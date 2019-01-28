رصيف الصحافة: بلجيكا تضع عشرات الجهاديين المغاربة تحت المراقبة

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل جولة رصيف صحافة يوم الثلاثاء من"الأحداث المغربية" التي أوردت أن مصالح الأمن البلجيكي وضعت، بتنسيق مع جهاز المخابرات الداخلي، مجموعة من الإرهابيين من أصول مغربية، يقدرون بـ31 متطرفا، تحت المراقبة الأمنية، مع منعهم من مغادرة المدن المقيمين بها.

ووفق "الأحداث المغربية"، فإن القرار سالف الذكر جاء بعد أن أطلقت السلطات البلجيكية سراح ما يقارب 182 إرهابيا ومتطرفا ومتهما بارتكاب أعمال إرهابية، أغلبهم من أصول مغربية، بعد أن قضوا أحكاما بالسجن صدرت في حقهم تباعا منذ عام 2011.

وورد في الجريدة نفسها أن عددا من المغاربة وجدوا أنفسهم في مطارات تركية، بعد أن تعرضوا لعملية نصب واحتيال من لدن مواطن من جنسية تونسية، حصل على مبالغ مالية من عدد كبير من الضحايا، تراوحت قيمتها ما بين 75 ألفا و100 ألف درهم، مقابل كل ملف، لتهجيرهم إلى كندا.

وأضافت "المساء" أن المركز القضائي للدرك بسلا تمكن من إيقاف المتورط في عمليات النصب والاحتيال بمدينة تمارة على متن سيارة فارهة كان يوظفها في تنقلاته، قبل أن يتم التحقيق معه بعد أن تقدم بعض الضحايا بشكايات كشفوا فيها تفاصيل عملية النصب التي تعرضوا لها.

ونقرأ في "المساء"، أيضا، أن مكتب الأنتربول توصل بأوامر قضائية دولية لاعتقال مبحوث عنهم متهمين بالاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال.

ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن مكتب الأنتربول التابع للمديرية العامة للأمن الوطني رحّل ما مجموعه 28 شخصا أجنبيا من المغرب إلى بلدانهم، بعد أن جرى إيقافهم على المستوى الوطني بموجب أوامر قضائية دولية صادرة عن سلطات بلدانهم؛ لأن بعضهم يشكل موضع بحث دولي، وبعضهم الآخر من بارونات الاتجار في المخدرات والاتجار في البشر.

وكتبت "المساء"، أيضا، أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بمدينتي فاس ومكناس والمناطق التابعة لهما تسبب في انتعاش سوق سوداء لترويج لحوم الذبيحة السرية والقرابين التي تذبح في بعض الأضرحة بالمنطقة؛ وهو ما أضحى يهدد صحة المواطنين في غياب المراقبة من لدن الجهات المعنية.

وإلى أخبار اليوم" التي أفادت بأن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اقترحت المحامي عبد الصمد الإدريسي لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الحفيظ اليونسي لعضوية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة؛ في حين اقترحت سعد حازم، البرلماني السابق، لعضوية المجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني، وهم قيادات شبابية في الحزب.

وأشارت "أخبار اليوم"، كذلك، إلى تغيير هيئة الحكم في ملفات توفيق بوعشرين، المدير السابق لجريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، واستمرار الجلسات في الانعقاد ثم التأجيل بسبب عدم تنفيذ أوامر المحكمة باستدعاء بوعشرين إلى المحكمة من سجنه.

وقالت الجريدة إن المحكمة الابتدائية قرّرت استدعاء بوعشرين، مرة جديدة، للمثول أمامها بخصوص هذه الملفات التي ضمنها اثنان في مواجهة وزير الداخلية.