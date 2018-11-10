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الرئيسية | السلطة الرابعة | طلبة ينتقدون "خبرا كاذبا" حول انسحاب العثماني

طلبة ينتقدون "خبرا كاذبا" حول انسحاب العثماني

طلبة ينتقدون "خبرا كاذبا" حول انسحاب العثماني
هسبريس من الرباط
السبت 10 نونبر 2018 - 13:11

استنكر مكتب طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال ما أسماه بـ"الأخبار الكاذبة التي نشرتها بعض المواقع قائلة إن رئيس الحكومة انسحب من اللقاء المفتوح مع الطلبة الذي نظم بالمعهد"، واعتبرها "خرقا أخلاقيا وقانونيا للعمل الصحفي المهني المتمثل في نقل المعلومة الصحيحة للرأي العام".

واستغرب المكتب "الحملة المغرضة التي تشنّها مواقع التواصل الاجتماعي"، داعيا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر قبل تداول معلومات مغلوطة من شأنها المس بصورة المؤسسات الجامعية.

وأرجع بيان مكتبة الطلبة سبب التشويش الذي عرفه اللقاء المفتوح مع رئيس الحكومة إلى "الطلبة الخارجيين ومجموعة من المعطلين المكفوفين"، الذين قاطعوا مداخلة العثماني دون أدنى احترام لأخلاقيات الحوار والتواصل.

ووضّح المكتب أنه في لحظة الفوضى قرّرت مسيّرة اللقاء، بتشاور مع إدارة المعهد العالي للإعلام والاتصال، رفع أشغال الندوة، وإخبار رئيس الحكومة بذلك، مذكّرا بإجابة رئيس الحكومة عن أجوبة المتدخلين في جولة المداخلات الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن سعد الدين العثماني قد شارك في لقاء مفتوح بالمعهد العالي للإعلام والاتصال يوم الخميس الماضي بالعاصمة الرباط، ناقش فيه مجموعة من القرارات الحكومية التي طبعت الدخول السياسي بالمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حسن السبت 10 نونبر 2018 - 14:44
من يدافع علي العثماني الا الاصوات الماجوره وغالبا من اصحاب لامبا
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