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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: البحرية الملكية المغربية تحمي الأوروبيّين من الإرهاب

رصيف الصحافة: البحرية الملكية المغربية تحمي الأوروبيّين من الإرهاب

رصيف الصحافة: البحرية الملكية المغربية تحمي الأوروبيّين من الإرهاب
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
السبت 05 يناير 2019 - 20:00

قراءة مواد بعض الأسبوعيات من "الأسبوع الصحفي" التي قالت إن سلاح البحرية في القوات المسلحة الملكية شارك نظيره البريطاني والإسباني والفرنسي في تأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد وعطلة رأس السنة 2019.

وذكر المصدر نفسه أن مهمة البحرية الملكية لم تكن محددة فقط بمنع إبحار منتسبين لـ"داعش" إلى أراضي الدول الأوروبية المذكورة، بل برفع مستوى التنسيق إلى مواجهة قنابل عائمة أو زوارق ملغمة.

وأضافت الأسبوعية ذاتها أن العسكريين الفرنسيين طرحوا ثلاثة تهديدات محتملة بالهجوم بحرا، بشكل معزول، خاصة إمكانية استهداف الإرهابيين مركبات بحرية تمر من مضيق جبل طارق، قرب السواحل المغربية.

"الأسبوع الصحفي" أوردت، في حيز آخر، أن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رشح عبد الإله بنكيران لتعويض مصطفى الرميد في رئاسة ما سمي بـ"لجنة حزب المصباح لمساندة القيادي في العدالة والتنمية حامي الدين"، الذي أعيد فتح قضيته من جديد أمام القضاء.

وكتب المنبر نفسه أن قيادات الحزب تفكر في تغيير رئاسة لجنة دعم حامي الدين من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إلى قيادي آخر، لكون القيادي الرميد عضوا في الحكومة، وبالتالي يجب أن يبتعد عن القضية باعتبارها معروضة على القضاء، مرجحا أن تعود رئاسة هذه اللجنة، التي عرضت على بنكيران ولم يرد بعد على العرض، من المنتظر أن تعود إلى المحامي القيادي عبد الصمد الإدريسي في حال رفض بنكيران ترؤسها.

ونسبة إلى مصادر "الأسبوع الصحفي"، فإن سعد الدين العثماني أعطى تعليمات لقيادات الحزب الموجودة حاليا في الحكومة، أي لوزرائه من "البيجيدي"، بعدم التدخل مجددا في ملف حامي الدين أو تقديم تصريحات بشأنه أو الاقتراب من المحكمة، بسبب صفتهم الحكومية وخوفا من تشتت الأغلبية بعدما دخلت قيادة حزب الأحرار والاتحاد الاشتراكي على خط ما أسمته محاولة الحكومة المس باستقلالية القضاء.

ونشرت الأسبوعية ذاتها أن طوني بلير، رئيس وزراء بريطانيا سابقا، يريد زيارة المغرب لمعرفة استراتيجيته التعدينية في إفريقيا، موردة أنه حدد خطاطة عمل مع مسؤولين مغاربة بالقارة السمراء كانت موضوع نقاش بين مسؤولي رواندا والمغرب، مبرزة أن بول كاغامي، رئيس رواندا والاتحاد الإفريقي، تلقى دعما مغربيا مباشرا في هذا الموضوع آثار بلير، وفكر في معادن السودان التي تباشر المملكة العمل فيها، وفي رواند، وفي مناطق تريد الولايات المتحدة طرد منافسين روس وصينيين منها.

هل هي بداية سقوط "الإخوان المسلمين بالعالم العربي؟"، سؤال عنون ملف أسبوعية "الوطن الآن" يثير انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا. في هذا الصدد أفاد سعيد ناشيد، مفكر باحث في الإسلام السياسي، بأن أمريكا انقلبت على الإخوان المسلمين لأن الإسلام السياسي رهان مفلس.

وأضاف ناشيد أن المؤسسات المالية الكبرى في العالم، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، راهنت هي الأخرى على الإسلام السياسي باعتباره الأقدر على تمرير مخططات التقشف من أي قوى أخرى، وهو ما نجده بالفعل في كل البلدان التي حكمها الإسلام السياسي (تطبيق اجراءات الخوصصة، إلغاء مجانية التعليم، تقليص النفقات الاجتماعية للدولة...)، وبهذا المعنى يعتبر الإسلام السياسي ورقة لتمرير مخططات لا يستطيع أن يمررها غيرهم، فهم ورثة النزاعات المعادية للطابع الاجتماعي للدولة، وقد ورثوا هذا من ظروف الحرب الباردة.

وذكر سفيان الحتاش، باحث في الشأن السياسي والديني، أنه بعد سقوط المشروع الإخواني في الشرق حان الوقت لإسقاط وصاية الحركة الأصولية على الحقل الديني. وأضاف أنه لو كتب لمشروعهم أن ينجح هنالك لا قدر لله، لاستحال واقعنا ظلمة، ولتمت أفغنة المنطقة على بكرة أبيها.

وعودة إلى الواقع المغربي، قال سفيان الحتاش، إن هزيمة المشروع الأصولي في المنطقة تعطي للقوى الديمقراطية في الدولة الوطنية والمتماهين معها فرصة تاريخية لاستعادة المبادرة من حركات التأسلم السياسيوي لو هي أحسنت استغلال الفرصة.

وكتبت الأسبوعية ذاتها أن الاحتجاج أصبح رياضة جماعية يمارسها العديد من المغاربة، لكن الملفت للنظر في السنوات الأخيرة، وبالضبط مع صعود حزب العدالة والتنمية السياسي وقيادته للحكومة، أن هذه الاحتجاجات توسعت رقعتها الجغرافية وبدأت تغري فئات جديدة كانت في السابق نادرا ما تخرج إلى الشارع للمطالبة بمطالب اجتماعية، كالصيادلة والأطباء والمحامين.

ووفق المنبر ذاته، ففي الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2018، اتضح أن منسوب الاحتجاج ارتفع بشكل كبير، وأن هناك نوعا من الاحتقان الاجتماعي تتداخل فيه عوامل كثيرة، منها فشل الحوار الاجتماعي مع النقابات وضعف الأداء الحكومي وفشل حكومة العثماني وقبلها حكومة بنكيران في تحقيق تطلعات شريحة واسعة من المغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Abou Farawla السبت 05 يناير 2019 - 20:10
Même les poissons sont morts de rire !!
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2 - ابو انس ج- السبت 05 يناير 2019 - 20:12
كيف؟ اظن انه العكس لان كافة المتورطين في العمليات الارهابية التي ضربت اوربا كلهم مغاربة...كيف تفسير الامر؟
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3 - أيوب السبت 05 يناير 2019 - 20:12
وحنا شكون لي علينا ؟ ولا نهزو يدينا للسماء ونطلبو باش نعيشو كيما علمتونا فالصغر ؟
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3
4 - Yassine السبت 05 يناير 2019 - 20:14
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5 - LE RIFAIN LIBRE السبت 05 يناير 2019 - 20:17
Nous voulons que le Maroc lutte contre la pauvreté ,l'exclusion ,la mal nutrition ,le chômage des jeunes qui ne voient rien arriver à l'horizon,nous voulons que le Maroc verse des retraites aux vieux marocains qui n'ont rien pour manger par ce qu'ils sont incapables de travailler ,les soigner gratuitement comme le font les européens,nous voulons que le Maroc marque des points au sujet des veuves,des orphelins qui n'ont rien

Quand au terrorisme et terroristes ,nul n'est capable d’empêcher quelqu'un de vouloir mourir même de la plus sauvage des manières alors arrêtez de faire croire que le Maroc est capable de lutter contre les obscurantistes et les créatures les plus radicales...etc

Pour lutter efficacement contre le terrorisme ,il faut éradiquer la pauvreté et l'ignorance qui sont ses terreaux ...etc

Les extrémistes obscurantistes exploitent la pauvreté au nom de la religion pour recruter leurs victimes pour faire d'autres victimes malheureusement ...etc
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6 - Hamido السبت 05 يناير 2019 - 20:19
شكرا للبحرية الملكية على تفانيها في خدمة الوطن خصوصا إطلاق النار على طالبة في مقتبل العمر .هدي هي الشجاعة ولا فلا.
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7 - مراد السبت 05 يناير 2019 - 20:25
إرفع رأسك يامغربي وافتخر، الدولة تحمي الأوروبيين من الأخطار وفي نفس الوقت نصف الصحراء المغربية أصبح تحت سيطرة المرتزقة ولا من يوقفهم الى حدهم والدولة في سبات عميق!
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8 - المنصوري الرباط السبت 05 يناير 2019 - 20:27
تحكم وتصلط حزب الاخوان ولاعدالة لاتنميه وتحقير شعب لمغربي الا تبيعاتهم واتباعهم وجبوشهم وبيادقهم اصبحو من اعيان واغنياء الوطن بعد.لستلاء على وظاءف تعينات متيازات تعويضات افخم سيارات مجانيات محروقات هواتف طبليت تعويض دبلاصماتم5الاف الى 10الاف در تعويض عن سكن من 5000در الى 5ملاين سنتم تعويض عن لباس كوزينا فراش فطور وصل الى 8مليون سنتم + تعويض عن تنقل ولحضور للبرلمانمن 2700درالى 7000درهم ومنح سخيه للابناء وبناتهم وصلت الى 8000درهم+ تقاعد خيالي عن عمل تطوعي اراضي فاشل سياسيا تسيريا والحقدونفاق ولسترزاق لفاحش بالقانون وشواهدماستر دكتورا اجازات مرضيه مزوره تعينات ترامي على زوجات لغير ليصبحن عشيقات واستفدن من تنقيل وظاءف مشاريع اراضي املاك باسمهم وتحريض على دولة وعلى شعب وشباب وعلى لقصر وشركات وميدستتمرين ليس في حب الوطن او المستهلك الدي هلكه بنكران بحدف لمقاصه زيادات همجيه في طريق سيار غزوال كهرماء ارثفاع كلفة كل شيء خوصصة تعليم لستشفاء كانثقام ولا ستتني دفاع عن تبرج والقتله ولاعبي لقمار ولكوبل انهم تجار الدين اينم رحلو ورتحاو يخربو الوطن والاوطان مختبءين في الدين يستحمرون الملاين من مغفلين
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