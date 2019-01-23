24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. في تبيان المضمر من خطاب الأستاذ عبد الإله بنكيران (5.00)

  2. دراسة: تحليل الدم يكشف تلف المخ بسبب الزهايمر (5.00)

  3. السيارات والصناعات الغذائية تنعش المبادلات التجارية المغربية المصرية (5.00)

  4. زهير لهنا سوبرمان حقيقي.. إقرؤوه لأطفالكم! (5.00)

  5. تنسيقية اللغة العربية تقاضي الخزينة العامة للمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | الخياري يقدّم تأطيرا قانونيا إلى صحافيّي هسبريس

الخياري يقدّم تأطيرا قانونيا إلى صحافيّي هسبريس

الخياري يقدّم تأطيرا قانونيا إلى صحافيّي هسبريس
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 يناير 2019 - 18:10

أنهى صحافيو وصحافيات هسبريس برنامجا تكوينا دام 3 شهور، بتأطير من شكيب الخياري، الخبير الحقوقي والقانوني، الذي متّن معارف الطاقم الصحافي بقانون الصحافة والنشر، والقانون الجنائي أيضا، من أجل ضمان جودة العمل المقدم لقراء الجريدة الإلكترونية.

وشملت المحطات التكوينية تدقيقا في العديد من المعطيات القانونية ذات الصلة بالعمل الصحافي، كما لم تغفل اختبارا للمدارك من خلال استعراض وضعيات قانونية وسبل التعاطي معها، فضلا عن التداول في مستجدات قانون الصحافة والنشر، وطبيعة العقوبات والمخالفات التي يتوجب الابتعاد عنها.

شكيب الخياري، مؤطر هذا الاشتغال، قال: "تم إعداد برنامج للتكوين داخل جريدة هسبريس الإلكترونية يتعلق بموضوعات الإعلام والصحافة وعلاقتها بالقوانين وجرائم الصحافة والنشر، وأيضا الحقوق التي يستفيد منها الإعلامي".

وأضاف الخياري، في تصريح لهسبريس، أن "التكوين شمل أيضا سبل تلقين احترام قرينة البراءة للإعلاميين، المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، خصوصا في خضم ما يشوب بعض الممارسات التي تخرق هذا الحق"، لافتا الانتباه إلى أن "التكوين شمل أيضا ما يتعلق بالحق في الصورة، والجرائم المتعلقة بحماية خصوصيات الأشخاص".

وبخصوص الأهداف أوضح الخبير الحقوقي والقانوني نفسه أن "التكوين سعى إلى تمكين صحافيي جريدة هسبريس الإلكترونية من مجموعة من المعارف التي تكفل لهم ممارسة مهامهم بشكل يحافظ على القانون ويحترمه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.