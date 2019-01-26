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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصد 314 جريدة رقمية متلائمة مع مدونة الصحافة

رصد 314 جريدة رقمية متلائمة مع مدونة الصحافة

رصد 314 جريدة رقمية متلائمة مع مدونة الصحافة
هسبريس من الرباط
السبت 26 يناير 2019 - 20:21

قالت وزارة الثقافة والاتصال إن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي قامت بملاءمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر قد بلغ إلى حدود الآن، ما مجموعه، 314 من المنابر الرقمية.

وذكر بلاغ للوزارة أن 17 صحيفة إلكترونية قامت بملاءمة وضعيتها القانونية في جهة طنجة تطوان الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق و16 بجهة فاس مكناس، أما جهة الرباط سلا القنيطرة فقد عرفت ملاءمة 46 من المنابر.

كما عرفت جهة مراكش آسفي ملاءمة 29 صحيفة، بينما لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة تافيلالت، وبجهة بني ملال خنيفرة بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، لقاء 156 بجهة الدار البيضاء سطات.

عدد الصحف الإلكترونية الملائمة بجهة سوس ماسة وصل إلى 25 صحيفة، في حين تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم واد نون و14 في العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة واد الذهب عرفت ملاءمة صحيفة واحدة.

وخلص البلاغ إلى أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر بلغ 528 صحيفة، مذكرة بأنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 21 من التشريع نفسه، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابن سوس المغربي، السؤال السبت 26 يناير 2019 - 20:42
السؤال المطروح في المغرب لماذا لا تسمحون لقنوات تلفزيونية بالبث و توعية المجتمع المغربي الذي مل من ترهات الإعلام العمومي الذي يدفع ثمنه الشعب و رغم ذالك لا نرى إلا برامج أكل عليها الدهر وشرب في حين دول مجاورة للمغرب فاتونا في إعلام حر ينقل الحقيقة للشعب الى متى سا نظل نسمع غسيل الشعب المغربي في سطوح قنوات العالم؟ ولا أحد يستطيع نقل كل ما يجري داخل الوطن متى سا يهتم لماذا تضحكون على الشعب المغربي؟
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2 - ألياس السبت 26 يناير 2019 - 20:52
هادي مزيانة الى طبقات اي واحد كيكب لي بغا المشكل كدوب كون غير صحيح و كيقول ليك مصادرنا و علمنا من مصدر مطلع مهم راهم باينين
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