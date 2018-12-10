رصيف الصحافة: انفصاليون يخططون لتأسيس أول نقابة بالصحراء

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من "المساء"، التي كتبت أن عددا من انفصاليي الداخل يخططون لتأسيس نقابة عمالية لموظفي الإدارات العمومية، ستقتصر على الأقاليم الجنوبية للمملكة، في خطوة أكدوا أنها تأتي للقطع مع تحكم المركزيات النقابية الموجودة في الرباط.

ووفق المصدر ذاته فإن المعنيين بالأمر كشفوا عن بدء من وصفوا بالأطر والكوادر الصحراوية التي تشتغل في عدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم، تجمعاتهم ونقاشاتهم المركزة حول هذا الموضوع من أجل الخروج بنقابة صحراوية جديدة، مجال عملها لا يتجاوز حدود الصحراء.

المنبر ذاته أفاد بأن المغرب صوت ضد قرار يدين حركة المقاومة "حماس" في الجمعية العامة، تقدمت به الإدارة الأمريكية. وجاء التصويت المغربي رغم الضغوطات التي مارسها دبلوماسيون أمريكيون على التمثيلية المغربية بالمنظمة الدولية.

ووفق "المساء" فإن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يهدد بتحركات ضد المصوتين ضد مشروع القرار الأمريكي.

ونشرت الورقية اليومية ذاتها أن لحسن الداودي، وزير الحكامة والشؤون العامة، أعلن شروعه الفعلي في تطبيق مسطرة تسقيف أرباح شركات المحروقات، والتي جرت على الحكومة والوزارة انتقادات من الأغلبية والمعارضة، على خلفية استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رقم انخفاضها في السوق الدولية بحوالي 37 في المائة.

وجاء في "المساء" كذلك أن أزمة غير مسبوقة بمصالح الحالة المدنية بالمقاطعات التابعة لجماعة مكناس بسبب نقص حاد في التجهيزات والوثائق الإدارية ووسائل العمل بالنسبة للموظفين.

وأضافت الجريدة أن عبد الخالق بليبل، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، هدد في اتصاله بالجريدة بما أسماه "شل حركة هذه المرافق الإدارية من خلال الدخول في إضراب غير مسبوق من طرف الموظفين، إلى حين الاستجابة لكل المطالب".

وإلى جريدة "الأحداث المغربية" التي نشرت أن الشرطة القضائية بمدينة تطوان تمكنت من فك لغز اقتناء عشرات السيارات الجديدة من وكالات معتمدة بتطوان، بوثائق مزورة، وتوريط عدد من الضحايا في قروض لا علم لهم بها.

وحسب الصحيفة نفسها فإن التحريات مكنت من تفكيك شبكة متخصصة في سرقة سيارات جديدة بطريقة "قانونية" من خلال استعمال ملفات قروض مزورة، مكنتهم من الحصول على قرابة 35 سيارة جديدة.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن بعض الأغنام أصيبت بداء الجذري بعدة مناطق بإقليم شيشاوة، ما أثار موجة من المخاوف والقلق في صفوف الساكنة التي توجست من الأمر، مخافة انتشار العدوى وتهديد القطيع بعموم الإقليم، خاصة بالنسبة للمناطق التي تعتمد في عيشها اليومي على "الكسيبة" وتربية الأغنام.

وأثارت "الأحداث المغربية" كذلك استغراب عدد من أهالي منطقة باب برد المتتبعين والمهتمين بالشأن العام عمليات تفويت لبعض ممتلكات الدولة بطرقة سرية ولفائدة أحد الأشخاص، دون أن يكون هناك أي إشهار أو منافسة بخصوصها، وفق ما ينص عليه القانون.

وإلى جريدة "أخبار اليوم"، التي ذكرت أن ربع مليون مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية منذ 2005، فرغم تراجع عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية سنة 2017، فإنهم مازالوا يتربعون على عرش المجنسين بإسبانيا بفارق شاسع عن المهاجرين الإكوادوريين الذين حلوا في المرتبة الثانية. كما أن عدد المجنسين المغاربة المزدادين في المغرب، قبل الهجرة للاستقرار في الجارة الشمالية والحصول على مواطنتها، أكثر من عدد المجنسين المغاربة المولودين بإسبانيا.

ونقرأ في المنبر الورقي ذاته أن بعثة تجارية دنماركية ستزور المغرب في أواخر شهر مارس 2019، وذلك لبحث التعاون في مجال صناعات الصيد، إذ قام مكتب أندرسن كونسلت، المشرف على زيارة المملكة، بالتعاون مع السفارة الدنماركية في الرباط، بدعوة شركات دنماركية للمشاركة في هذه البعثة التجارية. كما أن الزيارة ستتيح الفرصة لاكتشاف سوق المغرب الواعد لتكنولوجيا الصيد الدنماركية ومعرفتها التقنية، وتحديد فرص التصدير في صناعة الصيد؛ في حين أن تركيز البعثة سيكون على مدينة أكادير ونواحيها.

ختم جولة رصيف صحافة اليوم من "العلم"، التي نشرت أن رئاسة النيابة العامة تتشدد في حماية الحياة الخاصة للأفراد، إذ تضمن القانون عقوبات سجنية ثقيلة للتسجيل والنشر دون موافقة المعني بالأمر.

وكتبت "العلم" أيضا أن مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني هاجموا العديد من المؤسسات الدولية والوطنية، وعلى رأسها "اليونسكو" وجامعة محمد الخامس بالرباط، ومؤسسة أرشيف المغرب، معتبرين مشاركة هذه المؤسسات في الندوة الدولية حول ما يسمى محرقة "الهولوكوست" خطوة مكشوفة نحو التطبيع مع إسرائيل.

في السياق ذاته قال خالد السفياني، عن مجموعة العمل من أجل فلسطين، في الندوة الصحافية المنظمة بتنسيق بين هذه الأخيرة والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن كل المؤسسات المشاركة في هذا المؤتمر المنعقد في مراكش أيام 10، 11، 12، دجنبر الجاري مدانة. ويتساءل السفياني عن موقع جامعة محمد الخامس بالرباط من الإعراب في هذا المؤتمر، وتساءل أيضا عن مشاركة وزير التربية الوطنية الحالي والسابق، مطالبا منظمي مؤتمر الهولوكوست والمشاركين بالتراجع عن ذلك.