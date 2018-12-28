رصيف الصحافة: محكمة طنجة تسجن رجلا بتهمة "الاغتصاب الزوجي"

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من "الأحداث المغربية" التي تطرقت إلى خبر حبس رجل اغتصب زوجته.

وفي التفاصيل أوضحت الجريدة أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة حكمت على رجل يبلغ من العمر 25 سنة، وينحدر من مدينة العرائش، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، مع تعويض لفائدة الزوجة المشتكية حدد في 30 ألف درهم، بعدما اتهمته باغتصابها وفض بكارتها بالقوة.

وجاء في اليومية ذاتها أن مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد اضطر إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين كانا في حالة اندفاع قوي، وحاولا تعريض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي بواسطة السلاح الأبيض، قبل اقتيادهما إلى مقر مصلحة الأمن للتحقيق معهما.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن المتهمين كانا في حالة غير طبيعية عندما عمدا إلى الاعتداء على المارة بالسيوف، وكسر واجهات الدكاكين والمقاهي، واعتراض سيارات الأجرة وتهشيم زجاجها، والاعتداء على سائق سيارة بسيف، تم نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لبرشيد.

وورد في صحيفة "المساء" أن لجنة مختلطة من الدرك والسلامة الصحية حجزت 6 أطنان ونصف من لحوم الخنزير المجمدة التي دخلت من إسبانيا، بأحد المستودعات الواقعة بتجزئة العالية بمنطقة بوعزة بضواحي الدار البيضاء، كانت في طريقها إلى السوق الداخلية.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن كمية لحوم الخنزير المحجوزة استوردتها شركة تعود ملكيتها إلى مواطن صيني، ويقع مقرها بالدار البيضاء، مضيفة أن الدرك استمع إلى مدير الشركة بخصوص الاختلالات التي سجلتها اللجنة المختلطة حول كمية لحوم الخنزير المحجوزة قبل إحالة المسطرة على النيابة العامة.

وأفاد المنبر الورقي ذاته أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ملف التفويت المشبوه، الذي ضيع على الدولة 40 مليار سنتيم، وهو ما سيفتح الباب لاستدعاء الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، باعتباره المستفيد الأول من التفويت، إلى جانب عدد من المسؤولين ممن سهلوا مسطرة تفويت عقار مخزني بمنطقة تاركة بـ300 درهم للمتر المربع.

ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن الأمن الإسباني قام بمطاردة هوليودية لمهربي الحشيش المغربي في عرض مياه البحر قرب مدينة مالقة الإسبانية. وتضيف الجريدة أن المطاردة دامت وقتا من الزمن، قطع خلالها الأمن الإسباني عدة كيلومترات بحرية، مشيرة إلى أنه بعد ضبط المهربين وهم يحاولون التوجه نحو السواحل المغربية لتهريب الحشيش على متن زورق سريع، قام الحرس الإسباني بتعقبهم ومداهمتهم في عرض مياه البحر في محاولة لإيقافهم، مستعينا في ذلك بهيليكوبتر بعدما فشل زورقه الأمني في ذلك.

وإلى "أخبار اليوم"، التي أفادت أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضت بحل جمعية "جذور" بسبب احتضانها نشاط "ملحمة العدميين" خلال 2018، إثر شكاية من عامل أنفا، وملتمس من النيابة العامة بمنع الجمعية.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة أن مقترح التسوية الضريبية، الذي اقترحته المديرية العامة للضرائب بخصوص أصحاب المهن الحرة، ومنهم المحامون، ماض نحو إحداث أزمة بين الطرفين، بعدما هددت جمعيات للمحامين بالنزول إلى الشارع للاحتجاج. فيما أعلنت هيئات، منها هيئة الرباط، اعتراضها على المقترح، بحجة أن المعالجة التي تم اعتمادها قاصرة عن تحقيق العدالة الجبائية، واتسمت بالتسرع وعدم الإلمام الجدي بالمشاكل الحقيقية لمهنة المحاماة.

أما جريدة "العلم" فورد بها أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمت على شخص ينحدر من مدينة بني بوعياش بسنة حبسا نافذا، على خلفية تدوينة كان قد عممها على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، يدعو فيها إلى ذبح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بدل السائحتين الأجنبيتين، اللتين راحتا ضحية اعتداء وحشي مؤخرا.

وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن المجلس الوطني للجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب أكد على ضرورة إصدار قانون يمنع بيع الكتب والمقررات الدراسية داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية، وطالب بإلحاق مبادرة مليون محفظة ببرنامج "تيسير".

ووفق "العلم"، فإن المجلس الوطني، المنعقد بمراكش تحت شعار "كلنا من أجل تخليق وتنظيم مهنة الكتاب"، دعا إلى تنظيم معارض للتنشيط الثقافي، وتشجيع القراءة، والاستمرار في الحوار والتعاون مع كل المتدخلين في قطاع الكتاب والمكتبة.