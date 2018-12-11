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الرئيسية | السلطة الرابعة | بنشماش يقاضي صحافيين بتهمة "نشر حقائق"

بنشماش يقاضي صحافيين بتهمة "نشر حقائق"

بنشماش يقاضي صحافيين بتهمة "نشر حقائق"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:20

تتواصل بالمحكمة الابتدائية في الرباط، يوم غد الأربعاء، محاكمة 4 صحافيين متابعين على خلفية نشر معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، بناء على شكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين.

محمد أحداد الصحافي بجريدة "المساء"، بصفته أحد المتابعين في الملف، كتب في تدوينة على حسابه الفيسبوكي: "تتواصل المحاكمة السوريالية التي يتابع فيها أربعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة عن لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد".

وأضاف الصحافي نفسه: "للأسف؛ رئيس مجلس المستشارين لم يسأل أحدا وهو يدبج مراسلته السرية التي بعثها إلى الرميد، ما كان يهمه وقتئذ أن يحرج البيجيدي ولم تكن تهمه لا الصحافة ولا حرية التعبير، لذلك لم يسأل أحدا".

كما زاد أحداد: "رئيس مجلس المستشارين ما يزال ينكر أنه هو من كان وراء المحاكمة، بينما ممثل النيابة العامة قالها بشكل صريح: المتابعة ترتبت عن مراسلة حكيم بنشماس الذي رفض أن يتنازل رغم أن جميع الفرق البرلمانية طالبته بذلك. غدا فصل آخر من فصول السخرية السوداء ضد حرية الصحافة في هذه البلاد".

ويتابع في الملف كل من المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، والصحافيين محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وعبد الإله سخير، وكوثر زاكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - stof الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:32
أنا لحد الأن لم أفهم لمادا هده الحملة الشرسة. على الصحفين والزج بهم في السجون والغرامات التقيلة. هادا متناقض مع حرية التعبير التي يغني بها السياسيون في المحافل الدولية
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43
2 - استاذة الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:43
ربما أصبح من يفضح المستور يحاسب هؤلاء الصحافيين ما قالو غير لي شافو او تحكى ليهم . حتى يلا ما التفضحتو هنا عند الله الحساب لي ما خفاتو خفية لان صندوق التقاعد تضرر منه الكل وما نسمحوش عند الله ف لي كان السبب
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35
3 - بلاد عجيبة جدا! الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:45
بلاد عجيبة جدا!
علااااش تنشرو حقاءق علااااااااش...
كون نشرتو حوايج الشعب و عريتوه باش اجمع راسو و احدر الراس كون كل واحد فيكم دابا عندو الرديو ولا الموقع ديالو..... علاااااش الحقاءق علاااأاااش ....
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22
4 - لا منتمي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:50
الله انوضوها بيناتهم
ولا هاد الشي غير مسرحية وهاد الشي تيتسما سر من أسرار المستشارين .كل هاد الادعاء وهاد ما يسمى بتسريبات وتنتج عنها مشاكل يصب في مصلحة الحزب المريض حزب الاحرار .ملفاتكم مفضوحة قبل نشرها
يعرف عنها الكثير شعب المداويخ.
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10
5 - rodéo الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:10
أتساءل كيف يتم إخفاء حقائق عن المواطن من خول لكم ذلك ؟ يجب محاكمة بنشماس على تدليسه للمواطنين و على عدم نزاهته أما الصحفيين الأربعة فلهم جزيل الشكر على مجهودهم و نزاهتهم
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18
6 - مغربي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:15
ينسى المرء او يتناسى بأن فضل الصحافة هو من كان سببا غير مباشر في وصوله إلى المنصب لولا الصحافة لبقي مبهما وبدون عنوان
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3
7 - منير أمريكا الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:20
هههه، عيش نهار تسمع خبار. نعطيكم غير مثال على الديمقراطية الحقيقية. هنا فأمريكا هادي أسبوعين صحافي من قناة س ن ن سأل الرئيس الأمريكي فالبيت الأبيض مجموعة من الاسئلة المحرجة. فقام الرئيس من سحب بطاقة الدخول للبيت الأبيض كصحافي. فاليوم الموالي قرار من قاضي باش يباشر الصحافي عمله في خلال 24 ساعة من هاداك القرار. بغيتكم غير تشوفو الفرق. لكم التعليق.
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11
8 - زيزو الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 15:50
زمن الرداءة والبؤس السياسي عندما تنحدر الاخلاق السياسية ويصبح المنتخب السياسي هو مصدر الظلم والتعنت وصناعة الضرر السياسي والاجتماعي والمشاركة فيه وتظليل الرأي العام في قضايا تهم مواطنين هدا البلد وتمرير مشروع ظلمت فيه الالاف من الموظفين الدين سرقت صناديقهم رغم أن لجنة التقصي وتقرير لجنة الحسابات حددت المسؤليات بالاسماء ولم يحاسب أي ممن وردت أسماؤهم في هدا الملف ولم يكلف أحد نفسه تقديمهم الى العدالة لا ممن ظلموا أو ممن ينوبوا عنهم كالنقابات والجمعيات والمنظمات ووووو مرروا الاصلاح المسرحية على حساب المستظعفين من الموظفين الدين أدوا ثمنه من جيوبهم وأعمارهم رغم هزالة الاجور الظالمة من حكومات هدا البلد الدي لايحترم سياسيوه على اختلاف توجهاتهم كرامة وحقوق مخلوقات هدا البلد
الدين أوصلوهم إلى أبواب المؤسسات لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم والان يشردون ويحاكمون ويسجنون إنه الزمن الرديئ الدي انقلبت فيه الموازين
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9 - حمادي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 16:06
فهاد لبلاد تقول الحق تمشي لحبس
بلاااااا متصدع راسك بشي محاميييي ولا شي جمعية ولا نقابة سلم أمرك لله وتصنت لعضامك راه المغرب هذا يا سادة
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10 - موظف جماعي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 16:07
من نهب صناديق التقاعد هو مطلب شعبي لان كل الموظفين متضررون من الاقتطاعات التي جعلت رواتبهم تتناقص بشكل متواصل دون زيادة في الاجور منذ صعود حكومة الباجدة، ومسؤولية القضاء هو الكشف عن ناهبي المال العام وارغامهم على ارجاع المسروق .
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