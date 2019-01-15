رصيف الصحافة: زيارة الملك محمد السادس تستنفر سلطات البيضاء

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من "المساء" التي ورد بها أن زيارة الملك محمد السادس إلى مدينة الدار البيضاء استنفرت السلطات المحلية والأمنية للمدينة؛ إذ شهدت العاصمة الاقتصادية أشغالا لتهيئة الشوارع التي من المقرر أن يمر منها الموكب الملكي خلال تدشين الخط الثاني من شبكة الطرامواي، الذي انتهت الأشغال به قبل أسابيع عدة.

ووفق المنبر ذاته، فإن السلطات المحلية رفعت درجة استنفارها بعمالات مقاطعات مولاي رشيد وعين السبع من خلال الدفع بمزيد من العمال إلى الشوارع لتجهيزها وترقيع الحفر التي تعرفها، كما حرصت على تنظيف الشوارع الرئيسية التي سيمر منها الملك.

كما استنفرت الزيارة الملكية ولاية أمن الدار البيضاء، التي دفعت بتعزيزات أمنية مهمة في المحاور الطرقية التي سيمر منها الموكب الملكي.

وجاء في الصحيفة اليومية ذاتها أن مستعجلات مدينة الدار البيضاء تعاني من خصاص في أدوية مهمة لعلاج أمراض القلب والشرايين والضغط الدموي، التي اختفت من الصيدليات بشكل غامض دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

ونشرت "المساء" كذلك أن القيادة العليا للدرك الملكي تستعين بفرق خاصة لاعتقال بارونات مخدرات، بعد أن قضت فترة تدريبية خاصة بآليات التحقيق وكشف شبكات المخدرات وتعقب المبحوث عنهم، سواء داخل الوطن أو خارجه.

وأضافت الجريدة أن القيادة العليا للدرك الملكي أقدمت على تعيين عدد من عناصرها المدربة من أجل مراقبة السواحل بمنطقة الشمال، تزامنا مع استنفار لفرق خاصة بالدرك الملكي بجماعة البحراوي، التي شهدت مؤخرا حادث إطلاق نار من قبل بارون مخدرات على عناصر من المركز الترابي لدرك المنطقة من بندقية صيد على مستوى حاجز قضائي بغرض تأمين عبور تسع مركبات محملة بالمخدرات كانت قادمة من سيدي يحيى الغرب في اتجاه دائرة زعير.

ونقرأ في الورقية اليومية ذاتها أن مسؤولين ومنتخبين ومقاولين يختلسون الكهرباء في ضيعات وملاه خاصة في مدينة مراكش، وتمكنت المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء من ضبط حالة تلبس لمسؤول كبير بمراكش بسرقة التيار الكهربائي وإيصاله إلى ضيعة فلاحية بدوار الشطايل نواحي جماعة مجاط التابعة لمدينة امنتانوت بإقليم شيشاوة.

وحسب "المساء"، فمن المنتظر أن يتم تغريم المسؤول المذكور غرامة مالية تقدر بـ 9 ملايين سنتيم، بناء على ما تم احتسابه من كميات الاستهلاك لدى مباشرة المعاينة الميدانية.

وأضاف الخبر أنه تم تغريم شخصية نافذة تملك ضيعة فلاحية بمنطقة أولاد المومنة ما يناهز 50 مليون سنتيم أواخر دجنبر الماضي، إلى جانب ضبط أكثر من 12 مخالفة في الشهر الماضي، غرم أصحابها ما مجموعه 20 مليون سنتيم.

وإلى "الأحداث المغربية" التي نشرت أن انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير بغرفة مخصصة لإقامة الطالبات بالحي السكني التابع لجامعة محمد الأول بمدينة وجدة خلف إصابة 25 طالبة بضيق في التنفس جراء استنشاقهن غاز البوطان وكذا الأدخنة الناتجة عن احتراق محتويات الغرفة التي تأويهن، وتم نقلن إلى مستعجلات مستشفى الفارابي لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأفاد الخبر بأن مجموعة من شاحنات الوقاية المدنية عملت على إطفاء الحريق، وبأن ممثلين عن السلطات المحلية والأمنية حلوا بمكان الحادث من أجل فتح تحقيق معمق في هذا الحادث.

وتطرق المنبر الورقي ذاته لاعتقال 14 مشجعا لفريقي الجيش الملكي وجمعية سلا لكرة القدم للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف عن طريق الرشق بالحجارة وإلحاق أضرار مادية بممتلكات خاصة والسرقة. ووفق "الأحداث المغربية"، فإن الموقوفين المحسوبين على فصائل أنصار ومشجعي الفريقين كانوا قد تبادلوا الرشق بالحجارة والعنف على مستوى حي بطانة بمدينة سلا.

من جهتها، أشارت "أخبار اليوم" إلى إعفاء خطيب مسجد الشهداء بالرباط بسبب خطبة تتحدث عن الاحتفاء بأعياد الميلاد ألقاها يوم 28 دجنبر 2018، قال فيها إن الاحتفاء بهذا العيد غير جائز وقد حرمه عدد من الفقهاء، وإن هناك عيدين عند المسلمين، هما عيد الفطر وعيد الأضحى.

في الصدد ذاته، قال الخطيب المعزول، محمد العمراني، للجريدة، إنه تلقى اتصالا بعد الخطبة من مندوب الأوقاف يستفسر عن فحواها، قبل أن يتفاجأ بقرار العزل، مشيرا إلى أنه ألقى الخطبة ذاتها في مثل تلك المناسبة لكن لم يتعرض للاستفسار، مبرزا أنه قال في الخطبة الأخيرة عبارة غير مكتوبة مفادها أن الذين يذهبون إلى باريس، مدينة الأنوار، للاحتفال بأعياد الميلاد، فتلك مدينة المنكر والفجور.

وذكرت الجريدة عينها أن الأجهزة الأمنية الإسبانية تمكنت من تفكيك شبكة جهادية تتكون من مهاجرين مغاربة وجزائريين، يشتبه في أنها كانت تستعد لتنفيذ اعتداءات ببرشلونة.

وأضافت "أخبار اليوم" أن السلطات الإسبانية اعتقلت 14 مشتبها فيهم، وأن جل الموقوفين كانت لديهم سوابق عدلية مرتبطة بسرقة السياح في كتالونيا. ويعتقد المحققون أن أفراد الشبكة يقومون بسرقة جوازات السفر ووثائق السياح الأجانب من أجل إدخال جهاديين محتملين إلى أوروبا.

الختم من جريدة "العلم" التي نشرت أن العديد من مدارس التعليم الخصوصي بالدار البيضاء تعيش ارتباكا بسبب مغادرة بعض الأساتذة الذين تمكنوا من النجاح في مباراة الالتحاق بالتعليم العمومي في إطار التعاقد.

في السياق نفسه، قال إطار تربوي بمؤسسة تعليمية بالحي الحسني إنه يجب على الوزارة الوصية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق عدد من الأساتذة الذين تربطهم عقود مع المؤسسات الخاصة قبل اجتياز أية مباراة ولوج إلى مراكز التكوين، حتى لا تعم الفوضى بالمؤسسات الخصوصية.