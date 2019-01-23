الخياري يقدّم تأطيرا قانونيا إلى صحافيّي هسبريس

هسبريس من الرباط

أنهى صحافيو وصحافيات هسبريس برنامجا تكوينا دام 3 شهور، بتأطير من شكيب الخياري، الخبير الحقوقي والقانوني، الذي متّن معارف الطاقم الصحافي بقانون الصحافة والنشر، والقانون الجنائي أيضا، من أجل ضمان جودة العمل المقدم لقراء الجريدة الإلكترونية.

وشملت المحطات التكوينية تدقيقا في العديد من المعطيات القانونية ذات الصلة بالعمل الصحافي، كما لم تغفل اختبارا للمدارك من خلال استعراض وضعيات قانونية وسبل التعاطي معها، فضلا عن التداول في مستجدات قانون الصحافة والنشر، وطبيعة العقوبات والمخالفات التي يتوجب الابتعاد عنها.

شكيب الخياري، مؤطر هذا الاشتغال، قال: "تم إعداد برنامج للتكوين داخل جريدة هسبريس الإلكترونية يتعلق بموضوعات الإعلام والصحافة وعلاقتها بالقوانين وجرائم الصحافة والنشر، وأيضا الحقوق التي يستفيد منها الإعلامي".

وأضاف الخياري، في تصريح لهسبريس، أن "التكوين شمل أيضا سبل تلقين احترام قرينة البراءة للإعلاميين، المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، خصوصا في خضم ما يشوب بعض الممارسات التي تخرق هذا الحق"، لافتا الانتباه إلى أن "التكوين شمل أيضا ما يتعلق بالحق في الصورة، والجرائم المتعلقة بحماية خصوصيات الأشخاص".

وبخصوص الأهداف أوضح الخبير الحقوقي والقانوني نفسه أن "التكوين سعى إلى تمكين صحافيي جريدة هسبريس الإلكترونية من مجموعة من المعارف التي تكفل لهم ممارسة مهامهم بشكل يحافظ على القانون ويحترمه".