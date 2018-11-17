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الرئيسية | السلطة الرابعة | قنابل إسرائيل تطال رئيس مجلس الصحافة المغربي

قنابل إسرائيل تطال رئيس مجلس الصحافة المغربي

قنابل إسرائيل تطال رئيس مجلس الصحافة المغربي
هسبريس من الرباط
السبت 17 نونبر 2018 - 16:10

تعرض أعضاء اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للصحافيين لهجوم بالقنابل المسيلة للدموع من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز قلندية، وضمنهم يونس مجاهد، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس المجلس الوطني للصحافة بالمغرب.

وأصيب الصحافيون باختناق شديد جراء هذه الغازات، التي استعملت ضد المسيرة السلمية التي نظمت للتعبير عن التضامن مع الصحافيين الفلسطينيين.

عدد من الصحافيات أصبن باختناق شديد وسقطن أرضا، من بينهن سارة توابتي ومنال خميس من فلسطين، ودومينيك براداليي من فرنسا، وادريانا هورتادو من كولومبيا.

وتوجهت التظاهرة، التي شارك فيها صحافيون فلسطينيون، صوب الحاجز الذي يفصل منطقة قلندية عن منطقة تعتبرها إسرائيل ضمن القدس.

وقبل الوصول إلى الحاجز بحوالي 300 متر، استخدمت القوات الإسرائيلية، دون سابق إنذار، قنابل قوية محرمة دوليا، قد تؤدي إلى الشلل، حسب الأطباء الفلسطينيين، نظرا للمواد الكيماوية التي تشحنها بها إسرائيل.

وكان الصحافيون الحاضرون نظموا وقفة أدلوا فيها بتصريحات للتعبير عن موقفهم ضد ممارسات الاحتلال، وتدخل يونس مجاهد باسم الاتحاد الدولي، وأكد أن كل الصحافيين الشرفاء عبر العالم لن يسكتوا عما تقترفه قوات الاحتلال، وأن الاتحاد سيواصل فضحه لكل الجرائم التي تقترفها إسرائيل ضد حرية الصحافة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - شيباني مخزز السبت 17 نونبر 2018 - 16:19
معرفتش شكون داكم للحدود ؟واش دخلكم فهد الصراع الطويل العريض البعيد علينا بالاف الكليمترات حتى لكان تصاب شي حد.فيكم بصراحة كيقلب عليها ...خليكم فالمغرب ومشاكل المغرب اما فلسطين راه عندها ماليها
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