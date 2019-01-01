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وزارة الثقافة والاتصال تعلن مواصلة دعم الصحافة‎

وزارة الثقافة والاتصال تعلن مواصلة دعم الصحافة‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 10:05

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال أنها قد واصلت، خلال سنة 2018، سياسة الدعم العمومي الموجه إلى الصحافة المكتوبة الوطنية، حيث ارتفع عدد الجرائد الجهوية والمحلية المستفيدة من الدعم، وتم تكريس إدراج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم المخصص للصحافة المكتوبة.

وفي بلاغ لها، توصلت به هسبريس، قالت الوزارة إن 76 مقاولة صحافية استفادت من الدعم المباشر، والذي بلغت قيمته الإجمالية 71037125.00 مليون درهم؛ ضمنها 60 مقاولة صحافية للصحافة المكتوبة (الورقية)، منها 12 جريدة حزبية تستفيد من دعم التعددية، و16 منبرا جهويا و16 مقاولة صحافية إلكترونية.

وأوردت الوزارة "أن المغرب أصبح يشهد تنوعا في بنيات الملكية لوسائل الإعلام وحرية تامة في طبع وتوزيع الصحف وفي إصدار الصحف الرقمية. كما استمر، خلال سنة 2018، العمل بالإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها قطاع الإعلام والصحافة، إضافة إلى العمل على نشر قائمة الصحف المستفيدة من الدعم العمومي من أجل ضمان شفافية آليات تقديم الدعم".

وأكدت الوزارة الوصية على قطاع الاتصال أن الدعم العمومي الموجه إلى الصحافة المكتوبة الوطنية يأتي تفعيلا للمقتضيات الدستورية ولمخططها العملي والتنفيذي الرامي إلى تكريس حرية واستقلالية الصحافة المكتوبة، بشقيها الورقي والإلكتروني.

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