 سنة سجناً

محكمة الدار البيضاء تدين الصحافي توفيق بوعشرين بـ 12 سنة سجناً

محكمة الدار البيضاء تدين الصحافي توفيق بوعشرين بـ 12 سنة سجناً
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 10 نونبر 2018 - 00:30

وضعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة، نهاية للملف الذي أثار الجدل، والمتعلق بالصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم"، المتابع بتهم أبرزها الاغتصاب والاتجار بالبشر.

ووسط ذهول الجميع، قضت الهيئة، برئاسة المستشار بوشعيب فارح، بالحكم على بوعشرين بمدة تصل إلى 12 عاما سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.

كما قضت الهيئة نفسها في هذه الجلسة، التي عرفت حضور بعض أقارب المتهم، والحقوقي المعطي منجيب، والمستشار البرلماني عن العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، في حق بوعشرين بـ"عدم مؤاخذته بجناية الاتجار بالبشر" في حق عدد من المشتكيات والمصرحات، فيما قررت إدانته بالجناية نفسها باستعمال التهديد فيما يتعلق بالمشتكية "أسماء. ح" و"سارة. م".

وعرفت القاعة، التي احتضنت أطوار المحاكمة، اكتظاظا على غير عادتها، إذ إضافة إلى الصحافيين والحقوقيين، حضرت المطالبة بالحق المدني "أسماء. ح"، وزوجها المطالب بتعويض عن الأضرار اللاحقة به، وكذا "أسماء. ل".

وشهد بهو المحكمة غليانا كبيرا من طرف أعضاء هيئة الدفاع، وتباينت ردات الفعل بين متقبل للحكم ورافض له.

وأكد محمد العلاوي، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي بوعشرين، أنه سيتم استئناف الحكم الصادر في حق موكله.

وقال الصحافي بوعشرين قبل توجه المحكمة إلى المداولة للنطق بالحكم: "سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أخشى الإدانة، ولو أننا نطمح إلى استقرار البلد، لكن أي وطن هذا الذي نود تركه لأحفادنا".

ودافع مؤسس "أخبار اليوم" عن نفسه بقوة في الكلمة الأخيرة قبل الدخول إلى المداولة والنطق بالحكم، حيث اعتبر أن القضية الكبرى في هذا الملف الذي يتابع فيه هو سوء الفهم بين الصحافة والسلطة.

وكادت الأجواء تتكهرب بسبب طول مدة المداولة، خاصة بعد توجه المشتكية "أسماء. ح" إلى المرحاض عبر بوابة تؤدي إلى مكان تواجد القضاة، فتدخل النقيب زيان محتجا على ذلك.

وعلى إثر تأخر هيئة الحكم في إصدار قرارها بعد تجاوز منتصف ليلة الجمعة/ السبت، خرج النقيب زيان ليؤكد أن المحاكم العادية لا يمكن أن تصدر أحكامها يوم العطل، على اعتبار أنها لا تشتغل خارج أيام العمل.

من جهته، وصف المحامي والقاضي السابق محمد الهيني ما ذهب إليه زيان بأنه "نكتة"، مشيرا إلى أن المداولة يمكن أن تستمر حتى يوم الأحد.

وتوبع بوعشرين، الذي تم إيقافه بمقر جريدته في فبراير الماضي، بتهمة "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".

وتأتي هذه المتابعة، حسب النيابة العامة، من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء؛ من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه بأنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - سيمو السوسي السبت 10 نونبر 2018 - 00:47
ايلا كان مضلوم الله ياخد الحق و ادا كان دايرها استاهل . و الله علبم بدات الصدور
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56
2 - عثمان السبت 10 نونبر 2018 - 00:48
و هو أيضا حكم بالإعدام للصحافة المغربية، لكل صحفي سولت له نفسه مناقشة مواضيع حساساة
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85
3 - [email protected] السبت 10 نونبر 2018 - 00:48
ليس المقصود توفيق وانما القلم الحر لاننا في المغرب لاتذهل ولاتستغرب
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118
4 - محمد السبت 10 نونبر 2018 - 00:49
حكم جائر لرجل نزيه وقلم حر
حسبيى الله ونعم الوكيل
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104
5 - بيلوط السبت 10 نونبر 2018 - 00:50
انا متأكد ان القضاة خافو يحكمو بأكتر من هدشي وترون لقضية وقالو نعطيو حكم مخفف مهم ميخرجش ونحلف عليها كون كان هوا لي داير داكشي كامل غادي يتحاكم بأكتر من ١٢ سنة حيت هير الإتجار بالبشر بوحدها راه تقدر تقبرو حياتو فالسجن ولاكين شدو لعصا من لوصط
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60
6 - khalid السبت 10 نونبر 2018 - 00:50
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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77
7 - حسن السبت 10 نونبر 2018 - 00:50
لا حول ولا قوة الا بالله القضاء في المغرب مجرد إشاعة
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66
8 - سفيان السبت 10 نونبر 2018 - 00:51
حسبنا الله ونعم الوكيل.انا لله وانا اليه راجعون
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57
9 - Ayman السبت 10 نونبر 2018 - 00:51
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم الظلم ظلمات يوم القيامة.
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56
10 - البيضاوي السبت 10 نونبر 2018 - 00:52
ما يلاحظ في هده المحاكمة ان القضاء المغربي كان رحيما معه في الواقع ،بحيث لو كان في دولة اخرى لو حوكم بالاعدام او على الاقل بالسجن المؤبد ..
كل من يستغل نفوده او وظيفته من اجل الاعتداء على العاملين عنه بجب ان يحاكم باقسى العقوبات حتى يكون عبرة لكل من معتد..
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-104
11 - mohamed السبت 10 نونبر 2018 - 00:52
هذا جزاؤه لان من يبتز النساء و يمارس عليهم ساديته فجزاؤه السجن تخيلوا يا من تدافعون عن بوعشرين لو انه فعل هذا الفعل مع فرد من عاءلتكم فمذا ستقومون بفعله ضروري انكم تتمنون له اكثر بكثير من هذا الحكم و لكم واسع النظر
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-100
12 - تعلب رومل السبت 10 نونبر 2018 - 00:52
لا قضاء مستقل و لا نزيه الحكم مسيس و تصفيات حسابات الضيقة فقط..
تهمة اتجار بالبشر لا وجود لها اما شيئ الاخر جنس رضائي و يحتاج اربع شهود.
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74
13 - اتمنى السبت 10 نونبر 2018 - 00:53
حكم اتمنى ان يكون بداية لكبح مستغلي العاملات والموظفات من الباطرونات الذين يرفعون تهديد "الجنس او الطرد" واتمنى نشر رles videos حتى يصمت من يتضامنون مع المجرم
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-75
14 - غزيز السبت 10 نونبر 2018 - 00:53
عن استغراب تتكلمون كنا ننتظر حكم اقوى وأشد في ملف بوعشرين الذي ثبتت في حقه كل التهم والذي أساء بفعله لجسم الصحافة والإعلام ، الحكم لم يفاجئ احد نظرا لسوء تدبير محامو بوعشربن لملف الدعوى من خلال تشبثهم بإنكار كل الأفعال التي قام بها بوعشرين ومسجلة بالصوت والصورة .
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-77
15 - سيمو السبت 10 نونبر 2018 - 00:53
صافي ! القضاء في المغرب في ذمة الله
إن لله وإن إليه راجعون
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48
16 - فينا هي التفاصيل السبت 10 نونبر 2018 - 00:53
را حنا تنساينو النوبة دشي بعضين ، جميع اللي دوا على لفساد و هو فاسد حسابو جاي
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29
17 - جبور السبت 10 نونبر 2018 - 00:54
جلسات المحاكمة كانت مضيعة للوقت،الحكم كان جاهز حتى قبل ان تلفق له التهم،بوعشرين ضحية حرية التعبير، خلص الكلام
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61
18 - ياقوت السبت 10 نونبر 2018 - 00:54
يستاهل ما أكثر، مغتصب و مستغل و مستبيح لأجساد النساء! الان إتضح وجه البوق الإعلامي لحزب الندالة و التعمية: الجنس ثم الجنس ثم الجنس
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-79
19 - عدنان السبت 10 نونبر 2018 - 00:55
و ما الفرق بينه و بين خاشقجي إذن؟ والله ان للكلمة الحرة ثمن غال جدا. لا حول و لا قوة الا بالله.
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55
20 - هشام السبت 10 نونبر 2018 - 00:55
الله يعلم بحاله إن كان ضالما فسوف يأخد جزائه وإن تبين العكس على أنه مظلوم فالله سبحانه سيأخذ له حقه في الدنيا قبل الآخرة ولذلك يتوجب على أن لانأخد في أعراض الناس وننهش لحمهم بالباطل نسأل الله العفو والعافية قل الله أعلم
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18
21 - انشري يا عزيزتي السبت 10 نونبر 2018 - 00:55
ههههه حيت خان الدولة 12 سنة نافذة وكون اختلس أموال الشعب باكمله كون عفاوه الله يعفو علينا من هاد البلاد ديال الدل والحكرة
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51
22 - البومبيست السبت 10 نونبر 2018 - 00:55
لقد تم الاتجار في البشر المغربي في وضوح النهار لرونو الفرنسية .دون تدخل من النيابة العامة لوقف هذه الجريمة .هذا دون التكلم عن أحلام أجيال من البشر المغربي التي بيعت من طرف كل الحكومات مقابل قضمة من كعكة البلاد
12 عام سجن
بيك يا وليدي
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29
23 - Mmm السبت 10 نونبر 2018 - 00:55
زفزافي، محسن فكري، اطلاق رصاص على حياة ،قطار بو القنادل ، ساعة زايدة ، استقالة الاطباء ، بو عشرين ...... زيادة اسعار المحروقات.... بداية النهاية
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52
24 - مغربي جريح السبت 10 نونبر 2018 - 00:55
زيدوه !!!!!! لماذا الكلام في وقت فرض فيه الصمت والسكوت ؟؟؟
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12
25 - شريف السبت 10 نونبر 2018 - 00:56
هذه مهزلة.. بلادنا في خطر.. لا أثق في قضاء بلاد صنع قضاتها لتكميم افواه الاقلام الصادقة..
اخاف على مستقبل هذا البلد.. الله ياخد الحق..
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37
26 - الحمريطي السبت 10 نونبر 2018 - 00:56
اللهم ان هذا منكر تتشددون في العقوبات مع من تريدون القتل العمد مولاه كاياخد 15 سنة و كيخرج بعفو الحاصول الله يصاوب و صافي
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15
27 - عابر سبيل السبت 10 نونبر 2018 - 00:56
سياسة تكميم الأفواه والحد من حرية الأقلام الحرة
الآن عليه أن ينضم هو أيضا كما نضم أبو العلاء المعري :
هذا ما جناه قلمي علي وما جنيته على أحد
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25
28 - الجنرال صفوان السبت 10 نونبر 2018 - 00:56
أكيد غادي يكون هو لي قتل خاشقجي و إن لم يكن فهو ضالع في اغتيال كينيدي أو فيلما من أفلام محمد هنيدي .
القضاء الفكاهي
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24
29 - فاروق السبت 10 نونبر 2018 - 00:56
القضاء الحق قضاء الله.. أما قضاء الأرض فما هو إلا شطط في شطط
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19
30 - حاتم السبت 10 نونبر 2018 - 00:57
بلادنا في الحضيض، والجميع يعرف من المسؤول عن هذا الوضع بعيدا عن الحكومة. عموما، ما بقاش ليكم بزاف باش تواجهو ربي وديك الساعة أراك للفراجة، ما يعقل عليك لا جاه ولا مال
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24
31 - جواد السبت 10 نونبر 2018 - 00:58
الله أعلم بالحقيقة... انا لن أقبل بوظيفتين: قاضي و محامي.
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15
32 - محمد السبت 10 نونبر 2018 - 00:58
دابا أ سي اخنوش بقانا على خاطرك و سي المهداوي تاهو نربيوه نعطيولو شي خمس سنين حبس و الزفزافي شي عشرين عام و المهم لي تكلم بالسوء على سيدي اخنوش و خدام الدولة سجن مو راك غادي فالخسران ا حمادي
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30
33 - abdou السبت 10 نونبر 2018 - 00:59
ع لى سلامتك 12سنة حسب التهم المتابع بها كنت اعتقد المؤبد او الاعدام الحمد لله نعيش في دولة ديمقراطية والقضاء مستقل 100/100
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-37
34 - سوسي السبت 10 نونبر 2018 - 01:00
في السياسة تنعدم الأخلاق، في السعودية قتل خاشقجي. في في المغرب سجن توفيق بوعشرين... الرسالة واضحة إما أن تكن بصفي أويتم سجنك أو تصفيتك. لكن مهما طال الزمن ستتغير الأوضاع ، لأنه لا يمكن للشموع أن تضيء المكان إلا إذا احترقت. وهذا ما ينتظر كل من يريد التغيير ؛ أو لنقل كل من لا يطبل ويزمر لفئة بعينها. في مجتمعنا لا يكرم ويوشح إلا أمثال من غنت إخوتي هاهي.
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