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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: المغرب يدرّب أزيد من 1300 عسكري أجنبي

رصيف الصحافة: المغرب يدرّب أزيد من 1300 عسكري أجنبي

رصيف الصحافة: المغرب يدرّب أزيد من 1300 عسكري أجنبي
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الخميس 22 نونبر 2018 - 21:45

مستهل جولة رصيف صحافة يوم الجمعة من "المساء"، التي أفادت بأن المغرب يخضع أزيد من 1300 عسكري أجنبي للتكوين، أغلبهم من دول القارة الإفريقية. ويندرج هذا التكوين في إطار علاقات التعاون التي تربط القوات المسلحة الملكية ببعض الدول الصديقة والشقيقة، خاصة الدول الإفريقية.

ووفق "المساء" فإن المغرب يتكلف بهؤلاء العسكريين بشكل تام، ويساهم ما يزيد عن 300 مؤطر مدني، زيادة على الضباط وضباط الصف، في التكوين العام والجامعي خلال تداريب التكوين الأولي والمستمر، إذ يتم وضع هؤلاء الأساتذة والمؤطرين العسكريين رهن إشارة مدارس التكوين أو يتم إلحاقهم بها.

ونشر المنبر الورقي ذاته أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إحالة ملف الاختلالات المفترضة في مشروع غرس الزيتون على مساحة 1500 هكتار ضواحي مدينة الدار البيضاء، والذي سبق للوزارة الوصية أن خصصت له غلافا ماليا قارب أربعة مليارات سنتيم، في إطار مخطط المغرب الأخضر، على قاضي التحقيق؛ وذلك بناء على الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية التي تكلفت بالتحقيق في الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف المتعلقة به.

وأفاد "المساء" كذلك بأن النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير اتهمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة بالتخلي عن قطاع السكن كمهمة أساسية أصلية لها، والاكتفاء بصرف تمويل ضخم لعمليات متفرقة في إطار ما يسمى سياسة المدينة، في غياب تام لمساطر البرمجة والتمويل والتتبع، والتي يحكمها الهاجس السياسوي والانتخابوي الضيق بامتياز، ما يجعل تلك العمليات تتم دون حسيب ولا رقيب بشهادة المؤسسات الرسمية المختصة، وفق المادة.

ومع المنبر ذاته الذي ورد به أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصص أزيد من 100 مليار درهم لمكافأة الأئمة والمؤذنين بجميع ربوع المملكة خلال سنة 2019؛ وذلك من أجل دعم هذه الفئة التي سبق للوزير أحمد التوفيق أن أكد أنها تستحق المزيد. وأضافت "المساء" أن الوزارة تعكف بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين على تعميم عملية استبناك هذه الفئة وحثها على استعمال الحسابات البنكية المفتوحة لفائدتها من طرف المؤسسة لتفادي الاقتطاعات البنكية التي تتحملها المؤسسة.

وإلى "أخبار اليوم" التي نشرت أن منظمة العفو الدولية طالبت السلطات المغربية بوقف متابعة الناشطة الريفية نوال بنعيسى، التي سبق للقضاء أن أدانها ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

ووفق الخبر نفسه فإن المنظمة قالت: "يجب على السلطات المغربية أن تلغي قرار الإدانة الذي صدر في حق المحتجة سلميا من حراك الريف نوال بنعيسى، التي تعرضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف".

وجاء في الورقية اليومية ذاتها أن السلطات المغربية اعترفت بتمويل ومراقبة الشأن الديني في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، وفي بعض المدن الإسبانية الأخرى، إذ تأكد أنها تؤدي عمليا نفقات أغلب المساجد والأئمة المغاربة في سبتة ومليلية، إلى جانب بعض دور العبادة والأئمة في مدريد وبرشلونة.

ووفق "المساء" فإن المغرب يغطي مصاريف 51 مسجدا في سبتة ومليلية، أي نحو 80 في المائة من دور العبادة الإسلامية.

أما جريدة "الأحداث المغربية" فنشرت أن مصالح وزارة الصحة تفاعلت مع شكاية تلخص الفوضى التي يعيشها مستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء. ويرتقب حلول لجنة تفتيش للتحقيق في خروقات يعرفها المستشفى المذكور.

يأتي ذلك حسب الجريدة نفسها بعد أن تجددت احتجاجات على تحول ممرضة مختصة في تحضير الصيدلة إلى طبيبة متعددة الاختصاصات، لكن الاختصاص الذي انفضح هو حضورها لجميع الصفقات التي يباشرها المسؤول الأول عن المستشفى، وهو ما جعل خلافات تطفو على السطح مع ممونين، ليتم تنقيل الممرضة، غير أن جهات خفية تتدخل في كل مرة لتثبيتها ضدا على القانون .

وذكر العدد نفسه أن إسبانيا تراهن بقوة على المغرب، إذ اهتمت الصحافة الإسبانية بالزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، وعدد من وزراء حكومته، إلى المغرب، بداية الأسبوع الجاري، والتي سار جلها في اتجاه دعمها، لما لها من أهمية بالنسبة لإسبانيا.

وكتبت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن نقابات النقل تهدد الاقتصاد بالشلل، إذ يستعد مهنيو قطاع النقل الطرقي لخوض إضراب وطني خلال الأسابيع المقبلة، في حال عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها؛ وذلك بعدما التزمت وزارة النقل بنقطتين أساسيتين، هما خلق لجنة ستناقش موضوع الحمولة، ثم لجنة ثانية ستهتم بالإشكالات المتعلقة بالغازوال المهني.

وأفادت "العلم" بأن وضعية الجمود التي تعرفها رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط هي بفعل رغبة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في فرض محمد بلحاج المنتمي إلى "حزب المصباح"، الرئيس الحالي بالنيابة الذي يدعمه لحسن الداودي الذي مازال يتدخل في الجامعات.

ووفق الخبر ذاته فإن خمس نقابات تعلن رفضها تسييس الجامعة من قبل العثماني، مطالبة إياه بفك "البلوكاج"؛ وذلك بعد أزيد من سبعة أشهر من تجميد منصب رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط.

ومع المصدر ذاته الذي نشر أن الكونغرس الأمريكي يعتزم تعديل قانونه الداخلي بمبادرة من عضو مجلس النواب المسلمة إلهان عمر، التي فازت في انتخابات منتصف الولاية، بهدف السماح بارتداء الحجاب في مقره، وهو ما ساندته أبرز مجموعة للدفاع عن حقوق المسلمين.

ووفق "العلم" كذلك فإن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أشادت في تقريرها لرصد التعليم لسنة 2019 بالمجهودات التي قامت بها المملكة المغربية منذ 2013، المتمثلة في إدماج أطفال المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في نظامها التعليمي، إلا أنها أشارت إلى أن المغرب لازال ملزما بتبسيط وتسهيل بعض الإجراءات التي تخص المهاجرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اعتنوا بالجنود! الخميس 22 نونبر 2018 - 22:00
ضباط صف الجيش والدرك وجب الرفع من أجورهم وتحسين وضعيتهم الإجتماعية، عيب ضابط صف ببكالوريا+3 وراتبه 4000 درهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، هذا مع الواجب الذي يؤدونه والتضحيات التي لن تقارن مع أي قطاع أو وظفية أخر أمنية كانت أو مدنية، عماد الجيش هم ضباط الصف، ولكن حالتهم المادية والإجتماعية يرثى لها، المغرب للأسف فيه تناقضات كبيرة وكثيرة وغير مفهومة.....؟
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36
2 - SOUAD الخميس 22 نونبر 2018 - 22:03
ناري ...ناري....اش غا نقولو.......الله يحفض ..يا ربي متفضحناش.......
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3
3 - miloud tanger الخميس 22 نونبر 2018 - 22:08
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
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15
4 - Adam الخميس 22 نونبر 2018 - 22:21
قمة الانفصام في السياسة المغربية ان تجدها تسارع الزمن لارضاء الخارج ...على حساب هموم الشعب وتطلعاته ..فهناك تتافر خطير بين ما يريده الشعب وما تسير عليه سياسة الدولة
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7
5 - سلاوي الخميس 22 نونبر 2018 - 22:25
سكريتي معيبش يشد 2300 درهم يشنق راسو
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7
6 - الجامعة تحتاج الكفاءة العالية الخميس 22 نونبر 2018 - 22:25
تحتاج الجامعة المغربية إلى الكفاء العالية للرفع من مستواها العلمي والتكويني بعيدا عن الزبونبة الحزبية التي أضرت بسمعة الجامعات المغربية
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8
7 - سعيد الحسني من الجديدة الخميس 22 نونبر 2018 - 22:31
قرأت في المقال أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصص أزيد من 100 مليار درهم لمكافأة الأئمة والمؤذنين بجميع ربوع المملكة خلال سنة 2019. و المعروف انه في اطار العناية بالقيمين الدينيين تم تخصيص 1.01 مليار درهم كمكافأت لهذه الفئة و0.20 مليار درهم كتأمين صحي لهم..ما مجموعه 1.20 مليار درهم و ليس 100 مليار درهم ...
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6
8 - bida الخميس 22 نونبر 2018 - 22:33
ya erreur 10 milliards euros pour payer les imams.moi je remarque qu'ils sont très pauvres. et vivent avec les aides des fidèles. !!!.n
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3
9 - Youssef el.mekanssi الخميس 22 نونبر 2018 - 22:43
غادي ندربوهم كيفيه وضع الاكياس البلاستيكيه على رؤوسهم
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-1
10 - بيضاوي الخميس 22 نونبر 2018 - 23:00
في عزوف الشباب السادج المحب للمخدرات والانحراف للعربدة يجب على الحكومة المغربية استغلال الافارقة النازحين كالرجال المغرب لادماجهم بالمعسكرات للتدريب والتعليم العسكري بالجيش الملكي كدعم للاحتياط ولتعزيز صفوف الجيش كدلك للضرورة يجب استدعاء جميع الشباب المغربي العاطل لادماجه بالتجنيد الاجباري لان المملكة تمر باستفزازات وضروف حدودية وقد انتقت العديد من الااليليات الحربية الكثيرة ويلزم سائقين وميكانكيين ولللاسلحة الفردية وووو ادن جميعا للدفاع عن الوطن الحبيب عاش المغرب
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0
11 - جمال لوكس الخميس 22 نونبر 2018 - 23:02
ومن تفكرون سوف يدربون جنود أمريكا ؟ أم المانيا ؟
طبعا إفريقيا ولا شئ غير إفريقيا.
احيانا احسب المغرب دولة عظمى اعلى برج وقمر اصطناعي وقطار البراق وعندما أرى الفقر والجوع والناس تموت من البرد وقساوة الجو أقول سبحان الله
اخبرونا الآن هل المغرب دولة عظمى أم دولة متخلفة ؟؟؟
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