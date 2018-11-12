رصيف الصحافة: الإساءة للملك تجر "جهاديا" إلى السجن بإسبانيا

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من "أخبار اليوم" التي ورد بها أن مغربيا أساء إلى الملك محمد السادس يواجه السجن بإسبانيا، بعدما طالب المدعي العام الإسباني بالحكم على الجهادي المغربي، علال المرابط، بـ14 سنة سجنا نافذا بتهمة الإساءة إلى الملك محمد السادس.

ووفق الخبر ذاته، فإن المتهم كان قد وجه انتقادات حادة إلى الدستور المغربي الذي وصفه بالمستورد من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تهديدات إلى المغرب، فضلا عن نشره فيديوهات ومحتويات تمجد وتشيد بتنظيم "الدولة الإسلامية".

ومن المنتظر النطق بالحكم في حق المغربي علال المرابط في جلسة الأربعاء المقبل، بعد اعتقاله سنة 2016 في مدينة "كبثكوا" ببلاد الباسك، كما يواجه تهم الاستقطاب والتجنيد ومحاولة العبور مرتين من منطقة تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا.

وورد في العدد ذاته أن أرملة القيادي الاتحادي الراحل محمد الفقيه البصري، سعاد ولد غزالة، غاضبة من الكاتب الأول السابق لحزب "الوردة"، محمد اليازغي، بسبب ما تضمنه كتابه الأخير حول قضية الصحراء.

وأضافت "أخبار اليوم" أن سعاد ولد غزالة تحدثت عن معطيات تعتبرها خاطئة تضمنها حديث اليازغي عن علاقة الراحل الفقيه البصري بجبهة البوليساريو، وعن كونه تولى تقديم قادتها المؤسسين إلى كل من الراحلين معمر القذافي وهواري بومدين قصد تمكينهم من الدعم المالي والعسكري في مواجهة المغرب.

جريدة "المساء" نشرت أن مواطنا مغربيا أقدم على إغلاق الطريق في وجه شاحنات الوزن الثقيل عند المعبر الحدودي الكركرات، بوضع مجموعة من الحجارة والإطارات على عرض الطريق؛ الأمر الذي أدى إلى توقف عشرات الشاحنات في طوابير طويلة لمدة طويلة.

وحسب المنبر ذاته، فإن الشخص المذكور أقدم على التعري والوقوف أمام إحدى الشاحنات بعد أن قام بتهشيم زجاجها الأمامي مطالبا بتمكينه من مبلغ خمسة آلاف درهم من أجل السماح للشاحنات بالمرور؛ الأمر الذي دفع السائقين إلى اقتراح خمسين درهما لكل شاحنة قصد توفير المبلغ الذي طلبه.

وكتب المصدر الإعلامي أن الحكومة قررت رفع الضريبة على المشروبات الغازية خوفا على صحة المغاربة، وذلك بعدما رفضت الضريبة على المحروقات وأعفت الأحزاب من رسوم التسجيل.

من جانبها، أفادت "الأحداث المغربية" بأن عامل إقليم العرائش توصل بقرار يقضي بتوقيف مباشرته لسلطاته الترابية على رأس الإقليم، وإخباره بأمر تنقيله إلى عمالة أخرى، على خلفية تقربه من بعض السياسيين، وعدم تركه المسافة نفسها بينه وين كل السياسيين بالإقليم، وعدم قدرته على احتواء الصراع داخل المجلس البلدي بالعرائش.

وفي خبر آخر، كتبت "الأحداث المغربية" أن عددا من السفراء المعتمدين بالمغرب، الذين يقومون حاليا بزيارة إلى مدينة العيون، أعربوا عن إعجابهم بمظاهر التنمية والمشاريع التي تم إنجازها بجهة العيون الساقية الحمراء بوتيرة متسارعة. وأكد السفراء والدبلوماسيون أهمية هذه الزيارة إلى مدينة العيون، التي سمحت لهم بالاطلاع عن قرب على ما تشهده المنطقة من إنجازات في مختلف المجالات.

وإلى جريدة العلم" التي نشرت أن مصالح الدرك التابعة للقيادة الجهوية بمدينة طنجة تمكنت من مداهمة فيلا بطريق أصيلا على الطريق الوطنية، وألقت القبض على 90 مرشحا للهجرة السرية كان المنظمون يحتجزونهم من أجل الاستعداد للإبحار بهم من شواطئ "هوارة" و"بريش".

ونقرأ في المصدر نفسه أن صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أشرفت على تدشين منتزه الحسن الثاني بالرباط وتابعت شروحات حوله، وأخذت لسموها صور تذكارية مع أطفال وفنانين شباب ورياضيين قدموا بهذه المناسبة عروضا موسيقية واستعراضات بهلوانية.