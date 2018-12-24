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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: أمريكا تهدد بـ"فيتو" ضد تمويل "المينورسو"

رصيف الصحافة: أمريكا تهدد بـ"فيتو" ضد تمويل "المينورسو"

رصيف الصحافة: أمريكا تهدد بـ"فيتو" ضد تمويل "المينورسو"
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:00

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من "المساء" التي ورد بها أن الولايات المتحدة الأمريكية هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يمهد لتمويل مشترك لعمل بعثة المينورسو، وبررت الدبلوماسية الأمريكية موقفها بأنها تحتاج إلى موافقة الكونغرس الجديد الذي لم يبدأ عمله بعد، فيما اعتبر دبلوماسيون أفارقة الموقف الأمريكي تعنتا سياسيا.

ونسبة إلى مصادر دبلوماسية إفريقية، فقد ألغت الدول الإفريقية في مجلس الأمن الدولي، للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين، دعوة للتصويت على مشروع قرار يفتح الباب لتمويل مشترك من قبل الأمم المتحدة لعمليات السلام في إفريقيا.

وأضافت "المساء"، نسبة إلى مصدر دبلوماسي إفريقي، أن طرح التمويل المشترك من قبل الأمم المتحدة لعمليات السلام في إفريقيا موضوع توتر بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية منذ بداية الشهر الجاري، موردة أن التصويت على المشروع قد يتم خلال هذا الشهر أو في يناير المقبل.

ونشر المصدر ذاته أن جودة المحروقات المروجة بالمغرب في قفص الاتهام؛ إذ أفاد الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بأن المحروقات التي يتم ترويجها حاليا في السوق الوطنية ليست ذات جودة عالية.

وقال اليمني في ندوة وطنية إن هذه المحروقات لا تخضع لمعايير الجودة المعمول بها دوليا، موضحا أن الدولة بإمكاناتها المتواضعة غير قادرة على مراقبة محطات البنزين، كما أنها تجد صعوبات كثيرة في مراقبة كل الواردات الأولية من المحروقات.

وأورد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن إجراء خبرة دولية حول المحروقات التي تسوق وطنيا من شأنه الكشف عن حجم الغش في هذه المادة التي تروج في محطات التزود، واصفا إياها بالرديئة.

ونشرت "المساء" أيضا أن طائرة متجهة من المغرب اضطرت إلى تغيير مسارها بلندن بسبب إطلاق طائرة بدون طيار (درون) فوق مطار "غاتويك"، بحيث انحرفت وابتعدت عن المدرج بعد أن كانت على بعد دقائق قليلة من الهبوط، وعاش ركاب الطائرة الرعب بعد أن أخبرهم الربان بأنه مضطر إلى ذلك.

وأضافت" المساء" أن الشرطة أوقفت شخصين على ذمة التحقيق كجزء من إجراءات التحري عن الاستخدام الاجرامي لـ"الدرونات".

العدد ذاته من "المساء" أفاد بأن الحكومة أقرت بفشل حملة "زيرو ميكا" التي استنزفت موارد مالية مهمة، خصص جزء منها لوصلات وحملات دعائية لم تفلح في القضاء على هذه الأكياس التي عادت إلى سابق عهدها بعد أن ارتفع ثمنها من 20 سنتيما إلى درهم واحد.

وإلى "أخبار اليوم" التي نشرت أن الشرطة البلجيكية احتجزت سناء ويحمان، ابنة الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، التي تعمل مهندسة بالمكتب الشريف للفوسفاط، بمجرد نزولها في مطار "شارل لوروا"، لأسباب يقول والدها إنها غامضة.

ونسبة إلى مصادر قريبة من ويحمان، فإن الشرطة سألت سناء عن سبب إلغاء حجزها في فندق لمدة أسبوعين فأبلغتهم بأنها ستقيم لدى خالتها المتزوجة من بلجيكي، ومع ذلك رفضت الشرطة إطلاق سراحها.

وأبرزت الجريدة أن ويحمان وكّل محاميا لابنته، بعدما أبلغته الشرطة البلجيكية هاتفيا بأنه لن يفرج عنها قبل 27 دجنبر الجاري، دون أن تتضح التهمة الموجهة إليها.

وجاء في الصحيفة نفسها أن المخابرات الأمريكية والإسبانية والمغربية تتعقب المتطرفين المغاربة المحتمل استعدادهم لتنفيذ اعتداءات إرهابية في الداخل أو الخارج.

وأوضحت الجريدة أنه مباشرة من إسقاط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والقيادة العامة للأمن الإسباني لجهادي مغربي خطير عائد من سوريا ببرشلونة، كشفت معطيات جديدة أن وزارة الخارجية الأمريكية حصلت على معلومات استخباراتية حذرت على إثرها مواطنيها المسافرين إلى كتالونيا والموجودين بها من التجول في الأماكن السياحية التي تمر منها السيارات والحافلات للاشتباه في استعداد شخص، يشتبه في أنه مغربي، لتنفيذ اعتداء إرهابي يوم 25 دجنبر الجاري ببرشلونة.

أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن أطر وأطباء وممرضي مستشفى الاختصاصات، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، تفاجؤوا بوجود صراصير وديدان وحشرات وسط علب السمك المقدمة في وجبة العشاء أثناء المداومة الليلية؛ ما خلق موجة استنكار وغضب.

وأضاف الخبر أن الأطر الصحية بالمستشفى أدانت السلوك واعتبرته دليلا على غياب الوجبات المقدمة وغياب أبسط شروط السلامة، واستهتارا حقيقا بصحة المستخدمين بالمستشفى.

واهتمت الورقية ذاتها، في خبر آخر، بالحواجز الدركية التي تم نصبها بمختلف الطرق تزامنا مع حادث الاعتداء على السائحتين الدنماركية والنرويجية بمنطقة إمليل، موردة أنه تم نصب أكثر من خمسة نقط مراقبة على مسافة تقل عن 60 كيلومترا، كما هو الحال بالنسبة للطريق الرابطة بين طنجة وتطوان، والطريق الرابطة بين تطوان وشفشاون.

وأفادت "الأحداث المغربية" كذلك بأن الجهات المسؤولة عملت على إحداث مجموعة من نقاط المراقبة الأمنية على طول المسالك الجبلية الممتدة من دوار أرمد بمنتجع إمليل إلى قمة جبل توبقال، التي تعتبر الممر الأساس الذي تجتازه قوافل السياح وهواة الرياضات الجبلية والتسلق، ويعبره يوميا عشرات السياح والزوار المغاربة والأجانب، وذلك في إطار التدابير المتخذة عقب جريمة إمليل.

الختم من جريدة "العلم" التي كتبت أن حالة من القلق تسود في الأوساط الفلاحية بسبب العوامل المناخية التي بدأت في تبديد أجواء الأمل والتفاؤل التي رافقت انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي.

وأوضحت اليومية ذاتها أنه بعد تهاطل أمطار بكميات مهمة في توقيت جد مناسب تزامنا مع بداية الموسم الفلاحي، التي ساهمت في إنعاش الأمل في موسم فلاحي جيد ووفرت ما يكفي من المراعي للماشية، بدأت أجواء قلق تتسرب إلى نفوس الفلاحين بسبب التأخر الذي يبدو حاليا نسبيا في هطول الأمطار.

وذكرت "العلم" كذلك أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قال بمدينة الداخلة إن توظيف الأساتذة المتعاقدين سيمكن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تقليص معدلات الاكتظاظ التي تشهدها بعض الأقسام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - جبل الاطلس الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:21
هاذ المينورسو عالة على المغرب
والمغرب سبق له ان طردهم
ورحيلهم في صالح تقوية سيادة الغرب على صحراءه
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4
2 - البقالي القاسمي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:23
اوتمضي الايام والشهور والسوات والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ...والمغرب في حرب استنزاف طويلة لخنق آخر مداخيل سوناطراك يصرفها نظام الجنرالات الجزائري على هذه القضية عندها لابد من التدخل في البلد الجار لاسقاط هذه العصابة الحركية الفاسدة
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3
3 - mustafa dr الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:24
رغم تهور الإدارة الأمريكية مؤخراً بقيادة ترامب في قديت الصحراء إلا أنها قد تأتي بجديد يا إما حرب مع الجدران حتى تختفي للأبد أو تنصاع للأمر الواقع بسلام تحت القيادة المغربية ويرتاح العالم والمنطقة من صداع دام 43 سنة
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3
4 - التريخ يعيد نفسه الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:27
سايس بيكو جديدة...تعددت الاساليب والهدف واحد...هاد الشي في العالم طبيعي شي طامع فشي...لكن ماشي تم المشكل.. نحن لسنا على استعداد لهذه المتغيرات.. نحن بدون مشروع وطني...ناس تتاكل اوتت...مخلوقات بيولوجية فقط...الله ابعد منا الشر ماظهر وما بطن...الامتحان اصعيب وحنا ماموجدينش...العمدة اعلى الشعب(المغاربة الاحرار....لانهم اولا واخيرا معنيين بالنتيجة...الامبريالية الليبيرالية لا ترحم..
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0
5 - جبلي ابن الجبل الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:32
ياريت يسحبو قوات بعثة المينورسو فالحدود المغربية حيت كنشوف ما عندها حتى دور و كتستنزف الملايير سنويا من ميزانية الدولة و باش نبقاو راس فراس مع بوزبال راه حالهم ساهل 2 طلعات عسكرية يدمرو الاخضر و اليابس ؛؛؛ أما زيرو ميكا هاديك صفقة داروها باش تروجو بها باش يخرجو شي ميزانية ضروري يديروليها تخريجا و حتى ديك لخنشة لي خرجوها شبيهة بالميكة و منتشرة بزاف راه مسمومة حضيو راسكم
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0
6 - امينه المنصوري سلا الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:33
السلام عليكم قراء ومتتبعي واطر هسبريس تعليقي حول محطات توزيع بالمغرب اولا هناك غش في لعداد و جودة لغزوال بعدد من محطات وارثفاع ثمن شال طوطال اوليبيا كنكسو الا افريقيا ثمنه منخفظ ولا استتني حليب سنترال ثمنه انخفظ بعد لستحابة ام سركة حلبب جوده تستورد.ملاين كلوات لغبره امام اعين حمايت لمستهلك رغم ان قضيه فيه تطاحن سياسي قبل دفاع عن لمستهلك لدي هلكه حزب بنكران بزيادات همجيه والغش في وزن من بطكاز الى لغزوال الى علب شاي سكر وغيرهم وحدف لمقاصه وتغير ملايريها لحيوب لخليه من وزرا برامان جمعيات تبيعات واتباع في مايخص...ميكا هو مشروع فاشل بكل مقابس وضربت حض استرزاق فاحش لتركيه تبيع اكياس على سكل ثوب هو اخطر من بلاستيك او كيس مبكا لانه مستوردة ثمنه مرتفع واستفاد من اموالها اسواق ممتازة مرجان كرفور وغيرهم حتى لمخابز اصبح يبيع لكاغط او خنشة ثوب رغم خطرها اكثر من ميكا لان تحليله يستغرق اكثر من 100سنه تلوت لبحر ولوديان وبحيرات ام حكومتن لمقرقه همه افراغ جيوب لمغاربه بزيادات في طريق سيار تمدرس خصوصي ومصحات وتلاعب بالملاير في عدت اشياء منه فضيحه الكبرى مسار.وغريهم من الافكار لفاشلة جربت على المواطن
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2
7 - الوطنية الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:34
الصحراء مغربية بالمينورسو ولا بلا بيه ولي سخن عليه راسو هناك المغاربة له بالمرصاد
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-2
8 - الخراير إلى عشرة دولة الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:35
أمريكا دولة إرهابية ما دخلها أولا و أخيرا
الجزائر عميلة الغرب يجب أن تدفع التمن غاليا و الإنتقام من هده الدويلة الخبيتة صنيعة ماء الفرنسي
يجب تخريبها اقتصاديا و ضرب أبار بترول فرنسا و اسرائيل
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-1
9 - Simo de temara الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:41
اللهم يسر ولا تعسر وحفظ البلاد والعباد من كل مكروه. يارب انك على كل شيء قدير.
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10 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:48
لولا نزاع الصحراء المغربية الذي قسم القارة الافريقية و جعلها تهدر جهدها على قضية مفبركة بسبب بعض انظمتها الفاسدة و على راسها النظام الجزائري لما احتاجت قارتنا لهذه البعثات الاممية و لما التجات الى مجلس الامن الدولي يمكن لها ان تدافع عن نفسها و ان تجد حلولا لنزاعاتها الداخلية و تصبح سلطة مجلس الامن الدولي و الامم المتحدة في خبر و لم تعد لها قيمة كان بامكان الاتحاد الافريقي ان بؤسس بعثات قارية لحفظ السلام بقبعات حمراء او سوداء او بيضاء حتى يختلفوا عن اصحاب القبعات الزرق و ان يلزم اعضاءه بتمويلها و تحصينها قانونيا اما مجلس الامن الدولي و بعثاته فهي تخدم مصالح و اجندة الدول العظمى التي تتمتع بحق الفيتو بل تساهم في تاجيج النزاعات لانعاش مصانع سلاحها فقضية الصحراء المغربية هي الاسفين المسموم الذي دقه النظام الجزائري في قلب القارة الافريقية حينما اختلق كيانا وهميا اهدر عليه اموال نفطه و غازه و مازال الى اليوم يدفع فاتورته الباهظة على حساب الشعب الجزائري الشقيق و استفادت منه دويلات و منظمات همها الوحيد هو ملء جيوبها من خيرات الجزائر اما المينورسو فاتمنى ان تنسحب من صحرائنا اليوم و ليس غدا.
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