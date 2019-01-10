رصيف الصحافة: عقوبات صارمة تنتظر مصوري الفيديوهات بالأقسام

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور (كاريكاتير: عماد السنوني)

نستهل جولة رصيف صحافة يوم الجمعة ونهاية الأسبوع من "المساء"، التي نشرت أن عقوبات صارمة تنتظر مصوري الفيديوهات من الأقسام التعليمية، إذ لن تتساهل وزارة التربية الوطنية مع أيّ سلوك غير تربوي.

كما لن تتساهل مع خرق المنع الذي طال استعمال الهاتف النقال، بعد أن سبق للوزارة أن حثت كافة المديرين والمفتشين والأطر التربوية على تعميم المنع في سبيل تحصين حقوق التعلم والتربية المدرسية للتلميذات والتلاميذ، وكذا المساهمة في توفير الظروف الملائمة لمختلف الأطر الإدارية والتعليمية لأداء واجباتها المهنية في أحسن الظروف، وفق ما كشفه مسؤول بوزارة التربية الوطنية؛ الأمر الذي دعا بعض المديريات إلى أن توجه أمرا بحجز الهواتف النقالة في حال ضبطت لدى التلاميذ مع إرجاعها إلى أولياء أمورهم.

وأشارت الجريدة إلى أن اللجنة الجهوية التي أوفدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش ـ أسفي، للبحث في ملابسات واقعة وثقها شريط فيديو تم تصويره بإحدى المؤسسات التعليمية بقلعة السراغنة، ستتخذ عقوبات تأديبية في حق التلميذة أو التلميذ الذي قام بعملية التصوير بمجرد التعرف على هويته.

ونشرت الورقية ذاتها أن أزيد من 10 عسكريين ورجال سلطة، بينهم قائد وشيخ قروي، متهمون ضمن شبكة للتهريب الدولي للمخدرات، ويقبعون حاليا بالجناح العسكري الجديد بالسجن المحلي "العرجات 1"، في انتظار مثولهم أمام القضاء الأسبوع المقبل، بعد الاستماع إليهم من لدن عناصر فرقة خاصة للدرك التي اعتمدت معلومات تقنية وفرها مختبر الأبحاث والتحليلات التابع للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.

وأضافت "المساء" أن الخبرة أظهرت وجود مكالمات هاتفية بين عناصر كلفت بمراقبة نقط حدودية بطنجة وبين مشتبه فيهم حررت في حقهم مذكرات بحث دولية بسبب الاتجار الدولي في المخدرات.

ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن حزب الأصالة والمعاصرة وضع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مقدمة المسؤولين الذين سيستجوبهم في لجنة تقصي الحقائق حول تبادل المناصب العليا بين مكونات الأغلبية الحكومية.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن حزب "الجرار" قرّر أيضا الاستماع إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الحكومي حول الاتهامات الموجهة إليها باللجوء إلى "اعطيني نعطيك"، في توزيع أكثر من ألف منصب عال أشرت عليها المجالس الحكومية باقتراح من قطاعات وزارية مختلفة.

من جهتها، أفادت "أخبار اليوم" بأن المعهد الفرنسي في تطوان رفض استضافة الدرس الافتتاحي لجامعة المواطنة، الذي كانت ستلقيه نبيلة منيب، رئيس فيدرالية اليسار، حول الانتقال الديمقراطي بالمغرب؛ وهو المنع الذي أكدته منيب، قائلة إن المعهد الفرنسي تراجع عن استقبالها دون أن يقدم تفسيرات لهذا الرفض، متسائلة هل يتعلق الامتناع بالطرف المغربي أم الفرنسي؟.

وكتبت الورقية ذاتها أن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف أصدرت حكما بإلغاء قرارات سابقة لقاضي التحقيق تهم المتهمين الـ13 في قضية اختلاس أموال مؤسسة مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة.

ووفق "أخبار اليوم"، فإن الغرفة قررت رفع الكفالات المالية للمتهمين الرئيسين في هذه الفضيحة إلى 60 مليون سنتيم؛ فيما رفعت كفالات متهمين آخرين إلى 10 ملايين سنتيم، بعدما كانت قد حددت في ما بين 5 آلاف درهم ومليوني سنتيم، ومنحت الغرفة المتهمين الـ11 ممن رفعت قيمة كفالاتهم مهلة تنتهي الاثنين المقبل لأداء مبالغ الكفالة كاملة.

وإلى "الأحداث المغربية" التي أوردت أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت متطرفا يحمل جنسية مزدوجة إنجليزية ـ سويسرية يشتبه في علاقته بمقاتلين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ونسبة إلى مصدر الصحيفة فإن المتهم يلقب بعبد الكريم، جرى إيقافه بتمارة، وأحيل على مصالح الأمن المختصة للتحقيق معه حول نسجه علاقات مع مقاتلي "داعش".

وجاء في العدد ذاته أن المركز القضائي للدرك الملكي بسوق الأربعاء الغرب أحال 4 جنود في حالة اعتقال، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، لتورطهم في تسهيل التهريب الدولي لما يناهز 3 أطنان من المخدرات من شاطئ مولاي بوسلهام الواقع بين العرائش وسوق أربعاء الغرب إلى الشواطئ الإسبانية.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن الجنود الأربعة تم اعتقالهم عندما كانوا يباشرون مهمة حراسة شاطئ مولاي بوسلهام، بعد إيقاف ثلاثة مهربين على متن زورق وهم يتأهبون لنقل شحنات إضافية من مخدر الشيرا بالقرب من مركز الحراسة الخاص بالجنود المعتقلين.

أما "العلم"، فتطرقت لاكتشاف الغاز والغاز المكثف في تندرارة شرق المغرب، بحيث أكد مسؤولون في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في اتصال مع الجريدة أن شركة Sound Energy" تعمل على تراخيص أنوال وتندرارة الكبرى، وقد أنجزت هذه الشركة ثلاث آبار في تندرارة، بين عامين 2016 و2017.

ووفق المنبر ذاته، فإن اثنتين من تلك الآبار الثلاث أظهرتا وجود الغاز والغاز المكثف. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى إبرام اتفاقية امتياز الاستغلال خلال شهر غشت من السنة الماضية، ومن المنتظر بموجب هذا الاتفاق أن يبدأ استغلال الغاز سنة 2021.

وجاء في "العلم"، كذلك، أن خلين ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أجرى بالرباط مباحثات مع سيان أو فرغايل، رئيس مجلس النواب بجمهورية إيرلندا، تمحورت حول آخر تطورات قضية الصحراء المغربية.

وكتبت الجريدة أن رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أكد، خلال اللقاء، أن الحل المغربي للنزاع القاضي بمنح حكم ذاتي موسع للمنطقة، والموضوع على طاولة المفاوضات الأممية، قد صاغه الصحراويون المعنيون به.