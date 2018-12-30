العمراني تخلف مفتاح في رئاسة فيدرالية الناشرين

هسبريس - و.م .ع

تم أمس الجمعة بالدار البيضاء انتخاب بهية العمراني رئيسة جديدة للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في ختام أشغال المؤتمر الثامن للفيدرالية المنظم تحت شعار "مقاولة قوية من أجل صحافة جادة".

وكانت العمراني المرشح الوحيد لخلافة الرئيس المنتهية ولايته، نور الدين مفتاح، الذي شغل هذا المنصب ثلاث ولايات.

ويتكون المكتب الفيدرالي، فضلا عن العمراني، من المختار لغزيوي، ونور الدين مفتاح، ومحمد السلهامي، ومرية مكريم، ومحمد الهيتمي، وأحمد نجيم، ونبيلة فتحي، وسمير شوقي، وفاطمة الزهراء ورياغلي، ومحمد عبابو، وعبد المنعم الديلمي، ويوسف شميرو .

كما تم خلال هذا المؤتمر، الذي شارك فيه حوالي ثمانين من المؤتمرين، نصفهم من الصحافة الالكترونية، علاوة على ممثلين عن الصحافة الجهوية ومجموعات إعلامية، انتخاب أعضاء المجلس الفيدرالي المتكون من 27 عضوا.

وأبرزت العمراني، التي تشغل مديرة "لوروبورتير"، في تصريح صحافي، أن التحديات المطروحة على المكتب الجديد للفيدرالية تتمثل في مواجهة "الأزمة" التي يعانيها القطاع، وإيجاد حلول لها بشكل جماعي، ومواصلة الأوراش المفتوحة.

وأشارت، أيضا، إلى أهمية التكامل بين الصحافة الورقية والرقمية، من خلال الاشتغال في إطار قطاع واحد، من أجل تحسين مضمون المنتوج الإعلامي .

تجدر الإشارة إلى أن بهية العمراني، التي تعد من مؤسسي الفيدرالية، اشتغلت في عدة منابر إعلامية دولية ومحلية، منها "جون أفريك" و"بي بي سي".

وكان المؤتمرون قد انكبوا على مناقشة مواضيع تتعلق بتحصين مهنة الصحافة وهيكلتها والرقي بها.

ويأتي انعقاد المؤتمر الثامن للفيدرالية، بعد ست عشرة سنة من وجودها، في ظرفية يشهد فيها مجال الإعلام الوطني تحولات، منها تأسيس المجلس الوطني للصحافة، الذي تساهم فيه الفيدرالية بشكل أساسي.