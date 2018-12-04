رصيف الصحافة: خلاف عائلي يدفع مغربية إلى اتهام بريطاني بالإرهاب

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مطالعة أنباء بعض الورقيات اليومية الخاصة بيوم الأربعاء من "المساء" التي نشرت أن مغربية اتهمت زوجها البريطاني بالانتماء إلى "داعش"، قبل أن يظهر للمحققين البريطانيين أن التهم التي وجهت إليه كيدية استعملت في خلاف عائلي من أجل إبعاده عن عائلته الصغيرة، لتفرج عنه بعد أشهر طويلة من التحقيقات المطولة.

وأفادت الصحيفة بأن أحياء عشوائية تزحف على غابة الرهراه بمدينة طنجة، وأن حقوقيين يطالبون وزارة الداخلية بالتحقيق. وبهذا الخصوص، نفى عمدة المدينة الترخيص لهذه الأحياء، مؤكدا حرص مجلس جماعته على حماية المناطق الغابوية المحيطة بالمدينة.

من جهته، أكد ممثل للسلطة المحلية أن السلطة على علم بالأمر، مشيرا إلى أن غالبية المنازل المحدثة بالمنطق تتوفر على تراخيص قانونية للبناء سلمت لأصحابها من قبل مقاطعة طنجة المدينة في إطار مشروع إعادة التهيئة.

وقالت "أخباراليوم" إن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل إقليم الحسيمة، قاما بزيارة تفقدية إلى المشاريع المندرجة في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط، في الجماعات والدواوير التابعة لدائرة كتامة وتارجيست، للاطلاع على سير تقدم الأشغال والوقوف على مستويات الإنجاز والمشاكل التي تعترض بعضها.

ووفق الخبر ذاته، فإن الزيارة شملت أيضا مشاريع أخرى مبرمجة من لدن قطاعات أخرى، من أجل الوقوف على سير تقدمها وإعطاء التعليمات بضرورة إنهائها في الآجال المقرر لها.

من جهتها، كتبت "الأحداث المغربية" أن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وقّعا بالرباط مشروع دعم تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018ـ 2019)، التي تروم النهوض بثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبحسب المنبر ذاته، فإن المشروع الذي يبلغ مجموع ميزانيته حوالي 28 مليون درهم، يرتكز على محاور تهم تتبع وتقييم خطة العمل الوطنية في مجال الدمقراطية وحقوق الإنسان داخل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وتوفير الدعم والمواكبة من أجل تنزيل الخطة على المستوى الترابي.

ونقرأ في اليومية الورقية نفسها أن فلاحين بدائرة بن أحمد الجنوبية بإقليم سطات استنكروا أسلوب الإقصاء الذي تحاول جهات نافذة بالمنطقة انتهاجه ضدهم، بعدما ظلوا لسنوات يستغلون أراض سلالية قبل أن يتفاجؤوا بحملة اعتقالات في حقهم بتهمة الترامي على ملك الغير.

وكتبت "الأحداث المغربية" أن مصالح وزارة الداخلية، بعدما توصلت بتقرير عن هذه التجاوزات، عقدت لقاء تواصليا ينذر بتقريب هذه الأراضي من لوبيات انتخابية بالمنطقة.

الختم من جريدة "العلم" التي نشرت أن عناصر الدرك الملكي بإقليم الدريوش تمكنت من حجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية المهربة من الثغر المحتل مليلية، كانت على متن سيارة نفعية وسط المدينة بالقرب من أحد الأسواق اليومية.

وأوردت الورقية أيضا أن الدائرة السادسة للشرطة بمدينة أكادير تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج معدات من شأنها المساس بأمن الأشخاص وممتلكاتهم.

وأضافت"العلم" أن توقيف المشتبه، فيه الذي يشتغل حارسا ليليا بأحد الملاهي الليلية بالمدينة، جرى على خلفية الاشتباه في تورطه في ترويج عصي كهربائية ومصابيح

تصدر شحنات صاعقة، بعدما تم نصب كمين له مكن من ضبطه متلبسا بحيازة 3 وحدات من المعدات المحظورة سالفة الذكر كان ينوي عرضها للبيع.