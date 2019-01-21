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الرئيسية | السلطة الرابعة | مذكرة بحث مغربية تلاحق الصحافي بقناة "الجزيرة" أحمد منصور

مذكرة بحث مغربية تلاحق الصحافي بقناة "الجزيرة" أحمد منصور

مذكرة بحث مغربية تلاحق الصحافي بقناة "الجزيرة" أحمد منصور
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 21 يناير 2019 - 15:00

فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط مذكرة بحث في حق الصحافي المصري أحمد منصور، الذي يقدم برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة القطرية.

وأكدت مصادر قضائية، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط وضع مذكرة بحث في حق الصحافي المذكور، بسبب تخلفه عن حضور جلسات في القضية المرفوعة في حقه من طرف إحدى المواطنات المغربيات "كريمة، ف" المحسوبة على حزب العدالة والتنمية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الصحافي منصور لم يحضر لأي جلسة بالمحكمة المذكورة؛ وهو ما دفع إلى إصدار مذكرة في حقه، خاصة أن الإعلامي المصري لم يقم بتوثيق الزواج مع المشتكية.

وتفجرت هذه القضية سنة 2015، حيث تقدم أحمد منصور في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بطلب يد المشتكية التي تشتغل إطارا بمديرية الضرائب من أجل الزواج بها.

واشترط الصحافي المذكور، حسب المشتكية دائما، بأن يتم الزواج بشكل سري، حيث قضيا شهر العسل في باريس وإسطنبول، حسب ما تم تداوله إعلاميا في وقت سابق، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب من طرف المشتكى به، الذي سبق له القيام بمثل هذا الزواج لأكثر من مرة.

وسبق أن أكدت "كريمة، ف"، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها التقت الصحافي خلال مساهمتها في مؤتمر حزب العدالة والتنمية، كعضو ضمن لجنة العلاقات الخارجية، حيث كانت مهمتها استقبال بعض الضيوف الأجانب، لتسهيل التواصل معهم "وهنا التقيت بالأستاذ أحمد منصور، وضمن مجموعة من الفتيات، وفي نوع من الاحترام تحدث معي أمام الجميع، وأخبرني بأنه أعجب بي، ويريد الزواج على سنة الله ورسوله".

وتابعت حديثها للجريدة: "قلت له ما دمت تريد "المعقول"، يمكنك الحضور إلى بيتنا، وأعطيته هاتف والدي ليتواصل معه. حضر إلى بيت والدي في مدينة سلا، وبعدما تواصل معه هاتفيا، وقدم له نفسه، من جهتي أخبرت والدي بتعارفي معه، وأني موافقة على طلب ارتباطه بي، وحضر إلى مائدة العشاء، وطلب يدي من أسرتي وتم القبول، وبعدها أجرينا الخطبة الرسمية، مثل ما يفعل جميع المغاربة في "الرشيم" وقدم لي بعض الهدايا".

وتوترت علاقة الصحافي المصري بالصحافيين المغاربة، حين خرج بتدوينه له يتهمهم بـ"القوادة"، ردا على نشرها لقضيته مع الشابة المغربية، حيث ردّت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ذلك بالقول "تعودت الصحافة نشر أخبار، قد تكون صحيحة أو كاذبة أو مبالغ فيها، حول أشخاص، سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين أو غيرهم، لكنهم يلجؤون إلى التوضيح والتكذيب، كما يلجؤون إلى القضاء؛ لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم الرد بالكلام الفاحش، الذي تجاوز كل الحدود والضوابط الأخلاقية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - Algérien الاثنين 21 يناير 2019 - 15:13
اخواني خدع إخوانية ..... الجزيرة الإخوانية نصبت على العدالة و التنمية الإخوانية.
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14
2 - ze3za3 الاثنين 21 يناير 2019 - 15:14
قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب ؟
عن أي نصب تتحدت و هي التي قبلت بالزواج العرفي.
الهدرة بزاف و السكوت حسن
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97
3 - karim الاثنين 21 يناير 2019 - 15:14
حلقات تازمامارت لن تمر بسلام. انا لا افهم لماذا يعشقون العودة إلى التاريخ الاسود ايام السيبة. لي داز فات و مات. ننساوه و نفكرو بالمستقبل.
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-10
4 - medmod الاثنين 21 يناير 2019 - 15:15
كل لحظة نسمع عن فضاءح المنتمين للعدالة والتنمية . لا يعقل ان تسافرة محصنة كما تدعي مغ شخص غريب الخطوبة لا تعني المعاشرة . المعاشرة الزوجية الشرعية تتم بعقد نكاح . يا استاذة غير ذلك ... عبر عند المعني بالامر . لا حول ولا قوة الا بالله .كفانا فضاءح . انشري يا هيسبريس مشكورة
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46
5 - منير التولالي الاثنين 21 يناير 2019 - 15:16
هذه الفضيحة تنضاف إلى مسلسل الفضائح الذي أنتجه حزب العدالة و التنمية .
السيدة قالك مكلفة باستقبال الضيوف الأجانب ..صدقات تزوجات الضيوف الأجانب .
واش ما عندكومش غير النكاح في الراس ؟
عاد فهمت علاش السياسة ديالكوم سلخات المغاربة .
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43
6 - البطاطا البطاطا الاثنين 21 يناير 2019 - 15:16
المعنية بالامر استرخصت نفسها لما قبلت بالزواج سرا ....
وما تجنيه اليوم نتيجة ما زرعته و هي مغموضة العينين ....
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52
7 - عزوز الاثنين 21 يناير 2019 - 15:18
شهر العسل بدون توثيق الزواج؟ هذا ما نسميه الزنى.
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60
8 - kolchi ziiiiiine الاثنين 21 يناير 2019 - 15:19
الفتاة المغربية تتشوف الربيع ماتتشوف الحافة ؟؟؟؟؟.... لو وتقت الزواج لتخدت اﻷمور وسارت بشكل طبيييييييعي ولكن .....ولكن....ولكن ...ولكن أختنا التي في العدالة والثنمية ابقى فيها الحال من اللي ؟؟؟؟؟.؟
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20
9 - الباعمراني الاثنين 21 يناير 2019 - 15:19
هذا هو الصحافي الاخواني الدي كان قد تورط في قضية اخلاقية مع احدى المنتميات لحزب العدالة والتنمية المغربية كما في علم الكثير من القرّاء ..
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10
10 - أحمد الاثنين 21 يناير 2019 - 15:19
و الله يا إخوة أحترم هدا الصحفي الشجاع الدي وقف ندا للسيسي و أخاف عليه من شر بعض المغاربة ذوو الامتيازات و النفوذ.
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-11
11 - رباطي امازيغي مغربي الاثنين 21 يناير 2019 - 15:19
واشترط الصحافي المذكور، حسب المشتكية دائما، بأن يتم الزواج بشكل سري، حيث قضيا شهر العسل في باريس وإسطنبول، ملي كملت الموضوع مكملتوش كيفاش سافرو الى باريس وهوما غي مخطوبين
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6
12 - مولاة لحريرة الاثنين 21 يناير 2019 - 15:21
هاد لعدالة وتنمية عزيزعليهم لبحر وحادكين فلامور سريع. بحال لهامبورغر. مكينش بحال جواج طاجين بشوية عليه يطلع بعقلو ولديد. بلمهل يتكال بودنجال. راه كيقولو بغاتو وبغاها داتو وداها. ماشي شافتو وشافها داتو وداها.
مذكرة بحث زعما معارفينوش فين كاين؟
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4
13 - محمد الاثنين 21 يناير 2019 - 15:22
اطار كريمة هل في تركيا ارتديتي حجاب خاص بالعمل ام خاصة بالسياحة . لا اظن احمد منصور يسمح فيك غير هكاك درتي شى حاجة.
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5
14 - ملاك الاثنين 21 يناير 2019 - 15:23
الزواج باين خطبة و عقد زواج يشهد عليه عدلين
داخل دائرة نفود محكمة معينة اما الزواج العرفي لا قيمة و لا مكان له في القانون.
القانون لا يحمي المغفلين اكيد سينكر زواجه العرفي بها
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4
15 - maghribi الاثنين 21 يناير 2019 - 15:23
ما فهمتش هد الزواج السري واش تزوج بيها عرفي ??
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4
16 - Omar USA الاثنين 21 يناير 2019 - 15:24
تمت الخطبة وحضر العشاء وقدم الهديا...
هل هذا كان كافيا ليقنعك بشهر عسل الى فرنسا وتركيا دون عقد زواج.
مشكلتكن انكن تطمعن في الاول و بعد ضياعكن وعدم تحقيق هدفكن تصبحن ضحاحيا وتبحثن عن مخرج...
لو كنت قاضيا لألغيت القضية لان الصحافي لم يرغمك و لم يفرض عليك شيء بل انت من تجهلين خطواتك وتتحملين مسؤوليتك..
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6
17 - abd الاثنين 21 يناير 2019 - 15:25
هاد العدالة والتنمية بين قوسين حيت ماكان معاها لا عدالة ولا تنمية مابغاوش اساليو فضايحها واش كاين شي زواج سري فالاسلام
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2
18 - شرررح ملللح الاثنين 21 يناير 2019 - 15:25
وكيف تفسرين يا سيدتي الكريمة قبولك بان تقضي معه شهر العسل في باريس وتركيا دون ان يتم توثيق زواجكما قانونيا من طرف السلطات المغربية لضمان حقوقك ؟؟؟؟ يعني ماعندكش الكاغيط وضربتو لكحل فلبيض....
واوجه نفس السؤال لابيك ! كيف سمحت بهذا يا سيدي الموقر ؟
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5
19 - مواطن2 الاثنين 21 يناير 2019 - 15:28
المفروض في المثقف او المثقفة ان تجري الامور طبقا للقانون المعمول به .وفي ميدان الزواج المسطرة واضحة تماما...ومن فرط فيها لابد ان يسقط في مشاكل لا حصر لها واضرار لا حصر لها ...اقلها عدم وجود اطفال..وفي اعتقادي ان شهر العسل او سفر الفتاة مع رجل بدون وثيقة الزواج فيه مخاطر كبيرة وكثيرة...ومسؤولية الطرفين قائمة...اما اكبر المتضررين هي بطبيعة الحال " الفتاة "...ومتابعة هذا الشخص قد لا تؤتي بنتائج ترضي تلك السيدة في غياب الوثيقة الرسمية للزواج.
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20 - بلادي الاثنين 21 يناير 2019 - 15:30
في بلادنا المغرب , الزواج يتم بعقد مكتوب , وليس بالكلام الفارغ ، وهدا مايفعلوه بعض الأسر اللذين لا يطبقون كلام الله . والقانون لايحمي المغفل ، وكل مابني باطل فهو باطل .
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0
21 - العاقل الاثنين 21 يناير 2019 - 15:30
لا أعرف شيءا عن هذا المخلوق سوى أنه يقدم برنامجا على قناة الجزيرة. لكن سبحان الله لا احبه و لدى إحساس بأنه يخفي شرا وراء تلك الشخصية الغامضة، وراء تلك الابتسامة الماكرة.
في هذه القضية الخطأ خطأ البنت التي قبلت الزواج منه في السر. لكن هذا لا يبرأ الصحافي ذو التوجه الإسلامي والذي لم يتوان في استغلال خطأ البنت التي قد تكون اغترت بوضعه المادي. كما يدينه تهجمه على الصحافة المغربية فقط لنشرها خبرا عنه.
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22 - متتبع حر الاثنين 21 يناير 2019 - 15:30
العجب في رجب كيف لقيادية في حزب العدالة والتنمية أن توافق على زواج عرفي وان تسافر معه شهرا كاملا خارج الحدود ....ما وقع قد وقع على الاخت ان تذهب الى بن كيران لكي يفتي في هذه الحالة كما أفتى في الحالة السابقة المتعلقة بماء العينين
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0
23 - متى تنتهي فضائح تجار الدين الاثنين 21 يناير 2019 - 15:31
من حقه أن لا يحضر حتى لايكون إعتراف مبدأي،هو أخدها خليلة في ليلة عسل كزواج المتعة وأنتهت صلاحيتها.
هل أغتصبها رغما منها أم قبلت بإرادتها،وحتى لو حصل لها ماحصل كان عليها أن ترفع دعوة قضائية ضضه في فرنسا،الطمع طاعون كانت تضن أنه سيوضفها في قناة الجزيرة وكسب الشهرة ولاكنها سقطت في دئب متلها يتجر بإسم الدين.
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24 - حاضي راسو الاثنين 21 يناير 2019 - 15:32
القانون لايحمي المغفلين والمغفلات.
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25 - khalid g الاثنين 21 يناير 2019 - 15:32
ادا كانوا في شهر عسل في باريس ثم بعد دالك اسطمبول هدا يدل على أنها تزوجت به ؟ هدا على ما بي
يبدوا ، اصبحوا جل النساء المغرب مستعدين لأي شيء مقابل المال أو الشهرة، عضوة في حزب الدي يتاجر بإسم الدين ،مؤخرا ماء العينين التي وقعت في فخ حيت كانت تسبح بالبيكيني و في شارع بباريس مخلوعت الحجاب ...هدا يدل عل هدا الحزب محافظ و في الطريق الصحيح ،اكيد سنسمع فضائح أخرى في هدا الحزب المحترم الدي يضحك على الموطنين
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26 - ملاحظ الاثنين 21 يناير 2019 - 15:32
جل بناتنا غير كايبانليهم البراني كاينساو كولشي لا دين لا اخلاق همهم الوحيد هو الطمع ياك هي اطار وماشي نقولو امية او قاصر ولكن الله ينعل ليماحشم كايبيعو راسهم رخاص
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27 - م عبدو الاثنين 21 يناير 2019 - 15:32
في هذه القضية ،حزب العدالة والتنمية متورط حتى النخاع. هم من توسطوا له لخطبتها واقنعوها بالزواج منه سرا. اذن هم من ورطوها في هذا الزواج،الذي لم يكن اصلا زواجا حقيقيا بل زواج متعة والذي يدخل في سياق ما يعرف عند الإخوان"ملكت الأيمان".
اذن ايها الإخوان مرة اخرى يفضحكم الله،واصبحتم صفحة مقروءة عند جميع المغاربة "العايقين"بكم.
تحملوا اذن مسؤوليتكم، وأتوا بصاحبكم ليحاكم ويفي للسيدة المصونة بحقها الشرعي.
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28 - الشاهين الأموي الاثنين 21 يناير 2019 - 15:34
اكتشف أنها تزيل الحجاب عندما لايكون هو في المغرب!
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29 - Hina الاثنين 21 يناير 2019 - 15:37
معروف علي المصريين حلو الكلام والغش في كل شئ.لم تثقون بسرعة اخواتي المغربيات!ان عقد الزواج بأجني يمر عبر مراحل l enquête. ويحتاج الزوج لجلب العديد من الاوراق والاتصال بسفارته.لقد حمي القانون المغربي بناته بمسطرة طويلة من أجل الزواج وضمان الحقوق.لم التسرع.؟لابد لن تتجاوز هده المحنة بصبر ونسيان ما فات.فلاشئ ستجنيه وراء دلك.
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