رصد 314 جريدة رقمية متلائمة مع مدونة الصحافة

هسبريس من الرباط

قالت وزارة الثقافة والاتصال إن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي قامت بملاءمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر قد بلغ إلى حدود الآن، ما مجموعه، 314 من المنابر الرقمية.

وذكر بلاغ للوزارة أن 17 صحيفة إلكترونية قامت بملاءمة وضعيتها القانونية في جهة طنجة تطوان الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق و16 بجهة فاس مكناس، أما جهة الرباط سلا القنيطرة فقد عرفت ملاءمة 46 من المنابر.

كما عرفت جهة مراكش آسفي ملاءمة 29 صحيفة، بينما لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة تافيلالت، وبجهة بني ملال خنيفرة بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، لقاء 156 بجهة الدار البيضاء سطات.

عدد الصحف الإلكترونية الملائمة بجهة سوس ماسة وصل إلى 25 صحيفة، في حين تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم واد نون و14 في العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة واد الذهب عرفت ملاءمة صحيفة واحدة.

وخلص البلاغ إلى أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر بلغ 528 صحيفة، مذكرة بأنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 21 من التشريع نفسه، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.