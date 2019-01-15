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كُتّاب وآراء
"أصوات" تتوج المالكي الشخصية السياسية لـ2018
بعد حصر التنافس بين 16 شخصية ومؤسسة على نيل لقب شخصية سنة 2018، التي تنظمها إذاعة أصوات كل سنة، حصل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، على المرتبة الأولى في صنف الشخصيات السياسية لسنة 2018.
ويأتي هذا التتويج حسب المنظمين "اعترافا معنويا مستحقا لثقافة المؤسسة، ولما قام به المالكي على رأس المؤسسة التشريعية من مبادرات مهمة"، معتبرين أنه تميز على مستوى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية أو على مستوى الحرص على ضبط وتطبيق النظام الداخلي للمجلس، من حيث التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، وبالقدرة على العمل في إطار من التوافق والتكامل بين مختلف الفرق والمجموعات النيابية.
يشار إلى أنه في صنف المؤسسات، فازت مؤسسة النيابة العامة؛ بينما انتزع فريق الرجاء البيضاوي المرتبة الأولى في صنف الرياضة.