24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟ عدد المشاركين : 19144
أرشيف الاستطلاعات

  1. القضاء الإداري يحكم لحقوقيين ضد باشوية وزان‬ (5.00)

  2. الوقوع في بئر ينهي حياة امرأة ضواحي برشيد (5.00)

  3. مادة سامة تنهي حياة موظف جماعي في الجديدة (5.00)

  4. الموارد المالية والبشرية تكتم بسمة أطفال في وضعيات إعاقة بوزان (5.00)

  5. هكذا تحوّل المغرب إلى وجهة سينمائية لتصوير أبرز الأفلام العالمية (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: الإساءة للملك تجر "جهاديا" إلى السجن بإسبانيا

رصيف الصحافة: الإساءة للملك تجر "جهاديا" إلى السجن بإسبانيا

رصيف الصحافة: الإساءة للملك تجر "جهاديا" إلى السجن بإسبانيا
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:00

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من "أخبار اليوم" التي ورد بها أن مغربيا أساء إلى الملك محمد السادس يواجه السجن بإسبانيا، بعدما طالب المدعي العام الإسباني بالحكم على الجهادي المغربي، علال المرابط، بـ14 سنة سجنا نافذا بتهمة الإساءة إلى الملك محمد السادس.

ووفق الخبر ذاته، فإن المتهم كان قد وجه انتقادات حادة إلى الدستور المغربي الذي وصفه بالمستورد من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تهديدات إلى المغرب، فضلا عن نشره فيديوهات ومحتويات تمجد وتشيد بتنظيم "الدولة الإسلامية".

ومن المنتظر النطق بالحكم في حق المغربي علال المرابط في جلسة الأربعاء المقبل، بعد اعتقاله سنة 2016 في مدينة "كبثكوا" ببلاد الباسك، كما يواجه تهم الاستقطاب والتجنيد ومحاولة العبور مرتين من منطقة تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا.

وورد في العدد ذاته أن أرملة القيادي الاتحادي الراحل محمد الفقيه البصري، سعاد ولد غزالة، غاضبة من الكاتب الأول السابق لحزب "الوردة"، محمد اليازغي، بسبب ما تضمنه كتابه الأخير حول قضية الصحراء.

وأضافت "أخبار اليوم" أن سعاد ولد غزالة تحدثت عن معطيات تعتبرها خاطئة تضمنها حديث اليازغي عن علاقة الراحل الفقيه البصري بجبهة البوليساريو، وعن كونه تولى تقديم قادتها المؤسسين إلى كل من الراحلين معمر القذافي وهواري بومدين قصد تمكينهم من الدعم المالي والعسكري في مواجهة المغرب.

جريدة "المساء" نشرت أن مواطنا مغربيا أقدم على إغلاق الطريق في وجه شاحنات الوزن الثقيل عند المعبر الحدودي الكركرات، بوضع مجموعة من الحجارة والإطارات على عرض الطريق؛ الأمر الذي أدى إلى توقف عشرات الشاحنات في طوابير طويلة لمدة طويلة.

وحسب المنبر ذاته، فإن الشخص المذكور أقدم على التعري والوقوف أمام إحدى الشاحنات بعد أن قام بتهشيم زجاجها الأمامي مطالبا بتمكينه من مبلغ خمسة آلاف درهم من أجل السماح للشاحنات بالمرور؛ الأمر الذي دفع السائقين إلى اقتراح خمسين درهما لكل شاحنة قصد توفير المبلغ الذي طلبه.

وكتب المصدر الإعلامي أن الحكومة قررت رفع الضريبة على المشروبات الغازية خوفا على صحة المغاربة، وذلك بعدما رفضت الضريبة على المحروقات وأعفت الأحزاب من رسوم التسجيل.

من جانبها، أفادت "الأحداث المغربية" بأن عامل إقليم العرائش توصل بقرار يقضي بتوقيف مباشرته لسلطاته الترابية على رأس الإقليم، وإخباره بأمر تنقيله إلى عمالة أخرى، على خلفية تقربه من بعض السياسيين، وعدم تركه المسافة نفسها بينه وين كل السياسيين بالإقليم، وعدم قدرته على احتواء الصراع داخل المجلس البلدي بالعرائش.

وفي خبر آخر، كتبت "الأحداث المغربية" أن عددا من السفراء المعتمدين بالمغرب، الذين يقومون حاليا بزيارة إلى مدينة العيون، أعربوا عن إعجابهم بمظاهر التنمية والمشاريع التي تم إنجازها بجهة العيون الساقية الحمراء بوتيرة متسارعة. وأكد السفراء والدبلوماسيون أهمية هذه الزيارة إلى مدينة العيون، التي سمحت لهم بالاطلاع عن قرب على ما تشهده المنطقة من إنجازات في مختلف المجالات.

وإلى جريدة العلم" التي نشرت أن مصالح الدرك التابعة للقيادة الجهوية بمدينة طنجة تمكنت من مداهمة فيلا بطريق أصيلا على الطريق الوطنية، وألقت القبض على 90 مرشحا للهجرة السرية كان المنظمون يحتجزونهم من أجل الاستعداد للإبحار بهم من شواطئ "هوارة" و"بريش".

ونقرأ في المصدر نفسه أن صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أشرفت على تدشين منتزه الحسن الثاني بالرباط وتابعت شروحات حوله، وأخذت لسموها صور تذكارية مع أطفال وفنانين شباب ورياضيين قدموا بهذه المناسبة عروضا موسيقية واستعراضات بهلوانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ابن المغرب الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:09
يودي راه داعشي وانتقد فرنسا داك شي علاش شدوه ماشي حيت تهجم على الملك نصره الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - دحدوح الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:25
هدا موصيبة ماشي جهادي خاصو شي قتلة ديال العصا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - سعيد مغربي قح الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:25
"وكتب المصدر الإعلامي أن الحكومة قررت رفع الضريبة على المشروبات الغازية خوفا على صحة المغاربة،..".

وهادي كذبة باينة هاي هاي هاي..بل إنهاكا لجيوب قبيلة الشاربين..من شاربي المونادا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
4 - من المهجر الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:28
ربما حكم بالسجن لإنتمائه إلى منظمة إرهابية ، أما لإسائته للملك محمد السادس فأشك في ذلك ،الإسبان لا يسيؤون إلى ملكهم،لأنهم ينعمون بالحرية في دولة الحق والقانون وحكم الشعب نفسه بنفسه (الديموقراطية) ولذلك يبقي الملك بعيد عن الصراعات الحزبية ، وهناك من الشعب الإسباني من يسيئ للملك علانية ويحرق صورته ولم يعتقله أحد ، لأن الملك أسمى وأعلى من ثرثرة سباب مسيئ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - منصف الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:31
المرجو التصحيح: هو إرهابي وليس جهادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - مواطن بالمهجر الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:32
لا للإساءة بملك البلاد .انتقد ماشئت و لكن لا تتجرأ ،فالله والوطن و الملك خط احمر.ونطلب لك الهداية والرجوع الى الطريق المستقيم فالداعشية طريق ابليس طريق نهايته لما وصلت اليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
7 - casa الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:35
في هذوك المقاطعين قاطعوا كوك وجميع مشروبات السكرية حفاظا على صحتكم واشربوا ماء سيدي علي وتجولوا بالكزوال فينكم الحياحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
8 - أبوريان من فرنسا الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:38
من غير الممكن الحكم على شخص في اوربا يتهجم على شخص رئيس الدولة التي بقيم فيها فمابالك بالتهجم على رئيس دولة اجنبية اضن التهمة الاساسية هي تمجيد داعش والدعاية لهم اما الحكم عليه للتهجم على شخص الملك فهذا هراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
9 - FROM RIF الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:41
قسما بالله ووالله وثم والله وتا الله ماحكمو عليه بسبب انتقاده وسبه لمحمد السادس ,وعلاش ماشدوش peter chemrah في المانيا ومنير بوهلال في السويد ?????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 12 نونبر 2018 - 22:42
اعتقد ان اسباب هذا التسيب الذي يعيشه المغرب في بعض الاوقات على سبيل المثال احراق العلم الوطني او التطاول على المقدسات و تمجيد الارهاب و جرائم القتل اليومية و السرقات و النصب و الاحتيال و تخريب الممتلكات و المنشات الرياضية يعود الى تسرع الدولة في اطلاق الحريات و حقوق الانسان في الوقت الذي مازال امامنا 100 سنة اخرى لتكوين شعب واعي و مثقف قادر ان يحترم القانون و يعرف واجباته و ما عليه فماذا انتجت هذه الحريات انتجت اجيال من الفاشلين و السلبيين العديمي الفائدة و الغريب ان اكثرية الجرائم و حوادث السير التي اصبحت تعرفها بعض الدول الاوروبية خصوصا اسبانيا و ايطاليا يكون دائما ابطالها مغاربة فالتسرع في اطلاق الحرية لنوع من البشر لا يفهم معانيها تكون لها نتائج عكسية و هذا ما نلاحظه في مغرب اليوم في بعض الاحيان نترحم على زمن صدام حسين و زمن جوزيف ستالين اصحاب القبضة الحديدية ضد شعوبهم حيث اختفت المظاهر السلبية في مجتمعاتهم حينما استطاع الاول اخضاع الجميع لقبضة الدولة بالرغم من الاختلاف في المذاهب و كون مئات الاف العلماء و الثاني اسس امبراطورية عظمى تهابها امريكا و كل دول العالم و هزم النازية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.