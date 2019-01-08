24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1618:3919:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. جطو يوصي بانسحاب "صندوق التدبير" من السياحة والخشب والسكن (5.00)

  2. نقابات "سامير" تطرق باب العثماني لإنقاذ المصفاة (5.00)

  3. شبان يوزعون المساعدات على محتاجين بمراكش (5.00)

  4. سوسيولوجيا الانفعال الديني (5.00)

  5. "المكتب المركزي" يوقف موالين لتنظيم "داعش" (5.00)

قيم هذا المقال

3.29

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | "حملة رخيصة".. القصة الكاملة لابتزاز هسبريس وخيانة الأمانة

"حملة رخيصة".. القصة الكاملة لابتزاز هسبريس وخيانة الأمانة

"حملة رخيصة".. القصة الكاملة لابتزاز هسبريس وخيانة الأمانة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:00

كثيرون في هذا العالم من يكذبون كذبة تبلغ الآفاق من فرط "سوداويتها" ثم يصدقون ما كذبوا أو يحاولون إيهام الناس بذلك..وهذا ما حصل في حالة الأجير السابق بجريدة هسبورت الرياضية خالد البرحلي، والمتعاون السابق نور الدين لشهب، عندما كذبا وصدقا كذبتهما، وطفقا يروجان لها في منابر إعلامية هنا وهناك عن سابق إصرار وترصد، بيْد أن كذبتهما المفضوحة لن تعمر طويلا، خصوصا بعد أن صدقا (بتشديد الدال) أنهما مؤسسا جريدة هسبريس الإلكترونية.

وإذ تنفي إدارة جريدة هسبريس هذه المعلومات الزائفة والعارية عن الصحة التي يروجها هذا "الكوبل"، الذي يشغل الخيال حيزا أكبر من الحقيقة والواقع في كلامهما، فإنها (أي الجريدة) تؤكد من جديد أن مؤسسي هسبريس هما حصرا محمد الأمين الكنوني وحسان الكنوني، وهما المالكان للشركة الناشرة للجريدة الإلكترونية الأولى في المغرب منذ تأسيسها إلى اليوم بنسبة 100 في المائة.

ولم تكن هسبريس، وهي مؤسسة مواطنة توفر فرص شغل لحوالي 100 شخص وعشرات المتعاونين، وتُخضع جميع معاملاتها الإدارية والمالية للقانون، أن ترد على ما يثار من ضجيج وغبار منثور على صفحات "فيسبوكية" وإلكترونية، لولا إصرار البرحلي ولشهب على تقديم نفسيهما، بشكل مشوب باللبس، كمؤسسين للجريدة وصحافيين داخلها.

أصل الحكاية

ولأنه لا يمكن لحبل الكذب أن يصمد طويلا أمام "سيف الحقيقة"، فإن هسبريس تجد نفسها مطالبة بتوضيح هذه الحقائق للقارئ والرأي العام الإعلامي؛ أولها أن خالد البرحلي ليس مساهما في هسبريس، بل هو مدون بسيدي قاسم تم استجلابه إلى هسبريس أواخر 2011، وتم تحويله للعمل في الموقع الرياضي هسبورت نهاية سنة 2014.

ثاني الحقائق التي يتهرب من ذكرها المعني بالأمر أنه تم فصله عن العمل بشكل رسمي، ووفق مدونة الشغل، يوم 24 دجنبر 2018؛ وذلك بعد حصول موقع هسبورت على الملاءمة القانونية ولعدم توفر البرحلي على المستوى التعليمي الذي يؤهله لإدارة جريدة إلكترونية؛ فتم إخباره بضرورة الالتحاق بمقر هسبورت كصحافي في أكتوبر الماضي، لكنه رفض.

ولأن المدون المحلي السابق لم يبلع كيف له أن يلتحق بالعمل مثل "باقي الصحافيين" في موقع هسبورت، بدأ يشحذ سكاكينه عبر "فيسبوك"، ليصف زملاءه بنعوت غير مهنية من قبيل "فاقدي الوعي" الذين ينفذون ما يؤمرون به؛ وهي تهم لا يقبلها قطعا كل منتسب إلى هذه المهنة النبيلة، خصوصا إذا كانت صادرة عن شخص تعرض لغسيل دماغ وأشياء أخرى مخجلة قبل أشهر داخل "أقبية عزمي".

وثالث هذه الحقائق أنه بعد فصل السيد البرحلي بأربعة أيام، بعث ما سماها "استقالة" إلى مقر الجريدة، تقطر "سما زعافا" يكيل فيها السب والشتم لمالكي جريدة هسبريس، وسيتم عرضها على القضاء، رغم أنه مستخدم بجريدة هسبورت منذ 2014، تم فصله النهائي يوم 24 دجنبر المنصرم، ولا يحق له الإفتاء في الشأن الداخلي أو الاختيارات التحريرية لهسبريس.

ورابع الحقائق، ولعلها الأخطر في هذه القصة، أن السيد البرحلي حصل دون وجه حق على وثائق من داخل الشركة الناشرة لهسبريس، ثم شرع بعد تحوير المعطيات وتعديلها بشكل تدليسي في محاولة مساومة مالكي الجريدة الإلكترونية بخصوصها.

ابتزاز

وأما الطرف الثاني من "الكوبل"، وهو السيد نور الدين لشهب، الموظف الملحق من قطاع التربية الوطنية لمجلس النواب، وداخل حزب الأصالة والمعاصرة تحديدا، فقد تعاون مع الجريدة طيلة السنوات الماضية، وأنهت هسبريس التعاون معه؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وتكشف جريدة هسبريس بضع حقائق بشأن لشهب، منها ابتزازه وتهديده مدير نشر الجريدة منذ فبراير 2018 للحصول على مبالغ مالية خيالية نظير إنهاء التعاون معه. كما حاول المعني بالأمر التأثير على الخط التحريري للجريدة بالتطبيل الدائم لأمين عام سابق لحزب سياسي.

وليس هذا فقط، وهذه حقيقة ثانية، فلم يتورع هذا الشخص عن الترويج لعدد من أساتذة الجامعة بغية الالتحاق بسلك الدكتوراه، وقضاء أغراض شخصية أخرى؛ فضلا عن رغبته في الحصول على ترخيص من الجريدة للقيام بدورات تكوينية مدفوعة.

وأما الحقيقة الثالثة فهي أنه لم يسبق للمدعو لشهب الاضطلاع بأي مهام تحريرية في جريدة هسبريس، منذ تأسيسها، ولا يربطه أي عقد معها، ومباشرة بعد إيقاف التعاون معه، دخل في ابتزاز مالكي الجريدة الإلكترونية.

3 أسئلة

ومثلما تفاجأ مالكا جريدة هسبريس، ومعهما قراء هذا المنبر ورواده وزواره الأوفياء، بتقديم خالد البرحلي ونور الدين لشهب من طرف بعض المنابر الإعلامية بكونهما من مؤسسي الجريدة، فإن هسبريس تطلب من هذه المواقع والمنصات إثبات ما يفيد ذلك أمام القضاء، وتدعوها إلى البحث والاستقصاء ومحاولة الإجابة عن الأسئلة الثلاثة أسفله:

أولا: هل العمل الصحافي نظير أجر شهري لا يتعدى 12 ألف درهم طيلة 6 سنوات يسمح باقتناء 3 شقق سكنية وسيارة فاخرة؟.

ثانيا: هل العمل فقط في سلك التعليم الإعدادي يسمح في ظرف 6 سنوات باقتناء عقارات في مدينتين مختلفتين؟.

وثالثا: هل تقبلون الاحتفاظ ضمن طاقمكم بأشخاص يجرون حوارات مدفوعة ويتقاضون تعويضات خيالية يتم وضعها مباشرة في حساباتهم الشخصية، ثم يسافرون وينامون في الفنادق باسم رئيس إحدى جهات المملكة وعلى حساب دافعي الضرائب؟.

حملة رخيصة

ولأن الابتزاز والخيانة والكذب وكل الصفات الذميمة عادة ما تجد لها مرددين ومهللين، يؤزونها أزا ويدفعونها دفعا للانتشار، فإن موقعا إلكترونيا يسمى "لوديسك"، لم يجد ما يملأ به صفحاته سوى نشر معلومات مغلوطة وزائفة وغير مهنية البتة؛ بينما جعل موقع قناة "الجزيرة" القطرية من هسبريس قضية تستحق النشر في ركن السياسة لتصفية حسابات الدوحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإذا كان موقع الجزيرة القطري وعلي عمار يعتبران لشهب والبرحلي من مؤسسي هسبريس، فيتعين عليهما إثبات ذلك أمام القراء، وأمام المحكمة كذلك.

وأما المعلومات التي نسبها علي عمار صاحب "لوديسك" لأجير سابق في هسبريس، تتابعه إدارة الجريدة بسرقة معدات إلكترونية خاصة بالبث المباشر على "فيسبوك"، فلا علم لهسبريس بها ولا علاقة لها بها، وتدعو عمار و"الحرامي" الذي اعتمد مدير "لوديسك" تصريحه إلى عدم السكوت عنها والتبليغ عنها لدى الجهات القضائية، وليس الاكتفاء بالشطحات الإعلامية، والحديث عن "أزمة غير مسبوقة" في هسبريس لا توجد إلا في ذهن علي عمّار وأحد الصحافيين المغاربة العاملين في الموقع الإلكتروني لقناة "الجزيرة".

وتعلن هسبريس أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد صاحب هذه المعلومات وناشرها ومروجيها، وتبرز أن هذه الحملة الشعواء والرخيصة ضدها تستعر مع اقتراب إخراج "كشك" إلكتروني جديد، وبتمويل من الأمين العام السابق لأحد الأحزاب المغربية، والذي تخصص في الفشل تباعا في إطلاق مشاريع إعلامية معدة خصيصا للاستحقاقات الانتخابية.

وأخيرا..إن هسبريس قبل أن تكون ملكا لأمين وحسان الكنوني فهي ملك لقرائها ومعلقيها وستلجأ إلى القضاء أمام الابتزاز وخيانة الأمانة والتشهير والسب والقذف والعمالة، وستلاحق قضائيا أصحابها أفرادا أو جماعات، مستعينة بالنفس الطويل ومستندة إلى عشرات الوثائق الدامغة التي ستدلي بها عند الحاجة.

وإن غدا لناظره قريب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - ماهر الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:13
هسبريس جريدة قوية ومحترمة وذات مصداقية نتمنى لها كل التوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - نور الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:16
هذا يدفعنا للتفكير في كثير من الاشياء التي كانت غائبة عنا لكن التقرير سلط الضوء عليها . حين يلجم القلم اصحاب الهمم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - aziz580 الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:16
هدا يعتبر المطبخ الداخلي ولا يحق لنا معرفة اسراره المهم ان هسبريس نزيهة وتنقل الخبر وقت حدوثه بالتفصيل كتابها دو حس كتابي ممتع وملخص والدليل الانتشار الواسع في البلدان العريبة والجوائز التي نالتها بعيدا عن نقل التفاهات والخزعبلات .
ملاحظة انا كل ما اعبر عن اعجابي او عدم اعجابي بتعليق لايحتسب فور تحديتي للصفحة لا افهم السبب ولكم مني كامل الحب والاحترام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - الهام الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:17
الحقيقة ستعرف و من هو الصادق من الكاذب..و القضاء له الحكم الأخير....و لكم التوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - رجاء الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:18
البرحلي معروف من زمان كسمسار وليس صحافيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - ArJoune الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:18
لشهب متعاون مع هسبريس والآخر صحافي في صفحتها الرياضية. نقطة إلى السطر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - هلالية الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:19
لم يسبق لي قراءة أي مقال للمسمى البرحيلي هل هو صحافي أما ماذا؟ الأشهب صحافي معروف بعدوانيته وعصبيته الزائدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - bonjour الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:20
نعم لهيسبورت ولهيسبريس عموما انا اقرا اخباركم ورغم انكم لاتنشرون لي بعض التعليقات وفي الغالب كاتكون شوية مفزة فانني احبكم واقدر عملكم فمزيدا من التألق وتحقيق الاستقلالية في حدود الممكن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - أستاذ إنجليزي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:20
عندما تدخل الجزيرة على خط القضايا المغربية فاعلم ان الفتنة قريبة بالمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - Anas الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:20
هل هذا البرحيلي هو الذي حاور الأمين العام لحزب الدفلين الذي تم سجنه قبل أشهر

وأنا نفهم من عذرك أوليدي تتوفر على العقار والدريات وهلم جرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - wood الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:20
لا يحتاج المرء لكثير من الفهم ليعرف أن جريدة هسبريس ستكون مستهدفة من عدة جهات و ليس وحدها بل أي منبر صحفي يسعى أن يشتغل بمهنية و حيادية سيضايق جهات مختلفة سواء داخليا أو خارجيا ، فالصحافة الناجحة حاليا هي التي لا يشاهدها أحد و لكن مدفوعة الأجر و هدفها التطبيل و التزمير لأولياء نعمتها , فمند إنطلاق هذه الجريدة كانت هناك محاولات حثيثة لإحتوائها و طالها التشهير و التخوين من عدة منابر إعلامية أخرى !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - إسماعيل ح الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:21
حقيقة الأمر أن بعض الأشخاص بأفكارهم يميلون للدعشنة و الإصطاف إلى جانب داعمي الإرهاب و بالتالي يعتبرون كل من يسرد انجازات مرموقة و ملموسة لدول مناهضة للفكر المتطرف كالإمارات المتنورة على جميع الأصعدة بائعا للذمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - من سيدي قاسم الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:21
باختصار وعن معرفة شخصية:

واحد لقيط لا يستطيع حتى تكوين جملة مفيدة يبحث عن المال والجنس أولا والثاني يعاني من اضطرابات نفسية قاهرة ستودي به إلى الانتحار بكل تأكيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - جمهوري الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:22
وأخيرا نور الحقيقة يسطع
برافو عليكم هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - المتتبع الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:22
كان من الاجدى بالجريدة ان لا تعير ما يدعيانه الشخصان لان احد لم يتيقهما الكل يعرف من هي جريدة هيسبريس كلام ذلك الشخصان ككلام الاحمق لا حرج عليهما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - كاره علي الحرامي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:22
لا أفهم ما دخل علي الحرامي بقضية هسبريس أن تعيش هسبريس أزمة أو تزول نهائيا...

نتا مالك يا علي الحرامي مالك شنو دخلك في هادشي كامل سير خدم الموقع ديالك وتكمش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - قرفوح الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:24
قطر سوسة والبرحولي والأشهبي من عملائها وسماسرتها في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - هاني من الأردن محب هسيبريس الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:26
هسيبريس من افضل الصحف العربية الالكترونيه التي يتعابها الكثير فهي بكل أمانه فخر الصحافه المغربية الإلكترونية ورائعه وذات مصداقيه ومثل ما قال القائد الشهيد ياسر عرفات يا هسيبريس ما يهزم ريح ويا جبل ما يهزم ريح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - أبو مهدي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:30
وحدها الأشجار المثمرة ترمى بالحجر ..
تابعوا مساركم لازلت منبرا للمصداقية والإعلام الواقعي الحر ..
وارفعوا شعار " قافلة هسبريس تسير وأعداء النجاح ينبحون "
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - Hicham الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:31
نحن معك يا هسبريس منبرنا الإعلامي المنير استمرو فالقافلة تسير وال........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - مغربية وأفتخر الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:34
شكراً هسبريس على هذا التوضيح، لا نريد بمثل هؤلاء بالجريدة التي عودتنا بمواضع عدة والتي من خلالها نعرف اخبار المملكة من المهجر، بل نريد صحافيين شرفاء نزهاء محايدين لامثل من استحودوا على كل تلك الاموال ومن اين لك هذا ؟ فمعظمنا غير منتمون للاحزاب السياسية ونريد صحافيين محايدين بحثا عن التغيير من حسن الى أحسن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - Peace الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:35
انا شخصيا لم ارتح ابدا للصحفي المسمى نور الدين لشهب و كنت اظن اواعتبرانه اسلاميا يتعاطف مع عبد الالاه بنكيران. اما خالد البرحلي فهو مدير جريدة الخبر الوطنية الالكترونية و هي جريدة مشبوهة و لا ارتاح لها ايضا و تطبل و تزمر لشخصيات ايضا مشبوهة, بلنسبة لي انا شخصيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - مواطنة 1 الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:35
الله ينصر جريدتنا المفضلة هسبريس. واقول لها : الى الامام دائما فالقافلة تسير والكلاب تنبح ، جريدة حققت نجاحا كبيرا عالميا ولا بد ان يكون لها اعداء وحساد . لكن ان ينصركم الله فلا غالب لكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - مخلصة لهيسبرس الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:38
خير الكلام ماقل وذل القافلة تسير والكلاب تنبح هيسبريس دائما متألقة وستبقى وأصحابها معروفين ولهم كل الاحترام والتقدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - Abdeladim الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:39
أودي راه القضية فيها البام وإلياس وداكشي...بغاو الزبدة وثمن الزبدة...مصيرهما مزبلة التاريخ مع "كشكهما".. روووول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - سعيد الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:41
كل تضامني
مع منارة الإعلام الرقمي الجاد و المحترف في المغرب و بدون أن أعرف تفاصيل المشكل لأن هسبرس دخلت قلوب كل المغاربة بحياتها و حرفيتها ،،،،،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - fouzia الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:43
بصفتي من قراء هذه الجريدة لا اسمح بهذه التفهات ،و اقول لهؤلاء كفى من الانانية وحب النفس و قضاء مصالحكم الشخصية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - Hicham الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:46
....On aimerait bien savoir qui est ce secrétaire général
utiliser des journaliste de la sorte fait partie de la manipulation de l'opinion public
On a remarqué certaine attaque contre un autre secrétaire général qui subissait des critiques acerbes d'un des journaliste Hespress.
Prière de signer à l'avenir tout les articles qui paraissent sur Hespress
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - مغربي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:48
بينكم القضاء انا كقاري يعجبني موقع هسبريس ومن متابعيه الاوفياء.... شخصيا اتمنى ان تضهر الحقيقة ويتابع الجناة.. بالتوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - عباس الضو الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:49
ليس هناك جريدة مستقلة بمعنى الاستقلال المبين حتى يتسنى لها قول الحقاءق كما يجب ان تقال ...وليس هناك صحافيون يتمتعون بكامل الحرية في ان يكونوا اقرب الى النزيه الشجاع الذي لايباع ولا يشترى ولا يخاف لومة لاءم ....كل الصحف والجراءد بما فيها هسبريس تخضع للسير على السكة المرسومة من لدن السدة التي هي فوق ولا مجال للانحراف والا سيعطل كل شيء بقوة الفعل .....هناك تباين فقط في الهوامش ...هوامش المناورة والتلاعب بالالوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - ابن العاصمة العلمية الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:50
تحية لجريدة هسبريس و ماليكيها و مستخدميها عندي تجربة في الصحافة لي الشرف ان اشتغل معكم و المزيد من التوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - مول البتكوين الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:51
ماكان عليك يا هسبريس الدخول في مثل هذا النقاش ان كان قد غرر ببعض الصحافيين الجريدة وصلت فين بغات ماكين لاش تصغار والناس لا يهمها مثل هذه الاخبار الافضل تحل المشاكل بعيدا عن منبر الاعلام ونتمنى ان يتحقق ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - سعيد الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:52
وإن غدا لناظره قريب .عليكم بمقاضاتهم
القضية فيها رئيس جهة
حزب الأصالة والمعاصرة
القضية فيها إن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - اعصيم سمير الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:54
تحية احترام وتقدير للاخوان محمد الامين الكنوني وحسان الكنوني.مؤسسي جريدة هسبريس القيمة.ووفقكم الله لما فيه الخير.وحفظكم من شر ماخلق.وتحية احترام وتقدير للاطر العاملة بالجريدة هسبريس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - اناس رامي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:54
هسبريس ستظل في القمة كما عهدناها...والجوائز التي حصلت عليها في المغرب والخارج ما هي إلا عرفان واعتراف بالمجهود الكبير الذي يقوم به طاقمه المحترم. مواد تحترم ذكاء القارئ وتتفاعل مع مستجدات الساحة وتدرج مواضيع تهم حياة المواطنين وتعكس معاناتهم. لم يسبق لي أن قرأت مادة لهذا الصحافي المدعو نورالدين لشهب حتى ينصب نفسه مؤسس الجريدة الأولى في المغرب...أسوء شيء في الخياة هي أن تخون الأمانة...أنا حتى ولو اقتضى الحال ان وقع خلاف بيني وبين صاحب الشركة الذي اشتغل لديه لن أتجرأ يوما على خيانة الأمانة أو البوح بأسرار الشركة...وما قام به هاذين الصحافيين ليس من شيم الرجال المغاربة. حبل الكذب قصير. ولن نفقد الثقة في هذا المنبر الوحيد والفريد من نوعه...انشري هسبريس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - l'expert retraite bénévole الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:54
مشكل داخلي بسيط يمكن حله بالمصالحة التي تتكفل بها المحكمة أو الوسيط بعد الإضلاع على محضر تأسيس الشركة.

و من أجل تمويل ميزانيات 2019..2021 بموارد ذاتية سندطر بإقحام أنفسنا في الدعوى إن لم تتدخل مديرية الضرائب لتتأكد بأن المداخيل الواردة في هذا المقال تم التصريح بها سنويا من أجل إخضاعها للضريب الخاصة بالدخول الإضافية و فقا للمادة 82 من مدونة الضرائب.

و هل يمكن لهسبريس أن تشغلنا معها إن إستحسن الزائرون قرائة تعاليقنا الغزيرة منذ سنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - Annecy الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:55
هناك قضاء يمكن الاحتكام . كما ان القراء في نظري لا يتوجب عليهم و لا يمكن لهم إطلاق أحكام مسبقة دون معرفة تامة بحيثيات القضية و أقوال الأطراف الأخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - مواطن الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:56
نور الدين لشهب مستعد ان يبيع كل شيء من اجل المال.
هذا المريد السابق بجماعة العدل والاحسان لم يجد اي حرج في ان يتخلى عن المبادئ التي امن بها وان يصبح "خداما" مع جبهة الفساد والافساد المسماة بالاصالة والمعاصرة كل ذلك بهدف قربه من المتنفذين في هذا الحزب ومن اجل مكاسب مادية اخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - عادل مغربي معتدل الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:58
الي فهمت من هاد المقال هو اي مقاولة او شركة نجحات الى ولابد اخرجو شي ناس ياما ابتزوك او اعرقلو المسيرة ديالك باي طريقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - doc khalid الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:58
معلم وغرباوي بغاو يحكموا
مدون من سيدي قاسم قطع سبو ونسي قيم ورجولة غرباوة واراد عض اليد الذي انتشلته من غياهب التعتيم ، كان حرياً بكما الاستعانة بتجربة الاخرين الكنوني و بتجربتهما و خلق موقع حسب القوانين الجديدة و التكنولوجيات الحديثة أما تعول على le desk بحال ايلا باغي تكتب مقال رأي فـ le matin
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - Hassan Sima الثلاثاء 08 يناير 2019 - 21:59
أنا شخصيا أحترم هـذه الجريدة الموقرة وأثمنى لهـا النجاح والإستمرار في عملهـا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - طلال الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:01
وكان فضل هسبريس على المشهد الصحفي عظيما....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - Nabil الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:02
كثيرون من يقبضون مقابل مقال او مداخلة. الصحافة رحمها الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - رمضان مصباح الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:07
شقق وحسابات ،وحوارات مدفوعة الثمن؛وفي المقابل عيون كتاب تكاد تبيَض من شدة غيرتها على هسبريس"العاصمة الألكترونية الزرقاء" ؛كما نعتُّها في مقال قديم لي.
لقد صدقتم هسبريس ملك للقراء ؛واضيف أنها ملك،أيضا، للكتاب ،فرسان التطوع ،الذين لم يحدث أن طالبوا بشيء من شدة التعفف.
كل التضامن مع الجريدة؛ويا جبل ما يهزك ريح..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - الورزازي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:09
سؤالي يذهب ابعد من ما جاء في المقال
هل هناك اياد خفية تريد اخراس هسبريس? و اذا كان الامر كذلك و هذا امر خطير في ظل ما تعرفه حرية من تراجع !!!
اقول قولي هذا و انا المهاجر المغترب باقاصي جزر وسط المحيط الهادي!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - Klagenfurt الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:10
في الأصل ان المغرب لناظره قريب كاملا ليس الصحافة وحدها وبكل شفافية نحن نعرف في المغرب جيدا ماهي الصحافة المغربية وما وراء الستار او ما تسمى الصحافة لأن الصحافة الحرة المحايدة هي صحافة الدول ديال الناس وليس دول العالم الثالث هل يمكننا ان نتقبل لمرة واحدة الحقيقة في قلوبنا ?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - محمد الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:11
لقد ذقتم الان من كأس البهتان الذي سقيتموه للناس مرارا ارضاء لاولياء نعمكم فكما تدين تدان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - نورالدين العيسي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:11
التوضيح
يحمل مصطلحات احتقارية و من حق العامل في التكوين المستمر من جهة.
ومن جهة اخرى خطوتكما التهديدية للمنافسين او لمطروديكما لن تفيد المتصفح في ما عهدناه في جريدتنا المتواضعة و الرائدة بقيمها التي طال ما لمسناه في خطها التحرير منذ الفيين وعشرة
فلهذا اذا كنتم تبحتون اليوم عن مصدر الثروة التي مكنهما منه مالكي الجريدة بالقبول بهما مدة سبع سنين فلكم واسع النظر في حقيقتكم المزيفة و عدالة متابعتكم كلكم بالبطقات الحمراء نظرا لقبولكم للمصادقة على الخط الاصفر.
بصحتكما لقدم فزتم بجريدتكم الصفراء اخيرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - Aghrib الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:11
معرفنا فمن غاذي نتيقو واش هاذ ناس لي كانو خدامين معاكم ويعرفون خفايا موقعكم اولا نتوما
على هاذ الحساب مبقاتش الشفافية الحصول كولها كايلغي بلغاه ما بقينا عارفين الخبر اليقين من الخبر الكاذب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - عبد المالك اكبيري علوي الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:11
أنتم كجريدة إلكترونية ناجحة وهناك فاشلين لم يحبون الناجحين فسيروا في نجاحكم ودعي الكلاب تنبح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - Abouyousra الثلاثاء 08 يناير 2019 - 22:12
هسبريس جريدة إلكترونية، لن يستطع أن يطفئ نورها متطفلان يبحثان عن الشهرة والمال بأي وسيلة كانت ولو بعض(الباء بالكسرة) اليد التي مدت إليهما .
هسبريس تذكرهما بالمثل الفرنسي القائل:
LA CARAVANE PASSE, LES CHIENS ABOIENT
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 51 | عرض: 1 - 51

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.