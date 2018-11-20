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الرئيسية | السلطة الرابعة | دفاع الصحافي حميد المهداوي يلتمس العفو الملكيّ

دفاع الصحافي حميد المهداوي يلتمس العفو الملكيّ

دفاع الصحافي حميد المهداوي يلتمس العفو الملكيّ
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 14:05

رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلبات السراح المؤقت للصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور، المدان ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته بجنحة "عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة".

وقال عدد من المحامين، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هيئة الحكم رفضت ملتمسات السراح المؤقت للصحافي المهداوي، ، ليل أمس الاثنين، والدليل على ذلك أنه "لم يمض ليلته بمنزله رفقة أسرته الصغيرة، ولَم يحدث ذلك فرحا في الشارع المغربي الذي ينتظر خروجه"، وفق تعابيرهم المتطابقة.

وقال المحامي محمد الهيني في تصريح لهسبريس: "المهداوي يجب أن يكون في منزله مع أسرته الصغيرة"، مضيفا: "طالما أنه لا يوجد بمنزله، فهذا يعني أنه لم يصدر قرار بالسراح المؤقت له". وناشد دفاع المهداوي الملك محمد السادس بـ"إصدار عفو عن الصحافي المعتقل على اعتبار أنه ليس مجرما"، وأكد محاموه أن لديهم "إحساسا بأن يتم العفو عنه في مناسبة وطنية أو دينية مقبلة".

وقال الهيني في هذا الصدد: "نحن نتوقع أن يكون هناك عفو ملكي في المستقبل"، مضيفا: "المهداوي ملكي ووطني، وهو شديد الحرص على سلامة البلد ويستحق التفاتة ملكية والنظر إليه بعين الرحمة كي يعود لأسرته الصغيرة وأسرة الصحافة التي تدافع عنه وتعتبر ما قام به يدخل ضمن عمله"، لافتا إلى أن النيابة العامة اعتبرت أن المهداوي خانه حدسه.

وشهدت الجلسة السابقة، التي تم تأجيلها إلى غاية الثالث من دجنبر المقبل، تقدم المحامين بطلبات السراح المؤقت للمهداوي، وعلل الهيني ذلك بكون موكله "له سكن قار ويتوفر على جميع الضمانات للحضور، حتى لو اقتضى الأمر تحديد كفالة مالية، ونحن نضمن حضوره فهو رجل وطني".

أما المحامي عبد الفتاح زهراش، الذي انتدبته النقابة الوطنية للصحافة المغربية لينوب عن المهداوي، فأكد أن هذا الأخير "له جميع الضمانات للحضور، خاصة أنه ينتمي إلى هيئة الصحافة التي تضمن حضوره"، مضيفا أن "المغرب يعرف تحولات عديدة وسياق محاكمة المهداوي مختلف عن الأمس".

ودافعت المحامية أسماء الوديع على أحقية مدير موقع "بديل" بالسراح المؤقت، وأكدت أن حق الحرية يأتي بعد حق الحياة، وخاطبت القاضي بالقول: "خاصكم تشوفو الحبس باش تعرفوا قيمة الحرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - wood الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 14:24
سكيرج سب و شتم كما يحلو له (ما خلا هير لي نسا ) و ما زال مشبح في منزله و لا أحد يقدر أن يقترب منه لان له جنسية أمريكية ، أما المغاربة فكل من تنفنف يطحنو مو او يعطيوه 20 عام تلحبس . فسكيرج ورط المخزن في ورطة كبيرة و أظهره كأكبر حكار للمغاربة ، فهو أسد عليهم و نعامة على امام الأجانب دون أن ننسى الفرنسي الذي أستهزأ هو و أصدقائه بالعلم المخزني و دنسوه بشكل متعمد أمام الملأ و في حفل ماجن و لم يحرك أحد ساكنا !!؛
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44
2 - الوطنية الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 14:32
انا كنت اسمع لمجموعة من تدخلاته عبر موقع التواصل كانت شيئا ما مبالغ فيها الوطني والملكي لا يقولها . على كل نتمنى له السراح الكلي وتكون توبة لان من يحب الوطن يصبر فيه على المحن كما فعل آباؤنا قاوموا المستعمر ورفضووا بطاقة المقاومة بدعوى الدفاع عن ارض ولد فيها وتربى
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-16
3 - هشام الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 14:33
لقد قضي الامر البلاد تمشي من سيئ إلى أسوأ. سوف نرى ايام سوداء في المستقبل القريب. لا أظن أن يعفو عنه الملك رغم انه يستحق العفو. بل اعتقد أن تتم اذانته بتهم اخرى لكي يبقى داخل السجن. الدولة تمسك بيد من حديد على مجريات البلاد لن يقع اي شيء في المغرب ولن يتغير اي شيء بل ستزداد الامور سوءا وسيزداد القمع. سيتم رفع أجور الجيش والشرطة. وسيتم دك الباقي ولن يتغير اي شيء. الحل الوحيد هو الهربا
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9
4 - متتبع الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 14:44
المحامون يؤكدون أن لديهم إحساسا بأن يتم العفو عنه في مناسبة وطنية أو دينية مقبلة .. هناك مآت المغاربة يقبعون في السجون و لا أحد يدافع عنهم !
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9
5 - ABDO الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 14:49
نتمنــى أن يحضى بألحرية و ألعفــو نضرا لحــالنه ألصحية ألمتردية و أيضــا لعدم

وجود سوابق لديه
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1
6 - امينة الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:06
كان عليك يا اخي المهداوي ان تدرك ان المحاولات الفردية دائما محكوم عليها بالفشل ولا ينجح الا العمل الجماعي المنظم الان ما عليك الا الصبر
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7 - م المصطفى الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:20
في اعتقادي الخاص أن ما قام به الأستاذ الفاضل والمقتدر السيد الهيني في حق المهداوي وذلك بطلب العفو الملكي، فهو الحل الأمثل للخروج به من السجن.
فالساحة السياسية والإعلامية تعيش فراغا لابتعاد شخصين مهمين عن الأضواء ، أولهما حميد المهداوي الذي كان يطلعنا على خبايا بعض الأمور وفضحها والتي كان يطالب بتحريكها ودراستها واتخاذ التدابير القانونية في شانها. مما ادى به إلى السجن لتجاوزه بعض الخطوط الحمراء.
والرجل الثاني هو بنكيران رغم كل ما قيل فيه وعنه فهو الذي عرف بحزب العدالة والتنمية وهو الذي كان الناس يتابعون تصريحاته وخطبه بكثافة نظرا لنكهته الفكاهية وللغة الشعبية التي كان يستعملها في حواراته.
فبنكيرا لا أظن أن اصدقاءه في الحزب سيحاولون رفع هامته من جديد . اما حميد المهداوي الصحافي المقتدر الذي جمع بين الشجاعة والتهور سيغادر السجن لا محالة إن شاء الله لأنه رغم كل ما نسب إليه سيبقى صحافيا من الغيار الثقيل بثقافته وأخلاقه وشجاعته ووطنيته وحبه للملكية ولاستقرار البلاد، ولحسن حظه ينوب عنه استاذ جمع بين القضاء والمحاماة وله من الحنكة والقدرة والمنهاجية الناجحة ما سيمكنه من ربح رهان هذه القضية.
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8 - كمال الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:23
السيد المهداوي سجن اساسا بتعاطفه مع اهالي الريف ابان الحراك الشعبي هناك.
انتقام غير اخلاقي ضد صحافي جريئ وشجاع من سلطه غير ديموقراطيه.
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9 - امهاجر الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:27
الله يرحم الحسن التاني في ايامه كنا نعرف من يحكم ومن في يده العصا ونعرف حدودنا الامور كانت واضحة اما لان اختلطت علبنا الامور كل شيء يدل الاسوء نعيش سنوات المحاكمات بصمت
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10 - سيموا الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:30
الحرية للمهداوي الصحافي الحر. هناك كثيرون من الأشخاص أساءوا لهاذه البلاد وهم طلقاء ينعمون لا احد يحرك ضدهم الساكن. واخرون يقبعون في السجون سوى لأنهم تكلموا او حاولوا فضح الفساد. عجيب امر هاذا الوطن.
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11 - Morocco الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:47
فل يطلب العفو من قائده المعلق في الصورة خلفه...المغرب مملكة ملكه محمد السادس ورايته حمراء تتوسطها نجمة خضراء
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12 - Ziryab الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:48
دور المحامي في قضاء غير مستقل يبقى هو فقط طلب العفو؟ و هذا يبين أن دور المحامي كما هو دور البرلمان فقط للتأثيث. وأن الدولة عندما تقرر شيئا تنفذه بعد أن تفسح للدفاع فسحة من الوقت لكي تكتمل مظاهر المحاكمة القانونية. لأن كل الصحفيين تمت إدانتهم كما جاء في طلب النيابة و لا محامي استطاع افتكاك البراءة أو على الأقل السراح المؤقت. و هذا دليل على أن القضاء كالبرلمان هو فقط تجمع للكلام و الإنشاء.
طلب العفو من محامي هو تعبير عن العجز و عدم القدرة على إحقاق التوازن وكذلك كتعبير عن الشلل الذي يتخبط فيه قطاع المحاماة. طلب العفو هواعتراف صريح بالذنب في قضة مفبركة على غرارباقي الملفات التي تهم سجناء الرأي.
طلب العفو لا يحتاج لمحامي.
ماذا يفعل الهيني مع هيئة الدفاع ؟ أين هي خرجاته ضد بوعشرين؟
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