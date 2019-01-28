جمعية تطالب بمثول أحمد منصور أمام القضاء

هسبريس من الرباط

قالت جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة إن مكتبها "عقد بمقر دار الشباب مبروكة اجتماعا مطولا من أجل مناقشة تطورات قضية الإعلامي أحمد منصور، وذلك على خلفية تجرئه الوقح والمنحط تجاه المغاربة الشرفاء، حيث رماهم بصفات دنيئة وغير مقبولة".

واستنكرت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، "الاعتداء اللفظي الصادر من أحمد منصور"، مثمّنة في السياق ذاته "خطوة النيابة العامة الأخيرة بالرباط، حيث أعطت توجيهاتها بتوقيفه، وأصدرت بحقه مذكرة بحث من أجل السب والقذف في حق المغاربة".

وشدد بيان جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة على ضرورة "مثول أحمد منصور أمام العدالة ليكون عبرة لمن يعتبر".