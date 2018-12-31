24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:29
|13:35
|16:10
|18:32
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الذئاب المنفردة" تتربّص بالمغرب .. والإرهاب يتفوق على الجغرافيا
- حقوقيون يتضامنون مع بزيز ضد "المنع الممنهج"
- هكذا انتقلت صناعة النسيج واللباس بفاس من الانتعاش إلى الانتكاس
- نهاية السنة
- هل تُلغي عطلة السنة الأمازيغية الجديدة ذكرى تقديم عريضة الاستقلال؟
ضحايا مافيا العقار بسوس يحتجون أمام سفارات المملكة بالخارج (5.00)
تهديدات واحتجاجات تستنفر الأمن الفرنسي في احتفالات العام الجديد (4.00)
- هل تُلغي عطلة السنة الأمازيغية الجديدة ذكرى تقديم عريضة الاستقلال؟ - (131)
- عقوبة الإعدام تنتظر منفذي اغتيال السائحتين الأجنبيتين في المغرب - (108)
- بداية العام الجديد تأتي بانخفاضات في أسعار المحروقات بالمغرب - (64)
- "الذئاب المنفردة" تتربّص بالمغرب .. والإرهاب يتفوق على الجغرافيا - (53)
- ضحايا مافيا العقار بسوس يحتجون أمام سفارات المملكة بالخارج - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأعرج يطالب الصحف الإلكترونية بمراعاة القانون
دعت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- مدراء نشر الصحف الإلكترونية، إلى مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالبيانات الإجبارية والإيداعات.
وأوضح بلاغ للوزارة التي رأسها محمد الأعرج بهذا الخصوص، أن مصالحها رصدت على المستوى المركزي أو على مستوى مصالحها اللاممركزة، أن عددا من الصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر، لا تلتزم بإيراد البيانات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 25 من الباب الرابع المتعلق بالبيانات الإجبارية والإيداعات، المذكور في صفحات الاستقبال الرئيسية الخاصة بها.
لذا، يضيف البلاغ، تدعو الوزارة من جديد، كافة الصحف الإلكترونية المعنية، إلى ضرورة احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة، ونشر البيانات على صفحات الاستقبال الرئيسية الخاصة بها في أقرب الآجال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرص الوزارة على ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، وفي سياق متابعتها لمدى التزام الصحف الإلكترونية بمقتضيات القانون المذكور، لاسيما المادة 25، التي تنص على وجوب تضمين صفحة الاستقبال لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي: إسم مدير النشر، أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة، عنوان الصحيفة، مضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلكترونية وكذا عدد الزوار عن كل يوم بالنسبة للصحيفة الإلكترونية.