رصيف الصحافة: تقارير سوداء حول الصفقات تستنفر وزراء الحكومة

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل جولة رصيف صحافة الخميس من "المساء"، التي نشرت بأن تقارير سوداء حول الصفقات تستنفر وزراء وتعليمات صارمة لمسؤولي الميزانية، إذ دخلت المفتشيات العامة لبعض القطاعات الحكومية على خط التجاوزات التي تعرفها الصفقات العمومية، وخاصة ما يرتبط بسندات الطلب.

وأضافت الجريدة أنه بناء على تقارير للمجلس الأعلى للحسابات وعمليات افتحاص قامت بها بعض المفتشيات العامة، أصدر وزراء في حكومة العثماني تعليمات صارمة للكتاب العامين ومسؤولي أقسام الميزانية، من أجل وضع حد للجوء المكثف إلى سندات الطلب دون مبرر معقول.

وجاء في العدد ذاته أن المصير الغامض لتسجيلات "الفيديو" التي أخذت انطلاقا من قطار فاجعة بوقنادل عاد إلى الواجهة، بعد أن استمعت المحكمة الابتدائية بسلا إلى إفادة التقنيين الذين أشرفوا على عملية مبهمة قادت إلى تبديد التسجيلات عوض استخراجها، باعتبارها أهم دليل في هذه القضية التي يتابع فيها سائق القطار وحيدا بعد الحادث الذي خلف سبعة قتلى وأزيد من 100 جريح.

وإلى "الأحداث المغربية"، التي ورد بها أن الفرقة الوطنية تحقق في صفقات بالحوز، إذ استمعت إلى حقوقيين بتعليمات من الوكيل العام باستئنافية مراكش.

وأشارت الجريدة إلى الاختلالات التي شابت بعض الصفقات العمومية بجماعة أيت أورير بإقليم الحوز، وتهم مرحلة التسيير السابقة، وتتهم الرئيس السابق بتبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ما بين سنة 2009 و2015.

ووفق "الأحداث المغربية" فإن درك أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح استمع إلى العنصر الموقوف الذي تتهمه خديجة بوشم رقبتها، بحضورها رفقة والدها، إذ تم استدعاؤها لمواجهتها معه.

وحسب مصادر الجريدة فإن المتهم يتوفر على آلة وشم.

أما "أخبار اليوم" فذكرت أن انتقال العاملات الموسميات المغربيات للاشتغال في جني الفراولة في الحقول الإسبانية تسبب في أزمة في اليد العاملة في حقول الفراولة المغربية، إذ اشتكت الفدرالية البيمهنية للفواكه الحمراء من استقطاب الضيعات الإسبانية اليد العاملة المغربية.

في السياق ذاته أكد نائب رئيس الفدرالية البيمهنية للفواكه الحمراء، أمين بناني، للجريدة، أن منتجي الفواكه الحمراء أصبحوا يجدون مشكلا في إيجاد اليد العاملة لجني المحصول بسبب هجرة العاملات إلى إسبانيا، مشيرا إلى أنهم راسلوا وزارة التشغيل ورئاسة الحكومة للتحسيس بالضرر الذي تسببت فيه العملية.

وأوردت "أخبار اليوم"، كذلك، أن المبلغ الذي كلفه اقتناء الدراجات ثلاثية العجلات التي جرى اعتمادها كـ"طاكسيات" لأول مرة في مدينة الرباط، أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر كثيرون أنها كلفت أكثر بكثير من قيمتها الحقيقية.

وأشارت الجريدة إلى أن الدراجات البالغ عددها 50 دراجة كلف اقتناؤها استثمارا إجماليا بقيمة 2.5 ملايين درهم، وهو المبلغ الذي رآه كثيرون مبالغا فيه باحتساب قيمة 5 ملايين سنتيم كتكلفة إجمالية عن كل دراجة، مشيرة إلى أنه سعرها في الأسواق العالمية أقل من 2 مليون.

الختم من "العلم"، التي نشرت أن مئات الأساتذة المتعاقدين خاضوا حملة مقاطعة لمجزوءات التكوين التي انطلقت يوم الإثنين الماضي، في مدن تارودانت والجديدة والخميسات وقلعة السراغنة وغيرها، وذلك احتجاجا على ما أسموه استهداف زملائهم الأساتذة بالنتائج الانتقامية لامتحانات المجزوءات وعدم صرف أجورهم منذ التحاقهم بالعمل في 3 شتنبر 2018.

وأفادت "العلم"، كذلك، بأن داء السل يهدد البيضاويين، إذ أفاد لحبيب كروم، رئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، بأن معدل الإصابة بداء السل الرئوي بلغ في جهة الدار البيضاء 111 إصابة في كل 100 ألف نسمة مقابل 81 حالة إصابة في كل 100 ألف نسمة على الصعيد الوطني السنة الماضية وبداية العام الجاري، ما يعني أن جهة الدار البيضاء تأتي على رأس الجهات التي تسجل أكبر عدد من الإصابات بهذا الداء، متبوعة بجهة طنجة تطوان ثم جهة فاس بولمان ومراكش تانسيفت.