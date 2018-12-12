رصيف الصحافة: اتفاق الصيد يدفع الجبهة إلى "نسف" لقاء جنيف

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل جولة رصيف صحافة الخميس من تهديد جبهة البوليساريو مسار محادثات جنيف بعد الضربة التي تلقتها من قبل لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي، التي صادقت على اتفاق الصيد مع المغرب، الذي يشمل منتجات الأقاليم الجنوبية.

وكتبت "المساء" أن جبهة البوليساريو حذرت من أن مصادقة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة مع المغرب التي تشمل الصحراء تهدد الجهود التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة، هورست كولر، وتخطيطه لمائدة مستديرة جديدة بجنيف العام القادم.

وورد في المنبر الورقي ذاته أن المحكمة الابتدائية بسلا قررت استدعاء 21 شاهدا من المصرحين في المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للأبحاث لقضائية التابعة للدرك الملكي، بعد فاجعة قطار بوقنادل التي أودت بحياة سبعة أشخاص، وخلفت أزيد من 100 جريح.

ونشرت "المساء" أن المحكمة قررت تكليف النيابة العامة بترجمة كافة التقارير والخبرات المتضمنة بالملف من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية للتمكن من فك رموزها التقنية.

وأفادت "المساء" كذلك تغييرات بوشرت في صفوف رؤساء سريات للدرك بالمدن الكبرى، كالبيضاء ونواحيها ومراكش وأكادير. وجاءت التغييرات الجديدة قبل أن تفرج القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط عن لائحة تنقيلات سنوية في صفوف عناصر الجهاز على الصعيد الوطني، والتي ستشمل آلاف الدركيين.

وستهم حركة التنقيلات الجديدة العناصر التي قضت حوالي خمس سنوات بمدن الشمال، وثلاث سنوات بالجهات الثلاث للصحراء، وأربع سنوات بالمناطق الداخلية.

ونشر المصدر ذاته أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يبحثون عن اختلالات سوق الجملة بالدار البيضاء، والتي أدت إلى انخفاض مداخيل السوق. ومن المقرر أن يستمع قضاة المجلس إلى مدير السوق ووكلاء بعض المربعات ووكيل المداخيل بخصوص الكيفية التي يتم بها تحديد أثمان الخضر والفواكه التي تدخل السوق، وتركيبة لجنة الأثمان التي خلقت احتجاجات واسعة بين التجار.

وإلى "الأحداث المغربية" التي أوردت أن مهام المراقبة بعدد من النقط المجاورة للأسلاك المحيطة بالثغرين المحتلين أسندت إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، والذين يتواجد أصلا عدد منهم ببعض المراكز باعتبارها مناطق حدودية. ويتعلق الأمر بالمجموعة السادسة التي تتوفر على ثكنة بمنطقة بليونش.

وأضاف الخبر أن مسؤولين عسكريين سبق أن حلوا بمنطقة تطوان وزاروا باب سبتة، قبل أن يتم اتخاذ هذا القرار الرامي إلى إنزال الجيش لمحاربة الهجرة السرية.

وجاء في "الأحداث المغربية" كذلك أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، كشفت الفوضى التي تعم شركة "هينكول" المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالعرائش، وعدم وفائها بكل التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في المادة 63 من الاتفاقية المتعلقة بتدبير هذا القطاع الحساس.

أما "أخبار اليوم" فنشرت أن والدي الزفزافي وجها رسالة إلى البرلمان الأوروبي يدعوانه إلى الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في الريف، في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب كشريك مفضل بدل الاهتمام بالمصالح الضيقة الأوروبية المتمثلة بالدرجة الأولى في ما هو أمني وتجاري.

وذكرت الجريدة ذاتها أن وزارة الصحة تحقق في "فيديو" لامرأة وضعت مولودها بأرضية مستشفى شيشاوة، إذ ظهرت وهي تضع في ظروف غير ملائمة وتغيب فيها شروط السلامة الصحية؛ وتنحدر من دوار "الشكيرين" بالجماعة القروية "لمزوضية" بإقليم شيشاوة.

ختم رصيف صحافة اليوم من "العلم" التي كتبت أن تقرير "الاتجار بالعطش"، والذي صدر عن منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية لعام 2017 ـ 2018، أكد أن المغرب من بين البلدان التي ستواجه ندرة المياه بحلول سنة 2020 بسبب الجفاف والاستغلال المفرط للمياه الجوفية.

وفي حوار مع "العلم" أفاد عبد اللطيف مستقيم، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الحكومة هيأت سيناريوهات محكمة لزعزعة العمل النقابي بالمغرب، والضحية هو البلد، مشيرا إلى أن المملكة في ظل هذه الحكومة انتقلت من السكتة القلبية لتدخل مرحلة الموت السريري اجتماعيا واقتصاديا.