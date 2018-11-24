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الرئيسية | السلطة الرابعة | وزارة الاتصال تطالب صحفا إلكترونيّة بإيقاف النشر

وزارة الاتصال تطالب صحفا إلكترونيّة بإيقاف النشر

وزارة الاتصال تطالب صحفا إلكترونيّة بإيقاف النشر
هسبريس من الرباط
السبت 24 نونبر 2018 - 11:05

ذكرت وزارة الثقافة والاتصال أن المنابر الالكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، ملزمة بـ"عدم الاستمرار في النشر إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات".

بلاغ للوزارة، من خلال قطاع الاتصال فيها، قال إنه "استحضارا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الالكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21".

وزاد المصدر نفسه: "الوزارة تدعو كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21 أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته".

ووفق المستند الموجه إلى مالكي الصحف الالكترونية ومضيفي ومقدمي خدمات المواقع الالكترونية، نبه إلى وجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به.

الوزارة شددت على أن هذه الخطوة تأتي تنزيلا لمقتضيات قانون الصحافة والنشرة، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الالكترونية، وحرصا منها على "ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Sarkuzi السبت 24 نونبر 2018 - 11:21
سياسة تكميم الأفواه لم تعد تجدي نفعا في عصر الرقمنة .. كما هو الشأن فيما يخص المقاربة الأمنية (الزرواطة) التي أصبحت متجاوزة .. على هاد القبل غادي تحبسو اليوتيوب و الفايسبوك حتا هما !
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-3
2 - ****** السبت 24 نونبر 2018 - 11:31
قرار حكيم، دابا كل من هل ودب أصبح صحفي وكل من عنده كاميرا وميكروفون أصبح مقدم برامج، خاص المراقبة حيت دابا كاينا غير الفوضى
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3
3 - يوسف السبت 24 نونبر 2018 - 11:31
خبر جيد إذا كان الهدف من هاته الخطوة شريف يعني الحماية من fake News أما إذا كان الهدف قمع الأصوات و حصر الحريات فالأمر لا يبشر بالخير.
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4 - NeoSimo السبت 24 نونبر 2018 - 11:35
موضوع جداً مضحك... مجرد تغيير الموقع لعنوانه لكي يكون خارج المغربي و ان يستخدم سيرفر cloudbased خارج المغرب يبعد عنه الحاجة امثل هذه الأساليب البيروقراطية التي عفى عليها الزمن...
وحتى قانونياً يمكن تسجيل الموقع كمؤسسة من بلدان عديدة بخطوات بسيطة...
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