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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: الإدارة الأمريكية تهدد بإنهاء مهمة بعثة "المينورسو"

رصيف الصحافة: الإدارة الأمريكية تهدد بإنهاء مهمة بعثة "المينورسو"

رصيف الصحافة: الإدارة الأمريكية تهدد بإنهاء مهمة بعثة "المينورسو"
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:00

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الاسبوع نستهلها من تهديد الإدارة الأمريكية بإنهاء مهمة "المينورسو"، حيث كتبت "المساء" أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، استغرب فشل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء في تحقيق التقدم بعد مضي 27 عاما على تشكيلها.

وأضافت الجريدة أن بولتون قال، في كلمة حول استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة بشأن إفريقيا في مؤسسة "هيريتيدج للدراسات"، إن الموارد التي أنفقت خلال هذه الفترة على البعثة الأممية كان يجب أن توجه إلى تحسين ظروف المواطنين في المنطقة، مؤكدا أنه ستتم مراجعة المساعدة الاقتصادية الأمريكية من أجل ضمان أن تأتي من ورائها نتائج. وأضاف أن "هدفنا حل النزاعات وليس تجميدها بشكل أبدي".

ووفق الورقية ذاتها، فإن تقارير استخباراتية ودبلوماسية كانت وراء عدم ترشح المغرب لـ"الكان". وأبرزت مصادر "المساء" أن هذه التقارير، التي رفعت إلى جهات عليا، تضمنت إشارات واضحة إلى ما يمكن أن يسببه تنظيم "الكان" من حرج في علاقات المغرب مع حلفائه الإستراتيجيين بالقارة الإفريقية، هو الذي عاد قبل فترة قصيرة إلى الاتحاد الإفريقي.

ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن المجلس الحكومي وضع حدا لفوضى الأسعار المفروضة على الخدمات المقدمة من طرف الموثقين، حيث تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بأتعاب الموثقين وطريقة استيفائها. وحدد المشروع مبلغ 1500 درهم كأتعاب ثابتة بالنسبة إلى اقتناء المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، و3000 درهم بالنسبة إلى المساكن الاجتماعية، في حين وصل مبلغ أتعاب المساكن المخصصة للطبقة المتوسطة إلى 5000 درهم.

ونشر المصدر ذاته أن القضاء يحقق في بيع متلاشيات واختلالات بغرفة التجارة بمراكش، إذ استمع قاضي التحقيق إلى مستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، بخصوص شكاية تقدم بها مستشارون يرصدون فيها خروقات شابت تدبير ملفات من قبل الرئيس "البامي"، محمد فضلام، الذي حضر أمام قاضي التحقيق رفقة محام وقيادي في حزب العدالة والتنمية بمراكش، الأمر الذي شكل صدمة لعدد من المنتخبين.

وإلى "أخبار اليوم"، التي أفادت أن حكومة مدينة سبتة اتخذت إجراءات جديدة تسمح بدخول فقط الأشخاص الذين يتوفرون على تصريح عمل أو بطاقة الإقامة إلى أراضيها، وهو الإجراء الذي سيمنع دخول الآلاف من ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي من ممارسة نشاطهم اليومي ونقل السلع من المدينة صوب مدينة الفنيدق عبر ممر "ترخال"، وهو ما أدى إلى استنفار في المعبر .

وقال الناشط الحقوقي بالإقليم محمد بنعيسى للجريدة إن السلطات الإسبانية وضعت هذه الإجراءات للحد من حوادث الوفاة، التي خلفت السنة الماضية عددا من القتلى في المعبر، وكذلك لوقف الانتقادات الحقوقية التي تواجهها من المنتظم الدولي بسبب الانتهاكات الحقوقية التي يعرفها المعبر في صفوف ممتهنات التهريب، مشيرا إلى أن الحكومة الإسبانية تسعى إلى الاعتماد على النشاط السياحي أكثر من التهريب الذي بات يحرجها.

وورد في أخبار اليوم"، كذلك، أن القضاء الإسباني قرر حفظ شكاية الاعتداءات الجنسية على المغربيات في حقول الفواكه الحمراء بمنطقة "ويلفا"، بعد كشف غياب أدلة أو مؤشرات تثبت ارتكاب الجريمة.

أما "الأحداث المغربية" فذكرت أن أعياد الميلاد تستنفر الحدود، مشيرة إلى أن المصالح المكلفة بحراسة الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر تلقت تعليمات صارمة تهم على وجه الخصوص تشديد المراقبة وتوخي الحيطة والحذر في جميع النقاط الحدودية، وخاصة تلك التي تعرف تحركا مكثفا للشبكات العاملة في مجال تهريب البشر نحو المغرب وعبره إلى الضفة الشمالية.

من جهة ثانية، تعززت الحدود الشمالية الفاصلة بين المغرب وإسبانيا بوحدات عسكرية هامة، خاصة على مستوى الثغرين المحتلين سبتة ومليلية بالنظر إلى أن هذين المعبرين يعرفان تدفقا للمسافرين من مختلف الجنسيات بغية استغلال الفرصة للاحتفال بأعياد الميلاد ببلدان الاتحاد الأوروبي.

كما أثارت اليومية نفسها اختفاء ما لا يقل عن 68 هاتفا نقالا من النوع الفاخر من قسم المحجوزات بمحكمة الاستئناف بتطوان. وقد تم اكتشاف الأمر، وفق "الأحداث المغربية"، بعد تقدم إحدى السيدات بطلب لاسترجاع هاتفها النقال، الذي قالت إنه يساوي آلاف الدراهم، وهو من آخر الإصدارات، لكنها لم تجد له أثرا، لتقدم المعنية بالأمر شكاية إلى النيابة العامة، حيث تبين عدم وجود الهاتف المطلوب، واختفاء هواتف أخرى.

ووفق المصدر ذاته، فإن الوكيل العام باشر تحرياته وتحقيقاته في الموضوع، واستمع إلى جل الموظفين والعاملين والأعوان بمصلحة المحجوزات، كما استمع إلى عناصر الأمن الخاص، وعاملة النظافة وغيرهم. وينتظر أن يتم الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، تضيف الجريدة.

ونشرت "الأحداث المغربية"، أيضا، أن المصالح الأمنية بمراكش تمكنت من الإطاحة بتاجر مخدرات تنكر في ثوب طالب جامعي للاندساس في الأوساط الطلابية لترويج سمومه بين الطلبة. وقد تم اعتقال المعني متلبسا بحيازة صفيحة من مخدر الشيرا معدة للبيع، و40 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي"، و13 قرصا من نوع "ريفوتريل"، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل عليه من عملية الترويج، لتتم إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

ونختم من "العلم"، التي ورد بها أن مقر دار المحامين بمدينة الناظور الشرقية احتضن أشغال ندوة علمية تحت عنوان "تحديات مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، بتنظيم من الأسرة القضائية بمحكمة الاستئناف بالناظور.

وجاء في العدد ذاته أن مجلس العلاقات الأمريكية ـ الإسلامية "كير" قدم شكوى تتعلق بالتمييز في ولاية ميشيغان بعد أن قال رجل إنه طرد من حافلة تابعة لشركة "غراي هاوند" بسبب تحدثه باللغة العربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - حاميدو الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:22
من فضلكم أريد أن أفهم....هل بعثة المينورسو تعمل تحت امرة الأمم المتحدة أم تحت امرة الادارة الأمريكية؟ وما دخل هاد جون بولتون اذا كانت الأمم المتحدة هي من تشرف على المينورسو و تصرف عليها.
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27
2 - aziz الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:28
انهيها ماذا تنتظروا امريكا بحال المنشار نازل واكل طالع واكل
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3 - H MEN الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:33
الاسبان حزنو لوفاة الحمالات في باب سبتة اما حكامنا فلا يهمهم حتى لومات الشعب كامل.ترامب معلم ما باغيش يبقى يصرف على قوات حفظ السلام وقاليهم فلوسنا يبقاو في بلادنا.وتحاربو او تفاهمو
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4 - م المصطفى الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:33
لو أرادت الولايات المتحدة حل مشكل الصحراء المغربية لكانت قادرة على ذلك وفي اسرع وقت. لكن لا مصلحة في ذلك النزاع المفتعل لبعض الدول الأروبية وأمريكا.
وإذا ما حصل تهديد لوضع حد لمهام المينورصو من طرف الولايات المتحدة، فما ذلك إلا نوع من التخطيط لا قدر الله لاشتعال حرب بيننا وبين الجزائر، في الوقت الذي يتطلع فيه المغرب لفتح صفحة جديدة مع الجارة الجزائر وتجاوبها مع مضامين الخطاب الملكي الذي يدعو إلى وضع حد لقطيعة دامت عقودا بين جارين تجمع بينهما كل الروابط الدينية والثقافية والتاريخية...
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5 - bou rouita الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:34
: الإدارة الأمريكية تهدد بإنهاء مهمة بعثة "المينورسو"
si le minurso part le maroc aura les terres occupees par le Polisario en 24h.
meme le sahara oriental sera conquit en une semaine.
ainsi le maroc faira le tour du mali et la mauritanie.
lancien maroc de tanger au fleuve senegal ne sera plus un reve.
mm lala salma reviendra
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6 - Dr Abdelouarit الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:35
الأمريكان يريدون حربا في المنطقة لجعلها سوقا نشطة لبيع أسلحتهم، على المغرب والجزائر أن يكونوا حذيرين لأن الهدف ليس الصحراء أو خيراتها لمن تؤول بل بلقنة المنطقة لكسب أموال الشعوب المغلوبة في سبيل الفوضى والتقتيل والرجوع 100 سنة للوراء..والمغاربة والدزايريين عايقين بالقالب حيتاش بالعربية تاعرابت ماطالعاش ماطالعاش.
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7 - Mohamed الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:37
جواب للاخ حميدو رقم 1

انظر وتمعن في قضية مقتل الصحفي خاجقشي وستلقى الجواب
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8 - حاميدو الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:40
وللناس فيما يستغربون مذاهب...جون بولتون لم يستغرب من فشل البعثات الأممية في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا ويستغرب فقط من فشل البعثة الأممية في الصحراء المغربية .
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9 - طحن الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:40
راك معارف والو حنا حتى وزة شوف اسكت الا تصباح رماد ميريكان ابن عمي
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10 - مهموم الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:41
مرحبا بذهاب هذه البعثة...قيل قديما من اراد انهاء الخوف فعليه الارتماء والنغماس فيما يخيفه ...عسى انتكرهوا شيءا وهو خير لكم..ولتكن مناسبة لاجلاء الغمة..وقيام الامة...عندما تنهض مضطرا فالنصر في نهاية الطريق...هيوا...هيوا...هيوا...لبوا النداء...
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11 - سعيد الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:43
بولتون جمهوري متعصب و يميل ضد مصالح المغرب ،هاذا لا يهم، لكن الأهم هو أن تصريحاته تأتي بعد تصويت الكونغرس لوقف الحرب في اليمن و عدم بيع الأسلحة للسعودية و الامارات، ، ،،فهل يبحث عن بيعها للمغرب و الجزائر، و ذالك لن يتاثى إلا بوقف مهمات المينورسو (قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ) انه أقوى لوبي في أمريكا (لوبي صناعة و بيع الأسلحة ) الذي يتحكم في جميع القرارات في السياسة الخارجية و خاصتًا في الحزب الجمهوري
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12 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:46
تهدد الإدارة الأمريكية بإنهاء مهمة "مينورسو" أملا أن ننتهي نهائيا مع هذه القوة غير المسلحة المسماة "مونورسو" فهي لا فائدة منها للمغرب حتى ولو استخدمت هذه القوة كملجأ وأدلة ضد أي تهديد كشاهد في المكان . لكن على العكس ، من الضروري أن ننهي من هذا المينورسو. على المغرب أن يراقب حدوده لنفسه لديه جيشه وقوته قادرة عن دفاع اراضيه . وليس هذا العمل وليس للآخرين
L'administration américaine menace de mettre fin à la mission de la "MINURSO" espérons le faut finir une fois pour toute avec cette force non armée dites "minurso" elle ne servent a rien pour le maroc même si ce dernier se servent de cette force comme un abris contre toute menace et une preuve comme témoin sur place . mais, au contraire il faut finir avec cette fameuse minurso le maroc devrait surveiller ces frontières a lui seul il a une armée qui est payé pour ce travail pas aux autres de le faire il faut arrêter avec histoire et se caché derrière la vérité les us ils ont raison de dire cela y'on a assez avec minurso ou pas minurso
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13 - عبدو مغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:47
يبدو أن المرتشين الأمريكيين أرادوا أن ينزعوا المينورسو بدعوة التقشف ليصطدم الجزائر والمغرب في حرب دروس بعدم لم تنجح الخطة في الإصرار على الدخول في المفاوضات اذ لو رفض المغرب لفرضت عليه العقوبات الدولية الآن بعدما فطن المغرب لذلك جاء دور المينورسو للمزيد من الضغط والسير الى خلق الحرب في حال نجح المغرب ديبلوماسيا في ذلك
خلق ادوات جديدة لسيناريوهات مطبوخة. وحتى التقارب مع الجزائر سوف لن يروق امريكا.
ترامب يفرض مزيد من الضغط ليخرج من ولايته بأكبر عدد من الدولارات الوقت ليس في صالحهم وينتضرون بفارغ من الصبر عملية المزاد العلني لهذه العملية
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14 - جويليلي 2019 الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:50
أفضل شيئ ستقوم به أمريكا هو سحب بعثة المينورسو من المغرب و بهذا سننهي المشكل للأبد ، لا مشاورات ولا هم يحزنون و الجزائر الى سخن عليها راسها نعطيوهم طريحة كيف ديما .
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15 - زكرياء المغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:50
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون معروف بدعمه لجبهة البوليساريو الإرهابية وهذا لن يجدي نفع مع العلم أن الصحراء مغربية
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16 - عبدالله الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:53
عاذ بولتون الله اعلم في كرشه العجينة ، مند ان عرفته وهو منحاز للجزاءر والله اعلم شميت البترودولار الجزاءري لاعب لعبته معه .
المينورسو هي من الامم المتحدة وتنخرط فيها دول عديدة وانتم قطعتو بزاف ديال الفلوس بالمغربية جطكوم وهادا لا يعني إنكم غادي تقطعو الخبز على المغرب ، تريدون إعطاء الضوء الاخضر للجزاءر والبوليزاريو للحرب ، لا تخف يا بولطون المغرب عنده رجاله والنار سوف تحرقكم جميعا لان باب جهنم سوف يفتح على اوروبا ومصالحكم ولا تنفعكم لا بوزبال ولا الجزاءر وانت عندك سنتين او غادي تروح .
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17 - الوجدي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:54
يجب تهديد امريكا في حالة الضغط على المغرب بالسماح للروس بتثبيت ردارتها على مضيق جبل طارق ومنحها قواعد عسكرية
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18 - عمي بولتون الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:55
المغرب لن يفرط في صحراءه......
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19 - مفكر الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:01
الم يطالب ترامب السعودية ب 300 مليون دولار مقابل الخدمات اللتي قدمتها الولايات المتحدة الامريكية في حرب اليمن لماذا لا ياتي الدور على الجزاءر صانعة هذا الكيان الوهمي لتدفع فاتورة المينورسو ربما تفوق 100 مليار دولار ؟لماذا لايسيل لعابكم ايها الشعب الامريكي العضيم فما اعضمكم وما احلاكم ؟ اليس هذا ابسط شيء تقدمونه للمغاربة الذين دعمو استقلالكم؟فالجزاءر لديها احتياط نقود مثل الرز بل بحور من المال والذهب والفضة بل كنوز مخبءة في الجبال
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20 - lfadl الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:02
Quiconque a suivi les pas de BOLTON, pourrait comprendre combien cet homme est dangereux, violent et derrière ces pensées résident un anti-Maroc haineux. Ses supposées surprises pourquoi le problème du Sahara n’est pas encore résolu et l’intention d’en finir avec la MINURSO, dévoilent une réalité d’une extrême gravité. La fin de LA MINURSO, est une ouverture au polizbel, à savoir ALGER pour provoquer le MAROC et declencher une effroyable dont les ÉTATS UNIS seraient bénéfiques à plus d’un titre, sachant qu’une guerre mettrait à genou LE MAROC ET L’ALGERIE et ceux- ci seraient la proie aux marchands d’armements et des “financiers”malhonnêtes. Ce BOLTON a par le passé demontre son”intérêt pour Alger et leurs batards.
Que DIEU protège notre pays.........
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21 - Zine El abidine El ouali الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:10
لقد شاهدة مداخلة جون بولتن كاملة ، ما لفت انتباهي ان المستشار الامريكي يقر بان طرفيين المعنيين بهذا الصراع المفتعل ، هما المغرب والجزائر ،لانه قال بالحرف "...اكن احترام لشعب المغربي والمملكة المغربية وكذلك لدولة الحزائر ..ان ماصرف من اموال في بعثة المينورسو كان ليحقق تنمية اقتصادية للمنطقة ..." بهذا فان الادارة الامريكية توضح بما لا يدعو للشك على ان الجزائر هي المعنية الاولى بهذا المشكل،
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22 - مغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:10
القضية الصحراء المغربية باتت من قضايا التي تحضى باهتمام كبير لدى الادارة الامريكية في الاونة الاخيرة وفق التغييرات و التطورات الحاصلة في استراتيجيات امريكا دولة مؤسسات امريكا اولا وبالتالي الحيطة و الحذر و اليقظة و التعبئة مستمرة لا موسمية و الاستعداد لكافة الاحتمالات بل لاسوءها في ظل مخططات معادية الاعداء السريين و العلنيين البارزة للعيان على راسهم الجزاءر و جنوب افريقيا وحلفاءهم الذين يوظفون الورقة مليشيات البوليساريو الارهابية لاستهداف المغرب و المصالحه بشتى سبل متاحة لديهم و ماخفي اعظم بل يستنج من حوار بولتون ان هناك ضغوط لتغيبر مصار ملف النزاع مفتعل بامته نحو حل اخر جاهز في كواليس مع فتح باب ابتزازات على المصراعيه مع امكانية اشعال الفتنة بالمنطقة و بالتالي مهما كانت تهدايدات بالعودة الى الحرب عقب انسحاب مينورسو الذي يعقبه حل عسكري له تكاليف باهضة لكنه يطوي ملف بالصفة النهاية شانه شان حل السلمي الذي يناسنا الحكم الذاتي تحت السايدة المغربية الذي يحاولون اقباره عبر اشارة الى ايجاد حل متفق عليه من لدن طرفين نزاع وهي عبارة خطيرة ملفوفة بالعسل تحمل سم القاتل ايها المغاربة .
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23 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:18
انهاء مهام المينورسو سيثير الرعب في صفوف كابرانات الجيش الجزائري و مليشيات البوليساريو الارهابية لانهم يحتمون بها وجودها في بعض مدن الصحراء المغربية منع الجيش المغربي من التحرك لتدمير اعدائه و دك اوكارهم انهاء مهامها يعني اطلاق يد القوات المسلحة الملكية لتتصرف مع اعدائها و مع الارهاب الذي يعشش في الصحراء الجزائرية و في المنطقة المغاربية انهاء مهامها هي اللحظة السعيدة التي ينتظرها الجيش المغربي لانها ستوقع على شهادة وفاة مليشيات البوليساريو قبل رحيلها و ستضع كابرانات الجيش الجزائري في مازق اما تسليم قادة البوليساريو و محاكمتهم محاكمة عادلة او الاستسلام او دخول العاصمة الجزائر لاعتقالهم فان فعلها جون بولتن سيقدم خدمة عظيمة لبلدنا و سندون اسمه بمداد من الذهب فالجيش المغربي مستعد لكل الاحتمالات و مجهز باحدث الاسلحة الفتاكة انه اليوم الموعود الذي ننتظره جميعا و ان حدثت كوارث بالنسبة للجزائر فلسنا مسؤولين عنها تهور حكامها و غباءهم هو السبب لانهم غرقوا في مستنقع الصحراء المغربية و ورطوا بلدهم في نزاع لا يعنيهم كلفهم ثروة الشعب الجزائري الشقيق من اموال النفط و الغاز.
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24 - طنجاوي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:18
غير تبعد الميريكان ربي يجيب التيسير ، سيدنا جرا عليهم شحال هادي
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