24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مافيا العقار
- أفول نجم الإسلام السياسي في مجال تدبير الحكامة الإستراتيجية
- فلسطين في الذاكرة
- بنهيمة: العولمة والهشاشة
- اختلالات قانون المالية
"رايتس ووتش" ترصد "تعذيب" معتقلي الريف .. والرميد: تقرير ناقص (5.00)
محكمة وجدة توزّع "ربع قرن" على معتقلي حراك "السندريات" بجرادة (5.00)
- إسلاميو الجزائر يربطون الدعوة الملكية بتضرر الاقتصاد المغربي - (156)
- أمريكا توافق على صفقة عسكرية مع المغرب بأزيد من مليار دولار - (88)
- الداودي يخيّر شركات المحروقات بين "العصا" أو تخفيض الأسعار - (79)
- "الكاف" تسحبُ تنظيم نهائيات كأس إفريقيا 2019 من الكاميرون - (69)
- "التوحيد والإصلاح" تدعو إلى تعميم اللغة العربية في التعليم العالي - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الهيني: المهداوي ينتظر العودة إلى أحضان أسرته
صرّح المحامي محمد الهيني بأن الصحافي حميد المهداوي أعد كلمته للجواب على التهمة المنسوبة إليه، "وكله أمل في إنهاء محاكمته التأديبية التي تضرب عمق حريته في التعبير كمواطن وحرية الصحافة كصحافي مهني"، وذلك في إطار مناقشة ملفه الذي سيعرض يوم الإثنين 3 دجنبر، على الساعة الرابعة بعد الزوال، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء .
وأضاف الهيني أنه، أثناء مخابرة أجراها مع موكله صباح الجمعة، وجد المهداوي كعادته "مؤمنا باستقلال القضاء وبقدرته على تصحيح اختلالات الملف ومعالجتها وفق منطق قانوني صرف يعيد له حريته وينصفه بصفة نهائية، ليعود إلى أحضان أسرته، ولتكون الغلبة لمنطق الحرية والعدالة وليس للتأديب على الكلمة والجرأة"، وفق تعبيره.
وزاد الهيني متسائلا: "حميد أمضى أكثر من سنة ونصف في الاعتقال الاحتياطي وعرف نطاق حرية الصحافة وحدودها الحقة، ولكن متى نعلن الغلبة للقانون والحرية والعدالة؟.. "لي غلب يعف"، هذا ما نتمنى أن تنتصر له حكمة وكفاءة المحكمة الموقرة، وهو ما لا نشك فيه".