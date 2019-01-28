24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2413:4516:3318:5820:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أولاد فارس الحلّة .. جماعة فقيرة مهجورة تسير في درب التنمية (5.00)

  2. نتزوج لننطلق أم لنختنق (5.00)

  3. حملة نظافة تستهدف قبور المسلمين في بوجنيبة (5.00)

  4. "اليد الممدود" تساعد عشرات الأشخاص بلا مأوى (5.00)

  5. مغاربة ونجاح الزواج (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | جمعية تطالب بمثول أحمد منصور أمام القضاء

جمعية تطالب بمثول أحمد منصور أمام القضاء

جمعية تطالب بمثول أحمد منصور أمام القضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 يناير 2019 - 22:50

قالت جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة إن مكتبها "عقد بمقر دار الشباب مبروكة اجتماعا مطولا من أجل مناقشة تطورات قضية الإعلامي أحمد منصور، وذلك على خلفية تجرئه الوقح والمنحط تجاه المغاربة الشرفاء، حيث رماهم بصفات دنيئة وغير مقبولة".

واستنكرت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، "الاعتداء اللفظي الصادر من أحمد منصور"، مثمّنة في السياق ذاته "خطوة النيابة العامة الأخيرة بالرباط، حيث أعطت توجيهاتها بتوقيفه، وأصدرت بحقه مذكرة بحث من أجل السب والقذف في حق المغاربة".

وشدد بيان جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة على ضرورة "مثول أحمد منصور أمام العدالة ليكون عبرة لمن يعتبر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.