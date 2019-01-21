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كُتّاب وآراء
مذكرة بحث مغربية تلاحق الصحافي بقناة "الجزيرة" أحمد منصور
فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط مذكرة بحث في حق الصحافي المصري أحمد منصور، الذي يقدم برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة القطرية.
وأكدت مصادر قضائية، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط وضع مذكرة بحث في حق الصحافي المذكور، بسبب تخلفه عن حضور جلسات في القضية المرفوعة في حقه من طرف إحدى المواطنات المغربيات "كريمة، ف" المحسوبة على حزب العدالة والتنمية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الصحافي منصور لم يحضر لأي جلسة بالمحكمة المذكورة؛ وهو ما دفع إلى إصدار مذكرة في حقه، خاصة أن الإعلامي المصري لم يقم بتوثيق الزواج مع المشتكية.
وتفجرت هذه القضية سنة 2015، حيث تقدم أحمد منصور في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بطلب يد المشتكية التي تشتغل إطارا بمديرية الضرائب من أجل الزواج بها.
واشترط الصحافي المذكور، حسب المشتكية دائما، بأن يتم الزواج بشكل سري، حيث قضيا شهر العسل في باريس وإسطنبول، حسب ما تم تداوله إعلاميا في وقت سابق، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب من طرف المشتكى به، الذي سبق له القيام بمثل هذا الزواج لأكثر من مرة.
وسبق أن أكدت "كريمة، ف"، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها التقت الصحافي خلال مساهمتها في مؤتمر حزب العدالة والتنمية، كعضو ضمن لجنة العلاقات الخارجية، حيث كانت مهمتها استقبال بعض الضيوف الأجانب، لتسهيل التواصل معهم "وهنا التقيت بالأستاذ أحمد منصور، وضمن مجموعة من الفتيات، وفي نوع من الاحترام تحدث معي أمام الجميع، وأخبرني بأنه أعجب بي، ويريد الزواج على سنة الله ورسوله".
وتابعت حديثها للجريدة: "قلت له ما دمت تريد "المعقول"، يمكنك الحضور إلى بيتنا، وأعطيته هاتف والدي ليتواصل معه. حضر إلى بيت والدي في مدينة سلا، وبعدما تواصل معه هاتفيا، وقدم له نفسه، من جهتي أخبرت والدي بتعارفي معه، وأني موافقة على طلب ارتباطه بي، وحضر إلى مائدة العشاء، وطلب يدي من أسرتي وتم القبول، وبعدها أجرينا الخطبة الرسمية، مثل ما يفعل جميع المغاربة في "الرشيم" وقدم لي بعض الهدايا".
وتوترت علاقة الصحافي المصري بالصحافيين المغاربة، حين خرج بتدوينه له يتهمهم بـ"القوادة"، ردا على نشرها لقضيته مع الشابة المغربية، حيث ردّت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ذلك بالقول "تعودت الصحافة نشر أخبار، قد تكون صحيحة أو كاذبة أو مبالغ فيها، حول أشخاص، سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين أو غيرهم، لكنهم يلجؤون إلى التوضيح والتكذيب، كما يلجؤون إلى القضاء؛ لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم الرد بالكلام الفاحش، الذي تجاوز كل الحدود والضوابط الأخلاقية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
عن أي نصب تتحدت و هي التي قبلت بالزواج العرفي.
الهدرة بزاف و السكوت حسن
السيدة قالك مكلفة باستقبال الضيوف الأجانب ..صدقات تزوجات الضيوف الأجانب .
واش ما عندكومش غير النكاح في الراس ؟
عاد فهمت علاش السياسة ديالكوم سلخات المغاربة .
وما تجنيه اليوم نتيجة ما زرعته و هي مغموضة العينين ....
مذكرة بحث زعما معارفينوش فين كاين؟
داخل دائرة نفود محكمة معينة اما الزواج العرفي لا قيمة و لا مكان له في القانون.
القانون لا يحمي المغفلين اكيد سينكر زواجه العرفي بها
هل هذا كان كافيا ليقنعك بشهر عسل الى فرنسا وتركيا دون عقد زواج.
مشكلتكن انكن تطمعن في الاول و بعد ضياعكن وعدم تحقيق هدفكن تصبحن ضحاحيا وتبحثن عن مخرج...
لو كنت قاضيا لألغيت القضية لان الصحافي لم يرغمك و لم يفرض عليك شيء بل انت من تجهلين خطواتك وتتحملين مسؤوليتك..
واوجه نفس السؤال لابيك ! كيف سمحت بهذا يا سيدي الموقر ؟
في هذه القضية الخطأ خطأ البنت التي قبلت الزواج منه في السر. لكن هذا لا يبرأ الصحافي ذو التوجه الإسلامي والذي لم يتوان في استغلال خطأ البنت التي قد تكون اغترت بوضعه المادي. كما يدينه تهجمه على الصحافة المغربية فقط لنشرها خبرا عنه.
هل أغتصبها رغما منها أم قبلت بإرادتها،وحتى لو حصل لها ماحصل كان عليها أن ترفع دعوة قضائية ضضه في فرنسا،الطمع طاعون كانت تضن أنه سيوضفها في قناة الجزيرة وكسب الشهرة ولاكنها سقطت في دئب متلها يتجر بإسم الدين.
يبدوا ، اصبحوا جل النساء المغرب مستعدين لأي شيء مقابل المال أو الشهرة، عضوة في حزب الدي يتاجر بإسم الدين ،مؤخرا ماء العينين التي وقعت في فخ حيت كانت تسبح بالبيكيني و في شارع بباريس مخلوعت الحجاب ...هدا يدل عل هدا الحزب محافظ و في الطريق الصحيح ،اكيد سنسمع فضائح أخرى في هدا الحزب المحترم الدي يضحك على الموطنين
اذن ايها الإخوان مرة اخرى يفضحكم الله،واصبحتم صفحة مقروءة عند جميع المغاربة "العايقين"بكم.
تحملوا اذن مسؤوليتكم، وأتوا بصاحبكم ليحاكم ويفي للسيدة المصونة بحقها الشرعي.