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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: العثماني "مرْضي الملك" و9 ملايين تقاعد بنكيران

رصيف الصحافة: العثماني "مرْضي الملك" و9 ملايين تقاعد بنكيران

رصيف الصحافة: العثماني "مرْضي الملك" و9 ملايين تقاعد بنكيران
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الأحد 20 يناير 2019 - 22:00

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة ببداية الأسبوع من "أخبار اليوم" التي أفادت بأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أشاد بعلاقته بالملك محمد السادس، واصفا تلك العلاقة بالممتازة.

وأكد العثماني، في حوار صحافي، أن الملك راض عن عمله الحكومي، إذ قال: "أنا حاس بأن الملك راضي عليا"، نافيا أن يكون الملك غاضبا عليه.

وأضاف رئيس الحكومة أن علاقته بالملك حصرية، ولا يمكن لأي أحد أن يعلم بتفاصيلها الدقيقة، مشيرا إلى أن "الحاجة اللي خلاها الملك بيني وبينو فهي بيني وبينو".

ونفى العثماني اتصاله المباشر بمستشاريه، موضحا أنهم ينفذون ما يكلفهم به الملك، ولا يتصلون به إلا ليبلغوه رسائل الملك.

وأوردت "أخبار اليوم"، كذلك، أن تهديدات مئات "الدواعش" المغاربة مجهولي المصير عادت إلى الواجهة، حيث كشفت معطيات أن التنظيم الإرهابي "داعش" أعطى أوامره لآلاف المقاتلين الأجانب، من بينهم مغاربة، بالعودة إلى بلدانهم الأصلية أو التي خرجوا منها، بهدف تنفيذ اعتداءات إرهابية، وفق ما رصدته مصالح الاستخبارات الإسبانية، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أن التقرير الاستخباراتي الإسباني حذر من الخطر الكبير لحوالي 700 مقاتل أجنبي مغربي ما زالوا يقاتلون في صفوف "داعش" في مختلف بؤر التوتر، رغم خسارة التنظيم كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.

وإلى "الأحداث المغربية"، التي ورد بها أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وجد نفسه في حرج كبير بعد حصوله على تقاعد استثنائي يقول منتقدوه إن قيمته بلغت تسعة ملايين سنتيم.

وأثار بنكيران غضب الكثير من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحدهم في تدوينة "باش السي عبد الإله بنكيران يفرض على الموظفين اقتطاعات على تقاعدهم لأربع سنوات متتالية، وفرض على مليون موظف الاقتطاع ما بين 200 درهم و1200 درهم، وينهي مهمته ويحصل على تقاعد وزاري استثنائي بأجرة 9 ملايين دون أن يساهم فيه ولو بسنتيم واحد، فهذا اسمه الفوضى، اسمه الظلم، اسمه الحكرة".

ووفق المنبر ذاته، فإن مسؤولي ما يسمى ببرلمان البوليساريو يعتصمون للمطالبة بالكشف عن حوالي 56 مليارا من العملة الجزائرية تبخرت في تندوف بسبب تدبير قيادة البوليساريو، التي اتهمها المعتصمون بسرقة الأموال التي تضخها الجزائر في خزينة المسؤولين عن أكبر مركز للصيانة للمضاربة في المساعدات الدولية ومليارات الشعب الجزائري.

وأما "المساء" فقد نشرت أن فرقة جديدة للاستخبارات الاقتصادية تحقق في ملفات لها علاقة بتبييض الأموال، وتوظيف أموال في مشاريع بالمغرب، إضافة إلى حالات التحويل والتهريب الدولي للمكالمات الهاتفية، التي تعتمد وسائل وتكنولوجيا حديثة للكشف عنها.

ووفق "المساء"، فإن المصلحة الجديدة للاستخبارات الاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية كلفت بملفات وصفت بالثقيلة يتم التحقيق فيها داخل الوطن وخارجه، نظرا إلى الامتدادات التي وصلت إليها بعض الشبكات الإجرامية.

ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء استمع إلى مشتكٍ فقد شقته لصالح قاض بالمحكمة التجارية بالمدينة ذاتها.

وأشارت الجريدة إلى أن المشتكي، وهو أستاذ جامعي، روى للرئيس الأول كيف انتقل ثمن شقته في سعرها الافتتاحي بالمزاد العلني من 205 ملايين سنتيم بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء إلى 150 مليون سنتيم فقط بالمحكمة التجارية بالمدينة ذاتها، قبل أن يرسو المزاد على قاض عضو بلجنة تقييم المبيعات بالمحكمة ذاتها، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى فتح تحقيق داخلي في القضية، حيث استمع المفتش العام للشؤون القضائية إلى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية، الذي اشترى الشقة بالمزاد العلني، بعد مشاركته في تقييمها في إطار لجنة قضائية لتقييم المبيعات.

كما تطرقت اليومية ذاتها إلى اختفاء حوالي 160 نوعا من الأدوية من الصيدليات، وهو الأمر الذي يجعل صحة مجموعة من المرضى في خطر. وقالت مصادر صيدلانية لـ"المساء" إن أسباب اختفاء هذه الأدوية تعود بالأساس إلى القرار الذي اتخذته الحكومة، مؤخرا، حيث تم إغراق السوق ببعض الأدوية من عينة واحدة بأكثر من 14 نوعا، في الوقت الذي اختفت مجموعة أخرى من الأدوية، بعدما تم تخفيض سعرها، حيث تضررت بسبب ذلك بعض الشركات المصنعة، التي قامت بتوقيف عملية تزويد السوق بتلك الأدوية، في الوقت الذي أقدمت بعض الشركات الأجنبية على إغلاق بعض مصانعها بالمغرب.

أما "العلم" فنشرت أن حاكمي سبتة ومليلية المحتلتين طالبا بالتصدي لمشكل القاصرين المغاربة وإعادتهم إلى المغرب. وتضيف الجريدة أن حاكم سبتة أوضح أن الخطأ ليس في الحرس المدني أو الشرطة الوطنية، لأن الحدود تعاني من نقص كبير في الوسائل التكنولوجية والبنى التحتية والوسائل المادية والموظفين، مما يسمح بتسلل مئات القاصرين إلى المدينتين، داعيا إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع المغرب لإعادة القاصرين إلى أسرهم. وأشار إلى أن القدرة الاستيعابية لسبتة ومليلية محدودة جدا، في حين أن المدينتين كلتيهما تستوعبان عددا كبيرا من القاصرين يتجاوز قدرتهما الاستيعابية.

ونقرأ في العدد ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني ذكرت أنه تم اعتماد نظام ممنهج يرتكز على التدبير المعلوماتي للغرامات الصلحية الجزافية المستخلصة من المخالفات المرورية، حرصا على ضمان التطبيق السليم لمدونة السير على الطرق، وتدعيما لمبادئ الشفافية والحكامة الأمنية في مجال السلامة المرورية.

وكتبت "العلم"، أيضا، أن أستاذ علم البلورات والنيازك، عبد الرحمان أبهى، أصدر أول دليل عربي وإفريقي يتطرق إلى أكثر من مائة نوع من النيازك. وأضافت أن الدليل، الذي أشرف عليه المتحف الجامعي للنيازك بدعم من وزارة الثقافة والاتصال، يتكون من 72 صفحة من الحجم الصغير، ويهدف إلى نشر ثقافة علم النيازك من خلال معرفة خصائصها وأصنافها ومصادرها، بالاعتماد على مجموعة من الرسومات التوضيحية الملونة بأسمائها العلمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - ملاحظ الأحد 20 يناير 2019 - 22:22
عادي العثماني يكون مرضي . ز ثاني وزير مرضي هو بن كيران اللي قال ان الملك عطاه سيارة فاخرة. علاش ما يكونوش مرضيين و هم اكثر من خدم المخزن و احسن من طبق تعليمات البنك الدولي . العدالة و التنمية انقلب على الشعب
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129
2 - salah الأحد 20 يناير 2019 - 22:22
هو ياخد 9المليون واحنا يقطع لينا من الأجرة وزيدنا 3سنوان فالخدمة باش من حق؟واش هذ 9المليون دابا حلال واللا حرام؟جاوبونا اعلماء المصباح.
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144
3 - محمد الأحد 20 يناير 2019 - 22:22
كن على يقين أن ملايين المغاربة ساخطون عليك و يرفعون أكفهم كل صباح يدعون عليك.. ما يحس بالمزود غير لي مخبوط بيه.
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129
4 - المهاجر الأحد 20 يناير 2019 - 22:24
التقاعد ديال أوباما وساركوزي. .......الخ والله ما يوصل ن 9 مليون ....نحلف عليها
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87
5 - الميسوري الأحد 20 يناير 2019 - 22:25
لا يخصك الآن سوى ان يكون الشعب راض عليك :(
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45
6 - مقهور الأحد 20 يناير 2019 - 22:25
ليس لي ان اعلق على هذا الامر الا ان مبلغ 9 ملايين سينظاف الى 30 مليون على الاقل من المغاربة يدعون على بنكيران " الله ياخذ فيه الحق "
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106
7 - ام البنات الأحد 20 يناير 2019 - 22:25
ما احلى الريع ياك اسي بنكيران صوتنا باش تحارب الريع والفساد والان انت الان اكبر المستفيدين منه
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك الى يوم الدين
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90
8 - جمر و رماد الأحد 20 يناير 2019 - 22:27
هذه بلاد المؤسسات و ليست بلاد الاشخاص.اذا كنت فعلا تحترم الديموقراطي و صناديق الاقتراع انتبه جيدا لما يقوله جمهور المواطنين.لان المغاربة هم من وضعوا ثقتهم فيك وفي حزبك ..وا ....حسرتاه!!
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46
9 - دفاتري الأحد 20 يناير 2019 - 22:29
تقاعد 'استثنائي' فعلا..تسعة ملايين في الشهر مدى الحياة! زائد سيارة فخمة ينافس بها المشاهير من أصحاب المال والأعمال + امتيازات أخرى لا يعلمها إلا الله وبنكيران والمخزن...اللهم إن هذا لمنكر. حسبنا الله ونعم الوكيل. ترى بماذا سيشعر شبابنا من حملة الشواهد المعطلين؟ بماذا سيشعر الموظفون الذين سحقهم العبد الخاسر؟ إنه بلد الحكرة..ولعنة الله على تجار الدين. انشري يا هسبريس العتيدة
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74
10 - حاميدو الأحد 20 يناير 2019 - 22:29
بالنسبة للسيد العثماني....من كان يسعى لنيل رضى شخص معين فهذا الرضى حدوده الدنيا ومن كان يسعى لنيل رضى الله فهذا الرضى حدوده الدنيا و الاخرة...أما بالنسبة للسيد بنكيران ف 9 ملايين كتقاعد استثنائي ريع ما أتى الله به من سلطان.
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47
11 - ولد حميدو الأحد 20 يناير 2019 - 22:29
لمادا الحسد فنيمار ياخد 40 مليون سنتيم مقابل إعطاء التحية للجمهور بعد انتهاء المباراة
فحتى صاحبنا مقابل التبوريدة علينا
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5
12 - karim الأحد 20 يناير 2019 - 22:29
اللهم اسقينا غيثا ولا تجعلنا من القانطين
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27
13 - H MEN الأحد 20 يناير 2019 - 22:31
بنكيران واحد من الالاف من المستفيدين من تقاعد سمين ولذلك لم يتوقف مؤخرا عن التعبير عن حبه الكبير لمحمد6 واستعداده لمواجهة كل من ينتقد الملك .ربما ظن ان تقاعده هبة ملكية
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37
14 - mre الأحد 20 يناير 2019 - 22:32
غير الأخبار السوداء فالبلاد. يا لطيف.
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34
15 - أيوب المغربي الأحد 20 يناير 2019 - 22:32
نعلم أنكم دكاكين سياسية من صنع المخزن فلا داعي لتذكيرنا بذلك لولا انبطاحكم وركوعكم وتفقيركم لهذا الشعب المسكين ما سمح لكم المخزن بما أنتم فيه من نعم وبذخ ورغد في العيش دون تحقيق أي شعب لهذا الشعب
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34
16 - dak الأحد 20 يناير 2019 - 22:33
إلى كان الملك راضي عليك أسي العتماني . فجميع المغاربة ساخطين عليك وعلى حزبك وحكومتك وحتى على الساعة الي ....
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43
17 - بنكيران الأحد 20 يناير 2019 - 22:33
إذ كتب أحدهم في تدوينة "باش السي عبد الإله بنكيران يفرض على الموظفين اقتطاعات على تقاعدهم لأربع سنوات متتالية، وفرض على مليون موظف الاقتطاع ما بين 200 درهم و1200 درهم، وينهي مهمته ويحصل على تقاعد وزاري استثنائي بأجرة 9 ملايين دون أن يساهم فيه ولو بسنتيم واحد، فهذا اسمه الفوضى، اسمه الظلم، اسمه الحكرة"
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32
18 - مواطن الأحد 20 يناير 2019 - 22:34
هل تعلم أنك لو قمت بدورك الحقيقي بدفاع عن قضايا الشعب المغربي و تحقيق جميع مطالبه من تعليم و صحة و العدل وووو .. فستكون حينها محبوب من طرف الشعب لكن انت فضلت العكس الشعب المغربي يكرهك لكن التماسيح و العفاريت تحبك جدا ..
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26
19 - محمد عامر الأحد 20 يناير 2019 - 22:37
الان توضح ما كان غامضا فهو لم يسعى الى اصلاح التقاعد بل كان يهيء تقاعده المريح جدا
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19
20 - oussama الأحد 20 يناير 2019 - 22:38
فقط سؤال
دابا واش رئيس الحكومة خاص يكون راضي عليه الملك أو راضي عليه الشعب ؟
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16
21 - مغربي الأحد 20 يناير 2019 - 22:41
مستوى منحط. و شخصية ضعيفة و كاريزما بعيدة عن المسؤولية. ولم يبقى لكم إلا بضعة شهور و سوف ترجعون لاصلكم.
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11
22 - من خارج ارض الوطن الأحد 20 يناير 2019 - 22:42
قالو شكون شكر العروس قالت امي و اختي . هذا هو السيد العثماني ديما تيشكر في راسو و في حكومتو.لماذا لا يقم باستطلاع للرأى في الشارع في جميع مدن المغرب كما تفعل الدول الديموقراطية للمعرفة واش الشعب راض ولى ساخط عليه
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17
23 - عبد الحق الأحد 20 يناير 2019 - 22:45
بنتوا على حقيقتكم جميع الأحزاب السياسة تبتغي رضى الملك رضى الله ثم رضى شعب لصوت عليكوم زايد ناقص نسيتوا لخلقكوم .
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6
24 - adil الأحد 20 يناير 2019 - 22:46
جميع المغاربة في صخط عن هذا الحزب
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5
25 - مراد الأحد 20 يناير 2019 - 22:49
ابحثوا على اليوتوب عن <ضابطة سابقة في الشرطة تختار الهجرة> وقولوا لها اين تذهب اموال الشعب الجزائري الهائلة!
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2
26 - الوسن الأحد 20 يناير 2019 - 22:51
شىء يرفع الضغط 9 ملايين عالم من علماء الدرة المغاربة ومادا صنع لنا المهرج سوى تفقير الشعب حزب الندالة والتنمية
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0
27 - معلق الأحد 20 يناير 2019 - 22:52
و ماذا عن رضى ملك الملوك عنك ؟!!
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1
28 - مغاربي الأحد 20 يناير 2019 - 22:53
ليكن في علم الجميع ان اوباما الذي حكم امريكا لولايتين يتقاضى تقاعدا قدره ٣٦الف درهما ولمدة لن تزيد عن تلاث سنوات و٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫بن٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ يفوق اجره اجر هذا الاخير تلاث مرات تقريبا لن تستطيعوا حل هذه الاشكالية مهما فعلتم
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0
29 - مول الحكمة الأحد 20 يناير 2019 - 22:55
رضي الله عنك يا عمر بن الخطاب..لعلم القراء الكرام لقد ارسلت زوجة عمر بن الخطاب هدية مكونة من بعض العطور الى زوجة ملك الروم فما كان لزوجة هذا الاخير الا ان ارسلت بدورها الى زوجة عمر بن الخطاب علبة من المجوهرات النفيسة. فلما علم بذالك عمر قام في المسجد واستشار اصحابه في الامر فقال البعض هدية بهدية لاباس في ذلك ثم قام علي بن ابي طالب فقال لعمر يا امير المؤمنين ان كانوا قد نصحوك فقد غروك ويوم القيامة لن ينفعوك اني ارى ان تاخذ زوجتك من المجوهرات ما يتناسب وقيمة العطور ثم ترسل الباقي الى بيت المال المسلمين....
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0
30 - الهاشمي الأحد 20 يناير 2019 - 22:56
من حق بنكيران وغير بنكيران.ياخذ 9 مليون ومن حق العثماني يسعد بالرضى من الفوق ومن حق باقي المسؤولين يتمتعوا ويتبرعوا، عارفين علاش؟ لاننا خايفين من المطالبة بحقوقنا الشجاعة مبقاتش ومن سولت له نفسه ذلك رمي في السجن لسنوات والشعب لم يحرك ساكنا ويكتفي باظهار الرجولة فقط على المواقع الاليكترونية.
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-1
31 - ahmed الأحد 20 يناير 2019 - 22:56
ووفق المنبر ذاته، فإن مسؤولي ما يسمى ببرلمان البوليساريو يعتصمون للمطالبة بالكشف عن حوالي 56 مليارا من العملة الجزائرية تبخرت في تندوف بسبب تدبير قيادة البوليساريو،اللعاقة موجودة تبرع ليا مع راسك كلشي من ظهر الشعب شكون غادي يعطيكم هاذ اللعاقة كلها اللهم يبقى المشكل هكذا الفلوس دايرة والبوليزابلو تتمتع بفلوس البيترول والشعب مقهور والاهتمام بالمواطن اخر مايفكر فيه الحكام
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0
32 - anonym الأحد 20 يناير 2019 - 22:57
سبحان الله غرق لبلاد والعباد كريدي اوخلاو ليه ماندتو 100% اركبتو اعلى الشعب اودليتو رجليكم لنا الله
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33 - رضوان الصراحة الأحد 20 يناير 2019 - 22:57
هو لجات معاه والمسكين الى على حسابو وصل لهادشى تيشد فتقاعد 1000 درهم ومكملاش ... الله ينعل لميحشم تبرع مع راسك أسى بن غدى تديها معاك
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34 - المضطؤ الأحد 20 يناير 2019 - 22:58
اموال الشعب المنهك بالغلاء والضراءب والمسحوق بالفقر كعكة يتقاسمها اصحاب الضماءر الميتة والله لتسالن يومءدن عن النعيم
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35 - Hamid الأحد 20 يناير 2019 - 22:59
المغاربة يتساهلو على هذا الذل و الهوان لي عيشين فيه. هاذه هي ضريبة الخضوع و السكوت و الخوف. لما كان ناس الريف و جرادة و مناطق أخرى يناضلون من أجل الكرامة قفتم متفرجين و قلتم ماشي سوقنا. إذن أنتم تستحقون ما يفعل بكم و الاتي أسوأ و أمر.
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36 - anversbruxliege الأحد 20 يناير 2019 - 23:02
حتئ حنا نطالب من العثماني بالدارجة اعطينا غير حقنا الاعوان المحليين بالقنصليات المغربية بببلجيكا لي كلاتنا فيه وزارة الخارجية.... وارض علينا ملكنا بشي زيادة معقولة حنا خدام الجالية والسلام هسبريس
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37 - النفاق الأحد 20 يناير 2019 - 23:04
يجب على المنافقون أن يوجهوا نقدهم وغضبهم الى أولئك الذين نخروا وينخرون خيرات المغاربة بدون حسيب أو رقيب، وليس الى بن كيران الذي حصل على معاشه مثل غيره.
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-2
38 - طارق الأحد 20 يناير 2019 - 23:07
أتحدى أن يكون في أي دولة في العالم تقاعد شخص يساوي تقريبا 35 مرة الحد الأدنى للأجور مقابل خدمة لمدة 5 سنوات مع العلم ان الحد الأدنى للأجور: 2586.84 درهم؛
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي: 1812.98درهم.
ناهيك على أنا شخصيا أعاني من شبح البطالة لمدة تقارب تسع سنوات بسبب سياسة هدا السيد المسمى بنكيران مع العلم أني خريج من جامعة الأخوين بإفران "هارفارد العرب"
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39 - الشعب ساخط عليكم ياتجار الدين الأحد 20 يناير 2019 - 23:08
رغمة أني أعيش بكرامة وحقوق وواجبات ليسى في المغرب إلى أني غير راضي بهؤلاء الشناقة الدين يتجرون فينا الأن وأصبحت لهم قيمة وشخصية على ضهور شعب أستعمل نيته فيهم.
المهم ياشيخ لحليقية تمتع برزق الشعب ولا تنسى أن هناك فقراء ليسى لهم دخل 10دراهم في اليوم.
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40 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 20 يناير 2019 - 23:09
ما استوقفني هو تقاعد بنكيران الذي يصل الى 9 ملايين شهريا اي 10 الاف دولار فرؤساء امريكا و فرنسا بعد تقاعدهم لا يحصلون على المبلغ الذي يتقاضاه بنكيران و بهذا فان المغرب يتصرف كانه اغنى دولة في العالم بهذا التقاعد الخرافي و لو عرف قدره لما تجاوز معدل اجور وزرائه و برلمانييه و مدراء الشركات مبلغ 3 ملايين شهريا و هذا احد اسباب الفوارق الطبقية.
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41 - يونس الأحد 20 يناير 2019 - 23:10
لفلوس موجودة غير تبرعوا مع راسكم. حنا نخلصوا و نتما تبرعوا.
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42 - المخزن الأحد 20 يناير 2019 - 23:12
هل فعل أحد في الشعب أكثر مما فعل البصري ؟
و كيف كانت نهايته ؟
ـ لماذا لا يعتبر الإنسان ؟
ـ و نحن سننتظر ما يسفعله المخزن بهم ، بعد نهاية صلاحيتهم له .
ـ من الأكيد المؤكد ، لحد الآن جعل المخزن، PJD في خبر كان .
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