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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: بنكيران يسخر من "ولد زروال".. والرميد بلا حقيبة

رصيف الصحافة: بنكيران يسخر من "ولد زروال".. والرميد بلا حقيبة

رصيف الصحافة: بنكيران يسخر من "ولد زروال".. والرميد بلا حقيبة
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الجمعة 18 يناير 2019 - 22:00

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نبدؤها من "أخبار اليوم"، التي نقلت عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بأنه وصف الكثير مما يكتب عن حصوله على المعاش الاستثنائي بأنه شبيه بمسيرة "ولد زروال" جديدة في العالم الافتراضي للتشهير به.

وأضافت الجريدة أن بنكيران سخر ممن قالوا إن لديه "فيلَيين"، مؤكدة أن السيارة التي يتوفر عليها لا تعود ملكيتها إلى الدولة، بل أعطاه إياها الملك.

وتساءلت مصادر الجريدة، نقلا عن رئيس الحكومة السابق، "لماذا يقتصر الحديث عن بنكيران فقط، مع أن المعاش الاستثنائي حصل عليه وزراء أولون سابقون أمثال عبد الله إبراهيم وعبد الرحمان اليوسفي؟"، مؤكدة أن الملك هو من أمر بتسوية وضعية بنكيران بعد أن وصل إلى علمه أن العجلة توقفت عنده.

ونقرأ في الصحيفة نفسها أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، دخل لائحة المعنيين المحتملين بالتعديل الحكومي المرتقب.

ونسبة إلى مصادر "أخبار اليوم"، فإن الرميد قد يصير وزير دولة دون حقيبة، ليصبح إلى جانب العثماني شبيها بما كان عليه الراحل عبد الله باها مع رئيس الحكومة السابق، مضيفة أن هذا الاحتمال صار راجحا بعد تعيين شوقي بنيوب مندوبا وزاريا جديدا مكلفا بحقوق الإنسان.

وإلى "المساء"، التي نشرت أن عناصر بمديرية مراقبة التراب الوطني تطارد شبكة للاختطاف والاحتجاز، بعد تفكيك عصابة تبين بأنها تقوم بعمليات منظمة استنفرت عددا من المصالح الأمنية، على رأسها الشرطة القضائية.

ووفق المنبر ذاته، فإن فيديوهات كثيرة نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي حول فتاتين اختطفتا بتمارة قبل أزيد من أسبوع، بعد اجتيازهما امتحانا بالمؤسسة التي تدرسان فيها، وكانت أسرتاهما قد طالبتا السلطات بتكثيف البحث عنهما.

وفي خبر آخر أفاد المنبر الورقي ذاته أن إصابة مواطنين بداء السعار الكلبي استنفر المصالح الطبية والمجلس الجماعي بمراكش، وأن ما زاد من خطورة الوضع نفاد مخزون الدواء المضاد لداء الكلب.

وأشارت "المساء" إلى أن المصالح الطبية بالمدينة الحمراء وعدد من المدن التابعة لجهة مراكش آسفي سجلت توافد عدد كبير من المواطنين المصابين بعضات كلاب ضالة، قبل أن يتسرب إلى دمائهم فيروس داء السعار الكلبي، مضيفة أنه تقرر إدخال الموضوع إلى البرلمان بعد وجود صعوبة في التعامل مع معهد باستور.

وورد في "المساء" كذلك أن اللمسات الأخيرة توضع على الزيارة التي سيقوم بها الملك الإسباني إلى المغرب خلال شهر فبراير القادم، رفقة وفد كبير من الوزراء والمسؤولين الإسبان، وأن هذه الزيارة ستتضمن الرباط والدار البيضاء.

وأضافت الجريدة أنه بالرغم من عدم الإعلان عن الزيارة رسميا، فإن حكومة البلدين تقومان، وفق مصادر دبلوماسية، بوضع اللمسات الأخيرة على زيارة الملك الإسباني إلى المغرب، وهي أول زيارة له إلى المغرب، وستكون يومي 13 و14 فبراير.

فيما نشرت "الأحداث المغربية" أن الدرك الملكي بتطوان حقق مع 14 عنصرا من القوات المساعدة في قضايا تهم إخلالهم بالواجب المهني، من خلال عدم قيامهم بمهامهم بخصوص مراقبة الشواطئ الجنوبية لتطوان، الممتدة من سيدي عبد السلام حتى نواحي تمرابط وأوشتام، والتي تنشط بها أهم شبكات تهريب المخدرات. ووفق مصادر الجريدة، فإن أفراد القوات المساعدة الموقوفين لم يشعروا السلطات المختصة بقيام إحدى الشبكات المعروفة بالمنطقة بتهريب كمية من المخدرات انطلاقا من تلك الشواطئ، رغما عن عناصر القوات المساعدة، مضيفة أن تلك الشبكة تستعمل القوة، وأحيانا تهدد عناصر حرس الشواطئ لتفرض تهريب بضاعتها.

وورد في العدد ذاته أن عناصر الأمن الخاص بحلبة ألعاب القوى بمرتيل منعت العداء العالمي المغربي سعيد عويطة من ولوج مقر النادي، الكائن بالقرب من كلية الحقوق بمدخل مدينة مرتيل، دون تقديم سبب لذلك، سوى كونها تعليمات إدارية تخص الجميع.

ونختم من "العلم"، التي نشرت أن عدد الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالجامعات الإسبانية أكثر من 5 آلاف طالب، مضيفة أن سفير إسبانيا بالمغرب، ريكاردو دياز هوتشلايتنر رودريغيز، قال إن ما يقارب 190 ألفا من الذكور والإناث من الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا يقبلون على مدارس بلاده.

وفي خبر آخر كتبت الجريدة أن بنك المغرب يؤكد أن أهداف تحرير الدرهم تحققت، وأن النقد المصرفي في بلادنا في أريحية. وأضافت "العلم" أنه من أجل مواكبة هذا الإصلاح وتوفير السيولة الكافية للبنوك لجأ بنك المغرب إلى تعزيز وجوده المستمر في سوق الصرف الأجنبي خلال الأشهر الأولى من الإصلاح من خلال افتتاح جلسات يومية للمزاد لبيع العملات للبنوك.

ونشرت "العلم" كذلك أن مشروع الفردوس، الذي يضم 150 عمارة وعدة دور سكنية أخرى مجاورة له، والتابع لجماعة عين عودة، يعاني خصاصا مهولا في المرافق الأساسية من قبيل مركز صحي ومؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي ودار للشباب وملاعب رياضية. وأضافت أن سكان المشروع، الذي يعتبر نواة لمدينة مستقبلية، يطالبون الجهات المعنية المختصة بتوفير المرافق المذكورة، خاصة ما يتعلق بالمجال الرياضي، حيث تغيب الفضاءات الرياضية مثل ملاعب القرب، بما أن مشروع الفردوس يوجد في تصميمه الهندسي إنشاء ملعب لكرة القدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مهرج الجمعة 18 يناير 2019 - 22:16
اول واحد يتحاسب في هذا البلاد هو هاد بنادم لخرج على الضعفاء باسم الدين قولب المغاربة كاملين شكون سبب الزيادات والديون أودي الله ياخد فيك الحق
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15
2 - سعيد من الريف الجمعة 18 يناير 2019 - 22:17
لم أفهم ماذا يقصد بأعطاه إياها الملك، المهم من فلوس الدولة، ثم ماذا يقصد بالعجلة توقفت عنده، أليس عنده مدرستين خصوصيتين ومعمل لصناعة ماء جافيل
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3 - نورة الجمعة 18 يناير 2019 - 22:17
ضحك على راسك انت لخرجيتي على البلاد وعلى الفقرلء
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11
4 - الباش مهندس الجمعة 18 يناير 2019 - 22:19
هذا بطل العالم في حمل الاسعار خرجتي على الوقت
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13
5 - سوسن حاربيل الجمعة 18 يناير 2019 - 22:25
مثل الجني الذي يخرج من القمقم او الساحر الذي ينفت الدخان الاسود و يرمي بالنفاتات في الساحات و يخرج اللهب من لسانه مثل الدراغون ليحرق الاخرين. هذا هو بنكيران السليط اللسان صاحب الحنجرة المنتفخة مثل الغياط الذي ينفخ في كيره او غياطته لترويد الثعابين و يسحر اصحاب الحقلة في جامع الفنا...ها هو يصرخ و يتبورد طبعا بالهضرة الغليضة و سلاطنة الفم الواسع على التفاهات...بنكيران صاحب عفا الله عما سلف و صاحب الديون و التقاعد و لغة التماسيح و العفاريت و ضارب القدرة الشرائية للفقراء و الكثير القهقهات و الكثير الدمع و القفشات البايخة الحامضة يعود و قد توحش و استوحش المقعد و الكاميرات و الاستاذية و لعبة الفقيه السياسي البوجادي الملكلخ للجماهير... يعود من اجل التنكيت و التبربيص و التبلحيس و الاستعطفاء و السب و الشتم و اطلاق الكلام على عوانه و الاندفاع بلسانه الغليض الفض و ها هو يعود لانه لا يقدر ان يبقى وحيدا في بيته الواسع و بعد ان ضمن تقاعدا ب 20 مليون تقريبا (تقاعد رئيس حكومة + برلماني+ استاذ + مكلف بمهمات اخرى)...اقرانه في بلدان اخرى يقبعون في السجون....
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7
6 - Azad meryam الجمعة 18 يناير 2019 - 22:26
وا سبحان الله من يتحدث
وا سبحان الله و العجب يا سادة
هاد المهرج مابغاش يسالي.
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8
7 - المعلم الجمعة 18 يناير 2019 - 22:27
هدا الاهتمام باقوال بنكيران وتحركات بنكيران ربما هناك خطة من اجل ارجاع الرجل الى الاضواء او جعله مرة اخرى "عجلة اغاثة"للمرحلة المقبلة.
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9
8 - بوجادي الجمعة 18 يناير 2019 - 22:27
بن كيران مات ليه الحوت وهو الآن في مرحلة العد العكسي للسقوط الحر السياسي دون مظلة.
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7
9 - Rajawi الجمعة 18 يناير 2019 - 22:27
ولمادا لايكفأك تستاهل كلشي بعد خدعت من صوت عليك وزيادات في الاقتطاعات التقاعد والغاء الوظيفة بعد ما وظفت ابنائك وبعد نا رفعت الدعم ثم عفوت عن المفسدين حتى اصبح حزبك اكثر فسادا وعندما حطمت حكومتك جل الفضاىح وكنت تندس من وراء التماسيح والعفاريت ولكن منت انت التمساح والعفريت باز وجهك قاسح الله ياخد فيك الحق .....لاتنسى هدا بلاء من عند الله ستحاسب على الصغيرة والكبيرة لا أعرف ميف يكون قبرك
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10 - اناسي الجمعة 18 يناير 2019 - 22:32
إلى متى سيكون بنكيران ذكرى سيئة في حياة المغاربة بمختلف الطبقات الاجتماعية.
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7
11 - ghita الجمعة 18 يناير 2019 - 22:32
صافي راك بديت كتهترف آسي بنكيران. المغاربة الفاهمين راهم عندهم نظرة أخرى على أسباب الوضع الحالي وقبله.
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6
12 - حسن الجمعة 18 يناير 2019 - 22:34
عناصر الأمن الخاص بحلبة ألعاب القوى بمرتيل منعت العداء العالمي المغربي سعيد عويطة من ولوج مقر النادي،امر يندى له الجبين بالله عليكم بطل عالمي دون قيمة في وطنه اليس هذا عار .
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3
13 - observateur الجمعة 18 يناير 2019 - 22:36
nous souhaitons voir khafi et rabbah quitter le gouvernement...Ils n'ont rien fourni du tout, ni au niveau du ministère ni au niveau de la ville kénitra
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3
14 - ابراهيم الجمعة 18 يناير 2019 - 22:36
بنكيران يريد أن يستعيد مقعده في الحكومة.
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15 - أيمن الرباطي الجمعة 18 يناير 2019 - 22:37
السلام عليكم
الله ياخد فيك الحق أبنكيران . خرجتي على المغاربة وعلى الموظفين خصوصا حلفتي ماتزيد ليهم تاريال وإقتطعتي من الأجور ديالهم باش تصلح صندوق التقاعد وسمحتي للمفسدين الكبار "عفا الله عما سلف " . ودبا تاتبرع بسيارة هدية من الملك و أجر سمين مدى الحياة وضبرتي على بنتك فالأمانة العامة للحكومة ولاكن عند الله نتحاسبو أنا وياك والمغاربا كاملين .
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