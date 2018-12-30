24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2613:3116:0418:2719:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. قضاة وباحثون يدعون إلى تنظيم الوساطة لمواجهة طلاق الشقاق (5.00)

  2. ورش "الابتكار الأخضر" يعزز تعاون المغرب وإسبانيا (5.00)

  3. حصيلة "الأبناك الإسلامية" في المغرب تُسائل بُطء انطلاق المنظومة (5.00)

  4. إرهاب شمهروش (5.00)

  5. إنهُـم يُـحَـاولون هَــزم الحَـياة فِـينَـا… ! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | رئيسة "الهاكا" تتباحث مع "مقررة التمييز العنصري"

رئيسة "الهاكا" تتباحث مع "مقررة التمييز العنصري"

رئيسة "الهاكا" تتباحث مع "مقررة التمييز العنصري"
هسبريس من الرباط
السبت 22 دجنبر 2018 - 05:17

أجرت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بالرباط، محادثات مع وفد يمثل تونداي آشيم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) أوردت، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن الجانبين بحثا خلال هذا اللقاء الإجراءات والبرامج التي وضعتها هيئة التقنين المغربية لرصد الممارسات والخطابات الإعلامية التمييزية أو التي من شأنها المس بأشخاص على أساس معايير عنصرية وعرقية ودينية ومتعلقة بالنوع.

كما تناول اللقاء كيفية تمثيل وسائل الإعلام السمعية البصرية المغربية للتنوع اللغوي بالمملكة، حيث استعرضت أخرباش بعض المحطات المرجعية المتعلقة بتطور الإطار القانوني للاتصال السمعي البصري في المغرب، لا سيما ما يتعلق بالمكتسبات المتراكمة والقيمة المضافة للإصلاحات المختلفة، والتي تعكسها الصيغة الجديدة لقانون الاتصال السمعي والبصري لسنة 2016، والتعديلات التي أجريت على نظام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والتغييرات التي أدخلت على دفاتر تحملات الفاعلين.

وقد تم التأكيد على ضرورة إدخال الفاعلين الإعلاميين لشرط احترام التنوع كمفهوم يتجاوز التعددية في الرأي ليشمل تعددية الفاعلين، والإنصاف على مستوى النوع، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتوازنات الجهوية، والتنوع اللغوي.

رئيسة "الهاكا" أكدت على تبني مفهوم التنوع على المستوى الداخلي والمؤسساتي للهيئة، لا سيما من خلال الجهود المتواصلة المبذولة لتعزيز فعالية المتن القانوني، وتشجيع التفكير المنهجي حول هذه المسألة، مشيرة إلى أن إنشاء مرصد للتنوع وإعداد "بارومتر التنوع" مرفوقا بالآليات الضرورية للتشغيل (نظام المعلومات وغيره) يعكس التقدم الذي أحرزته هيئة التقنين التي أنشأت أيضا بداخلها عدة مجموعات عمل لمعالجة مختلف جوانب إشكالية التعددية ومكافحة الصور النمطية ومظاهر التمييز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.