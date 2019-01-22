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كُتّاب وآراء
مركز الإعلام السياحي يتلقى ترشيحات "الأوسكار"
بدأ المركز العربي للإعلام السياحي استقبال طلبات الترشيحات للدورة الحادية عشرة لجوائز "أوسكار الإعلام السياحي العربي" الخاصة بعام 2019.
ومن المقرر أن تنتهي عملية استقبال الترشيحات، من قبل المركز الناشط انطلاقا من دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 20 فبراير المقبل.
وقالت اللجنة المنظمة للجوائز، في مؤتمر صحفي، إن عملية اختيار الفائزين تتم بحصول المتقدم على أعلى نسبة من الأصوات خلال عملية التصويت الإلكتروني، إضافة إلى تقييم لجنة أكاديمية مكونة من إعلاميين وأساتذة جامعيين متخصصين في السياحة العربية والإعلام، ينتمون إلى 14 دولة عربية بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للتدريب الإعلامي في تونس.
وقال حسين علي المناعي، رئيس مركز الإمارات للإعلام السياحي، إن فئات "أوسكار الإعلام السياحي العربي" لعام 2019 يصل عددها إلى 27 فئة بعضها يطرح لأول مرة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الزيارات لموقع الجائزة يزيد على 300 ألف زيارة.
ووجه المناعي الدعوة إلى الإعلاميين والكتاب والمدونين والمهتمين بالشأن السياحي، والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالإعلام والسياحة في دولة الإمارات والوطن العربي، للمشاركة في المسابقة، لافتا إلى أن عملية التصويت متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمركز وسيتم الإعلان عن الفائزين نهاية شهر فبراير المقبل.