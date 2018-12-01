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الرئيسية | السلطة الرابعة | قناة أمريكية تفصل مراسلا بسبب تأييد فلسطين

قناة أمريكية تفصل مراسلا بسبب تأييد فلسطين

قناة أمريكية تفصل مراسلا بسبب تأييد فلسطين
هسبريس - إفي
السبت 01 دجنبر 2018 - 00:13

فصلت قناة "سي إن إن" الأمريكية مراسلها مارك لامونت هيل بسبب تصريحات أدلى بها في فعالية بالأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دافع خلالها عن "فلسطين حرة".

وأوضحت القناة في بيان أن "مارك لامونت هيل لم يعد يعمل لدى سي إن إن"، دون توضيح أي أسباب.

ويأتي هذا القرار بعد أن قال هيل أثناء الفعالية الأممية الأربعاء الماضي "لا يمكننا دعم سياسة (..) تلحق الخزي بالفلسطينيين لأنهم يقاومون ويرفضون الوقوف مكتوفي الأيدي أمام عنف الدولة والتطهير العرقي الذي يُمارس ضدهم".

كما أعرب هيل، وهو أستاذ بجامعة تيمبل بفيلادلفيا، عن دعمه لـ"فلسطين حرة".

وأثارت كلمات المراسل الأمريكي جدلا بالولايات المتحدة، على الأخص بين الجماعات اليهودية والمحافظين الذين شبهوا خطابه بخطابات حركة حماس الإسلامية.

من جانبه، رد هيل عبر حسابه على موقع "تويتر"، على الانتقادات التي طالته وقال "لا أدعم معاداة السامية أو قتل اليهود أو أي من الأمور التي ينسبوها إلي".

وأضاف "أدعم تحرير فلسطين؛ أدعم حق فلسطين في تقرير المصير؛ واعتبر نفسي ناقدا قاسيا للسياسات والممارسات الإسرائيلية".

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