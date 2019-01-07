رصيف الصحافة: تعليمات بإعلان التعبئة لوحدات الجيش بالصحراء

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة ليوم الثلاثاء من "المساء" التي نشرت أن القمر الصناعي العسكري، الذي دشّنه المغرب أخيرا، تمكّن من رصد صور لمناورات عسكرية للجمهورية الوهمية البوليساريو.

وجرى تحديد المنطقة بدقة بالقطاع الشمالي بمنطقة أمهيريز، بحضور الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي.

ووفق المنبر ذاته، فإن مسؤولين عسكريين وقفوا على مناورات للجيش المغربي بمناطق متاخمة لخطوط التماس، وجرى توجيه تعليمات إلى وحدات الجيش بإعلان التعبئة من طرف القوات المسلحة الملكية على الحدود الجنوبية للمملكة للتصدي لأي تحركات مشبوهة لمليشيات البوليساريو المسلحة.

وأضافت "المساء" أن تحركات الجيش المغربي تأتي ردا على التحركات المشبوهة لعناصر البوليساريو على الحدود، وإعلانهم القيام بمناورات سرية رصدها القمر الصناعي العسكري، الذي وثّق تحركات ميليشيات البوليساريو.

كما بدأت الاستعدادات لمناورات كبيرة للجيش المغربي، ستقام على بُعد كيلومترات من الجدار الأمني العازل، وستشارك فيها أسلحة ثقيلة وطائرات اقتناها المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين.

ونشرت الصحيفة ذاتها أن عملية نصب على قضاة ومواطنين تستنفر الأمن بمدينة برشيد، بعد أن باع صاحب وكالة لتأجير السيارات عربات فاخرة للضحايا سالفي الذكر قبل أن تحجزها شركة القروض التي لا تزال الوكالة مدينة لها بمبالغ مالية ضخمة.

ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن صاحب وكالة تأجير السيارات باع العربات المذكورة إلى الضحايا بناء على رفع يد يؤكد أن السيارات أصبحت في ملكيته، وأنها لم تعد مدينة بأي أقساط لشركة القروض؛ فيما تبيّن، بعد تقديم رفع اليد إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل، أنه مزور.

وذكرت "المساء"، كذلك، أن الشرطة القضائية بالرباط فتحت ملفا برلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعدد من المسؤولين والمقاولين، لبحث الخلاصات التي حملها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية.

وأضافت الجريدة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطلب الذي تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الجهوية لفتح تحقيق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح.

وجاء بالمصدر ذاته أن مجلس النواب الأمريكي وافق على مشروع قانون الإنفاق لعام 2019، الذي استثنى الصحراء من أموال المساعدات الموجهة إلى المغرب، على الرغم من أن مشروع السنة الماضية شمل الصحراء ضمن المساعدات المقدمة له.

من جهتها، أفادت "أخبار اليوم" بأن مجلس جهة الشرق كشف قيمة اتفاقية كهربة العالم القروي التي تربط المجلس مع المكتب الوطني للكهرباء، والتي بلغت 200 مليون درهم. وأشار الخبر إلى أن نسبة كهربة العالم القروي بإقليم جرسيف انتقلت، في ظرف سنتين، من 85٪ إلى 96٪.

وكتبت "أخبار اليوم"، كذلك، أن عبد الفتاح الطنوري، رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالمغرب، كشف أن إدارة الجمارك لم تلتزم بالدورية التي أصدرتها في السنة الماضية، والقاضية بتوقيف تفعيل حجز وسائل النقل والبضائع إلى غاية مارس المقبل، مؤكدا أن الحجز لا يزال متواصلا للشاحنات المحملة بالسلع والتي تجاوزت 20 شاحنة خلال الأسبوع الأول من انطلاق السنة الجديدة.

وإلى "الأحداث المغربية" التي ورد بها أن عددا من الموقوفين الذين تتم إحالتهم على النيابة العامة من إحدى الدوائر الجديدة بمدينة القصر الكبير يتم اقتيادهم بدون أصفاد، نظرا لقلة الأصفاد وكثرة الموقوفين أحيانا.

ووفق الخبر ذاته، فإن بعض عناصر الأمن بمقر الدائرة الجديدة بمدينة القصر الكبير يخشون في ظل أزمة الأصفاد أن يكونوا عرضة للعقاب، في غياب الآليات التي يمكن أن تحدّ من عمليات فرار محتملة لبعض الموقوفين جراء عدم تصفيدهم.

ونقرأ في "الأحداث المغربية"، كذلك، أن أسرة من 10 أفراد تعيش في حفرة وسط الصحراء جنبا إلى جنب مع بضع عنزات وكلاب للحراسة، بجماعة النزالة الواقعة بالنفوذ الترابي لدائرة الريش بإقليم ميدلت.

وأشار الخبر نفسه إلى أن ربّ الأسرة، الذي يعاني الفقر والمرض، اضطر إلى أن يدفن أفراد أسرته بالحفرة بعدما عجز عن توفير سقف يأويه هو وفلذات أكباده المحرومين الذين لم تطأ أقدامهم مدرسة، على الرغم من بلوغهم سن التمدرس؛ علما أن الحبيب الشوباني، رئيس مجلس الجهة، زار العائلة والتقط صورا تذكارية لهم، نافضا يديه من المشكل وكأن لا مسؤولية له ولمجلسه عن الوضعية المأساوية التي يعيشها عموم الرحل بالصحراء، وفق تعبير "الأحداث المغربية".

وإلى "العلم" التي نشرت أن السلطات الإسبانية أقدمت على ترحيل إمام مسجد مغربي إلى المملكة، بسبب أنشطته المتطرفة المخالفة للأمن القومي.

وأضافت الجريدة أن الإمام المغربي، الذي يبلغ من العمر 42 عاما والذي يقطن بمنطقة "سان أوغستين" في بلدية "إلخيدو" بمدينة ألميريا الأندلسية، يتبنى أفكارا راديكالية ومتشددة وأصبح مرجعا في أكثر الدوائر تطرفا.

ومع المصدر ذاته الذي نشر أن الشرطة داهمت، وبأمر من الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، بيتا بمدينة المحمدية، يضم شبكة لبيع الرضع للراغبين في التبني.

وأضافت الجريدة أن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط 5 رضع من بينهم توأم لا يتعدى عمرهما الثلاثة أيام، فيما جرى اعتقال مجموعة من المتهمين ينشطون في بيع الرضع بين الدار البيضاء والمحمدية والتي تضم رجالا ونساء؛ من بينهم امرأة تعمل منظفة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.