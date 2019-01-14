24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2118:4420:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مقاولات تقنع مستثمرين أجانب بتسويق الدراجات الكهربائية بالمغرب (5.00)

  2. معصيد: الحكومة تناقش "الميكا" وتبخّس السياسة (5.00)

  3. "مارتشيكا" تبدع "رماس" أمام مغاربة فرانكفورت (5.00)

  4. أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية (5.00)

  5. "برلمان العدالة والتنمية" يتضامن مع حامي الدين ويتجاهل ماء العينين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: أمريكا تُقيم حلفا بين المغرب وإسرائيل ضد إيران

رصيف الصحافة: أمريكا تُقيم حلفا بين المغرب وإسرائيل ضد إيران

رصيف الصحافة: أمريكا تُقيم حلفا بين المغرب وإسرائيل ضد إيران
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الاثنين 14 يناير 2019 - 22:00

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من "المساء" التي ورد بها أن أمريكا تعمل على جمع المغرب ودول عربية بإسرائيل في تحالف لمواجهة إيران، بحيث تلقى المغرب دعوة للمشاركة في القمة الدولية التي ستعقد يومي 13 و14 فبراير في بولندا لمناقشة مشكل الشرق الأوسط وسبل منع نفوذ إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وورد في الخبر ذاته أن قادة العديد من الدول، تلقوا دعوات لحضور هذه القمة الدولية، كما تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعوة رسمية للمشاركة فيها.

وأشارت الجريدة ذاتها إلى وضع المتهمين في شبكة بيع الرضع التي تم تفكيكها مؤخرا بمدينة المحمدية بالسجن، بعد إحالتهم على النيابة العامة.

ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن التحقيقات التي قامت بها الشرطة القضائية من المتوقع أن تصل إلى مشتبه فيهم آخرين وعائلات حصلت على أطفال مقابل مبالغ مالية، من خلال أفراد الشبكة التي كان عملها يقوم على نسج علاقات مع الأمهات العازبات بمدينتي المحمدية والدار البيضاء من أجل توفير مكان مناسب لهن للاختفاء عن الأنظار خلال الأشهر الأخيرة من الحمل إلى غاية الولادة، والتخلي عن المواليد لأفراد الشبكة من أجل التصرف فيهم.

وجاء في "المساء" أيضا أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحققون في فضائح عقارية أبطالها منتخبون وقيادات حزبية؛ إذ وضعت الملفات المرتبطة بخروقات التعمير تحت المجهر، بعد أن تبين أن بعض من تعاقبوا على المسؤولية بمدينة سلا، وعددا من المقاولين والشركات، قد تورطوا في خروقات خطيرة سمحت بتفريخ عشرات المشاريع السكنية، وجعلت عددا من المساحات الخضراء تختفي من خارطة المدينة، كما وقع بسلا الجديدة التي شيدت فيها المئات من الشقق الفاخرة فوق مساحة متخصصة لحديقة عمومية تعد المتنفس الوحيد لآلاف السكان.

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن المغرب قد يسترجع سبتة ومليلية على المدى البعيد؛ إذ أوضح تقرير أن 7346 مواطنا مغربيا هاجروا في السنوات العشر الأخيرة للعيش في المدينين المحتلتين، و4000 مولود ازدادوا بهما، وهو ما يثير مخاوف سياسية لدى الدولة العميقة الإسبانية، لا سيما الأحزاب اليمينية، الشيء الذي حذر منه تقرير للمعهد الملكي الإسباني "إلكانو" قائلا: "على المدى القريب من المستبعد أن يدعم السكان الأصليون المغاربة مطالب المغرب بخصوص سيادته على المدينتين سبتة ومليلية"، مرجعا ذلك إلى المساعدة الاجتماعية الكبيرة التي يحصلون عليها من الدولة الاسبانية ومحدودية وزنهم السياسي، غير أن التقرير يعتقد أن هذا التوقع يمكن أن يتغير على المدى البعيد.

من جهتها، نشرت "الأحداث المغربية" أن مركز "Stratfor" الأمريكي صنف الاستثمارات المغربية في إفريقيا بأنها قوية جدا، مقارنة بغيرها من استثمارات دول القارة السمراء. وحسب الخبر ذاته، فإن المركز عزا هذا النشاط الاقتصادي إلى الإصلاحات السريعة والحاسمة التي أجريت عام 2011 في البلاد، والتي تفادت بها بنسبة كبيرة من اضطرابات الربيع العربي التي هزت مناطق أخرى من العالم العربي، في المغرب العربي والشرق الأوسط.

ونشرت "الأحداث المغربية" كذلك أن الصديق الطرشوني، والي أمن مكناس، أكد عند عرضه حصيلة العمل الأمني بولاية أمن مكناس، خلال تدشين مقرها الجديد، أن استقراء وتحليل المؤشرات والمعطيات المتعلقة بالجريمة بصفة عامة يبين أنها قد تراجعت بشكل ملموس سنة 2018 بنسبة بلغت 34.6 بالمائة، كما سجلت نسبة الإنجاز رقما مشجعا بلغ 42.83 بالمائة من مجموع القضايا خلال السنة نفسها.

وإلى جريدة "العلم" التي نشرت أن حالة من الاحتقان والتصدع الداخلي تعيشها جبهة البوليساريو مع توالي حالات الوفيات والاختفاء الغريبة داخل المجموعة الانفصالية، مما يعكس واقع التقاطبات والتطاحنات الداخلية بالقيادة الانفصالية الذي امتدت آثاره إلى ميليشيات الجبهة المسلحة التي باتت مقسمة بين الولاءات المتعددة للقيادات النافذة داخل مخيم الرابوني.

وكتبت "العلم" كذلك أن حصول الأطفال المغاربة المزدادين في ثغري سبتة ومليلية المحتلتين على الجنسية الإسبانية لن يصبح أمرا هينا، بعد اتجاه بعض أحزاب المعارضة الإسبانية إلى تشديد مساطر وإجراءات منح الجنسية للأطفال الأجانب الذين يولدون بالمدينتين المحتلتين.

ووفق المادة ذاتها، فإن الحزب الشعبي ذا التوجه المعارض يعتزم وضع قانون يقضي بتعديل القانون المدني الإسباني من أجل قطع الطريق على النساء الحوامل اللائي يضعن بكل من سبتة ومليلية المحتلتين. وينص النظام القانوني المعمول به حاليا على منح الجنسية للطفل المولود بإسبانيا عقب سنة واحدة من الإقامة بعد بلوغ سن الرشد القانوني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - علي الاثنين 14 يناير 2019 - 22:12
النظام المغربي يتناغم مع إسرائيل لوجود صهاينة في مناصب رفيعة بالمغرب تسير بالبلاد إلى المجهول و المسؤولين المغاربة لا يهمهم إلا المال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - لاللتطبيع مع الكيان الصهيوني الاثنين 14 يناير 2019 - 22:15
ستخيب لامحالة ظنون ترامب في المغرب؛ وأن لا يلبي هذا الأخير هاته الدعوة و أن لا يضع يده في يد مجرم الحرب الصهيوني و الإرهابي نتنياهو قاتل الأطفال في فلسطين المحتلة والقدس السليبة و خصوصا غزة المحاصرة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
3 - لم افهم الاثنين 14 يناير 2019 - 22:15
هل سيتحالف المغرب مع ايران المسلمة ضد الكيان الصهيوني الغاشم المغتصب العنصري ام سيختلف المغرب مع الكيان الصهيوني؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - إيمان من كطالونيا الاثنين 14 يناير 2019 - 22:16
اقول لدولة المغربية لنظام المغربي ابعدوا عن مشاكل الشرق الأوسط لا تحشروا انفكم فيما لا يعنيكم .. الامور جد معقدة امريكا تبحث عن مصلحتها خصوصا في عهد اصفر البيت الأبيض..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
5 - sad الاثنين 14 يناير 2019 - 22:18
أمر مؤسف إن قام المغرب بتلبية الدعوة أتمنى أن لا يلبيها فالتحالف مع إسرائيل يعني الاعتراف بها كدولة يهودية على حساب فلسطين اللهـم انصر إخواننا في فلسطين على إسرائيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - محمد المغربي الاثنين 14 يناير 2019 - 22:18
لن نفاجا ابدا باصطفاف المغرب مع اسرائيل, فقد كان مع الاسف الشديد, احدى الدول العربية الاولى المطبعة دونما حياء مع العدو الاسرائيلي..وما لجنة القدس التي يراسها صاحب الجلالة والمهابة, الا احدى تجليات هذه المهزلة المغربية..لكن ايران ستنتصر لانها صاحبة حقة ليجد العرب انفسهم -مرة اخرى- ضحية امريكا الغاشمة التي قتلت ولا تزال ملايين العرب والمسلمين..فعل تتعضون ???
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - Mehmet الاثنين 14 يناير 2019 - 22:21
المغرب يمشي يقابل مشاكلو عاد نشوفو اسرائيل و ايران الشعب كله يفكر بالهجرة لا مستقبل للشباب لا حقوق لا امن و المخزن باقي كيخربق دوليا بحال الا راحنا سويسرا و لا دنمارك . باز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - mrx الاثنين 14 يناير 2019 - 22:22
هل اصبح الجيش المغربي مجموعة من المرتزقة مرة مع امريكا والخليج و فرنسا و اسرائيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - الخنفساء البرية الاثنين 14 يناير 2019 - 22:28
هذا الرجل سوف يدخل الزعماء العرب في مستشفى المجانين ، لم يجف قلم الحبر الذي وقع به قراره المشؤوم الذي يقضي بتحويل السفارة الأمريكية إلى القدس حتى اصبحنا نسمع مثل هذه الأخبار، نقول هذا لا حبا في إيران ولكن بكل بساطة لا نريد املاءات من الخارج لفرض خيارات لا ناقة لنا فيها ولاجمل ، ثم إيران ليست جارة لنا فما مصلحتنا في معاداتها ؛ ومن جهة أخرى ماهذا التحالف مع اسرائيل ، يبدو أن العمليات الحربية في الشرق الأوسط التي قادتها أمريكا والمساعدات السخية للمغرب كل ذلك جعل أمريكا في موقع السيد المطاع ؛ يبدو أن العالم يسير بدون بوصلة وسوف تاتينا الأيام بأخبار أخرى عجيبة ، فسياسة المغرب سوف تحدد خطوطها الكبرى المخابرات الأمريكية ! لقد دجن المخزن الشعب وأذله بالسجون لذلك فقد الشعب حقه في أن يقول لا لسياسة التركيع ، السياسة الأمريكية والأنظمة المستبدة متواطئان في عملية تخويف الشعوب والنصب عليهم ... سقطت الأقنعة والشعب في سبات ...!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - Othmane الاثنين 14 يناير 2019 - 22:29
من جهتها، نشرت "الأحداث المغربية" أن مركز "Stratfor" الأمريكي صنف الاستثمارات المغربية في إفريقيا بأنها قوية جدا، مقارنة بغيرها من استثمارات دول القارة السمراء. وحسب الخبر ذاته، فإن المركز عزا هذا النشاط الاقتصادي إلى الإصلاحات السريعة والحاسمة التي أجريت عام 2011 في البلاد، والتي تفادت بها بنسبة كبيرة من اضطرابات الربيع العربي التي هزت مناطق أخرى من العالم العربي، في المغرب العربي والشرق الأوسط.

حسب فهمي البسيط فان الاصلاحات السياسية التي كانت في 2011 استفادت منها الدول الافريقية و ليس المغاربة و المغرب. و الغريب ان هناك بوادر ازمة بدات تظهر للعيان و زيادة و خنق التجار الصغار دليل على فشل المخزن و الحزب الملتحي على حل مشاكل المغاربة بل فقط تازيمها ووعود و اوهام بان العام زيين
خلاصة القول ثروة المغاربة تدهب للخارج الارباح التي حققتها تبقى حكر على طبقة معينة الكل يعرفها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - رأي الاثنين 14 يناير 2019 - 22:33
التهديد الوحيد للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو إسرائيل، و بالتالي يجب منع نفوذ هذه الأخيرة بالذات قبل أي نفود آخر أعني إن كان اصل قيام هذه الأخيرة ، "احتلال" بشع فكيف يمكن للدول المجاورة التحالف مع هذا الكيان خصوصا و ان الدولة المحتلة شقيقة تحمل تقريبا نفس الهوية الثقافية و الدينية و العرقية. إن كل ما تم من مجازر في حق الفلسطينيين لن ينسى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.