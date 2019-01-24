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الرئيسية | السلطة الرابعة | العلالي: دعم الصناعات الإبداعية فريد بالمغرب

العلالي: دعم الصناعات الإبداعية فريد بالمغرب

العلالي: دعم الصناعات الإبداعية فريد بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الخميس 24 يناير 2019 - 02:40

قال محمد عبد الوهاب العلالي، الأستاذ بالمعهد العالي للاعلام والاتصال في الرباط، إن دعم الصناعات الإبداعية في المغرب يعد نموذجا فريدا في المنطقة العربية.

وأبرز العلالي، في مداخلة حول موضوع "الصناعات الابداعية وتحديات التنمية بالمنطقة العربية"، خلال المؤتمر الدولي للتنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان الذي تحتضنه القاهرة، أن التجربة المغربية في مجال تنمية وتطوير الصناعات الإبداعية تعتمد على جيل جديد من الاصلاحات الوظيفية، وفق رؤية مندمجة تلامس كافة قضايا التربية والثقافة والاتصال والعلوم والتكنولوجيا والبيئة.

وأشار الخبير الإعلامي إلى أن هذا الجيل التنموي الجديد يستهدف الاقتصاد والمعرفة واستخدام التكنولوجيات الجديدة، واحترام مبادئ التعددية والتنوع، ويولي عناية قصوى بالتراث الثقافي والانساني.

وقال في هذا الصدد إن الاجراءات المتخذة من طرف وزارة الثقافة المغربية، منذ سنة 2014 في هذا المجال، تعبر عن اتجاه جديد لدور الدولة في دعم الإبداع بكافة صوره، من خلال تدخلها كراع للتعددية والتنوع واحترام معايير المهنية، وتبني التنافسية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والاعلامية مع اعتماد أسلوب الدعم والتحفيز المباشرين.

وتوقف المحاضر عند مكانة اقتصاد الثقافة والإبداع على الصعيد الدولي كأحد اهم روافد الاقتصاد العالمي وكفاعل رئيسي في عملية النمو العام في قطاعات عديدة ذات أهمية من قبيل الإعلام وتطوير التعليم والبحث العلمي.

كما تناول العلالي الاكراهات التي تعيق تطوير الصناعات الابداعية في العالم العربي، معتبرا أن الحاجة أصبحت ماسة للنهوض بمجالات النشر والموسيقى والسينما والتشكيل والشعر، بالنظر إلى غنى الإرث الثقافي العربي.

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