24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:19
|13:26
|16:00
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رحيل آخر النساء!
- في شأن الإرادة السياسية لتحقيق العدالة الضريبية بالمغرب
- المحتجون يسترجعون الثورة ويكسرون الصورة النمطية لفرنسا
- نهش بأسنان مستعارة!
- الاقتصاد الياباني يتراجع في الربع الثالث من 2018
ميركل من مراكش: الهجرة "ظاهرة طبيعية" تخلق الازدهار لألمانيا (5.00)
- ماكرون "يعتذر" للشعب الفرنسي ويعلن حالة طوارئ اقتصادية بالبلاد - (131)
- ماكرون يقرر الزيادة في الرواتب ـ100 يورو شهريا - (114)
- المحكمة توزع سبعين عاما على مروجي "لحوم الكلاب" بالمحمدية - (100)
- تحرش "رقاة شرعيين" بمغربيات .. منطق السوق واستغلال الدين - (58)
- مصدر قضائي: القانون يتيح محاكمة حامي الدين بـ"المساهمة في القتل" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنشماش يقاضي صحافيين بتهمة "نشر حقائق"
تتواصل بالمحكمة الابتدائية في الرباط، يوم غد الأربعاء، محاكمة 4 صحافيين متابعين على خلفية نشر معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، بناء على شكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين.
محمد أحداد الصحافي بجريدة "المساء"، بصفته أحد المتابعين في الملف، كتب في تدوينة على حسابه الفيسبوكي: "تتواصل المحاكمة السوريالية التي يتابع فيها أربعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة عن لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد".
وأضاف الصحافي نفسه: "للأسف؛ رئيس مجلس المستشارين لم يسأل أحدا وهو يدبج مراسلته السرية التي بعثها إلى الرميد، ما كان يهمه وقتئذ أن يحرج البيجيدي ولم تكن تهمه لا الصحافة ولا حرية التعبير، لذلك لم يسأل أحدا".
كما زاد أحداد: "رئيس مجلس المستشارين ما يزال ينكر أنه هو من كان وراء المحاكمة، بينما ممثل النيابة العامة قالها بشكل صريح: المتابعة ترتبت عن مراسلة حكيم بنشماس الذي رفض أن يتنازل رغم أن جميع الفرق البرلمانية طالبته بذلك. غدا فصل آخر من فصول السخرية السوداء ضد حرية الصحافة في هذه البلاد".
ويتابع في الملف كل من المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، والصحافيين محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وعبد الإله سخير، وكوثر زاكي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
علااااش تنشرو حقاءق علااااااااش...
كون نشرتو حوايج الشعب و عريتوه باش اجمع راسو و احدر الراس كون كل واحد فيكم دابا عندو الرديو ولا الموقع ديالو..... علاااااش الحقاءق علاااأاااش ....
ولا هاد الشي غير مسرحية وهاد الشي تيتسما سر من أسرار المستشارين .كل هاد الادعاء وهاد ما يسمى بتسريبات وتنتج عنها مشاكل يصب في مصلحة الحزب المريض حزب الاحرار .ملفاتكم مفضوحة قبل نشرها
يعرف عنها الكثير شعب المداويخ.
الدين أوصلوهم إلى أبواب المؤسسات لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم والان يشردون ويحاكمون ويسجنون إنه الزمن الرديئ الدي انقلبت فيه الموازين
بلاااااا متصدع راسك بشي محاميييي ولا شي جمعية ولا نقابة سلم أمرك لله وتصنت لعضامك راه المغرب هذا يا سادة