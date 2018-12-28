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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: محكمة طنجة تسجن رجلا بتهمة "الاغتصاب الزوجي"

رصيف الصحافة: محكمة طنجة تسجن رجلا بتهمة "الاغتصاب الزوجي"

رصيف الصحافة: محكمة طنجة تسجن رجلا بتهمة "الاغتصاب الزوجي"
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:00

نستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من "الأحداث المغربية" التي تطرقت إلى خبر حبس رجل اغتصب زوجته.

وفي التفاصيل أوضحت الجريدة أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة حكمت على رجل يبلغ من العمر 25 سنة، وينحدر من مدينة العرائش، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، مع تعويض لفائدة الزوجة المشتكية حدد في 30 ألف درهم، بعدما اتهمته باغتصابها وفض بكارتها بالقوة.

وجاء في اليومية ذاتها أن مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد اضطر إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين كانا في حالة اندفاع قوي، وحاولا تعريض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي بواسطة السلاح الأبيض، قبل اقتيادهما إلى مقر مصلحة الأمن للتحقيق معهما.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن المتهمين كانا في حالة غير طبيعية عندما عمدا إلى الاعتداء على المارة بالسيوف، وكسر واجهات الدكاكين والمقاهي، واعتراض سيارات الأجرة وتهشيم زجاجها، والاعتداء على سائق سيارة بسيف، تم نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لبرشيد.

وورد في صحيفة "المساء" أن لجنة مختلطة من الدرك والسلامة الصحية حجزت 6 أطنان ونصف من لحوم الخنزير المجمدة التي دخلت من إسبانيا، بأحد المستودعات الواقعة بتجزئة العالية بمنطقة بوعزة بضواحي الدار البيضاء، كانت في طريقها إلى السوق الداخلية.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن كمية لحوم الخنزير المحجوزة استوردتها شركة تعود ملكيتها إلى مواطن صيني، ويقع مقرها بالدار البيضاء، مضيفة أن الدرك استمع إلى مدير الشركة بخصوص الاختلالات التي سجلتها اللجنة المختلطة حول كمية لحوم الخنزير المحجوزة قبل إحالة المسطرة على النيابة العامة.

وأفاد المنبر الورقي ذاته أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ملف التفويت المشبوه، الذي ضيع على الدولة 40 مليار سنتيم، وهو ما سيفتح الباب لاستدعاء الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، باعتباره المستفيد الأول من التفويت، إلى جانب عدد من المسؤولين ممن سهلوا مسطرة تفويت عقار مخزني بمنطقة تاركة بـ300 درهم للمتر المربع.

ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن الأمن الإسباني قام بمطاردة هوليودية لمهربي الحشيش المغربي في عرض مياه البحر قرب مدينة مالقة الإسبانية. وتضيف الجريدة أن المطاردة دامت وقتا من الزمن، قطع خلالها الأمن الإسباني عدة كيلومترات بحرية، مشيرة إلى أنه بعد ضبط المهربين وهم يحاولون التوجه نحو السواحل المغربية لتهريب الحشيش على متن زورق سريع، قام الحرس الإسباني بتعقبهم ومداهمتهم في عرض مياه البحر في محاولة لإيقافهم، مستعينا في ذلك بهيليكوبتر بعدما فشل زورقه الأمني في ذلك.

وإلى "أخبار اليوم"، التي أفادت أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضت بحل جمعية "جذور" بسبب احتضانها نشاط "ملحمة العدميين" خلال 2018، إثر شكاية من عامل أنفا، وملتمس من النيابة العامة بمنع الجمعية.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة أن مقترح التسوية الضريبية، الذي اقترحته المديرية العامة للضرائب بخصوص أصحاب المهن الحرة، ومنهم المحامون، ماض نحو إحداث أزمة بين الطرفين، بعدما هددت جمعيات للمحامين بالنزول إلى الشارع للاحتجاج. فيما أعلنت هيئات، منها هيئة الرباط، اعتراضها على المقترح، بحجة أن المعالجة التي تم اعتمادها قاصرة عن تحقيق العدالة الجبائية، واتسمت بالتسرع وعدم الإلمام الجدي بالمشاكل الحقيقية لمهنة المحاماة.

أما جريدة "العلم" فورد بها أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمت على شخص ينحدر من مدينة بني بوعياش بسنة حبسا نافذا، على خلفية تدوينة كان قد عممها على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، يدعو فيها إلى ذبح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بدل السائحتين الأجنبيتين، اللتين راحتا ضحية اعتداء وحشي مؤخرا.

وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن المجلس الوطني للجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب أكد على ضرورة إصدار قانون يمنع بيع الكتب والمقررات الدراسية داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية، وطالب بإلحاق مبادرة مليون محفظة ببرنامج "تيسير".

ووفق "العلم"، فإن المجلس الوطني، المنعقد بمراكش تحت شعار "كلنا من أجل تخليق وتنظيم مهنة الكتاب"، دعا إلى تنظيم معارض للتنشيط الثقافي، وتشجيع القراءة، والاستمرار في الحوار والتعاون مع كل المتدخلين في قطاع الكتاب والمكتبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - jamal الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:06
ما هو تعريف الاغتصاب؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
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56
2 - Youssra de Rabat الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:08
بالنسبة لي كمتزوجة سأتحمل زوجي مهما كانت ظروفي لكي احميه من الشارع واحمي نفسي واكسب رضاه ورضى الله عني .
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213
3 - الكيحل الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:09
اللي فهم شي حاجة إفهمني الله يرحم ليه لوالدين.
كيف يمكن لزوج أن يغتصب زوجته.
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140
4 - مصطفى المذكوري الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:09
افتض بكارة زوجته بالقوة.
شيء
غريب حقا
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115
5 - yassine الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:11
والله حتى بدينا نسمعوا العجب رجل افتض بكرة زوجته وعلاه مزوجة منين بغات تحتفظ بالبكرة ديالها راه الزواج ولا خطر فهاد البلاد
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68
6 - Speaker from Sale الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:12
لكن كيف يمكن إثبات العنف الزوجي في غرف النوم التي لايطلع عليها إلا الزوجين، أظن أن الحل هو وضع كاميرات داخل بيت الزوجية و في كافة أركانه، و هنا فقط ستكون عندنا الصورة و الصوت و الفعلة و لن نحتاج لا للطبيب و شواهده و لا لمراكز الاستماع التي غالبا ما تشتغل فيها إما العوانس، أو المطلقات، أو ...و عندها سنوقف ما يسمى العنف الزوجي!!!!!!!
هل تعلم بان العقد هو عقد نكاح، فإذا كانت المرأة عاجزة عن تلبية رغبة زوجها من النكاح، أو أنها تقضي ذلك بأماكن أخرى و مع آخرين كما هو الحال عند الغرب فما عليها إلا أن تطلب الطلاق، فهو السبيل و ليس شيئا آخر.
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37
7 - زمان آخور هذا الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:12
واش كانت معولة يلعب معاها ضامة. راه هذا هو الزواج وشهر العسل. اتفق مع مبدأ التعامل بلطف ولكن كاين حالات من النساء للي كتبقى خايفة وحالتها ممكن تبقى على هذا النحو من سنة الى 5 سنوات. في هذه الحالة استعمال الخاطر غادي يجعل من هذين الزوجين إخوة وليس أزواج وسيتعودون على انهم يبقاو دائما معاشرين مثل الخوت في الدار
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37
8 - ولد علي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:13
ا وا مشكيلة هذي بندم ينعس مع زوجته فيصبح متهوم بلاغتصاب
اش هذا العالم الذي نحن نعيش فبه
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37
9 - غريب الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:16
زيدو كرهو الشباب فالزواج هههههه
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40
10 - Jean الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:16
Je ne comprends plus rien, si tu te maries, ta femme porte plainte et tu en as pour deux ans ferme.
Si tu as une petite amie, tu es dans une relation illégitime et tu en as pour 3 ans.
On fait quoi exactement????
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20
11 - عبدو الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:19
عيش نهار تسمع خبار ياك جوزته بغيتوه يحطها فالفيترينة .تقو الله وبراكة من هاد الهضرة الخوية
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32
12 - Jawad الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:20
le viol c'est faire l'acte sexuel avec une autre personne sans sa volonté c'est à dire la forcer à le faire ! Alors si une femme ne veut pas faire l'amour avec son mari pour une raison bien determminée et elle est dans son droit, alors le mari ne peut pas la forcer et ils doivent resoudre leurs problëmes ,, Si malgré tout ça, il veut la forcer alors c'est du viol et il doit etre jugé
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-11
13 - khalid الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:21
هههههه على الزوج شنو خصو يدير ؟! إقرى عليها ؟!
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26
14 - مواطنة الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:22
الاغتصاب يا بشر هوأن تقيم علاقة جنسية رغما عن الأخر
العديد من النساء يتعرضن للاغتصاب من طرف أزواجهم .. خاصة السكايرية الي كايجي سكران و يتلاح عليها و هي ناعسة بزز منها و بالضرب و الشتم و الاهانة

أو ينعس معاها من منطقة محرمة ... رغما عنها

الزواج لا يعني أن تستعبد المرأة ... أستغرب انه في سنة 2019 ولازال بعض المغاربة لا يقدرون النساء
و لا يفهمون كيف تحس المرأة إن تطاول احدهم على جسدها كائن من يكون دون رضاها....
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-17
15 - سعيد الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:24
شخصيا لا أظن أن التحقيق مع الخازن العام للمملكة ابن سودة سيذهب بعيدا لأنه سبق أن تبادل العلاوات مع الوزير السابق في المالية( مزوار)فلازال الأول في منصبه و الثاني أصبح رئيس الباطرونا رغم أنه ليس رجل أعمال في سابقة في هذه الهيئة (أظنه أصبح رجل أعمال ثري جدا في الخفاء ) و لن يمسهما سوء لأن الأخير كان امين عام حزب الحمامة الذي يرأسه اخنوش (و الذي أمه في العرس لا يبيت جاءعا) و ان حصل العكس ساتيقن بأنني مخطئ و متشائم و و سوداوي التفكير وغذاء لناظره قريب (ملحوظة مثل هذه الأشياء هي التي تزرع روح العدمية في الشباب المغربي الطيب و الصبور ) ''''''
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5
16 - من تخوم الريف الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:28
منتهى الغرابة. اغتصب زوجته و فض بكرتها. بغيت نفهم أو نزيد شويا فوق لفهامة ولكن الله غالب، هادشي بحال الماطيماطيك و الورث صعيب شويا عليا.
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5
17 - مغربي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:30
اغلب النساء ملهوفات على زواج لانهن يرغبن في الامومة وتلبية مطالبهم التي لا تنتهي على كل رجل وليس دكر ان يشترط تقاسم النفقة كل مايتعلق بالمصاريف.. موظفات كيظلو يستارو تركيا فرنسا.... فاش تزوجها تقول فك ماعندي حتى ريال نفقة على رجل راه المراة لي خصها تعطي صداق والمهر لرجل حيث هي لي كتموت على زواج
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-2
18 - حميد بوعناني الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:30
حان الوقت للمغاربة المتخلفين حضاريا و دينيا ان يعلموا ان نسائهم ليست بضاعة يشتروها في سوق النخاسة! النساء شقائق يسكنون اليها وتسكن إليهم، يتعاشرون بالمحبة والرحمة والحنان او يفترقون بالتي عي اخسن و بالاحترام.
اما ان يمارس عليها الاغتصاب لمجرد انها زوجته فالقانون لا يسمح بذلك. فاعلموا حفظكم الله ان زوجاتكم ليست ملكا لكم تعبتون بها كما تشاؤون او تعتدون عليها كما طاب لكم. وبه الاعلام والسلام.
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2
19 - Samir الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:30
لا افهم اغتصاب وكيف زوجتة ههههه
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0
20 - ميرو الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:30
كما قال عادل إمام : ياسلااااااااام.....أما ربنا له حاجات ياجدع.....!!!!!!
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-2
21 - مغربي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:30
ولماذا تزوجا؟
امور غريبة تحدث هذه الايام تنذر باقتراب الساعة
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-2
22 - Mehdi الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:30
و الله مفهمت شي حاجة ، واش بغاة تبقى محافضة على العذرية في بيت الزوجية؟
بحال هاد الشي غادي يشجعني نطلقها في ليلة الدخل ، او تمسي تفسد مع وحدة اخرى
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1
23 - عبدالله الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:31
كاين شي نعاس ديال الهمجية متزوج او غير متزوج ، الى ماكانش نعاس من بالحساس من الطرفين الله ينعل جد بوه نعاس بحال الى ناعس مع خشبة.
الاخوان الذين يستساالون كيف يمكن الاغتصاب بين المتزوجين والله أضحكوني لانهم عايشين في عالم الرجل او تا يتصحاب ليهم المراة هي مونيكة وقتاش ما بغا ينعس معها الرجل خصها تركع ليه لانها ورت ديالو.
والله الى خصكوم مءات السنين باش تعرفو ما هي الانسانية والعواطف لان الأمية عدو للإنسان .
الله يعفو عليكم من الظلام لي عايشين فيه او بقاو تابعين الخوانجية والله انا تزيدو غير ظلام في ظلام . اخوكم في الله عبدالله. الحمدلله لي خويت البلاد هاذي سنين لأنني ازددت بالغلط فيها ماشي عقليتي ، اشكر الله ليلا ونهارا لي نقدني من الظلام ، ماكاين غير الجهل والتشرميل والفساد او زدتوها بقطيع الرووس، غابة متوحشة ديال هاذ الجيل المكلخ.
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4
24 - مكناس الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:31
الشرطه اعتقل رجل عشان اغتصب زواجته....ههههو وتركت المجرمين الذي يغتصب الطفل و النساء
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-2
25 - الحسين الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:32
طيب اما الان هل ستنتظره حتى يخرج من السجن ويواصلون المسيرة مرة أخرى. ام ان عقد الزواج انتهى.؟
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0
26 - sohail الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:32
رائحة الماء الصالح للشرب بمدينة سلا كريهة طيلة هذا اليوم ولا من يحرك ساكنا
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-1
27 - واو الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:33
الفتاة الزوجة كانت تريد معاشرة زوجها مع الحفاظ على بكارتها ان لم يدخل قلبها ستغادره وتطلقه مع الحفاظ على بكارتها لامير احلامها لكن هذا يتناقض مع مفهوم وتفاصيل عقد النكاح او الزواج وكذلك من الناحية الشرعية ورضا الله كان عليها ان تستخبر جيدا قبل الزواج وما كان على الزوج ان يغتصبها لان الطلاق يحل المشكل
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1
28 - مجهول الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:33
غريية الواقعة شدني إليها العنوان. أوصل القضاء المغربي إلى الحكم بمثل هذه القضايا المعقدة؟ ..أما عمن يسأل عن الاغتصاب الزوجي فهو موجود. ومن لا يعرف عنه فليبحث عنه بمواقع البحث. وهو أن تفرض على الشريك ممارسة الجنس دون رغبة منه هو. وهو الذي يحصل بالقوة.
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1
29 - Lalla leila الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:34
الاغتصاب الزوجي هو إكراه الزوج للزوجة على ممارسة العلاقة الجنسية من دون رغبة منها في ذلك، وبشكل يتم فيه استخدام العنف أو التهديد، كما يقول محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعة الازهر معرفًا الإغتصاب الزوجي

هو نوع من العنف يتلبس بالفعل الجنسي و هو رغبة من الزوج في اثبات رجولته التي ربما تكون قد عانت قهراً من قوى أخرى فيزيح هذا القهر نحو الحلقة الأضعف في نظره و هي الزوجة.
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2
30 - wood الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:35
هذه القوانين هدفها إفراغ الزواج من أي مدلول معنوي أو إجتماعي . فالزواج أصلا لا يتم بين رجل و أمرأة إلا و هما متوافقين عل كل الأمور بل برضى كامل بين الطرفين حول جميع الامور الحياتية التي تربطهما و ان يتحملاها معا في السراء و الضراء و أن ينظر أحدهما للأخر كنفسه ، أما ان يعامل احدهما الآخر كغرباء و ان يأخد كل منهما الحذر من الأخر فهذا لا معنى له ، فالقوانين الجديدة المستمدة من الغرب الذي تحكمها الماسونية و تتجه نحو البوهيمية يسعى إلى إعطاء الزواج بعد تجاري المستفيد منه هو الرجل و الذي يجب ان تقابله تعويضات مادية للمرأة كنوع من الدعارة المقننة . و حتى في كثير من القضايا في الغرب يستحيل التمييز بين علاقات رضائية و بين الإغتصاب و تكون الأحكام تقديرية و في أغلب الأحيان منحازة للمرأة !!!
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-1
31 - المغربي الحر الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:37
كيف للزوجة ان تبقى بكرا بعد الزواج وهل افتضاض بكارة الزوجة يعد جريمة يعاقب عليها القانون المغربي نورونا الله يرحم الوالدين
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-1
32 - فريد تك الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:38
رفعت دعوي قضايية ضده يعني انه تزوجها غصبا عنها ولم يتزوجها عن حب.
انتشار ثقافك الزواج بالمكتاب هي السبب في ارتفاع تسبة الطلاق بالمغرب والعنف ضد المراة.
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1
33 - Hina الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:39
تداول تطبيق وات ساب مند فترة فيديو يظهر من اين تأتي لحوم ماكدونالدز.من اسبانيا ومن غير ذبح.وتبقي لحوم الخنزير تستورد للمغاربة المسلمين شئ لا يقبله العقل.اسبانيا تريد اغراقنا بكل شئ فاسد.اتمني ان يعاقب الصيني علي قدر الجريمة.
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0
34 - الى أختي المواطنة الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:41
حسب رايك من الأفضل لها ان تبقى في بيت مامها وبابها حتى لا يلمسها أي كان.
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35 - Amine الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:41
تصورو معي ان لو هدا الرجل احذر مومس ومارس عليها الجنس امام زوجته ستكون العقوبة في اقصى الحالات ستة اشهر شرط ان تجده الشرطة في حالة تلبس وهو شيء مستحيل اي ان هدا اهون له من معاشرة زوجته وحبسه سنتين
هكدا يريدون تحليل الحرام وتحريم الحلال
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36 - moha tout court الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:43
ربما أكتشف أنها كانت مفتضة البكارة وألصقت به تهمة الإغتصاب المزعومة...
أذكر أيام زمن العفة والحصانة وصيانة العرض أن أغلب العرسان كانوا يفتضون بكارة العرائس بالقوة بينما كل الحاضرين لحفل الزفة ينتظرون خروج العريس وهو يحمل سروال العروس وعليه علامة العذرية التي أصبحت تقتنى في الصيدليات كما تقتنى الحافظات....
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37 - نابولسي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:43
عشرها بالقوة خصها تفتخر على رجولته ولا كان يعاشرها بالليونة تشكا وتقول رجالها عند ضعف جنسي راجل عندة 25 سنة...اشنو بغيتي يدير...راه سن الهيجان هيجان يسعد كل امراة...وا مشكيلة هدي!!!
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38 - abass الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:43
كل شيئ بالمقلوب
زمن الغرائب
الزوج اصبح غريبا في علاقته هع زوجته
زمن الرذيلة
اصبح حلالا
والقيم الاخلاقية حراما
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0
39 - مواطنة 2 الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:45
أساسا الرجل الذي يقيم العلاقة الجنسية مع امرأة رغما عنها يعاني نقصا في رجولته و عنده مشكل مهم.
النساء التي تتحملن العلاقة رغما عنها سوف تنفجر يوما ما أو سوف تفرغ أعصابها في أبنائها. لأن ذلك يحدث توترا عصبيا كبيرا. و لا أحد يستطيع تحمل فوق طاقته.
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40 - تعليق الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:48
هذا مكبوت وليس لديه اي ثقافة جنسية يغتصب زوجته كاي حيوان ولا ادري اي متعة جنسية في اغتصاب الاخر بالقوة ؟ للاسف الكتير من المغاربة ليس لديهم ثقافة جنسية ويعاملون زوجاتهم هكذا وما خفي اعظم
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